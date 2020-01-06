 П'ятеро українців постраждали в масштабній ДТП на гірській дорозі в Словаччині, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТБ із посиланням на пресслужбу поліції Словаччини.

У ДТП поблизу міста Попради потрапили 18 легкових автомобілів, один автобус і одна вантажівка.

Як зазначає портал HNonline, за попередньою інформацією, в аварії постраждали двоє людей. На момент ДТП у транспортних засобах була 41 людина.

Водночас спільнота "Спеціальний контроль" у Facebook повідомляє, що в цій аварії постраждали 10 людей, серед них і п’ятеро українців. Зазначається, що двох з них госпіталізували з незначними травмами.

Мікроавтобус з українцями прямував із Праги на Львівщину. Причиною ДТП стала негода на автотрасі D1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобіль врізався в групу туристів в Італії: шестеро людей загинули, одинадцятьох госпіталізовано