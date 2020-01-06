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Все про:ДТП (2708) Словаччина (127)

 П'ятеро українців постраждали в масштабній ДТП на гірській дорозі в Словаччині, - ЗМІ

У Словаччині в гірській місцевості Татри в неділю, 5 січня, в масштабній ДТП за участю 20 транспортних засобів постраждали п'ятеро українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТБ із посиланням на пресслужбу поліції Словаччини.

У ДТП поблизу міста Попради потрапили 18 легкових автомобілів, один автобус і одна вантажівка.

Як зазначає портал HNonline, за попередньою інформацією, в аварії постраждали двоє людей. На момент ДТП у транспортних засобах була 41 людина.

Водночас спільнота "Спеціальний контроль" у Facebook повідомляє, що в цій аварії постраждали 10 людей, серед них і п’ятеро українців. Зазначається, що двох з них госпіталізували з незначними травмами.

Мікроавтобус з українцями прямував із Праги на Львівщину. Причиною ДТП стала негода на автотрасі D1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобіль врізався в групу туристів в Італії: шестеро людей загинули, одинадцятьох госпіталізовано

Пятеро українців постраждали в масштабній ДТП на гірській дорозі в Словаччині, - ЗМІ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168534
 
 
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а могли бы сопровождать мощиаха в оман...нах им эти горные дороги в словакии?от судьбы не сдрыснешь...
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Вот это погодка! А у меня тут- джунгли горят, да не слабо так горят! Я тут с 28 ноября. За это время был один раз дождь. И фсё. Только бы Супер-Баобаб не сгорел! Есть тут такой красавец! Охрененный! Является национальным достоянием, между прочим. У него ствол метров 10 в диаметре! Представляете, такую махину?! У него и имя есть, только я забыл. Надеюсь, его таки спасут...
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мож о дождях настучать министру коксохима?порешает,нашаманит...
бо таки пострадает,бубочка лично накажет...
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А бубочка в Омані , там такого не може статися ! Хіба що верблюд бодне !
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Не в тему , но факт .В шлепанцах на официальной встрече: Елена Зеленская удивила неоднозначным образом в Омане.Я ж казав що це лєнка шльопнога
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каблуки на босу ногу завжды булы некошерными...
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