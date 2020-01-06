 "Іран ніколи не матиме ядерної зброї", - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Twitter.

"Іран ніколи не матиме ядерної зброї!", - йдеться в повідомленні.

Що саме цим хотів сказати президент США, поки невідомо.

Раніше стало відомо, що Іран оголосив про вихід з ядерної угоди.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

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