 Візит Меркель до Москви спонукає Кремль виконати домовленості, досягнуті на зустрічі в "нормандському форматі", - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко, коментуючи майбутній візит канцлера ФРН до Москви.
"Ми цінуємо підтримку урядом ФРН та особисто канцлером нашої держави у відстоюванні територіальної цілісності та державного суверенітету", - зазначила Зеленко.
Вона підкреслила, що українська сторона перебуває у тісному контакті з німецькими колегами і координує кроки з реалізації Мінських домовленостей. Зокрема, востаннє це відбулося в межах нещодавнього візиту міністра закордонних справ України до Берліна.
"Ми виходимо з того, що візит канцлера до Москви стане важливим у контексті спонукання Росії до виконання її зобов'язань відповідно до домовленостей, досягнутих у Парижі", - акцентувала Зеленко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель 11 січня відвідає Росію з робочим візитом. Її запросив президент РФ Володимир Путін.
Вот идиотка.
И да. Не забываем втирать росу.
уберите бездарей из мид...
МРКПНХ.
Это ссущество вместе с Олландом уже домиротворилось - Миша вон, даже боится поткнуться покушаь шашлык в Гори(или как там - Грузия, курорт)
Ціну продажу оголошено Клопомойським - 100млрд. баксів.
Зєєєля у Парижі зустрівся з Пуйлом, перетерли, і мабуть "зійшлися десь посередині", узгодили графік продажу та проплат. Продаж не буде одномоментним актом, жабу варитимуть повільно.
Все що Зєєєля здає він здає не просто так, не через невігластво чи недосвідченість, а за гроші. Він і іже з ним стануть мультимільйонерами і мільярдерами, а України не стане.
І ви зробили це разом! Всі ви, разом.
Стрєлок Воз борн ту Хєлл
Оце і є Україна зеленського.Українець поставлений мусорами на коліна під улюлюканьє понаїхавших росіян і їх симпатиків.
В реальности Вашингтону удалось невозможное. Россия и Германия оказались по одну сторону баррикад. Завершение "Северного потока - 2" и как противостоять действиям США - причины, заставляющие Меркель лететь к Путину.