EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  1801  56
Все про:Німеччина (1353) Меркель (594) МЗС (1984) Путін (4436) Росія (14510) Зеленко (50)

 Візит Меркель до Москви спонукає Кремль виконати домовленості, досягнуті на зустрічі в "нормандському форматі", - МЗС

Україна цінує підтримку урядом ФРН та особисто канцлером Ангелою Меркель нашої держави і сподівається, що її візит до Москви спонукатиме Кремль виконати досягнуті 9 грудня в Парижі домовленості у нормандському форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко, коментуючи майбутній візит канцлера ФРН до Москви.

"Ми цінуємо підтримку урядом ФРН та особисто канцлером нашої держави у відстоюванні територіальної цілісності та державного суверенітету", - зазначила Зеленко.

Вона підкреслила, що українська сторона перебуває у тісному контакті з німецькими колегами і координує кроки з реалізації Мінських домовленостей. Зокрема, востаннє це відбулося в межах нещодавнього візиту міністра закордонних справ України до Берліна.

"Ми виходимо з того, що візит канцлера до Москви стане важливим у контексті спонукання Росії до виконання її зобов'язань відповідно до домовленостей, досягнутих у Парижі", - акцентувала Зеленко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель 11 січня відвідає Росію з робочим візитом. Її запросив президент РФ Володимир Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон, Меркель і Джонсон закликали уникати ескалації конфлікту в Іраку, - заява

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168532
 
   
 Топ коментарі
 
Вони там в МІДі нюхають,курять чи коляться?Краще вигадайте чергову відмазку для Зеленського щодо Оману.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
«Плавучая резиденция Путина» не смогла пришвартоваться к пирсу в Стамбуле - Росбалт
 показати весь коментар
 
 
Вони там в МІДі нюхають,курять чи коляться?Краще вигадайте чергову відмазку для Зеленського щодо Оману.
 показати весь коментар
 
 
кто кого пробудит?МИД такое тупое? пуйло с меркель в одной лодке наоборот кацапы акцентируют -"Будет также рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже".
 показати весь коментар
 
 
Ну, не надо так, Меркель друг Пэтрухи, а ты так. Или он не в СЛИДАРНОСТИ с Европой.
 показати весь коментар
 
 
чтото по делам видно что она больше друг пуйла и поток 2 одобряет и защищала когда американцы санкции включили
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Єто плохо, Меркель не друг Пєтрухе, Трамп тоже, Макрон совсем чужой, Зе враг, за Х...... ла молчу и шо делать Пєтрухе,,? 8 процентам хоть вешайся. Друзей то НЭМА.
 показати весь коментар
 
 
чувак при чем здесь Петя сейчас 2020 год кто президент?клоун обдолбанный так с его и спрашивай
 показати весь коментар
 
 
у тебя и 8% петя все еще пепесдент,так шо не надаляля
 показати весь коментар
 
интересно, ей уже подготовили отдельныый кабинет в грязьпроме за лоббирование интересов куйла по миру...
 показати весь коментар
 
 
Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России к выполнению ее обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже", - подчеркнула Зеленко. Зеленко видать обитает в каком то параллельном мире где визит немецкого канцлера побуждает параллельную рассию выполнять обязательства в соответствии с договоренностями.
 показати весь коментар
 
 
Вони всі не хочуть вчити історію. А мені не пам'ять приходить візит Чемберлена в Берклі, ручкчння з Гітлером, тріумфальне повернення до Лондона і пафосні слова одразу ж по виході з літака: "Я привіз вам мир!". Мир ціною Чехословаччини... До початку Другої світової залишалося рівно два роки. До бомбардування Лондона Люфтваффе - близько року.
 показати весь коментар
 
 
Вибачте, побачив дві помилки: "візит Чемберлена в БЕРЛІН" і "до бомбардування Лондона Люфтваффе ЩЕ близько року".
 показати весь коментар
 
зеопарыш-"а мне никакой разницы,мы отдыхаемс,так как сильно устали"
 показати весь коментар
 
 
Аххххахахаха ). Так вот оказывается что не давало Х№йлу выполнять свои обязательства! То просто Меркель к нему не ехала и он расстроен был. А щас всё наладится )).
Вот идиотка.
 показати весь коментар
 
 
Это я не про Меркель.
И да. Не забываем втирать росу.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Значит ты согласен, Пэтруху кинули, как последнего, а ОН надеялся, Партия Европейская Солидарность, а теперь шо получается? ПЕС у будке, но лаять можно,, на всех.
 показати весь коментар
 
 
какая чушь...даже если растяжка у катэрыны лучше чем у волочковой...
уберите бездарей из мид...
 показати весь коментар
 
 
Меркель едет в Мацкву для получения очередного транша на свои похороны.
 показати весь коментар
 
 
Путин Германию так опускает и "фрау" его еще не угостила ударом каблука по тому чего у него нету? Бабушка Путин бабушку Меркель или подкупил, или..... завербовал.(ну, КГБ, поскольку она из т.н. "гдр" родом то)
МРКПНХ.
Это ссущество вместе с Олландом уже домиротворилось - Миша вон, даже боится поткнуться покушаь шашлык в Гори(или как там - Грузия, курорт)
 показати весь коментар
 
порохоботы не знают как реагировать
 показати весь коментар
 
 
Некоторые писатели и дня не могут прожить без строчки, а МИД Украины и дня не может прожить без брехни.
 показати весь коментар
 
 
Меркель їдє у мАцкалію (само по собі дивно) щоб "домовитись" по Ирану. Та к тому часу домовлятись ужє не ма будє про що ...
 показати весь коментар
 
 
Такої совковщини немає навіть на рашці!


 показати весь коментар
 
 
Україну продають по шматочку.
Ціну продажу оголошено Клопомойським - 100млрд. баксів.
Зєєєля у Парижі зустрівся з Пуйлом, перетерли, і мабуть "зійшлися десь посередині", узгодили графік продажу та проплат. Продаж не буде одномоментним актом, жабу варитимуть повільно.
Все що Зєєєля здає він здає не просто так, не через невігластво чи недосвідченість, а за гроші. Він і іже з ним стануть мультимільйонерами і мільярдерами, а України не стане.
І ви зробили це разом! Всі ви, разом.
 показати весь коментар
 
 
Андруша, сам придумал? Или методичка подсказала?
 показати весь коментар
 
вы что вместе с зешмарклей курите или колите ?
 показати весь коментар
 
 


Стрєлок Воз борн ту Хєлл



Оце і є Україна зеленського.Українець поставлений мусорами на коліна під улюлюканьє понаїхавших росіян і їх симпатиків.
Візит Меркель до Москви спонукає Кремль виконати домовленості, досягнуті на зустрічі в "нормандському форматі", - МЗС - Цензор.НЕТ 5389
 показати весь коментар
 
 
расшифровую - сладкие шняги для каманды бубочки нэ за горамы...
 показати весь коментар
 
 
Последние новости : по данным ООН население Китая к 2027 году достигнет Калининграда.
 показати весь коментар
 
 
І знову ми чуємо чергову дурню від МЗС.
 показати весь коментар
 
 
які домовленості ? домовились же домовлятись, обміняти всіх на всіх? чи зараз спливе чергове лайно?
 показати весь коментар
 
Министерство иностранных дел, - это хороший троллинг Украины.

В реальности Вашингтону удалось невозможное. Россия и Германия оказались по одну сторону баррикад. Завершение "Северного потока - 2" и как противостоять действиям США - причины, заставляющие Меркель лететь к Путину.
 показати весь коментар
 
Даже ежели б фрау встрелась с кремлевскими двуглавыми на Марсе, мало бы чего изменилось на отдельно взятой Земле.
 показати весь коментар
 
будут решать газовые вопросы.....штаты крепко вставили...
 показати весь коментар
 
У Пристайки в министерстве еще дураки или уже предатели?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору