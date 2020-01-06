 Візит Меркель до Москви спонукає Кремль виконати домовленості, досягнуті на зустрічі в "нормандському форматі", - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко, коментуючи майбутній візит канцлера ФРН до Москви.

"Ми цінуємо підтримку урядом ФРН та особисто канцлером нашої держави у відстоюванні територіальної цілісності та державного суверенітету", - зазначила Зеленко.

Вона підкреслила, що українська сторона перебуває у тісному контакті з німецькими колегами і координує кроки з реалізації Мінських домовленостей. Зокрема, востаннє це відбулося в межах нещодавнього візиту міністра закордонних справ України до Берліна.

"Ми виходимо з того, що візит канцлера до Москви стане важливим у контексті спонукання Росії до виконання її зобов'язань відповідно до домовленостей, досягнутих у Парижі", - акцентувала Зеленко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель 11 січня відвідає Росію з робочим візитом. Її запросив президент РФ Володимир Путін.

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