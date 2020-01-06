 Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, - Зеленський привітав українців з Різдвом

Як передає Цензор.НЕТ, привітання оприлюднено у фейсбуці Зеленського.
У тексті зазначається: ""Колядку дзвонів", написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Так український "Щедрик" дарує різдвяний дух по всьому світу.
Це дух надії, добра, очікування дива та неймовірного єднання, яке панує за столом, коли родина збирається на Святу вечерю.
Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, хай запанує злагода і настане мир у кожній родині!
Всім смачної куті! Христос рождається! Славімо його!"
https://www.google.com/amp/s/amp.censor.net.ua/ua/news/3168051/zelenskyyi_i_putin_telefonom_obminyalysya_pryvitannyamy_i_domovylysya_pro_uzgodjennya_novyh_spyskiv
Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького відпустили з лап «нової» поліції, що діяла старими добрими кучмівсько-яничарськими методами. За що їх затримали - тут: https://www.facebook.com/175245329209561/posts/2697476016986467/?d=n
Дякуємо всім за онлайн та офлайн підтримку!
В лыжи обутый...
То ли ли лыжи не едут...
То ли я "е.......й...
Президент страны, которая процентов на 70, соблюдает православие, и православными счиатщаюхся 90 % едет праздновать Рождество Христа в государство, являющееся ФУНДАМЕНТОМ ислама!!! Кстати, "Ну оочнь далеко от Иерусалима.... Правда, очень близенько к иному - там "Беня" вертится... А "пацан" приехал "гарантировать!"..."Интересно а "дебилизм" на "классы различается?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2429737013943327&set=a.1768961800020855&type=3
Активисты хотели спросить у Митрошиной «Чей Крым?» из-за того, что она ездила на оккупированный Россией полуостров. Правоохранителей вызвал сам Овчаренко, вероятно, из-за разгневанных фанатов блогерши. Однако прибывшие полицейские потребовали от него покинуть лекцию.
«А потом взяли его в наручники и поставили на колени перед озверелой толпой поклонниц блогерши. Один из этих фанов перед тем угрожал убийством активисту», - говорится в сообщении «Відсічі».
Во время задержания Овчаренко якобы ударили по голове. Ему стало плохо и у него тряслись руки.
Обоих активистов доставили в отделение на улице Голосеевской. Овчаренко стало хуже и ему вызвали «скорую помощь». Медработники заявили о необходимости госпитализировать Овчаренко, однако полиция не позволила его забрать.
На трансляции, которую ведут активисты, сотрудник полиции сообщил, что Овчаренко и Кальницкий задержаны за «мелкое хулиганство». В тоже время в Нацполиции сказали в комментарии «Крым.Реалии«, что на данный момент информации о задержании у них нет.
Добавим, что Митрошина хвасталась в соцсетях в 2017 году, что посещала оккупированный Крым.
Больше информации на портале Антикор:
https://antikor.com.ua/articles/350644-vidsich_politsija_hestko_zaderhala_dvuh_aktivistov_za_vopros_rossijskoj_blogershe_chej_krym
Серый Кардинал
@slevo4kin
- Отгадайте, что делает президент православной страны на Рождество?
- Наверное посещает различные церкви, встречается с представителями всех конфессий.
- Не-а, отдыхает в исламской стране.
оце так працездатність...
Буду начинать " святую ужин")
оно совсем дурное и наглое )))
Я тоже всех поздравляю!
Пусть в этот святой вечер,
Ангел спустится на Ваши плечи,
И согреет вас своим теплом,
И Христовым Рождеством !Счастливого Рождества Украина, наши Славные Воины и мой любимый Харьков !!!
Всем добра, любви, и мира!
Ігор Гордійчук @e9sMy8PcGUL4FX7 51 мин.51 минуту назад
Найщирі вітання і найкращі побажання!!!