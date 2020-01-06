 Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, - Зеленський привітав українців з Різдвом

Як передає Цензор.НЕТ, привітання оприлюднено у фейсбуці Зеленського.

У тексті зазначається: ""Колядку дзвонів", написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Так український "Щедрик" дарує різдвяний дух по всьому світу.



Це дух надії, добра, очікування дива та неймовірного єднання, яке панує за столом, коли родина збирається на Святу вечерю.



Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, хай запанує злагода і настане мир у кожній родині!



Всім смачної куті! Христос рождається! Славімо його!"

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