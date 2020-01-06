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Все про:Зеленський (4051) привітання (455) Різдво (92)

 Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, - Зеленський привітав українців з Різдвом

Президент України Володимир Зеленський привітав українців, які святкують Різдво за юліанським календарем, і побажав їм, щоб весь рік був щедрим на здійснення сподівань.

Як передає Цензор.НЕТ, привітання оприлюднено у фейсбуці Зеленського.

У тексті зазначається: ""Колядку дзвонів", написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Так український "Щедрик" дарує різдвяний дух по всьому світу.

Це дух надії, добра, очікування дива та неймовірного єднання, яке панує за столом, коли родина збирається на Святу вечерю.

Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, хай запанує злагода і настане мир у кожній родині!

Всім смачної куті! Христос рождається! Славімо його!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новорічне привітання президента України Володимира Зеленського. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168531
 
   
 Топ коментарі
 
Нехай 2020 рік буде Щедрим на відсутність зеленського.
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Та вже
https://www.google.com/amp/s/amp.censor.net.ua/ua/news/3168051/zelenskyyi_i_putin_telefonom_obminyalysya_pryvitannyamy_i_domovylysya_pro_uzgodjennya_novyh_spyskiv
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Спасибо но это новость уже была на цензоре две недели тому назад
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Відсіч‏ @Vidsich 25 мин.25 минут назад



Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького відпустили з лап «нової» поліції, що діяла старими добрими кучмівсько-яничарськими методами. За що їх затримали - тут: https://www.facebook.com/175245329209561/posts/2697476016986467/?d=n
Дякуємо всім за онлайн та офлайн підтримку!

Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, - Зеленський привітав українців з Різдвом - Цензор.НЕТ 9968
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Стою на асфальте...
В лыжи обутый...
То ли ли лыжи не едут...
То ли я "е.......й...
Президент страны, которая процентов на 70, соблюдает православие, и православными счиатщаюхся 90 % едет праздновать Рождество Христа в государство, являющееся ФУНДАМЕНТОМ ислама!!! Кстати, "Ну оочнь далеко от Иерусалима.... Правда, очень близенько к иному - там "Беня" вертится... А "пацан" приехал "гарантировать!"..."Интересно а "дебилизм" на "классы различается?
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Первые четыре строки про тебя очень понравились. РЕСПЕКТ тебе, порадовал старика.
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Вовка в канонах не силен,но положение обязывает...Так что ,то ли сочево то ли кутью, но закусить можно для формы ,а потом омары...
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Пусть год будет щедрый на поездки за счет бюджета
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а що там за блогєрка з кацапщини, в честь якої поліція зелєнскаго поставила українця на коліна ?
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Правоохранители задержали активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого во время лекции российской блогерши, экс-журналистки канала «Россия» Александры Митрошиной, которая посещала оккупированный Крым. Об этом сообщается на странице гражданского движения «Відсіч».

Активисты хотели спросить у Митрошиной «Чей Крым?» из-за того, что она ездила на оккупированный Россией полуостров. Правоохранителей вызвал сам Овчаренко, вероятно, из-за разгневанных фанатов блогерши. Однако прибывшие полицейские потребовали от него покинуть лекцию.

«А потом взяли его в наручники и поставили на колени перед озверелой толпой поклонниц блогерши. Один из этих фанов перед тем угрожал убийством активисту», - говорится в сообщении «Відсічі».
Во время задержания Овчаренко якобы ударили по голове. Ему стало плохо и у него тряслись руки.

Обоих активистов доставили в отделение на улице Голосеевской. Овчаренко стало хуже и ему вызвали «скорую помощь». Медработники заявили о необходимости госпитализировать Овчаренко, однако полиция не позволила его забрать.

На трансляции, которую ведут активисты, сотрудник полиции сообщил, что Овчаренко и Кальницкий задержаны за «мелкое хулиганство». В тоже время в Нацполиции сказали в комментарии «Крым.Реалии«, что на данный момент информации о задержании у них нет.

Добавим, что Митрошина хвасталась в соцсетях в 2017 году, что посещала оккупированный Крым.
Больше информации на портале Антикор:

https://antikor.com.ua/articles/350644-vidsich_politsija_hestko_zaderhala_dvuh_aktivistov_za_vopros_rossijskoj_blogershe_chej_krym
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Но вообще меня радует тенденция. Год назад под любой новостью про бубочку набегали такие толпы его поклонников, что одинокие голоса разума просто тонули в потоке любви и обожания. Если цензорный форум позволяет - было бы интересно отмотать на год назад и посмотреть как народ его обожал. Сейчас не так. Прозревают понемногу. Хотя и далеко не все.
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Серый Кардинал

@slevo4kin


- Отгадайте, что делает президент православной страны на Рождество?
- Наверное посещает различные церкви, встречается с представителями всех конфессий.
- Не-а, отдыхает в исламской стране.
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З фейсбука приніс. Підбірка відпочинків Віслюка Оманського.
Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, - Зеленський привітав українців з Різдвом - Цензор.НЕТ 1738
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за 8 місяців.
оце так працездатність... Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, - Зеленський привітав українців з Різдвом - Цензор.НЕТ 8315
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Цікаво, що у них означає висолоплений язик?
Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, - Зеленський привітав українців з Різдвом - Цензор.НЕТ 1790
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Приналежність до нації з 47 хромосомами
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насправді - виручає офшорне бабло беніне. Навіть кицька Василенкова (який з союзу лівих сил) опосередковано підтверджує.
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Я уже думал, что Зеленский 31-го поздравил и с Новым годом, и с Рождеством, и с 8 марта наверное в одной водолазке, как у героя фильма "Слегким паром", а просто наверное редакция цензора фото подложила новогоднее, в фейсбуке только текст, хотя наверное Ленка писала, т.е. скопировала у Порошенко за прошлые года.
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Ну шо ж!
Буду начинать " святую ужин")
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Тонкий намек на то, что обещания Моники и надежды зедебилов может исполнить только Чудо Господне. Молитесь, скоты))))
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Вислюк оманский из Омана украинцев поздравляет с Рождеством. Фейспалм...
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Лучший подарок который этот ЗЕблазень мог сделать стране это уйти на покой навсегда добровольно, а то кто знает..........
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Даёшь президентом Марусю Зверобой, а премьер министром мамашу Фарион с дочкой (по очереди) и вперёд в Евросоюз!
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Нах они надо во власти? Нам и с Бубочкой весело! Аллаху Акбар!
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Наша надежда в том, что ПАП вернется и будет твои косяки исправлять
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По тонкому льду ходит - за такое Яхве и наказать может.
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там в Омані всі в омані . вони думають що до них українець приїхав ))))
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А что.. У Зели одна мечта уже, наверное, осуществилась..))
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Какой у нас сердобольный президент ! Выдалась свободная минутка в длительных переговорах, и нет бы выпить чашечку кофе, а он решил народ поздравить.)
Я тоже всех поздравляю!

Пусть в этот святой вечер,
Ангел спустится на Ваши плечи,
И согреет вас своим теплом,
И Христовым Рождеством !Счастливого Рождества Украина, наши Славные Воины и мой любимый Харьков !!!
Всем добра, любви, и мира! Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, - Зеленський привітав українців з Різдвом - Цензор.НЕТ 4581
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норм. я по началу подумал что стоит такой в труселях и в панамке с баночкой пивасика и поздравляет . а тут в водолазке , горькое разочарование .
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Чудотворець Зєлєнскій своїми "чудесами" задовбав навіть власний електорат. Ще рік таких "чудес" і з електорату залишаться лише пару ніків на Цензорі.
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Та пішов той Сцарь Вофка Віслюк Оманський в свинячу дупу разом з своїми вітаннями
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такі да із вами в цьому році будуть одні чудеса люди вже й не сумніваються просрете все...
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Мне было просто интересно, что же порохошавкам будет не так.
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