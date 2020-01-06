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 Події, Суспільство
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Все про:Австралія (90) МЗС (1984) пожежа (1980) допомога (959)

 Уряд готовий допомогти Австралії в боротьбі з лісовими пожежами, - заява МЗС України

В Україні з глибоким сумом стежать за розвитком ситуації, яка залишається критичною і призвела до значної кількості жертв, а також десятків зниклих безвісти людей унаслідок масштабних лісових пожеж в Австралії.

Про це йдеться в заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші щирі співчуття родинам загиблих, побажання швидкого одужання всім постраждалим та успіху рятувальним службам і пожежникам, які беруть участь у ліквідації трагічних наслідків цього стихійного лиха. Уряд Австралії вживає всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків пожеж. Зі свого боку, уряд України готовий у разі потреби надати допомогу дружньому австралійському народу народу", - йдеться в заяві.

У МЗС додали, що посольство України в Австралії перебуває на постійному контакті з урядовими та місцевими органами влади, у тому числі задля з’ясування наявності громадян України серед потерпілих.

Раніше п'ятий Президент, лідер "ЄС" Петро Порошенко, закликав українську владу допомогти Австралії.

Нагадаємо, нині на території штату Новий Південний Уельс зафіксовано 136 лісових пожеж. З вогнем борються понад 2500 пожежників і 90 пожежних літаків.

Кількість загиблих сягнула 25 осіб.

Екологи з Університету Сіднея заявили, що близько 480 мільйонів живих істот загинули в пожежах в Австралії. Зазначається, що температура в зоні пожеж сягає сотень градусів за Цельсієм, через що люди гинуть ще до того, як полум'я до них добереться.

За даними місцевої влади, масштабні лісові пожежі, які тривають в Австралії з жовтня, знищили вже багато мільйонів гектарів лісових площ. Вогнем також знищено близько 1000 будинків. Ситуацію ускладнюють тривала рекордна спека з температурами вище 40 градусів за Цельсієм і пориви вітру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "П'ять тисяч доларів за в'їзд в Україну?", - "Так", - громадянин Австралії пропонує хабар прикордоннику в аеропорту "Жуляни". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168530
 
   
 Топ коментарі
 
Роздпулилися після стусана від Пороха?
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А де президент воюючої країни зараз пузо гріє?
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С портье гостиницы в Омане обсуждает инвестиции в Украину!
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Роздпулилися після стусана від Пороха?
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Та без стусанов от пораха и солнце с утра не встанет.
Кстати, где он сейчас? Почему не явился на допрос 2 числа?
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А де президент воюючої країни зараз пузо гріє?
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С портье гостиницы в Омане обсуждает инвестиции в Украину!
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Alex Rozhenko. Может ещё и к твоему Х**лу на допрос явиться ?
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Порох Х**лу в борщ на**ав от вони і бісяться.
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Где- где, в Караганде!!!
Он никуда не прячется и по всяким там Оманам не шастает во время иранского кризиса
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Не отправляйте этого идиота в спам.
Украина должна знать своих хероев!!!!!!!!!
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Ну от.............. А барига так старанно плювався говном.
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ну не верю в искренность-готовы помочь даже Австралии и Антарктиде ради разпила бюджетных денег
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Тобто НАШИХ коштів, мля. В бюджеті дирка в чи то 40, чи то 70 млрд, а вони австралійцям допомагатимуть на іншому кінці світу. Та й чим вони можуть допомогти...
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Лучше уж помочь Австралии чем потратить эти деньги на отдых слуг народа в президентских номерах по 4к $ в сутки каждый
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в президентских номерах по МЕСЯЧНОЙ ЗАРПЛАТЕ УЧИТЕЛЯ в сутки каждый!
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Вы лучше Украине помогите, у Австраии хватает и денег и союзников. Спасатели уевые
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нє, ну добре слово в Різдво тра ж сказати
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Цікаво як Порох взяв кермо в свої руки поки організма носить по відпустках! Правительство готово помочь Австралии в борьбе с лесными пожарами, - заявление МИД Украины - Цензор.НЕТ 8658
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То не кермо, то бутылка, у петра уже галюны после выпитого
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Йо. Вашу мать. Чим ви їм допоможете... Вони вже 2 млрд доларів назбирали і ще назбирають, якщо треба буде. Своїм людям допоможіть, пантовіки варені...
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Правительство то поумнее нашего зелебобика, они понимают что нужно слушаться Пороха так как Зеля временный президент
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это называется - пока Петр мордой не ткнет...
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Просто ОНО спешит по пиариться, любит играть на публику. Ну, СВЯТОЙ, НУ, ни Х....... я не сделало. Но возомнило себя покровителем восьми процентов ДОЛ.......... ов. Становитесь перед ним на колени, ПОЛУЧЕЛОВЕКИ.
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Леха,не переигрывай,куратор не поймет.
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они хоть знают о дождях над зелёным континентом?
субсидии сумчатым от графыни миловановой...нэмэдленно.
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Трамп возненавидел Украину. Что делать Зеленскому?
https://youtu.be/3tUyJ_i9reM
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А ты бы любил? Ему наши подосрали. Поддержав его противников. Я бы и сам невзлюбил страну, о которой знаю только то шо там работал мой кореш(Манафорт), которого посадили из-за этого и т.д.
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При Пете такой пуйни не было
Рекомендую посмотреть видос. Особенно в конце.
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Там вроде дождь пошел, ситуация стабилизируется, если помогать, то вовремя, а не пиариться громкими заявлениями.
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Отправить Шкиряка - дорогу знает только он.
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Катманду было гораздо ближе,и то заблудился.
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Со своей стороны, правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу", - говорится в заявлении. Источник: https://censor.net.ua/n3168530\\\\\\\

Со своей стороны я готов разогнать совковую сволочь из МИД-а нашего, шоб не тошнии высерами а-ля: Миру - мир(снаряжая ракеты и клепая танки).
совком несет, просто хоть противогаз юзай...те
че за дебил им там тексты пишет то? недобиток нквд что-ли? хотя.....(вспоминает Сивохо).... в принципе - неплохое сю-сюканье высрали то(о б*же, спасиб* шо не "братские нороты - объдиняйтесь")
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Неееее, это не тооо!!!!! Австралия сейчас -это полигон испытаний того, что ждёт нас летом. Срочно нужно править туда не только МЧС, а именно транспортники ВСУ. Патамушта самих самолётов МЧС тупо не хватит. Нужен опыт переоборудования транспортников в водовозы, и технология пилотирования сброса воды.
Согласитесь, это только Австралия.
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И потом - как туда долетит БА-2(ну забыл номер)? С дозаправками? А не упадет то?
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Я в курсе, есть поверье, что если сложить тысячу журавликов из бумаги, то можно вылечить все болезни(даже нервные).
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Тебе не помогут и две тысячи...Ты просто Йо..тый!...
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Придурки. Это не делается посредством заявлений в СМИ, а предлагается конкретная помощь от лица правительства на официальном уровне. Тем более у нас есть техническая возможность для этого.
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Президент в Омане инвестиции для тушения пожаров в Австралии выбивает.Бесплатная подсказка для Мендель
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Вы подкинули МИДу и ОПе хорошую идею.Ждем завтра официальное заявление.
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О, вот это я понимаю! Порох даже не будучи главой, умудряется дать всем в "борщ" а зе слова официального не выразил, что ему дело до животных, ему плевать даже на тех кто сейчас мерзнет в окопах. Солидарно? не думаю.
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Предлагаю , отправить в Австралию, для тушения пожара, Порошенко с кумом Ющенко... и Шуфрича в придачу , как бывшего МЧСника с большим опытом ..)) Уряд готовий допомогти Австралії в боротьбі з лісовими пожежами, - заява МЗС України - Цензор.НЕТ 5360
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В Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации, которая остается критической и привела к значительному количеству жертв, а также десятков пропавших без вести людей в результате масштабных лесных пожаров в Австралии. Источник: https://censor.net.ua/n3168530

Радянські показушні дебіли - Донбас відвоюйте у кацапів з Кримом і зробіть там нормальне життя, а Зе гуманісти в Австралію лізуть, це вже клінічний дебілизм Уряд готовий допомогти Австралії в боротьбі з лісовими пожежами, - заява МЗС України - Цензор.НЕТ 6816 Уряд готовий допомогти Австралії в боротьбі з лісовими пожежами, - заява МЗС України - Цензор.НЕТ 4910 Уряд готовий допомогти Австралії в боротьбі з лісовими пожежами, - заява МЗС України - Цензор.НЕТ 4910 Уряд готовий допомогти Австралії в боротьбі з лісовими пожежами, - заява МЗС України - Цензор.НЕТ 4910
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Читая очередной высер от власти зебилов, складывается впечатление, что там вообще у людей нет мозгов и они действуют исключительно по принципу куда дует ветер в трендах. По другому невозможно объяснить их зашквары, а потом имитация исправления всего наделанного и ненаделанного
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Коли там пройде дощ і загасе всі пожежи, то Мендель скаже що це Зебенський посприяв Уряд готовий допомогти Австралії в боротьбі з лісовими пожежами, - заява МЗС України - Цензор.НЕТ 8012
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