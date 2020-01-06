EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  9342  282
Все про:Зеленський (4051) Саакашвілі Міхеіл (1068) Оман (4)

 Досить чіплятися, це все заради інвестицій, - Саакашвілі про візит Зеленського в Оман

Експрезидент Грузії, колишній глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що теж любив літати до країн затоки, йому подобалося "грітися на сонечку". Але в результаті таких "зігрівань" економіка Грузії отримала понад $400 млн інвестицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Як я розумію Зеленського - бувши президентом, я теж любив літати до країн Заливу і не приховую, мені подобалося грітися на сонечку. Але в результаті цих "зігрівань" добре нагріла руки економіка моєї країни, бо після цього ми отримали понад 400 мільйонів доларів інвестицій з Еміратів і Катару. Ці інвестиції збудували аеропорти, порти і десятки готелів, які дали роботу багатьом тисячам моїх співгромадян", - йдеться в повідомленні.

Крім того, він зазначив, що на відміну від Зеленського - не літав рейсовим літаком власним коштом, а їздив президентським бортом.

"Досить чіплятися і порівнювати з Мальдівами. У цих країнах особисті поїздки та контакти мають вирішальне значення і дуже сподіваюся, що Україна побачить таку ж користь, як свого часу побачила Грузія", - підкреслив Саакашвілі.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - ув’язнений, і ніде на планеті він не вирветься з полону, - екснардеп Ігор Луценко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168528
 
   
 Топ коментарі
 
всю ферму лахти/зеботов кинули на отмазку моники-выслючка? Досить чіплятися, це все заради інвестицій, - Саакашвілі про візит Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 5183

Досить чіплятися, це все заради інвестицій, - Саакашвілі про візит Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 9900
 показати весь коментар
 
Укажи-ка номер рейса Киев Оман, чепушило Хватит придираться, это все ради инвестиций, - Саакашвили о визите Зеленского в Оман - Цензор.НЕТ 522
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Ой Миша! Не надо забалтывать враньё шмаркли. Никто сейчас не будет инвестировать в Украину. Наши предприниматели закрывают предприятия ЗДЕСЬ, и едут за границу , чтобы открыть их ТАМ.
 показати весь коментар
 
 
Вот не пойму почему Саакашвили как презедент-реформатор делает в Украине ??? почему не преподаёт где-то в Европе ? не пишит книжки? ну как это делают бывшие презеденты ! а бегает по разным полит-шоу ( нахваливает ЗЕ ) ??? Саакашвили что надеется что ему что-то обломится?? или думает что получится куда то на выборах пролезть?? Он что не понимает как это со стороны смотрится?! Досить чіплятися, це все заради інвестицій, - Саакашвілі про візит Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 5224
 показати весь коментар
 
 
опаньки, главные борец с корупцыей в Георгие оказываеться летел президентским реисом, к ур в а, как ненавижу лицемеров,. Кстати, у нас за то что отвёз на госмашине ребёнка в школу, якобы по пути, чуть не поста чинушки лешились. Или после работы, еждая домой заскочил в магазин, тоже оправдывалась неделями, не ну тогда понятно, чего он ни ногой в Георгию, боися гадёнишь.
 показати весь коментар
 
 
Миша, чтобы сейчас инвестировать в Украину средства нажитые честным трудом и без договорняков с властвующими "слугами" нужно иметь охрененно большую вавку в голове....
 показати весь коментар
 
 
А при предыдущих властях было проще инвестировать или вавка была еще больше?
 показати весь коментар
 
"Хватит придираться, это все ради инвестиций", - Саакашвили
Ага, все сразу так и подумали. Досить чіплятися, це все заради інвестицій, - Саакашвілі про візит Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 7089 Особенно, если учесть следующее:
1) финансирование гулянки семейки Зеленского в Омане полностью обеспечил, начиная с предоставления самолета и дополнительной охраны, Коломойский.
2) Оман внесен в черный список ЕС, как грязный офшор
3) почти все деньги Коломойского сейчас в Омане (по неофициальным данным, в оманских офшорах крутится около 500 000 (полмиллиарда!!) бабушкиных ЗЕленых денег.)
Поэтому больше доверия вызывает другая версия:




Дмитрий

@dmitriypaut


Интересно вылазит:
-Янелох тихо сосёт у Бени в Буковели
-Внезапна США накрывает иранского террориста
-В регионе запахло войной,санкциями,запретами
-Срочно,за свои деньги,на самолёте Бени Янелох несётся в офшор Оман,типа контракты горят. На самом деле похоже пЫзда невыездному Бене
 показати весь коментар
 
 
О! Прокинувся губошльоп! В Грузії тебе чекають.
 показати весь коментар
 
 
"країн заливу"... Не заливай вже, Карлсон... Досить вже гім/но розбризкувати вентилятором...
 показати весь коментар
 
 
Брехун который живет на крыше, не знает, что у нас нет прямого рейса в Амман.
 показати весь коментар
 
 
Амман - столиця Йорданії, а Зе в Омані.
 показати весь коментар
 
 
Чого цей "великий" президент боїтся повертатись на Батьківщину в Грузію ?ну в тебе такі заслуги ,реформовані суди ,такий авторетет А корль виявляєтся голий нікому ти там не треба, ото сиди і мовчало б .А що до інвестицій то Оман одна з найбідніших країн арабського світу .
 показати весь коментар
 
 
ахаха..і карсон вже "вписався" за оманського віслюка..
Досить чіплятися, це все заради інвестицій, - Саакашвілі про візит Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 5771
 показати весь коментар
 
 
Руфер недоколиханний - фак офф! Лузер не потрібний НІДЕ в світі!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Такое ощущение,что в рассадник порохоботов попал. Наверное если Зеленский перднет,то напишут что Петя это делал более патриотично , мудро и деликатно.
 показати весь коментар
 
 
Тебе твое зебожество указало что все - какая разница. Так что какая разница куда ты попал и как пердит твой зеленский!
 показати весь коментар
 
 
...так ведь твой криворожский поц только и умеет пердеть профессионально, вася, причем делает это на весь мир, а стыдно при этом не ему или тебе, а нормальным украинцам... Досить чіплятися, це все заради інвестицій, - Саакашвілі про візит Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 6972
 показати весь коментар
 
 
та ні, він одночасно і пердить і обсирається.
 показати весь коментар
 
 
Борец с коррупцией.....В одессе уже поборол Досить чіплятися, це все заради інвестицій, - Саакашвілі про візит Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 6185
 показати весь коментар
 
 
Жаль что Михо не стал продавать землю в Грузии олигархам по 210 000 га на рыло. Мы бы его тогда ещё раньше в Украине увидели
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Саакашвілі завдяки Зелі, став не бомжом , а громадянином України ! Потрібно розуміть !😉
 показати весь коментар
 
 
Згідно з законом про безперешкодний доступ українців до узбережжя водойм, який набув чинності в 21 листопада 2019 року, усі огорожі мають бути демонтовані протягом трьох місяців, тобто до 21 лютого цього року.


 показати весь коментар
 
ЭЭЭЭЭЭЭХ! Продался Саака ЗЕ!!!! При Свыне такого набыло!
 показати весь коментар
 
головне, що ти під кацапським педофілом є
 показати весь коментар
 
 
це ти , на свойом свинособачьем лає, кацаб,тут пробуєш з людьми спілкуватись
 показати весь коментар
 
 
А свыня это ты? или твои ублюдочные родители, которые тебя выбрали или Зедебил?
 показати весь коментар
 
 
жрукутюшовженімагу а нафіг цензор приніс це депортоване гівенце сюди, потролити читачів?
 показати весь коментар
 
 
сравнение не в пользу такого симпатичного ослика в гамаке!...)
 показати весь коментар
 
 
Да... Теория, что Бенукидзе был идеологом, МОЗГОМ реформ в Грузии за годы после его смерти ПОЛНОСТЬЮ нашла свое подтверждение. Саакашвили был чугунным лбом разбивающим старые стены для прохода нового. Это не мало, но на большее он не способен. Он это понимает, но сделать ничего не может, нет ни в его голове ни за его спиной ИНТЕЛЛЕКТА. А кушать то хочется. И для лично меня, Мишико, ты тоже Здох... Тебе это по-барабану, разумеется, но что могу от себя лично...
 показати весь коментар
 
 
О! А ты то куда прешь , биджо? Ты давай Джорджию едь подымай, карлсон.
 показати весь коментар
 
 
Михо так и не понял за столько лет психологию теперешнего укроСМИ,заснованного ещё за времён Кучмы и активно поддерживаемого Пецей
 показати весь коментар
 
 
Спокойствие! Только спокойствие!
Сейчас ты увидишь лучшее привидение в мире! Дикое, но симпатичное! 👻
 показати весь коментар
 
 
А шо, не? Гарачий грузынскый парень, товарищ Саа...ах какой жених.
 показати весь коментар
 
 
Тобто інвестиції з країни яка внесена в "чорні списки" ?
 показати весь коментар
 
 
Об этом саака, скромно промолчал) а еще скромно промолчал, что наша Моника, встречалась с тем, кто поддержал Иран! А это против интересов, еще одного его, как бы * друга * трампона.
 показати весь коментар
 
 
То Катар внесений у чорні списки за підтримку террористів, а Оман лише якийсь офшор.
 показати весь коментар
 
Помню, Михо обещался посадить Беню. Досить чіплятися, це все заради інвестицій, - Саакашвілі про візит Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 2757 Гастролёр...
 показати весь коментар
 
 
«Коломойський, Богдан, Єрмак, Портнов».
"
«Так, і Портнов. Усі ці люди сьогодні є реальною владою в Україні», - підкреслив Піонтковський.". "У квітні Зеленський має показати Путіну зміни до Конституції України, - Піонтковський"

Згідно з узятими на себе в Парижі зобов'язаннями під час наступної зустрічі в Нормандському форматі глава української держави Володимир Зеленський має відзвітувати перед Володимиром Путіним щодо внесення зміну до Консттуції стосовно «особливого статусу» ОРДЛО.

Про це заявив політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, США) в ефірі програми «Студія Захід» з Антоном Борковським, яка ввечері 4 січня 2020 року вийшла в ефірі Еспресо.TV.

«Те зобов'язання, яке він узяв, на яке його поставили на «лічильник» - зміна Конституції Україні до наступної «стрілки» в Берліні - він не зможе виконати. Тому що це викличе великий спротив громадянського суспільства України. Москва це розуміє, але тим не менш свідомо штовхає Зеленського цим шляхом, розраховуючи на те, що виникне ситуація хаосу й громадянського протистояння в Україні, котрим вона знову зможе скористатися для «захисту законно обраного президента від чергового бандерівського перевороту», - пояснив аналітик.

Минулий саміт в Парижі, як і майбутню зустріч в Берліні, він називає «бандитської стрілкою».

«Нас чекають дуже драматичні події саме за розкладом цього лічильника. На квітень призначено цю зустріч? Ось, я думаю, березень-квітень будуть ключовими у ******** українській історії», - сказав Піонтковський.

«Зеленський потроху починає розуміти, чим для нього усе це закінчиться. Тому що ось ті люди, яких я перерахував, це герої Росії, котрі виконують своє зобов'язання. З ними все буде добре. А відповідати за зраду перед українським народом буде, звичайно, сам Зеленський», - зазначив він.

«Героями Росії» політолог назвав представників «колективного Зеленського» («апарату, котрий зараз здійснює владу в Україні та її зовнішню політику»):

«Коломойський, Богдан, Єрмак, Портнов».

«Так, і Портнов. Усі ці люди сьогодні є реальною владою в Україні», - підкреслив Піонтковський.
 показати весь коментар
 
 
Ключевое слово *очень надеюсь, что Украина увидит*
Интересно, что он запоет,эта ОБИЖЕНКА выкинутая из Украины, через год?!)
Саака, рукописи не горят, так шо лучше сиди молча!
 показати весь коментар
 
 
Шо он несёт. Оман в чёрном списке ЕС, к нему особая политика применяеца, Оман поддержал Иран против США..Оман чёрная офшорка где вся мафия отмывает грязное бабло..приличные страны с таким мусором даже не связываюца. Хватит уже нас за лохов держать.
 показати весь коментар
 
 
Коли 2 роки тому цей клоун стрибав по дахам,водив кожен день імпічменти,кривлявся в судах і т.п. ніхто навіть не підозрював що інший клоун виграє вибори...Коли шось писали про Карлсона,скільки виття було(продаджні порохоботи і т.д.) Зараз воно живе в пєнтхаузі і намагається якось незграбно відмазувать такого ж блазня як сам,бо він йому паспорт повернув.O tempora, o mores!
 показати весь коментар
 
 
Флешмоб врятуй оманський зад, отримай цукерку від діда Бені😁
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вся движуха которую порохоботы симулируют напоминает репортаж со дна Марианской впадины "Даже в дупе есть жизнь"...это любопытно с точки зрения зоологии и не более
 показати весь коментар
 
ти вже знов своїм анусом манявруєш, прапорець сховав а смердіти не перестаєш
 показати весь коментар
 
 
...лажа все это, какие инвестиции может Оман этот сюда завести?.да еще чтобы с гарантированной государством прибылью , а иначе у них не бывает. Что Оман этот вырабатывает-производит?..ничего..нефть продает по тихому, может и газ...разве что ОВГЗ прикупят У НАС КОРОТКИЕ, ПОД 8-10% ГОДОВЫХ..вот и все инвестиции, так еще те же % должны будем года через 3-4 возвращать, землю только наверно продавая уже.. а через 3-4 года, зеленые нувориши, как раз и сваливать планируют чохом за кордоны...вот и сделают с отарой 73% нас всех вместе с той гребаной, нестриженой и недоеной отарой.... Досить чіплятися, це все заради інвестицій, - Саакашвілі про візит Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 2582...!!!!! правители, них** не соображающие в самых элементарных вещах гос. строительства.. Досить чіплятися, це все заради інвестицій, - Саакашвілі про візит Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 2582..решили из офф-шора инвестиций завести?..ха-ха)).. может там себе откроют счета или оттуда отмытые уже, сюда за теми же ОВГЗ притаранят.....
 показати весь коментар
 
"Саакашвили заявил, что тоже любил летать в страны залива, ему нравилось "греться на солнышке" Источник: https://censor.net.ua/n3168528"
Так добре зробив,то чому він нев'їзний до Грузії?
 показати весь коментар
 
 
Наверное потому, ЧТО ОН БОРОЛСЯ С КАЦАпСИНАМИ!
 показати весь коментар
 
 
Оооо,...головний підмахувач виліз, експерД, щоб тебе.......!!!
 показати весь коментар
 
 
точніше: головний кар'єрист. У всіх країнах.
 показати весь коментар
 
Похоже чебурек с клоуном одну дурь употребляют
 показати весь коментар
 
 
Кому он это все говорит? Умные и так знают а порохоботы 8% брака, как в любом производства. Они не хотят жить как в Швейцарии и Батуми. Привыкли только гадить на форумах вроде этого.

 показати весь коментар
 
Одно дело инвестировать в отели в Батуми, другое дело - в Кривом Роге.
Много инвесторов в очередь станет?
 показати весь коментар
 
Старая потасканная грузинская шалава подала голос
 показати весь коментар
 
 
Цепляемся, т.к. это не нормально для Президента Украины!
Ваши глупые отмазки напоминают действия бывшего министра МЧС Зоряна-Шкиряка, который "работал" в Непале и попалился на "спасении" украинцев.
С чего нам верить, что он полетел за свой счет, если вы все время путаете показания? И почему у госслужащего такое количество отпусков, чуть ли не через каждые 2 месяца?!
 показати весь коментар
 
Своими глазами видела, как Зеленский поехал в Оман за инвестициями...
Досить чіплятися, це все заради інвестицій, - Саакашвілі про візит Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 2815
 показати весь коментар
 
 
БРЕХХХХХХХХХХХХХХХХХХУН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
Интересно это недоразумение будет давать прессконференцию по итогам поездки в Оман и встречи с хотабычем
 показати весь коментар
 
михо не понял провала зе и хочет свою часть негатива?
 показати весь коментар
 
Курченко опять деньжат отсыпал на кокс грузину, чтобы защищал рыговскую власть.
А может Аваков позвонил и сказал - давай Гамарджоба защищай зебила, а то опять закроем въезд и перестаем снабжать тебя кокаином
 показати весь коментар
 
Млять,только вот еще этого ыксперда не хватало.
Мишико,ты себя уже показал
Молчи себе тихонько в тряпочку и живи по тихому.У тебя все БЫЛО
 показати весь коментар
 
А где слова в защиту Зебила Оманского от Мустафы Оборонпромного и СерГея Железнодорожного?
Олигархи должны надуть все свои антикоррупционные презервативы, которые ещё пользуются у дебильного населения авторитетом.
 показати весь коментар
 

ЗМІ заявили, що візит Зеленського до Оману став сюрпризом для місцевих медіа "ЗМІ Султанату Оман нічого не написали про візит президента України Володимира Зеленського у країну і про його зустріч з міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою."
 показати весь коментар
 
Михаил Николозович , не опускайся.... не теряй лица... Нет такой должности мэра Одессы, чтоб за неё терять репутацию и на черное говорить белое... да и не дадут тебе Одессу... Беня не разрешит... Он же тебя не разрешил в команду к Киндерсюрпризу. И Давида не разрешил... Это не новая УКраина..это новая группировка старой..очередной дерибан и такой системе не нужны романтики и креативщики...
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору