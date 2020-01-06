 Досить чіплятися, це все заради інвестицій, - Саакашвілі про візит Зеленського в Оман

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Як я розумію Зеленського - бувши президентом, я теж любив літати до країн Заливу і не приховую, мені подобалося грітися на сонечку. Але в результаті цих "зігрівань" добре нагріла руки економіка моєї країни, бо після цього ми отримали понад 400 мільйонів доларів інвестицій з Еміратів і Катару. Ці інвестиції збудували аеропорти, порти і десятки готелів, які дали роботу багатьом тисячам моїх співгромадян", - йдеться в повідомленні.
Крім того, він зазначив, що на відміну від Зеленського - не літав рейсовим літаком власним коштом, а їздив президентським бортом.
"Досить чіплятися і порівнювати з Мальдівами. У цих країнах особисті поїздки та контакти мають вирішальне значення і дуже сподіваюся, що Україна побачить таку ж користь, як свого часу побачила Грузія", - підкреслив Саакашвілі.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком.
Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".
Ага, все сразу так и подумали. Особенно, если учесть следующее:
1) финансирование гулянки семейки Зеленского в Омане полностью обеспечил, начиная с предоставления самолета и дополнительной охраны, Коломойский.
2) Оман внесен в черный список ЕС, как грязный офшор
3) почти все деньги Коломойского сейчас в Омане (по неофициальным данным, в оманских офшорах крутится около 500 000 (полмиллиарда!!) бабушкиных ЗЕленых денег.)
Поэтому больше доверия вызывает другая версия:
Дмитрий
@dmitriypaut
Интересно вылазит:
-Янелох тихо сосёт у Бени в Буковели
-Внезапна США накрывает иранского террориста
-В регионе запахло войной,санкциями,запретами
-Срочно,за свои деньги,на самолёте Бени Янелох несётся в офшор Оман,типа контракты горят. На самом деле похоже пЫзда невыездному Бене
Сейчас ты увидишь лучшее привидение в мире! Дикое, но симпатичное! 👻
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«Так, і Портнов. Усі ці люди сьогодні є реальною владою в Україні», - підкреслив Піонтковський.". "У квітні Зеленський має показати Путіну зміни до Конституції України, - Піонтковський"
Згідно з узятими на себе в Парижі зобов'язаннями під час наступної зустрічі в Нормандському форматі глава української держави Володимир Зеленський має відзвітувати перед Володимиром Путіним щодо внесення зміну до Консттуції стосовно «особливого статусу» ОРДЛО.
Про це заявив політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, США) в ефірі програми «Студія Захід» з Антоном Борковським, яка ввечері 4 січня 2020 року вийшла в ефірі Еспресо.TV.
«Те зобов'язання, яке він узяв, на яке його поставили на «лічильник» - зміна Конституції Україні до наступної «стрілки» в Берліні - він не зможе виконати. Тому що це викличе великий спротив громадянського суспільства України. Москва це розуміє, але тим не менш свідомо штовхає Зеленського цим шляхом, розраховуючи на те, що виникне ситуація хаосу й громадянського протистояння в Україні, котрим вона знову зможе скористатися для «захисту законно обраного президента від чергового бандерівського перевороту», - пояснив аналітик.
Минулий саміт в Парижі, як і майбутню зустріч в Берліні, він називає «бандитської стрілкою».
«Нас чекають дуже драматичні події саме за розкладом цього лічильника. На квітень призначено цю зустріч? Ось, я думаю, березень-квітень будуть ключовими у ******** українській історії», - сказав Піонтковський.
«Зеленський потроху починає розуміти, чим для нього усе це закінчиться. Тому що ось ті люди, яких я перерахував, це герої Росії, котрі виконують своє зобов'язання. З ними все буде добре. А відповідати за зраду перед українським народом буде, звичайно, сам Зеленський», - зазначив він.
«Героями Росії» політолог назвав представників «колективного Зеленського» («апарату, котрий зараз здійснює владу в Україні та її зовнішню політику»):
«Коломойський, Богдан, Єрмак, Портнов».
«Так, і Портнов. Усі ці люди сьогодні є реальною владою в Україні», - підкреслив Піонтковський.
Интересно, что он запоет,эта ОБИЖЕНКА выкинутая из Украины, через год?!)
Саака, рукописи не горят, так шо лучше сиди молча!
Так добре зробив,то чому він нев'їзний до Грузії?
Много инвесторов в очередь станет?
Ваши глупые отмазки напоминают действия бывшего министра МЧС Зоряна-Шкиряка, который "работал" в Непале и попалился на "спасении" украинцев.
С чего нам верить, что он полетел за свой счет, если вы все время путаете показания? И почему у госслужащего такое количество отпусков, чуть ли не через каждые 2 месяца?!
А может Аваков позвонил и сказал - давай Гамарджоба защищай зебила, а то опять закроем въезд и перестаем снабжать тебя кокаином
Мишико,ты себя уже показал
Молчи себе тихонько в тряпочку и живи по тихому.У тебя все БЫЛО
Олигархи должны надуть все свои антикоррупционные презервативы, которые ещё пользуются у дебильного населения авторитетом.
ЗМІ заявили, що візит Зеленського до Оману став сюрпризом для місцевих медіа "ЗМІ Султанату Оман нічого не написали про візит президента України Володимира Зеленського у країну і про його зустріч з міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою."