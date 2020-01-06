 Зеленський - ув’язнений, і ніде на планеті він не вирветься з полону, - екснардеп Ігор Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив екснардеп Ігор Луценко.

"Влада обертається страшною каторгою, коли з якоїсь причини не радієш результатам своїх можливостей – через фактичну відсутність можливостей чи через відсутність результатів. Тоді ти – гірше, ніж у тюрмі, бо сума тих обмежень, котрі і ззовні, і (якщо у тебе є совість) зсередини відділяють тебе від задоволень і розваг. Ти не можеш їх собі дозволити, бо ти зобов’язався з’єднати свою долю з долями найобездоленіших. Ти – їхній захисник, їм належить твій час, і коли ти його витрачаєш на себе, ти крадеш його у них; так принаймні подумають, а може, так воно і є", - йдеться в повідомленні.

"Президент, здається, ще не зрозумів, що він – найбільш ув’язнений з усіх українських в’язнів, що ніде на планеті йому не вирватися з його полону, і чим далі він летітиме, тим більше буде полоненим, - підкреслив Луценко.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

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