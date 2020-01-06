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Все про:Зеленський (4051) Луценко Ігор (124) Оман (4)

 Зеленський - ув’язнений, і ніде на планеті він не вирветься з полону, - екснардеп Ігор Луценко

Я прекрасно розумію, чому президент полетів – подалі від України, від тягаря обов’язків і зобов’язань. Він хоче на час поставити на паузу той жах, у якому він опинився.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив екснардеп Ігор Луценко.

"Влада обертається страшною каторгою, коли з якоїсь причини не радієш результатам своїх можливостей – через фактичну відсутність можливостей чи через відсутність результатів. Тоді ти – гірше, ніж у тюрмі, бо сума тих обмежень, котрі і ззовні, і (якщо у тебе є совість) зсередини відділяють тебе від задоволень і розваг. Ти не можеш їх собі дозволити, бо ти зобов’язався з’єднати свою долю з долями найобездоленіших. Ти – їхній захисник, їм належить твій час, і коли ти його витрачаєш на себе, ти крадеш його у них; так принаймні подумають, а може, так воно і є", - йдеться в повідомленні.

"Президент, здається, ще не зрозумів, що він – найбільш ув’язнений з усіх українських в’язнів, що ніде на планеті йому не вирватися з його полону, і чим далі він летітиме, тим більше буде полоненим, - підкреслив Луценко.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Також читайте: Чи є провадження за фактом нападу на Регора? Це шанс зробити Шарія надовго нев'їздним в Україну, - Ігор Луценко

Зеленський - ув’язнений, і ніде на планеті він не вирветься з полону, - екснардеп Ігор Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168525
 
   
 Топ коментарі
 
Нарика никто не тянул в этот ужас за зеленые рога.
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При Петi була гiднiсть, при пIдхуйловнику у нас жалюгiднiсть
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моя ж ты, "рыба золотая"......., а какого ж фига оно перлось в президенты?!.......
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Віслюк Оманський дуже скоро стане козлом відпущення.
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зебилы!
ваш зеля - ОБЫКНОВЕННЫЙ МАФИОЗНЫЙ КУРЬЕР, теперь уже это знаем далеко не только мы ...
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Иса Мунаев Герой Чеченского, Украинского народа!
Любой из моего народа, не живущий мыслью уничтожения российской федерации, для меня, что путин.
Любой из моего народа, думающий о каком-либо другом формате отношений с российской федерацией, тот подлее путина.
Любой враг российской федерации, автоматически без предварительных условий, мне друг!

Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны.
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А, він, що 42-й лох, думав, що країную керувати, це як язиком пасталакати. Куди воно лізло, тупе, непрофесійне, малороське ........
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Падла зеленая поперся в президенты только для того, что бы каждый месяц за казенный счет кататься отдыхать по всему миру... За полгода где только не отдыхал...
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Британские оппозиционные политики раскритиковали премьер-министра Бориса Джонсона за то, что он не прервал свой отпуск на Карибах после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. О разгоревшемся в Соединенном Королевстве политическом скандале пишет The Mirror.
Так, с критикой в адрес Джонсона выступил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, заявивший, что тот должен был немедленно вернуться из отпуска, чтобы «решить проблему, которая может иметь серьезные последствия для Великобритании и всего мира». Его соратница по партии Эмили Торнберри обвинила премьера в том, что он загорает вместо присутствия на заседаниях Cobra - правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям. Аналогичную позицию занял и один из лидеров либерал-демократов сэр Эд Дейви, который отметил, что долгое молчание главы кабинета министров по этой теме неприемлемо.
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надыбать крамолу дэ йийи просто нэма то мысьтэцтво...
то я ніжно про модерів...
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каждая сопля считает обязанным прокомментировать отдых Президента да еще с такими сравнениями: "сбежал" "спрятался" "от бремени" ... а всё потому что этим деятелям о своих достижениях говорить как то не комильфо, ибо там не паханное поле...

Надо Президенту отдыхать на берегу Днепра с удочкой и пузырём, и шоб семья тоже этим наслаждалась, как все значит как все
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Это так же как каждая свинья считала своим долгом повизжать про Мальдивы??
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пардон, главнокомандующий в разгар боевых действий тайно (!), по фальшивым паспортам уезжает на неделю оторваться на острове, взятом в аренду.
тайно
тайно от украинцев
и по возвращении долго брехал и он и его аппарат, что типо никуды не летало
это чмошничество
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тайно, потому что Зеленский счас разруливает американо-иранский конфликт
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Может он в зоне конфликта разруливает офшоры, которые теперь в опасности?
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и? никто никогда не меняет своих планов?
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не нарадуюсь на зебилов, - промыли глазки тепленькой и новый взгляд на Мальдивы. Чудо! Зеленський - ув’язнений, і ніде на планеті він не вирветься з полону, - екснардеп Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 9253
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Все дело в том,что ВАЗ ничем не отличается от ПАЗа(ПАПа)
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Зебня вже каже - ничем не отличается. Почекайте довбні, це тільки початок... Мені вже навіть не цікаво, що ви тим далі співатимете.
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Этот "экс нардеп " похоже бухает еще с католического рождества,как его известный однофамилец.Такое сказал...
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Андрій СмолійСтежити

2 год

⚡️В Києві поліція затримала активістів, які намагались завадити проведенню заходу з РОСІЙСЬКОЮ блогеркою.
До Києва приїхала московська блогерка Алєксандра Мітрошина, яка відвідувала окупований Крим та фактично підтримує анексію півострова державою-агресором.

Після того, як група активістів, зокрема Відсічі, викликали поліцію на них напали «прихильники» русскоміровської блогерки. Поліція замість того, щоб припинити протиправні дії та зупинити захід просто арештувала двох активістів. Їх закували в наручники та волокли по підлозі на вулицю. Одного з них тримають на колінах перед виходом. Навколо прихильники людини з держави-агресора.
От і докотились ми до «какая-разніца». До нас масово їдуть особи з держави-агресора нести «русскій мір». Поліція стала на сторону громадянки держави-агресора.Зеленський - ув’язнений, і ніде на планеті він не вирветься з полону, - екснардеп Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 7579
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после Майдана нужно было делать то, что требовал народ и этого не было бы. губит людей не пиво губит людей вода. столько пролили ее после революции, что утопили ее. не топите в болтовне и демагогии зерно истины.
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минус поддержка Запада, плюс - развязанные клешни Путину.
это тебе не двадцатые шо пока до Англии дойдет телеграмма, пока они там вышлют флот(ну ага, да, да), пока сделают коалицию, пока подумают что делать, и тут рраз, и Киев опять чей-то.
им это надо?
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уже свершилось и первое и второе. за второе не буду говорить и так все ясно, а вот за первое вот, что скажу словами мировых лидеров, - нет альтернативы минским соглашениям. это предательство, а не поддержка. хохлы как тот Герасим который на все согласен лишь бы не воевать. понимаешь? мы еще не успели очухаться как первое и второе уже было, поэтому боятся задним числом не нужно, а нужно было лишь отстранить всех причастных от власти и заняться их банковскими счетами.
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А ты думаешь "Киев молчал" по своей воле то?
Киеву порекомендовали "не злить". А у солдат Устав ВНЕЗАПНО стал туалетной бумагой. В Крыму то. И плюс - ЦРУ высрало: ой, а мы и не знали шо Рашка на Крым пойдет то Зеленський - ув’язнений, і ніде на планеті він не вирветься з полону, - екснардеп Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 6025
И не разогнали никого. Зеленський - ув’язнений, і ніде на планеті він не вирветься з полону, - екснардеп Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 7673
Так шо думаю шо - знали..... шо говорят. И по-моему, это элемент чего-то жесткого. Ну не может такого быть шоб сопляк из подворотни, у которого бабло "там" - тупо попер, рискуя всем(а живет как шейх - шейхи скрываются если честно) - зохавать кусок территории, которой у него .... сравни по памяти, карта какая Рашки и всего остального.
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чуток не так, но принимается. то о чем говоришь хорошо. нет, хорошо, что интуитивно ты находишь дорогу в темноте. и вот, что, не надо уже переть как ты говоришь, надо целенаправленно, методично, кропотливо идти уверенными шагами, прежде все хладнокровно просчитав. т.к. локоток уже не достать. все свершилось. и поэтому не стоит плакать друг дружке в жилетку - курс корабля не изменен, просто корабль тронулся и застыл - нет горючего - нет идей, как же быть?
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эээээ, пан, уберите своего коа с клавиатуры, ок? а то он такого пона.. Зеленський - ув’язнений, і ніде на планеті він не вирветься з полону, - екснардеп Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 6480 писывал что еле понятно слова и даже розділових знаків.
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После Майдана 2013-2014 гг нельзя было разжечь пожар внутри Украины, а ***** (имя президента соседней страны, чтобы меня опять за это не забанили) помог бы в этом, потому нужны были осторожные шаги и Порошенко удалось сохранить стабильность и все гниды, которые сейчас ору в полный голос, при нём молчали, но и сейчас они готовы всё изменить...
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Езжай в Оман, отдохни, - век воли не видать Зеленський - ув’язнений, і ніде на планеті він не вирветься з полону, - екснардеп Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 9981

Зеленський - ув’язнений, і ніде на планеті він не вирветься з полону, - екснардеп Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 9390
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Що сказав Луценко то просто завуальоване блюдолизтво...по українськи - сраколизтво...
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Ти настільки тупий, чи просто придуруєшся?
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Допоможіть Зеленському звільнитися https://petition.president.gov.ua/petition/77536
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мы все на подводной лодке. а луценко этот тупой баран - не за того говоришь, а Зеленскому пока нечего боятся.
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зато "Жирный Петя нагло прячет тело жирное в Европе"!
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Да кто его держит. Пусть официально идет в отпуск и звиздячит на все стороны, предварительно кому то передав полномочия Главнокомандующего. Вопрос, почему тайком? Что он скрывает? Нет ли там государственной измены и предательства?
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Куда вислюка, ироды ,подевали? Уж не в песках ли он закопан с чайником перед носом? Но откапывать не спешите. Нам и без вислюка, возомнившего себя королем, нормально.
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запись на личной страничке одного из тысяч бывших нардепов - это новость?
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это обсуждение констатации беды, что стряслась в семье Зеленских и в Украине
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Шабаш идиотов против Зеленского продолжается.
Лучше про Пороха на яхте за 50 тыс.$ в сутки давайте поговорим.
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кого цікавить їхній форумнй шабаш ?
Народ підтримує президента Зеленського і ненавидить мальдівське Інкогніто і всю його Будку ! ..))
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И справді шабаш передвиборчий його команди для нього обернувся бідою, НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЯЗЬ , З ЯКОГО П'ІІТИМЕШ
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А зачем про отдых Пороха тут говорить? Он сейчас просто депутат, а у них каникулы, никто из них не работает, вот и он отдыхает. А то, что на яхте и за дорого, так он человек богатый, стал таковым еще до президентства и никогда этого не скрывал. Так что шикарный отдых вполне ему по карману. О чем тут можно говорить?
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О коррупционной составляющей можно говорить, всю свою жизнь на госслужбы и миллиардер, нестыковочка блин какая-то.
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Немножко бы реальности привносили бы родители в самореализацию своих звезданутых деток- глядишь бы не надо было потом так его жалеть-защищать, граждан его родины биомассой ,а о президентстве говор, что нахрен оно ему сдалось. ( это не то самое,что хреном по роялю наяривать) .Жена Лена была умнее , плакала не зря узнав о походе Вовки на эту Голгофу
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Папка прафессор догадывался, какой из него юрист- экономист выдипломировывался ? В промежду ? Школу закончил в 1995 ,
В 11 классе организовал команду выпускников и сыграл в КВН с командой учителей, ученики выиграли[16]. После школы играл в команде КВН «Молодой Кривой Рог»[19], потом был приглашён в команду КВН «Запорожье - Кривой Рог - Транзит»
С 1998 по 2003 год «95-й квартал» выступал в Высшей лиге КВН, а образование получал КАК? О гражданской позиции промолчим - она ковалась в Краснокаменной и от папы совка...
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Игорь, не идеализируйте обычного эстрадного юмориста...
Как случайно он оказался "на гребне волны", так и закономерно окажется выброшенным ею на берег.
Народ Украины третье десятилетие занимается сепарацией "элит" отсеивая тонны шлака в надежде найти алмаз, и иногда находит блестящую стекляшку - Зеленского, которую и выбросит на помойку, как и многих ранее.
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меня, например, беспокоит, почему мы до сих пор не нашли маленький алмаз, или пусть хоть цирконий, а всегда вытаскиваем один шлак за столько лет!
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ОХ УЖ ЭТИ БЫВШИЕ. У ВСЕХ БЫВШИХ СРАЗУ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧТО ТО ОБЩЕЕ ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ИХ В КЛУБ БЫВШИХ. ОНИ НИКАК НЕМОГУТ УСПОИТЬСЯ. И НА ЭТОЙ ПОЧВЕ НАЧИНАЮТ НРАВИТСЯ ДРУГ ДРУГУ ДАЖЕ В ТЕХ МЕСТАХ ГДЕ ЩЁ НЕДАВНО БЫЛИ ДРУГ ДРУГУ ПРАТИВНЫ... 😂😅😂
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тексти ЗЕподдержкі нагадують виправдвання Бубочки як її патрон поїхав в Оман за свої кошьи інвестиції налагоджувати... Такі ж тупі й такі ж Вовці ж у мінус
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Рождество , а президент в ОМАНЕ ((((( ганьба и стыдоба как его ВЫБРАЛИ ??? люди !!!
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Саме через Різдво зелене і втікло. Те саме воно зробило і на Пасху і зробить знову. Все ж таки не треба було в переважно християнській країні обирати президентом ініородця, при всій повазі до всіх націй. Нема жодної країни в світі, окрім Ізраілю, звичайно, де б президент є або був євреєм. Але українцям ''все одно''.
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РОЖДЕСТВО У КОГО, У ВАС, У КАЦАПОВ?????? 😂😅😂
ИНТЕРЕСНО, КАК ВЫ КАЦАПЫ ВСТРЕЧАЕТЕ НОВЫЙ ГОД ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА???? 😂😅😂
А САМОЕ ПРИКОЛЬНОЕ КАК ВЫ, КАЦАПОПОДБНЫЕ В СТРОГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ БЕРЁТЕ В РОТ И ЖИРНОЕ, И АЛКОГОЛЬ А ПОТОМ, ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПРИЙДЯ В СЕБЯ С ПОХМЕЛЬЯ ВСПОМИНАЕТЕ ЧТО СОБСТВЕННО РОЖДСТВО ТО ВЫ И НЕВСТРЕТИЛИ. 😂😅😂
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Первые два слова в заголовке статьи и точка-было бы неплохо
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Ох эти тупые зеленогнойные, ничем их тупость не пробить. Они уже давно все стали раком и ждут расейский хрен себе в очко, а им тут все никак не дают, порохоботы проклятые. Вы что, порохоботы, не понимаете, что люди который год мечтают жить в усть-усранске, славить пуйла, выращивать фекальные сталактиты дома и ждать баланды доп.порцайку в гулаге? Не мещайте, поганые порохоботы, зеленожопым жить в счастии!
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Трамп возненавидел Украину. Что делать Зеленскому?
https://youtu.be/3tUyJ_i9reM
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хто такий цей Ігор Луценко? І шо він нюхає?
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он был депутатом когда ты ходило в садик, и попадал под титушек когда тебя еще не было на свете)))
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"попадал под титушек"-это как? Связано с сексуальным насилием? Тогда умом и тронулся...
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когда перестанешь сопли на кулак мотать и козявки жрать, поймешь)))) немного подрости
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а Вошьдь зебилов, обитающий со своим недалёким лохторатом в Украине, вообще в курсе, что Рождество - это самый большой праздник в Украине?..
или папа (тоже учОный) вместе мамой Риммой не научили засранца-пианиста жить среди украинцев, а тем более быть Президентом этой, такой далёкой и чужой для них, Украины..
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Це вже десь було! Як раб на галерах і так далі ...! Луценкам більше не наливать ! Нехай *********!😆
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Юлия Володымыривна должна тоже что то сказать по поводу Омана.Что то типа:"Люди добрі,та що ж це діється!" И дальше пару строк о"зубожілом населенні". Хотя она сама сейчас где то роксоланит. Может с Петром на одной яхте
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