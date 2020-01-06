 Зеленський - ув’язнений, і ніде на планеті він не вирветься з полону, - екснардеп Ігор Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив екснардеп Ігор Луценко.
"Влада обертається страшною каторгою, коли з якоїсь причини не радієш результатам своїх можливостей – через фактичну відсутність можливостей чи через відсутність результатів. Тоді ти – гірше, ніж у тюрмі, бо сума тих обмежень, котрі і ззовні, і (якщо у тебе є совість) зсередини відділяють тебе від задоволень і розваг. Ти не можеш їх собі дозволити, бо ти зобов’язався з’єднати свою долю з долями найобездоленіших. Ти – їхній захисник, їм належить твій час, і коли ти його витрачаєш на себе, ти крадеш його у них; так принаймні подумають, а може, так воно і є", - йдеться в повідомленні.
"Президент, здається, ще не зрозумів, що він – найбільш ув’язнений з усіх українських в’язнів, що ніде на планеті йому не вирватися з його полону, і чим далі він летітиме, тим більше буде полоненим, - підкреслив Луценко.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком.
Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".
ваш зеля - ОБЫКНОВЕННЫЙ МАФИОЗНЫЙ КУРЬЕР, теперь уже это знаем далеко не только мы ...
Любой из моего народа, не живущий мыслью уничтожения российской федерации, для меня, что путин.
Любой из моего народа, думающий о каком-либо другом формате отношений с российской федерацией, тот подлее путина.
Любой враг российской федерации, автоматически без предварительных условий, мне друг!
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны.
Так, с критикой в адрес Джонсона выступил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, заявивший, что тот должен был немедленно вернуться из отпуска, чтобы «решить проблему, которая может иметь серьезные последствия для Великобритании и всего мира». Его соратница по партии Эмили Торнберри обвинила премьера в том, что он загорает вместо присутствия на заседаниях Cobra - правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям. Аналогичную позицию занял и один из лидеров либерал-демократов сэр Эд Дейви, который отметил, что долгое молчание главы кабинета министров по этой теме неприемлемо.
то я ніжно про модерів...
Надо Президенту отдыхать на берегу Днепра с удочкой и пузырём, и шоб семья тоже этим наслаждалась, как все значит как все
тайно
тайно от украинцев
и по возвращении долго брехал и он и его аппарат, что типо никуды не летало
это чмошничество
2 год
⚡️В Києві поліція затримала активістів, які намагались завадити проведенню заходу з РОСІЙСЬКОЮ блогеркою.
До Києва приїхала московська блогерка Алєксандра Мітрошина, яка відвідувала окупований Крим та фактично підтримує анексію півострова державою-агресором.
Після того, як група активістів, зокрема Відсічі, викликали поліцію на них напали «прихильники» русскоміровської блогерки. Поліція замість того, щоб припинити протиправні дії та зупинити захід просто арештувала двох активістів. Їх закували в наручники та волокли по підлозі на вулицю. Одного з них тримають на колінах перед виходом. Навколо прихильники людини з держави-агресора.
От і докотились ми до «какая-разніца». До нас масово їдуть особи з держави-агресора нести «русскій мір». Поліція стала на сторону громадянки держави-агресора.
это тебе не двадцатые шо пока до Англии дойдет телеграмма, пока они там вышлют флот(ну ага, да, да), пока сделают коалицию, пока подумают что делать, и тут рраз, и Киев опять чей-то.
им это надо?
Киеву порекомендовали "не злить". А у солдат Устав ВНЕЗАПНО стал туалетной бумагой. В Крыму то. И плюс - ЦРУ высрало: ой, а мы и не знали шо Рашка на Крым пойдет то
И не разогнали никого.
Так шо думаю шо - знали..... шо говорят. И по-моему, это элемент чего-то жесткого. Ну не может такого быть шоб сопляк из подворотни, у которого бабло "там" - тупо попер, рискуя всем(а живет как шейх - шейхи скрываются если честно) - зохавать кусок территории, которой у него .... сравни по памяти, карта какая Рашки и всего остального.
Лучше про Пороха на яхте за 50 тыс.$ в сутки давайте поговорим.
Народ підтримує президента Зеленського і ненавидить мальдівське Інкогніто і всю його Будку ! ..))
В 11 классе организовал команду выпускников и сыграл в КВН с командой учителей, ученики выиграли[16]. После школы играл в команде КВН «Молодой Кривой Рог»[19], потом был приглашён в команду КВН «Запорожье - Кривой Рог - Транзит»
С 1998 по 2003 год «95-й квартал» выступал в Высшей лиге КВН, а образование получал КАК? О гражданской позиции промолчим - она ковалась в Краснокаменной и от папы совка...
Как случайно он оказался "на гребне волны", так и закономерно окажется выброшенным ею на берег.
Народ Украины третье десятилетие занимается сепарацией "элит" отсеивая тонны шлака в надежде найти алмаз, и иногда находит блестящую стекляшку - Зеленского, которую и выбросит на помойку, как и многих ранее.
ИНТЕРЕСНО, КАК ВЫ КАЦАПЫ ВСТРЕЧАЕТЕ НОВЫЙ ГОД ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА???? 😂😅😂
А САМОЕ ПРИКОЛЬНОЕ КАК ВЫ, КАЦАПОПОДБНЫЕ В СТРОГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ БЕРЁТЕ В РОТ И ЖИРНОЕ, И АЛКОГОЛЬ А ПОТОМ, ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПРИЙДЯ В СЕБЯ С ПОХМЕЛЬЯ ВСПОМИНАЕТЕ ЧТО СОБСТВЕННО РОЖДСТВО ТО ВЫ И НЕВСТРЕТИЛИ. 😂😅😂
https://youtu.be/3tUyJ_i9reM
или папа (тоже учОный) вместе мамой Риммой не научили засранца-пианиста жить среди украинцев, а тем более быть Президентом этой, такой далёкой и чужой для них, Украины..