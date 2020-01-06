 Гривня буде зміцнюватися в 2020 році, але все залежить від розвитку економіки, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

"Коли курс долара падає, страждають експортери та бюджет. А виграють споживачі. Експортери отримують менше гривень за продану продукцію, а їхні витрати в гривні залишаються такими самим. Бюджет страждає тому що ПДВ та інші податки на імпорт зменшуються в гривневому еквіваленті. Споживачі виграють тому, що зростання цін (інфляція) уповільнюється. Особливо на імпортні товари. І навпаки, коли курс долара зростає, страждають споживачі, а експортери та бюджет виграють. При будь-якій зміні курсу будуть ті, хто виграють, і ті хто програють. Це нормально", - зазначив він.

За його словами зафіксувати курс неможливо.

"Чи буде зміцнюватись курс в наступному році? Скоріш за все так. Але все залежить від розвитку економіки і ситуації на світових ринках", - наголосив Милованов.

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