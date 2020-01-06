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 Економіка, Суспільство
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Все про:гривня (86) долар (51) курс (76) Милованов Тимофій (124)

 Гривня буде зміцнюватися в 2020 році, але все залежить від розвитку економіки, - Милованов

Чи буде зміцнюватися курс наступного року? Найімовірніше, так. Але все залежить від розвитку економіки та ситуації на світових ринках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

"Коли курс долара падає, страждають експортери та бюджет. А виграють споживачі. Експортери отримують менше гривень за продану продукцію, а їхні витрати в гривні залишаються такими самим. Бюджет страждає тому що ПДВ та інші податки на імпорт зменшуються в гривневому еквіваленті. Споживачі виграють тому, що зростання цін (інфляція) уповільнюється. Особливо на імпортні товари. І навпаки, коли курс долара зростає, страждають споживачі, а експортери та бюджет виграють. При будь-якій зміні курсу будуть ті, хто виграють, і ті хто програють. Це нормально", - зазначив він.

За його словами зафіксувати курс неможливо.

"Чи буде зміцнюватись курс в наступному році? Скоріш за все так. Але все залежить від розвитку економіки і ситуації на світових ринках", - наголосив Милованов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гривня продовжить зміцнення у 2020 році, - Гончарук. ВIДЕО

Гривня буде зміцнюватися в 2020 році, але все залежить від розвитку економіки, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168522
 
   
 Топ коментарі
 
Коли долар два по 28,я купував собі імпортні ліки по 380 гривень за упаковку,при доларів по 23 - по 515.Як виграв від зміцнення гривні я,як споживач,хотілося б дізнатися від цього зе-дебіла від економіки Милованова.
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У нас тоже стабильный и даже подсидает. Только топливо,продукты питания и ЖКХ растёт.Хороший способ по выкачиванию ВАЛЮТЫ у населения за цветную бумагу и краски из собственной типографии)
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Все цены на импорт устанавливают исходя из курса 30.
Вместо развития экономики имеем отрицательное падение.
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Видно что ты не понимаешь элементарных основ экономики...
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Безсовістно брешеш, зебіл! Оптовики доляр по 100 грн рахують!!!
Зрада зрадна!!! Гривня буде зміцнюватися в 2020 році, але все залежить від розвитку економіки, - Милованов - Цензор.НЕТ 3015
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когда доллар был по 28 я покупал лекарство по 120 грн. за упаковку, когда доллар стал 24 то лекарство стоит 180 грн.??? выпускники трускавецкой ЗЕакадемии "великие экономисты"
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Схемы закончились, начались великие изыскания - новым людям в МОЗ тоже нужны дачи, машины. Да и в Оман сгонять хочется - инвестиций поднять
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есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - ето науке неизвестно...
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скорее да, чем нет , но всьо завісит от критических дней
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У нас тоже стабильный и даже подсидает. Только топливо,продукты питания и ЖКХ растёт.Хороший способ по выкачиванию ВАЛЮТЫ у населения за цветную бумагу и краски из собственной типографии)
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Так вони ж мєрзавці, крім цвітної бамаги, ще й інтеловські процессори пєчатають, і ракєти, і авіаносці пєчатають...
Ну, скажи, як от їм, от таким поганим людям, дісталася, така квітуча країна як США?
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перечитай внимательно у кого бумага и краска...))
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а шо его графыня думает о продаже чернозёмов?
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Тобто гривня буде зміцнюватись аба не буде зміцнюватись...Ми приречені слухати дебілів...Така вже наша доля,один дебіл міняє іншого і просвіту нема...
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Только не так,как мародёр с леруськой её "укрепили"
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Коли долар два по 28,я купував собі імпортні ліки по 380 гривень за упаковку,при доларів по 23 - по 515.Як виграв від зміцнення гривні я,як споживач,хотілося б дізнатися від цього зе-дебіла від економіки Милованова.
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А до Гройсмана запитань немає, чому після його "вільного ціноутворення на ліки" елементрарний "Фармацитрон", що коштував 15 грн, післі та нині - 27 грн?
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При Гройсману імпортний Вєрошпірон 25 подешевів зі 104 до 36 гривень.Це було.А от фармацитрон я купував ще навесні по 15 гривень.Якщо зараз він коштує 27,то питання до ЗеКоМанди.
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Так він при Порошенкові й подорожав до 104. А ще газ при Порошенкові в 8 разів подорожчав, й електроенергія в 3 рари.
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Читаємо і розуміємо, як хтось зараз безсовісно бреше.)
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Цікаво,хто ж бреше?Подивися архів за рік тому по ціні на фармацитрон,ціни 16-17 гривень пакетик.Я брав по дисконту в АНЦ,15 з копійками,гарна мережа,рекомендую.Надіюся гуглом користуватися можеш?Долар був по 28.Зараз ,дійсно, до 32.Ай-яй-яй,хто ж це зробив разом?
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"министр развития экономики"??
Скорее министр "отрицательного развития экономики"
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Несомненно будет '' **********''от отрицательного развития экономики!
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Гривня будет укрепляться в 2020/ Что касается причин невыполнения доходной части госбюджета, то премьер назвал укрепление гривни. -Есть недопоступления в госбюджет, ряд программ до конца года не будет профинансирован, Гончарук . 18.12.19 / А кто укрепляет гривну для недовыполнения доходной части госбюджета? Известно, кто-Порошенко.
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пэдрошенко ее только обрушить может, что он успешно и доказал в 2008 и 2014-15
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В светлой любви Коломойского с 75% избирателей всё еще впереди. Украинцы будут без земли . Зато с большим дефолтом-в утешение. /Коломойский хочет, чтобы Зеленский объявил дефолт в Украине .18:25, 26 мая
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Цікаво, як гривня буде "укрепляцца"? Друкуватися на міцнішому папері? Чи карбуватимуться титанові монети?
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.

М.М.Ж.
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я бы сажал чиновников за пейсобуки...у рюкзакяна №1...
кайлом вильный час заполонить,блеать...
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Чи є сенс коментувати дописи міністра-дебіла ?
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Нема...
Але якщо ти на роботі, то пиши!
А то Абу (твій куратор) лишить тебе зарплатні Гривня буде зміцнюватися в 2020 році, але все залежить від розвитку економіки, - Милованов - Цензор.НЕТ 3707
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С учётом -7,5% ВВП, в укрепление гривны мне верится с трудом. Как в латынь одного криворожского имитатора игры х..м на рояле и работы в качестве президента.
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Сходи в церковь - может веру приобретешь!
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ВВП и ВЕРА? Московит, не надо смешивать воровство ЗЕкоманды с Верой в Бога. особенно в канун Рождества Христова. Гривня буде зміцнюватися в 2020 році, але все залежить від розвитку економіки, - Милованов - Цензор.НЕТ 8658
Впрочем ваша "церковь" без Томоса и созданная НКВД с ВЕРОЙ ни чего общего не имеют.
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Даремно я запропонував))
Цю кашу к голові вже не вилікувати...
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Так экономика уже месяца три как падает. Какое может быть укрепление гривны при падающей экономике, это что - новый закон Трускавецкой школы экономики.
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короче, милованов говорит,что будет укрепляться гривна или падать не от них зависит.
а от кого-то другого. они там такие вопросы не решают.
да и кто ж дебилам даст такие вопросы решать
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Свын и Гонтарева решали, мы видели.... с 8 до 28! Дебилы тогда дорвались....
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это же просто прогноз от гуру экономики)))
цыгане на вокзале по увереннее
и скорее всего говорят более правду)))
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Занижений курс долара- чудовий спосіб залізти в кишеню заробітчан.
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Не только к ним, а еще и в долги, тк бюджет не выполняется, его пополняют заимствованиями. Потом возвращать будет каждый. Пром производство падает. Ура!
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Ні. Знизити зарплатню ботам Коломойського.
До речі, вітаю з третім ніком за добу, magic SOM 2020-magic SOM
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Та не соромся. У італійки з вашої бригади 26 ніків.
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Ти мене пробач за те, що я на тебе наїхав.
Я просто раніше не знав про цю страшну хворобу...
Кажуть, при цьому діагнозі дуже дах зносить...
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Ти що, не похмелився?
І не гвалтуй Гугл-перекладач.
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Ти не хвилюйся, від імпонтенції ще ніхто не вмер...
Дах зносило, але це не смертельно
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а завышенный - прекрасный способ залезть в карман остальному народу
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за гривны. А ты когда нибудь спрашивал у торгующих - почему цены выросли? Ответ - доллар поднялся. Или для тебя секрет, что цены ориентируются на импортные аналоги(не говоря уже о самом импорте), а бензин и дизель - по стоимости в свободно-конвертируемой?
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О, троль з виразкою шлунку з'явився. Займаємо місця в партері, тільки не ближче 10-го ряду.
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Дык может гивню стоит держать стабильной? С тем курсом который прописали в бюджет? Или у Милованова на это мозгов не хватает? Падения производства в 7% маловато? Надо больше?
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будет ли гривна укрепляться в 2020?
все зависит от того насколько мы захотим ******* население...
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На рахунок гривні.
От у вас є мільярд баксів. Крім того є карманний през і уряд. Ваш уряд випускає ОВДП під 18 відсотків. Ви заводите свій мільярд, продаєте по курсу 27 на 27 мільярдів і купуєте ОВДП. Потім штучно занижуєте курс до 23 і через півроку отримуєте 29,7 мілярда гривень які конвертуєте взад в бакс по курсу ще 23 і у вас вже 1,25 мільярда баксів.
А країна де такий фортель проходить летить в жопу.
ОВДП було продано на 4 мільярди...
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Тебе давно пограбували через екран телевізора🐸
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Гривна будет укрепляться,но это не точно. Гривня буде зміцнюватися в 2020 році, але все залежить від розвитку економіки, - Милованов - Цензор.НЕТ 1189 Понабірали на вокзалі економістів.
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..будет укрепляться или понижаться... Когда дебилы при власти, - какая разница?
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где то я такое слышал - типа, медвежонок-аифоновскии: это не зависит от нас, там всякие санкции, банки кредиты не даёт, прорыв труб, сверхзвуковые ракеты и запад ушёл. Так и тут

Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках Источник: https://censor.net.ua/n3168522

А нахрена тогда вы нужны, если по любому вы на это не влияите и завист не от вас.
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Це просто ЖАХ! Точно так колись рашинський мєдвєдєв цілком щиро вірив, що курс рубля до долара формується на табло в ларьках-обмінниках.
Цей філософ взагалі вважає курс чимось відірваним від житття, щось саме по собі...
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Гривня будет укрепляться в 2020, и цены будут расти, несмотря на падение доллара. Это Украина.
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Мілованов це давно говорив чи живе у 2019 році?
Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках. Источник: https://censor.net.ua/n3168522
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розумний, аж страшно. Прочитав лекцію , як Голохвастов за двома зайзями .Якщо собака так бреше , чекай на біду, мабуть гроші покрали.
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...Зеленская явилась на встречу с иностранцами в шлепках и халатеПрезидент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пребывают в Омане с официальным визитом.Отметим, Оман входит в "черный список" стран, нарушающих международные нормы налогообложения, из-за чего по отношению к ним применяется особый торговый и фискальный режимы.По данным Офиса президента, президентская чета улетела в Оман за свой счет и проводит там ряд встреч. Зеленский с семьей остановился в едва ли не самом дорогом отеле страны. Глава государства уже встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой не выходя из своей гостиницы. Это может означать, что встречу подготовили очень быстро после того, как в СМИ появилась информация, что Зеленский с семьей покинул Украину и без огласки уехал отдыхать в Оман.Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана. Для выхода в свет она выбрала резиновые шлепки и пляжную накидку-халат с тропическим принтом. Гривня буде зміцнюватися в 2020 році, але все залежить від розвитку економіки, - Милованов - Цензор.НЕТ 1640
Фотографии визита первой леди Украины опубликованы на странице музея в Facebook...https://antikor.com.ua/articles/350638-zelenskaja_javilasj_na_vstrechu_s_inostrantsami_v_shlepkah_i_halate
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очень зависит от развития экономики в....Польше...якщо криза її зачепить крилами
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та как так-то ?! Ведь свиноботы обещали дефолт ещё прошлым летом !
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І як ви економіку розвинули за півроку, до диромахи у бюджеті в 10 відсотків???
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падло , яка "економіка" ...гніди смердючі догроблюють те що папереднікі не вгробили ...кажуть що цей мудак "проХфессор" десь "викладав" у Штатах ...слухав його інтервью ...дебіл по всім пунктам ...іносранец ...обаний ...йди найух в іносрань ...
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Якой у нас грамотный земинистр! Сразу все разьяснил - грывна буде или укрепляться или нет. Вот же умный человек аж страшно!
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Дебилы-не гривну укрепять,а повышать зарплаты нужно.
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У зекаманды и Лоха одна надежда - продать землю и на этом протянуть еще некоторое время. Спроси у земинистра - сколько они протянут от продажи земли - оно ответит так же.
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Рекордное падение китайской валюты спровоцировало обвал на фондовых рынках мира

Китай ответил на угрозу Дональда Трампа о пошлинах, дав юаню упасть до минимального уровня за 11 лет
😄😄😄
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Яким буде ефект від зниження курсу юаня?
Дональд Трамп давно звинувачує Пекін в тому, що той послаблює національну валюту, аби таким чином здешевити експорт своїх товарів і отримати перевагу на ринку порівняно з конкурентами з інших країн.
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Национальная валюта укрепилась на 14,5%
Официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-декабрь 2019 года на 14,5%. По данным НБУ, курс снизился с 27,69 грн/доллар на 29 декабря 2018 года до 23,69 грн/доллар на 28 декабря 2019 года.
Курс снижался в течение большинства месяцев, а среднегодовое значение составило 25,85 грн/доллар, при том, что в 2018 году среднегодовое значение было 27,20 грн/доллар.

bank.gov.ua
Таким образом, укрепление национальной валюты стало рекордным за всю ее историю с 1996 года. Стоит отметить, что ревальвация также наблюдалась в 2005 году - на 4,8% с 5,31 грн/доллар до 5,05 грн/доллар. Тогда это укрепление гривны также было связано с притоком спекулятивного капитала в Украину. Кроме того, ревальвация гривны была зафиксирована и в 2018 году - на 1,4% - с 28,07 грн/доллар до 27,69 грн/доллар.
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С вашей ЗЕсепар бандой кремлёвской скоро фубли ходить будут..а чего, сепары уже все в Киев понаехали рузький мир укреплять и мусорня их защищает.
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я бы на твоем месте вообще от зайчиков избавлялся
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Незачет. Гривня укрепляется потому что кто то меняют валюту на гривни и инвестирует в экономику Украины.
Хотите снизить курс гривни, верните Хряка с панамскими патриотами которые будут конвертировать наворованные гривни в валюту и складировать валюту в оффшорах.
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почти вся наша экономика экспортно ориентированная , а цены в гривне не падают. пересчитайте по курсу любую продукцию и посмотрите в инете сколько она стоит в европе))) у нас страдают и экспортеры и потребители
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"Гривна будет укрепляться! Но это не точно" - министр экномики
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