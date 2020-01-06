 Гривня буде зміцнюватися в 2020 році, але все залежить від розвитку економіки, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.
"Коли курс долара падає, страждають експортери та бюджет. А виграють споживачі. Експортери отримують менше гривень за продану продукцію, а їхні витрати в гривні залишаються такими самим. Бюджет страждає тому що ПДВ та інші податки на імпорт зменшуються в гривневому еквіваленті. Споживачі виграють тому, що зростання цін (інфляція) уповільнюється. Особливо на імпортні товари. І навпаки, коли курс долара зростає, страждають споживачі, а експортери та бюджет виграють. При будь-якій зміні курсу будуть ті, хто виграють, і ті хто програють. Це нормально", - зазначив він.
За його словами зафіксувати курс неможливо.
"Чи буде зміцнюватись курс в наступному році? Скоріш за все так. Але все залежить від розвитку економіки і ситуації на світових ринках", - наголосив Милованов.
Вместо развития экономики имеем отрицательное падение.
Зрада зрадна!!!
Ну, скажи, як от їм, от таким поганим людям, дісталася, така квітуча країна як США?
Скорее министр "отрицательного развития экономики"
Чому мовчать гівномети?
Бігусе, де твої гроші?
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
М.М.Ж.
кайлом вильный час заполонить,блеать...
Але якщо ти на роботі, то пиши!
А то Абу (твій куратор) лишить тебе зарплатні
Впрочем ваша "церковь" без Томоса и созданная НКВД с ВЕРОЙ ни чего общего не имеют.
Цю кашу к голові вже не вилікувати...
а от кого-то другого. они там такие вопросы не решают.
да и кто ж дебилам даст такие вопросы решать
цыгане на вокзале по увереннее
и скорее всего говорят более правду)))
До речі, вітаю з третім ніком за добу, magic SOM 2020-magic SOM
Я просто раніше не знав про цю страшну хворобу...
Кажуть, при цьому діагнозі дуже дах зносить...
І не гвалтуй Гугл-перекладач.
Дах зносило, але це не смертельно
все зависит от того насколько мы захотим ******* население...
От у вас є мільярд баксів. Крім того є карманний през і уряд. Ваш уряд випускає ОВДП під 18 відсотків. Ви заводите свій мільярд, продаєте по курсу 27 на 27 мільярдів і купуєте ОВДП. Потім штучно занижуєте курс до 23 і через півроку отримуєте 29,7 мілярда гривень які конвертуєте взад в бакс по курсу ще 23 і у вас вже 1,25 мільярда баксів.
А країна де такий фортель проходить летить в жопу.
ОВДП було продано на 4 мільярди...
Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках Источник: https://censor.net.ua/n3168522
А нахрена тогда вы нужны, если по любому вы на это не влияите и завист не от вас.
Цей філософ взагалі вважає курс чимось відірваним від житття, щось саме по собі...
Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках. Источник: https://censor.net.ua/n3168522
Фотографии визита первой леди Украины опубликованы на странице музея в Facebook...https://antikor.com.ua/articles/350638-zelenskaja_javilasj_na_vstrechu_s_inostrantsami_v_shlepkah_i_halate
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Китай ответил на угрозу Дональда Трампа о пошлинах, дав юаню упасть до минимального уровня за 11 лет
😄😄😄
Дональд Трамп давно звинувачує Пекін в тому, що той послаблює національну валюту, аби таким чином здешевити експорт своїх товарів і отримати перевагу на ринку порівняно з конкурентами з інших країн.
Официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-декабрь 2019 года на 14,5%. По данным НБУ, курс снизился с 27,69 грн/доллар на 29 декабря 2018 года до 23,69 грн/доллар на 28 декабря 2019 года.
Курс снижался в течение большинства месяцев, а среднегодовое значение составило 25,85 грн/доллар, при том, что в 2018 году среднегодовое значение было 27,20 грн/доллар.
bank.gov.ua
Таким образом, укрепление национальной валюты стало рекордным за всю ее историю с 1996 года. Стоит отметить, что ревальвация также наблюдалась в 2005 году - на 4,8% с 5,31 грн/доллар до 5,05 грн/доллар. Тогда это укрепление гривны также было связано с притоком спекулятивного капитала в Украину. Кроме того, ревальвация гривны была зафиксирована и в 2018 году - на 1,4% - с 28,07 грн/доллар до 27,69 грн/доллар.
Хотите снизить курс гривни, верните Хряка с панамскими патриотами которые будут конвертировать наворованные гривни в валюту и складировать валюту в оффшорах.