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 Відновлення здоров'я та документів: у Мінветеранів розповіли про першочергові потреби звільнених 29 грудня полонених

Відновлення здоров'я та документів - першочергові потреби звільнених з полону українців, які зараз вирішує Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відомства у Facebook.

"Працівники Мінветеранів щодня навідують тих, хто 29 грудня був звільнений, доставлений до Києва та розміщений у клінічній лікарні "Феофанія", вони спільно із залученими фахівцями надають необхідні послуги та консультації", - йдеться в повідомленні.

"Люди потребують юридичних консультацій та допомоги, насамперед їм усім необхідно поновлення їхніх документів: паспорт, водійське посвідчення та решта. Це потрібно зокрема й для того, аби надалі комісія могла опрацювати їхні звернення щодо виплати їм ста тисяч гривень матеріальної допомоги", - розповів начальник управління Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Сергій Мокренюк.

Зазначається, що крім юридичної, люди потребують медичної допомоги. За результатами обстежень приймається рішення щодо надання тієї чи іншої допомоги.

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"В першу чергу звільнені з полону потребують стоматологічного втручання, зокрема зі складними маніпуляціями, імплантацією, які будуть надані їм безоплатно. Також, в тих, хто був позбавлений особистої свободи спостерігаються кардіологічні проблеми, в деяких наявні щелепно-лицеві пошкодження, зокрема через зазнані в полоні тортури та знущання", - розповіла Радниця Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб з медичних питань Тетяна Тимошенко.

Також із людьми щодня працюють психологи, надаючи їм комплексну допомогу та підтримку, роботу яких координує керівник госпіталю ветеранів війни "Лісова Поляна" Ксенія Возніцина.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

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Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Відновлення здоровя та документів: у Мінветеранів розповіли про першочергові потреби звільнених 29 грудня полонених 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168519
 
 
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ну и напишите шо бубочка пляж для ветеранов в омане высматривает...
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Відновити здоров'я- і знову таксувати в Крим та Донецьк!
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помощь - только для военных!...
остальным - помощь в поиске работы, ищут себе жилье и вперед в светлое будущее, я их содержать не собираюсь!
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А может Зеля их свозит на отдых в Оман в президентский номер за 4к $ в день?
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12 військовослужбовців і оце:

Алоян Эдуард Фарамазович, гражданский. Проживал в оккупированном Алчевске Источник: https://censor.net.ua/n3167969
Буянов Виталий Александрович, гражданский. Жил в оккупированном Алчевске Источник: https://censor.net.ua/n3167969
Горбулич Татьяна Николаевна, гражданская. Переехала из оккупированного Луганска в г. Счастье. Была задержана в марте 2018 года во время прохождения КПП, когда направлялась в Луганск. Источник: https://censor.net.ua/n3167969
Данильченко Александр Александрович, гражданский. Проживал в г. Луганске Источник: https://censor.net.ua/n3167969
Завацкий Вадим Юрьевич, гражданский. Проживал в оккупированном Луганске. Источник: https://censor.net.ua/n3167969
. Коркишко Роман Викторович, гражданский. Проживал в оккупированном м. Алчевске Луганской области. Занимался частными перевозками по маршруту Алчевск - Харьков. Источник: https://censor.net.ua/n3167969
Тарасюк Валерий Александрович, гражданский, 1982 года рождения. Частный предприниматель из Антрацита. Источник: https://censor.net.ua/n3167969
Багненко Лариса Александровна, гражданская, 1978 года рождения. Медсестра областной больницы им. Калинина, проживала в оккупированном Донецке Источник: https://censor.net.ua/n3167969
Ну і т.п.
https://censor.net.ua/news/3167969/predprinimatel_programmist_medsestra_obvinyaemyyi_v_pokushenii_na_zaharchenko_op_rasskazal_kogo_osvobodili
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Не. Ну, ладно, военные, которых там 12 человек
Им надо помочь
Но, а все остальные? Им то за что такие блага?
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Полностью поддерживаю! Единственная помощь гражданским - в поиске работы. Потом живут по своим способностям и возможностям.
Будет работа, будет и жилье - и вперед!
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