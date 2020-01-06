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Все про:Вінниця (180) мінування (514) Нацполіція (8762)

 Чоловік заради розваги погрожував замінувати відділення Вінницької поліції

5 січня працівники поліції затримали правопорушника, який повідомив про свій намір замінувати відділ поліції. За фактом неправдивого повідомлення поліцією розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницької області.

Близько 18:40 надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що він має намір замінувати приміщення Вінницького відділу поліції.

Вибухотехніки та кінологи обстежили приміщення відділу поліції та прилеглу територію. Небезпечних предметів вони не виявили.

Вжитими оперативними та розшуковими заходами поліцейські встановили особу чоловіка, який телефонував до поліції. Ним виявився 45-річний вінничанин.

Чоловік розповів, що він повідомив про замінування заради розваги.

Зловмисник затриманий у процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом неправдивого повідомлення про замінування слідчим відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання до 6 років позбавлення волі. Проводиться розслідування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168518
 
   
 Топ коментарі
 
Один из 73% решил развлечься ?
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Работает строго по методичке.
В новости про двойное убийство на Подоле это чмо написало:
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Чоловік заради розваги погрожував замінувати відділення Вінницької поліції - Цензор.НЕТ 2434 New Here
Убийца один из 73% ?
06.01.2020 16:21
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Как ты попал на этот сайт, калоцап?
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Мабуть так, бо це ображений, на яких воду возять. Тобто той, хто повірив зевладі та потім розчарувався.
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А ты, я вижу, очень ненавидишь народ Украины!
Просто интересно, как кацапы попадают на этот сайт?
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Работает строго по методичке.
В новости про двойное убийство на Подоле это чмо написало:
-------------------------------------
New Here
Убийца один из 73% ?
06.01.2020 16:21
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😁 Тепер сидітиме жартівник. Або заплатить великий штраф.
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правильно наказать надо , пацан сказал ,а базар не сдержал Мужчина ради развлечения грозился заминировать отделение Винницкой полиции - Цензор.НЕТ 3724
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Вот в тюрьме теперь, пусть и развлекается. Ха-ха-ха!!!
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свиненок решил привлечь к себе внимание по старому с помощью мыролюбной заявы.
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