 Чоловік заради розваги погрожував замінувати відділення Вінницької поліції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницької області.

Близько 18:40 надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що він має намір замінувати приміщення Вінницького відділу поліції.

Вибухотехніки та кінологи обстежили приміщення відділу поліції та прилеглу територію. Небезпечних предметів вони не виявили.

Вжитими оперативними та розшуковими заходами поліцейські встановили особу чоловіка, який телефонував до поліції. Ним виявився 45-річний вінничанин.

Чоловік розповів, що він повідомив про замінування заради розваги.

Зловмисник затриманий у процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом неправдивого повідомлення про замінування слідчим відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання до 6 років позбавлення волі. Проводиться розслідування.

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