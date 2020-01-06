EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  4885  53
Все про:Київ (6752) прокуратура (2019) вбивство (2017)

 Затриманих за підозрою у вбивстві двох дівчат на Подолі доставлять з Одеси до Києва, - прокуратура

34-річного раніше неодноразово судимого чоловіка та 19-річну дівчину, яких у понеділок зранку затримали на одеському вокзалі за підозрою у вбивстві двох дівчат, планують доставити до Києва для повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби прокуратури Києва у Facebook.

"Дії зловмисників попередньо кваліфіковано за п.1, 6, 12 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст.187 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва", - йдеться в оприлюдненому в понеділок вдень повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство двох дівчат на Подолі: поліцейські затримали підозрюваних в Одесі

Як повідомлялося, тіла двох дівчат 2000 та 2003 років народження з ознаками насильницької смерті виявили 4 січня 2020 року в одній з квартир на вулиці Кирилівській на столичному Подолі.

Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві дівчат на вокзалі в Одесі.

Затриманих за підозрою у вбивстві двох дівчат на Подолі доставлять з Одеси до Києва, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168517
 
 
 Топ коментарі
 
Успокойся Аваков сейчас в Италии отдыхает ,кумекает как погасить свой промах по делу Шеремета
 показати весь коментар
 
У мене баба народилася в Киеві у 1911 році, а прабаба жила в Києві з 1885 року, мати народиласв в Києві, я народився в Києві... Так я "понаєхавшій". Чого ти кіздіш?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
уточните политическое кредо подозреваемых...
 показати весь коментар
 
Успокойся Аваков сейчас в Италии отдыхает ,кумекает как погасить свой промах по делу Шеремета
 показати весь коментар
 
 
Кири́лівська ву́лиця - вулиця в Подільському, Оболонському і Шевченківському районах міста Києва, місцевості Поділ, Куренівка. Пролягає від Ярославської до Білицької вулиці. Вулицею частково проходить межа між Подільським і Оболонським та між Подільським і Шевченківським районами. Вікіпедія
 показати весь коментар
 
 
Причем Подол до Подольского района?
Может и Бабий Яр на Подоле?
 показати весь коментар
 
 
Так напиши, що Вікіпедія не права. Хоча я народився і живу в Києві та чудово знаю, що різниця є. При цьому мешканці усіх районів (окрім Подільського) асоціюють Поділ і район одним цілим. Про Бабин Яр можемо окремо поговорити.
 показати весь коментар
 
 
Не кизди.
Я учился ы школе на Куреневке, буквально рядом с местом преступления (Кириловская, 137).
Если бы ты кому то из старожилов сказал, что они живут на Подоле, тебе бы элементарно надавали по морде.
Потому как Куреневка рабочий район, где жили украинцы, а на Подоле - одни евреи.
Даже песню евреи пели - Киев без Подола не возможен...
 показати весь коментар
 
 
Пісню знаю, її і зараз співають. Щодо "не кізді", то перевір екпериментом. Щодо Подола, то там жили не тільки євреї. У мене зараз сусід і товариш, який народився на Подолі та він не єврей.
 показати весь коментар
 
 
На Подолі жили і євреї, і українці, і татари. І не лише на межі власне Подолу і Татарки. І не лише двірники.
 показати весь коментар
 
 
Татары не жили на Подоле, а на горе над Подолом.
Историческая местность так и называется Татарка.
Это улицы Шмидта, Татарская, Печенежская.
 показати весь коментар
 
Там теж жили, а ще є там десь будинок фольксдойчів - Шмідтів🧐
 показати весь коментар
 
Этот дом давно развалили и построили столовую института автоматики ( потом там была телекомпания Гравис, теперь там тк центр и еще несколько).
 показати весь коментар
 
Тоді як називалася ЕВМ в Інституті Автоматики?
 показати весь коментар
 
Знов за рибу гроші... Я ще школярем заходив додому до хлопця-татарина, який жив на вул. Житньоторзькій. І його батько (як не дивно, теж татарин, з в/о) розповів саме те що я написав вище. Де знаходиться Татарка, я теж знаю. У тамтешній ветклініці усіх моїх котів знали на ім'я і по-батькові.
 показати весь коментар
 
 
Ну ты и комик, может там даже китаец жил и что?
Место компактного проживания на горе, там и кладбище имеется.
 показати весь коментар
 
Кладовище у Яру, але від нього майже нічого не залишилося.
 показати весь коментар
 
Гора Щекавиця - это яр?
Я от вас балдею!
 показати весь коментар
 
А ти поцікався тим, що татарське кладовище було також у Бабиному Яру. Бачу, що ти ще багато не знаєш.
 показати весь коментар
 
гы-гы-гы.
то было не татарское, а мусульманское кладбище, кроме татар там много кого хоронили, а на щекавице было именно татарское.
 показати весь коментар
 
В принципі правильно, але там ховали багато татар.
 показати весь коментар
 
Тобі відомо кого, чому і як називали мусульман в Російській імперії?
 показати весь коментар
 
Бачу, що не знаєш🤔 Майже всіх мусульман називали татарами.
 показати весь коментар
 
Поділ завжди був річковим портом, тому там жили ще інші нації, а не тільки євреї.
 показати весь коментар
 
Комік - твій президент. А євреї компактно проживали у коопегатівних будинках, аж поки не виїхали до Ізраїлю.
 показати весь коментар
 
 
Зроби експеримент - вийди на м. Дорогожичі і задай людям запитання: де починається і закінчується Бабин Яр. Який відсоток надасть правильну відповідь?
 показати весь коментар
 
Потому, что все такие понаехавшие, как ты и строят из себя знатоков и коренных киевлян.
Если бы кто то сказал, что 18 троллейбус идет на Подол, его бы сразу отвезли на Куреневку по адресу Кириловская, 103.
Районы делили коммуняки под линейку и обзывали как придется.
В Шевченковском районе нет никакого Шевченко, ни его улицы, ни площади, ни метро.
 показати весь коментар
 
 
У мене баба народилася в Киеві у 1911 році, а прабаба жила в Києві з 1885 року, мати народиласв в Києві, я народився в Києві... Так я "понаєхавшій". Чого ти кіздіш?
 показати весь коментар
 
 
Ти будеш мені розповідати про Шевченківський район, де я багато років жив? Не сміши людей.
 показати весь коментар
 
 
Куренёвка (укр. Курені́вка) - исторический район в Киеве, известен с середины XVII века, расположен между Подолом, Приоркой и Сырцом.
 показати весь коментар
 
Я що цього не знаю? Тобі що ще розповісти? Я 18 тролейбусом їздив багато разів. Може краще про 16 школу щось розповіси?
 показати весь коментар
 
Конечно не знаешь, раз противоречишь википедии и вспоминаешь 16 школу, которая ни к Подолу, ни к Куреневке отношения не имеет. То уже Приорка.
 показати весь коментар
 
>>Може краще про 16 школу щось розповіси<<
Це часом не та де перед фасадом стояла скульптура у вигляді глобусу?
Здається наша музбанда у 1973 або 74 році лабала там випускний вечір. Спочатку у школі, а потім і школярів, і нас нас трамваями (!) повезли на Поштову площу і ми продовжили грати на теплоході. Ото був жах! Напруга і частота пароходського генератора нестабільні, плюс прохолода, саксофоніст взагалі замордувався. А якась парочка школярів вкрала два чохли від колонок і прилаштувалася потрахатися у трюмі.
 показати весь коментар
 
 
Це та школа, де було жахливе вбивство, а ще було масове отруєння дітей...
 показати весь коментар
 
 
Не было там глобуса, он был либо около 8-й школы, а может и около станции юных натуралистов напротив.
Не помню.
 показати весь коментар
 
Так як вбивав двох учеників учень цієї школи?
 показати весь коментар
 
Повариха отруїла дітей, але я про інший випадок, де вбивав учень цієї школи. Це приблизно 1973 рік. Ти жив майже поруч, тому повинен знати. В газетах про це не писали. От і перевіримо🤗
 показати весь коментар
 
Подо́л (укр. Поділ) - историческая местность Киева в составе Подольского района, низинная часть исторического центра города (Нижний город), древний район ремесленников и купцов.
 показати весь коментар
 
 
Если они убийцы - то их политические предпочтения к жизни убиенных не вернут ... Жаль девчонок.
 показати весь коментар
 
 
а хто не тварі? це не те слово яке прийнятне в даному випадку .
 показати весь коментар
 
Одеська область завдяки населенню рузьгємірцям і какаяразніца лідер по тяжким злочинам.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору