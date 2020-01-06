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 Політика України, Суспільство
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Все про:Австралія (90) пожежа (1980) допомога (959) Порошенко (7980)

 "Не будьте в омані", - Порошенко закликав українську владу допомогти Австралії

Лісові пожежі в Австралії - не локальна історія, а трагедія світового масштабу, яка потребує солідарної підтримки і допомоги від України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це п'ятий Президент, лідер "ЄС" Петро Порошенко написав у Facebook.

"Глибокі співчуття родинам загиблих та всьому дружньому австралійському народу. Україні треба демонструвати належний рівень солідарності і допомоги справжнім партнерам та союзникам. Саме час підняти слухавку і набрати прем’єр-міністра Моррісона. Запропонувати допомогу і українських рятувальників!" - наголосив він.

Порошенко зазначив, що всі останні роки Австралія відчувала близькість трагедії України з протидії російській агресії.

"Не будьте в омані - події в Австралії загрожують глобальними наслідками!" - резюмував п'ятий президент України і проілюстрував свій пост знімком Метью Еббота, зробленим на місці трагедії в Австралії.

Не будьте в омані, - Порошенко закликав українську владу допомогти Австралії 01

Зазначимо, нині на території штату Новий Південний Уельс зафіксовано 136 лісових пожеж. З вогнем борються понад 2500 пожежників і 90 пожежних літаків.

Кількість загиблих сягнула 25 осіб.

Екологи з Університету Сіднея заявили, що близько 480 мільйонів живих істот загинули в пожежах в Австралії. Зазначається, що температура в зоні пожеж сягає сотень градусів за Цельсієм, через що люди гинуть ще до того, як полум'я до них добереться.

За даними місцевої влади, масштабні лісові пожежі, які тривають в Австралії з жовтня, знищили вже багато мільйонів гектарів лісових площ. Вогнем також знищено близько 1000 будинків. Ситуацію ускладнюють тривала рекордна спека з температурами вище 40 градусів за Цельсієм і пориви вітру.

Не будьте в омані, - Порошенко закликав українську владу допомогти Австралії 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168514
 
   
 Топ коментарі
 
Можно было бы пару наших Ан-32 туда откомандировать. Это реально катастрофа глобального масштаба, тут надо действовать всем вместе.
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"не будьте в омані" - отличный троллинг оманского вазелинового барыги!!!)))))
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Дорогий наш Володимире Олександровичу! Я - громадянка України, мати двох дітей.. Дякуючи Вам, я є президент України.
Дорогий наш Володимире Олександровичу. Зазвичай я не пишу президентам своєї країни , бо ще жоден з них не називав мене президентом і не розділяв зі мною свою ношу. Ви зробили це першим. В Новорічну ніч ви сказали , що більшість українців не знають , що таке ВВП , інфляція, імплемента́ція та інші , на вашу думку , важкі слова. Я розумію, що депутати Слуги Народу трішки не освічені і не знають цих слів, але не треба думати , що більша частина українців така ж неосвічена. Бо коли при падаючому доларі зростать ціни ( вони не зростають тільки у Мосійчук) - то і інфляцію і дефляцію люди вивчають миттєво . А коли саджають за підробними доказами невинних людей , то і слово імплементація стає дуже швидко зрозумілим.
Але давайте я відповім на питання - Хто я ? Я - громадянка України мати двох дітей, маю батьків , в 14 році стала тим , кого пізніше назвуть волонтером, щоб гради не стріляли в мій дім , щоб моя донька не знала війни в моєму місті. Ну і , повторюсь, дякуючи Вам я є президент України. Щоправда номінально - бо ні закони ветувати ні приймати участь в управлінні державою я не можу. А ще я завжди сплачувала податки і мені ( от повірте) не все-одно чи сплачує їх мій сусіда. Бо це основа кожної економіки . І , якщо 73 % їх не хочуть сплачувати , то економіка країни страждає . Ні я не будую висотку у Новосибірську і мені не все-одно що її там будує мій дугий сусіда. Бо працювати на країну -агресора може тільки людина без роду і племені, якому все-одно на свою Україну. І ви нічого за вісім місяців не зробили , щоб цей сусіда повернувся в Україну. Назад повернулась мама куми - живе в розбитому будинку, принциво не отримує грошей з України , не бачила онуків уже шість роки , і лише зі своєї дурі не хоче повернутися назад. Бо визнати , що ти стара ідіотка - це досить важко.
Щодо мови - єдиною державною мовою в Україні - є українська мова . І навіть якщо ти живеш в Гурзуфі чи Берегово- ти зобов"язаний знати мову своєї країни. Бо коли ти їдеш в ту ж Росію - то з тебе таки вимагають знання російської мови. І знати державну мову - це не просто нормально - це обов"язок. Ваш теж до речі. Тому , якщо людина , яка 20 років прожива в Україні і каже - я не вивчила українську , бо в мене ізвіліна не так стоїть - то мені не все-рівно. Хто - я ? Я україномовна . Я хочу , щоб всі в Україні знали мову в обов"язковому порядку . Я хочу , щоб всі знали Конституцію України в обов"язковому порядку. Просто тому, що без цього країни не існує.
Шевченко, якого ви згадали, в гробу перевернувся , бо так любити Україну ще треба вміти , як любив він. А Богдан Ступка був українцем більше за багатьох нас разом взятих. А Корольов пройшовши застінки ГДБ , навряд чи дуже зрадів би вашій маніпуляції. І почитайте ради Бога про Тараса Шевченка , Лесю Українку і Григорія Сковороду щось більше за шкільну автобіографію. Щоб я , як президентка , не червоніла за вас від сорому. До речі Биков любив Україну дуже сильно . І не продавав її ніколи.
Мені важливо як названа вулиця. Бо на сьогодні - 2020 рік- я не знаю в яких застінках КДБ був вбитий мій дядько і де його могила. Тому що країна, яка майже 30 років назад почила в Бозі , катком пройшлась по моїй родині. Вона вбивала мою Україну і продовжує робити це на сході.І пам"ятинки - то ви трішки поспішили. Ленін був в кожному місці. Саме він привів кухарок до влати. Його теж звали Володею. Ви повторюєте його ідею - де кожна кухарка ( тамада, тракторист, безробітний ) може керувати країною.
Дорогий Володимире Олександровичу - мати достаток ми зможемо, якщо ви зупините падіння виробництва. Коли ви подолаєте корупцію - а саме всі будуть сплачувати податки. Коли усі вивчать українську мову і вся церква буде українскою. Коли ви виженете росіянських запроданців із влади, країни і , врешті-решт, посадите тих беркутівців, яких випустили без суду на волю. Коли ви приберете від себе Кучму, Медведчука, Портнова - і почнете думати своєю головою. Коли Аваков буде сидіти за гратами , а реформована поліція перестане бути ручною. Коли ви пересядете на велосипед , а лікарі почнуть отримувати не по дві з половиною тисячі гривень.
Знаєте чого хочу - щоб завтра ви перестали розповідати мені , що я повинна толерантно ставитися до ватніків і тих, хто продає мою країну на сході. Я не хочу закривати очі на тих, хто не платить податки . Я не хочу , щоб президент моєї країни вітав президента тієї країни , солдати якої вбивають наших хлопців на сході. Я не можу поважати вас - бо повагу, зазвичай , заслуговують. На жаль - ви не можете розраховувати на мою повагу. Бо ви робите все , щоб я почала вас зневажати. Навіть оцим виступом ви зробили усе , щоб ще більше роз"єднати Україну.
І про хрести на могилах .. Так хрестам все-одно - вони не вміють думати. А от тим, хто загинув на сході, для того , щоб ви колись сказали , що какая разніца - соромно. Бо ви їх зрадили.
Алла Заможська
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От не хочеться цього б.у. згадувати, так воно вилізе. Допоможи Австралії із своїх статків, на мільярди долларів.
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Пепа волає , так само , як і за гонтарівським спаленим будиночком ! Теж волав про трагедію світового масштабу
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забігала свиня... нехай допоможе, якщо є бажання... Хто б Україні допоміг... А пожежі в Австралії по постійне явище і тут нічого проблемного немає, більше ЗМІ роздувають тему, ніж насправді проблема.
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Судя по спутниковым фоткам, там реальный ад. Жуть просто...
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За прошедшую неделю огонь унес жизни 77 человек, - ГСЧС
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За прошедшую неделю в Украине огонь унес жизни 77 человек, - ГСЧС
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А Порошенко так и не предложил помощь, он у нас пожарник.
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Порошенко, плавая на дорогущей яхте, вдруг вспомнил про Австралию, лишь только затем, чтобы цинично втулить туда слова: " Не будьте в оманi".

Как низко. Бедные украинцы, конечно, должны помочь терпящим бедствие, но почему сам богатейший олигарх от себя не хочет помочь?
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