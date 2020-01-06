EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  32053  426
Все про:Зеленський (4051) Бутусов Юрій (1172) Оман (4)

 Ще ніхто не виправляв провал у комунікаціях новою брехнею, - Бутусов про відпочинок Зеленського в Омані

Фарс з поїздкою президента України Володимира Зеленського в Оман триває другий день. Дурість і ніяковість вирішили принизити ще й брехнею.

Про це пише на своїй сторінці в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Зупиніться! Звичайно, це ніяково, коли Верховний Головнокомандувач під час війни знаходить час для відпочинку на березі Індійського океану, поки підпорядкована йому армія мерзне в окопах на Донбасі. Тим більше ніяково, якщо перемога на виборах досягається з гаслом "президент повинен жити як простий учитель, а простий вчитель - як президент". Цій незручності дадуть оцінку ті, хто живе захистом країни", - написав журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся із главою МЗС Оману Юсуфом бін Аляві: планується нарощування торговельно-економічної співпраці. ФОТО

Водночас, Бутусов називає дурницею приховування інформації про поїздку Зеленського в Оман від українців: "Звичайно, це дурість, приховувати таку інформацію від своїх громадян, тим більше якщо сам Зеленський висміював точнісінько таку дурість минулого президента в номері про "Петра Інкогніто" на Мальдівах в 2018-му. Адже все одно дізнаються, помітять. Адже можна було вчинити по-людськи, сказати, їду на відпочинок на кілька днів з родиною, ось готель, ось чек, так, дорого, але декларація дозволяє, все законно, вибачте, відпрацюю. Цю дурість можна було виправдати так: вибачте, з міркувань безпеки вирішили опублікувати інформацію про відпочинок після його завершення, поїздка запланована на кілька днів, без охорони, ми діємо чесно".

"Але дурість і ніяковість вирішили ще принизити брехнею. Офіс президента опубліковав набір роз'яснень - "офіційний візит", про який "забули" заздалегідь повідомити, фотографії з якимось дядьком в арабському одязі, за відсутності самого глави Оману, і за відсутності на зустрічі навіть посла України.

Фарс триває другий день - знову публікація Офісу президента, абсурдний текст про товарообіг - а яким чином візит Зеленського вплине на товарообіг, якщо поруч з ним немає жодного члена уряду, не визначений порядок і порядок денний візиту?"- пише журналіст.

"Зупиніться! Ще ніхто і ніколи не виправляв провал у комунікаціях новою брехнею. Продовжуючи брехати в такій дрібниці, ви підриваєте довіру до своїх подальших серйозних ініціатив, адже тепер суспільство знатиме, що брехня навіть у найбільш очевидних випадках визнається допустимою. "Барон Мюнхгаузен славний не тим, що він літав на Місяць. Він славний тим, що ніколи не бреше"", - резюмував Бутусов.

Читайте: Зеленський обговорив з виконавчим президентом держрезерву Оману активізацію інвестиційної співпраці

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він вирушив разом з родиною рейсовим літаком.

Ще ніхто не виправляв провал у комунікаціях новою брехнею, - Бутусов про відпочинок Зеленського в Омані 01

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168512
 
   
 Топ коментарі
 
Второй день уже смеюсь до слез - не могу остановиться.

Такой зашквар еще придумать надо.

Это ж надо - поехал на Буковеле кататься на лыжах - чтобы картинка для лохов была патриотическая, а сам всплыл инкогнито аж в Омане в номере за 4 тыс. евро. в сутки при перевозе черного кэша Бородатой Бабушки.

И Менделиха масла в огонь подлила - объявила всю эту )(уйню официальным визитом в Оман. Срочно пришлось искать какого-то чабана в чалме, привязать его к креслу и сделать фото для лохов.

Ахахахахахахаха. Тотальный зашквар Янелоха Оманского.
 показати весь коментар
 
Синдром Косарева-Пофигняка
Мнения 06-янв, 05:329 0 0

Сегодня нам задали довольно злободневный вопрос о том, когда работник может уйти в отпуск на первом году своей работы или службы?

Мы догадались, что вопрос тут с подвохом, поскольку каждый может зайти на сервер Верховной Рады, открыть КЗоТ и там найти ответ. Причем, времени это займет всего 2-3 минуты, не больше. И тогда мы предложили уточнить обстоятельства, в связи с которыми вопрос этот был задан, и тогда мы услышали действительно необычную историю, которая заставила найти объяснения этому странному набору обстоятельств.

Речь шла о чуваке, который устроился работать в государственную структуру, где вопросы соблюдения трудового законодательства контролируются четко и никаких вольностей быть не может в принципе.

Так вот, чувак поступил на работу чуть больше, чем полгода назад. Причем, достоверно известно, что на предыдущей работе у него с отпусками было все нормально, поскольку прямо перед поступлением на эту новую работу он пару недель отдыхал в Париже.

И вот он приступил к исполнению своих обязанностей. Надо заметить, что занимаемая должность предполагает заграничные командировки, но после каждой из таких командировок работник сам себе назначал отпуск.

Вот он поехал в Европу и обнаружился снова в Париже. Поехал в Канаду, и там тоже - сделал себе отпуск, с поездками в разные знаменитые места.

Потом он несколько раз отдыхал в Одессе и плавал в Черном море, аккурат в месте сброса фекальных вод.

Потом он поехал в Японию, даже не в командировку, а непонятно куда, поскольку никаких дел там не было вовсе, разве что суши заточить и посетить различные злачные места, куда как магнитом тянет туристов.

Потом он снова оказался в Париже, где уже привычно, назначил себе отпуск на несколько дней.

В конце концов, на новогодние праздники он поехал в Карпаты, кататься на лыжах, но обнаружился, вместе с лыжами, в Омане, где со снегом хорошо только в холодильнике.

Возможно, именно там ему вспомнились знаменитые строки Тютчева об этой замечательной стране: «Вот стою на асфальте, я в лыжи обутый, То ли лыжи не едут, то ли что-то из двух одно…»

Точно не помню эти стихи, но смысл - понятен. Возможно, собеседник вспомнил не все такие отпуска чувака, но и так уже получается, что за полгода он отдыхал уже до десяти раз. Это говорит о том, что он - очень устает.

Методом логических рассуждений, собеседник вычислил, что это не может быть связано с большой физической или интеллектуальной нагрузкой чувака. Оно и понятно, что за физической работой его отродясь никто не видел, а вот для перегруза интеллектуального характера надо как минимум иметь этот самый интеллект, ибо тогда банально нечего перегружать.

Тогда возникла единственная версия, которая могла бы пояснить все эти чудеса, поскольку для таких многочисленных отпусков должно быть какое-то основание. Ведь если условно взять по три дня на каждую такую отлучку и умножить на 10 сеансов, то уже получается месяц за полгода, а это просто не реально.

В общем, кроме как тяжелое состояния здоровья, сюда ничего не подходит. Косвенно эту версию подтверждает тот факт, что чувак, по своему возрасту, четко попадал в первую очередь мобилизации, которая была у нас несколько лет назад, но в военной форме он замечен не был, а это значит, что были для этого основания, и скорее всего, связанные с никудышным здоровьем.

Осталось выяснить, какие такие болезни могут быть основанием для столь частых отпусков и коллеги подсказали два возможных варианта.

Первый - действительно тяжелая болезнь, известная как острый респираторный кашель или ОРК. Кроме всего прочего, он дает определенный тембр голоса, поскольку кашель, есть - кашель.

Второй вариант - синдром Косарева-Пофигняка, известный как «Хроническая шлангопатия».

В общем, разобрав ситуацию по мелким деталям, мы просто не смогли найти иного пояснения этому феномену.

Хотя нам кажется, что собеседник просто придумал подобную ситуацию, поскольку с любой государственной службы такой отдыхающий был бы уволен по состоянию здоровья или за прогулы.

Больше никаких версий у нас нет.

Линия Обороны
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
 
Если вы не улавливаете разницу между "один раз за пять лет" и "пять раз за неполный год", тогда вы наверное всётаки ближе к зебилам
 показати весь коментар
 
 
Один раз на полмиллиона долларов или пять раз тысяч по сто - действительно, считайте меня кем угодно, но разницы не улавливаю.
 показати весь коментар
 
Во всех шести случаях на эти деньги можно было бы оплатить лечение раненым бойцам за границей и современное протезирование по новейшим технологиям с рабочими конечностями. Но обоим президентам по фиг - пусть граждане в фейсбуках по 50 грн скидываются, а бойцы на костылях прыгают. И уже не важно, кто почём, сколько раз и где... Мне всё равно. И так же всё равно, куда вы меня относите.
 показати весь коментар
 
отдых на пол миллиона долларов? мда... я таки действительно буду считать вас кем угодно
 показати весь коментар
 
 
А ниче, что Рождество у православных? Или праздники дурных холопов "слугу" не интересуют? Это ж не Ханука какая-нибудь.
Порох всегда в Храме встречал большие православные праздники...
 показати весь коментар
 
Иса Мунаев Герой Чеченского, Украинского народа!
Любой из моего народа, не живущий мыслью уничтожения российской федерации, для меня, что путин.
Любой из моего народа, думающий о каком-либо другом формате отношений с российской федерацией, тот подлее путина.!!!!!!!!!!!!!!!!!
Любой враг российской федерации, автоматически без предварительных условий, мне друг!.
Иса Мунаев называл россию нечеловеческой страной, соратников путина - головорезами, которые убили 42 тысячи чеченских детей. Предупреждал, что на украинской земле россия обкатает чеченский сценарий: информационная блокада - провокации - жестокость - циничная ложь - стравливание людей, а в финале маска миротворца на дьявольской образине кремля.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.

Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны.
 показати весь коментар
 
 
vad пусть бы остался тогда клоуном.

Захвачены территории, вчера погиб солдат.
Тысячи в окопах и блиндажах.
Он решил отдохнуть с семьёй.
зелёно-соевая шобла.
 показати весь коментар
 
 
Пропоную притормозити!
Пороха згадайте - нічого людське не чужде!
 показати весь коментар
 
Так а шо ЗЕбилы выбирали себе кловуна шоб потом про Порошенко вспоминать? Или шоб при ЗЕкловуне было так же как и при Порошенко? То вы идиёты за это голосовали??
 показати весь коментар
 
 
"ставленрики Порошенко" сидят за "разворовывания армии"?
 показати весь коментар
 
Вот если бы выборы прошли бы сейчас сколько набрал бы ЯНЕЛОХ42? Думаю что все-равно победил бы.Алепты его секты проголосовали бы за него даже если бы он вссался на них-люди без чести и достоинства.
 показати весь коментар
 
 
Та да Ванька вот если б это про баригу написали то ты б аж усерался от радости, а тут шо то приуныл..
 показати весь коментар
 
 
У меня только одного глюк такой? невозможно посмотреть кто лайкал..пишет загрузка и ничего...если нажать то тоже ничего..хотя лайки ставяца и посты отправляюца практически мгновенно, так быстро ещё никогда Цензор не работал..
 показати весь коментар
 
Что ни делает дурак, все он делает не так.
 показати весь коментар
 
 
Лахтинці, не спіть! Імітуйте демонстрацію протесту зебілів проти цинічної брехні!
 показати весь коментар
 
 
а может он с пэтькой вором ставки сделали. и ай да в индийский океан на пару ржут над лохами
 показати весь коментар
 
Ну шо вы к бубочке пристали? Жене он сказал, что поехал в Буковель,и таки поехал. А там уже с Богданом рванул в Оман, думал там с ним таво, ну... уединиться, чтобы жена не догадалась.
 показати весь коментар
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору