 Ще ніхто не виправляв провал у комунікаціях новою брехнею, - Бутусов про відпочинок Зеленського в Омані

Про це пише на своїй сторінці в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Зупиніться! Звичайно, це ніяково, коли Верховний Головнокомандувач під час війни знаходить час для відпочинку на березі Індійського океану, поки підпорядкована йому армія мерзне в окопах на Донбасі. Тим більше ніяково, якщо перемога на виборах досягається з гаслом "президент повинен жити як простий учитель, а простий вчитель - як президент". Цій незручності дадуть оцінку ті, хто живе захистом країни", - написав журналіст.

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Водночас, Бутусов називає дурницею приховування інформації про поїздку Зеленського в Оман від українців: "Звичайно, це дурість, приховувати таку інформацію від своїх громадян, тим більше якщо сам Зеленський висміював точнісінько таку дурість минулого президента в номері про "Петра Інкогніто" на Мальдівах в 2018-му. Адже все одно дізнаються, помітять. Адже можна було вчинити по-людськи, сказати, їду на відпочинок на кілька днів з родиною, ось готель, ось чек, так, дорого, але декларація дозволяє, все законно, вибачте, відпрацюю. Цю дурість можна було виправдати так: вибачте, з міркувань безпеки вирішили опублікувати інформацію про відпочинок після його завершення, поїздка запланована на кілька днів, без охорони, ми діємо чесно".

"Але дурість і ніяковість вирішили ще принизити брехнею. Офіс президента опубліковав набір роз'яснень - "офіційний візит", про який "забули" заздалегідь повідомити, фотографії з якимось дядьком в арабському одязі, за відсутності самого глави Оману, і за відсутності на зустрічі навіть посла України.

Фарс триває другий день - знову публікація Офісу президента, абсурдний текст про товарообіг - а яким чином візит Зеленського вплине на товарообіг, якщо поруч з ним немає жодного члена уряду, не визначений порядок і порядок денний візиту?"- пише журналіст.

"Зупиніться! Ще ніхто і ніколи не виправляв провал у комунікаціях новою брехнею. Продовжуючи брехати в такій дрібниці, ви підриваєте довіру до своїх подальших серйозних ініціатив, адже тепер суспільство знатиме, що брехня навіть у найбільш очевидних випадках визнається допустимою. "Барон Мюнхгаузен славний не тим, що він літав на Місяць. Він славний тим, що ніколи не бреше"", - резюмував Бутусов.

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Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він вирушив разом з родиною рейсовим літаком.