 Ще ніхто не виправляв провал у комунікаціях новою брехнею, - Бутусов про відпочинок Зеленського в Омані

Про це пише на своїй сторінці в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Зупиніться! Звичайно, це ніяково, коли Верховний Головнокомандувач під час війни знаходить час для відпочинку на березі Індійського океану, поки підпорядкована йому армія мерзне в окопах на Донбасі. Тим більше ніяково, якщо перемога на виборах досягається з гаслом "президент повинен жити як простий учитель, а простий вчитель - як президент". Цій незручності дадуть оцінку ті, хто живе захистом країни", - написав журналіст.
Водночас, Бутусов називає дурницею приховування інформації про поїздку Зеленського в Оман від українців: "Звичайно, це дурість, приховувати таку інформацію від своїх громадян, тим більше якщо сам Зеленський висміював точнісінько таку дурість минулого президента в номері про "Петра Інкогніто" на Мальдівах в 2018-му. Адже все одно дізнаються, помітять. Адже можна було вчинити по-людськи, сказати, їду на відпочинок на кілька днів з родиною, ось готель, ось чек, так, дорого, але декларація дозволяє, все законно, вибачте, відпрацюю. Цю дурість можна було виправдати так: вибачте, з міркувань безпеки вирішили опублікувати інформацію про відпочинок після його завершення, поїздка запланована на кілька днів, без охорони, ми діємо чесно".
"Але дурість і ніяковість вирішили ще принизити брехнею. Офіс президента опубліковав набір роз'яснень - "офіційний візит", про який "забули" заздалегідь повідомити, фотографії з якимось дядьком в арабському одязі, за відсутності самого глави Оману, і за відсутності на зустрічі навіть посла України.
Фарс триває другий день - знову публікація Офісу президента, абсурдний текст про товарообіг - а яким чином візит Зеленського вплине на товарообіг, якщо поруч з ним немає жодного члена уряду, не визначений порядок і порядок денний візиту?"- пише журналіст.
"Зупиніться! Ще ніхто і ніколи не виправляв провал у комунікаціях новою брехнею. Продовжуючи брехати в такій дрібниці, ви підриваєте довіру до своїх подальших серйозних ініціатив, адже тепер суспільство знатиме, що брехня навіть у найбільш очевидних випадках визнається допустимою. "Барон Мюнхгаузен славний не тим, що він літав на Місяць. Він славний тим, що ніколи не бреше"", - резюмував Бутусов.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він вирушив разом з родиною рейсовим літаком.
Порох всегда в Храме встречал большие православные праздники...
Любой из моего народа, не живущий мыслью уничтожения российской федерации, для меня, что путин.
Любой из моего народа, думающий о каком-либо другом формате отношений с российской федерацией, тот подлее путина.!!!!!!!!!!!!!!!!!
Любой враг российской федерации, автоматически без предварительных условий, мне друг!.
Иса Мунаев называл россию нечеловеческой страной, соратников путина - головорезами, которые убили 42 тысячи чеченских детей. Предупреждал, что на украинской земле россия обкатает чеченский сценарий: информационная блокада - провокации - жестокость - циничная ложь - стравливание людей, а в финале маска миротворца на дьявольской образине кремля.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны.
Захвачены территории, вчера погиб солдат.
Тысячи в окопах и блиндажах.
Он решил отдохнуть с семьёй.
зелёно-соевая шобла.
Пороха згадайте - нічого людське не чужде!