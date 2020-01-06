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Все про:Крим (6981) Dr. Alban (5)

 Dr. Alban не було заборонено в'їзд на територію України, - представництво президента в АРК

Жодних обмежень на в'їзд на територію України шведському співакові Dr. Alban, який раніше виступав в окупованому Криму, не було.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє представництво президента України в АР Крим.

"Щодо ситуації з громадянином Швеції Албана Юзома Нвапа, що виступає під сценічним ім’ям Dr. Alban та деякими іншими іноземцями, які незаконно відвідували тимчасово окуповану територію Криму та планують свій в'їзд на підконтрольну територію України, то ми вже працюємо з правоохоронцями з цього питання. За наявною інформацією, яка є в розпорядженні ППУ в АР Крим щодо громадянина Швеції Албана Юзома Нвапа повідомляємо наступне – жодних обмежень щодо його в’їзду на територію України не було", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Казус Dr. Alban" нівелює міжнародні зусилля України щодо повернення Криму з-під російської окупації, - "ЄС"

Як відомо, на сторінці в інстаграмі шведського музиканта з'явилося повідомлення про те, що він зміг приїхати до Києва для участі в новорічному випуску шоу "95-го кварталу" тільки після втручання президента Зеленського. Раніше артист виступав в окупованому Криму, який у своїй замітці назвав "спірною територією".

Після скандалу в соціальних мережах співак видалив своє попереднє повідомлення і написав інше, в якому немає згадки про "допомогу" президента Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168509
 
 
 Топ коментарі
 
А врать НЕХОРОШО! Спалились по тупости своей - теперь обтекайте.
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Тот случай, когда поступили очень хреново, а в попытках отмазаться делают намного хуже. Лучше бы жевали и пили дальше.
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Боюсь із за малороского ЗЕленго шматка лайна ми не тільки Крим не повернем ми Україну втратимо
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Ага, а сміливий бубочка в Оман не здриснув. Це його мендель оббрехала, так?
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Я теж цю брехню в новинах вже читав. Що ти хотів сказати, лахта?
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Цим займається не президент, а СБУ.
І завтики з цього приводу були періодичні. Найчастіше після анонсування концертів громадськість починала хай і СБУ виправляло свій завтик.
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а девочка молодец,войдет в историю
скоро "мендель" станет нарицательным. как "титушок"
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о б*же.... с такой тупости даже Ленин бы засмеялся из-под своей крышки в консервной банке и взмолился бы: о Аллах вместе со своей женой Герой, дайте я перевешаю этих идиотов?
они реально держат дураков за дураков(ибо тот кто не дурак считает шо они его за дурака не держат) Dr. Alban не был запрещен въезд на территорию Украины, - представительство президента в АРК - Цензор.НЕТ 6497 Dr. Alban не был запрещен въезд на территорию Украины, - представительство президента в АРК - Цензор.НЕТ 6246
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Сихівський Оман 🇺🇦‏ @syhiv25 4 янв.



Президент і розвідник який повернувся з завдання в Криму
Таких героїв має знати вся країна!

Dr. Alban не был запрещен въезд на территорию Украины, - представительство президента в АРК - Цензор.НЕТ 772
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А я думал что это Жан Беленюк, может еще кто, но не Докторишка, тот же малюк совсем даже ниже Зе.
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Какое сказочное безобразие!!!Куда смотрят бандеровцы? Я не представляю.Как теперь с этим жить?.Ума не приложу.Импичмент. Непременно импичмент!
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вот и ответ обделанным еэсовцам - эсесовцам.
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а вы, за посещение крыма , выборочно обьявляете людей нарушителями границы или всех? или сами нихрена не знаете, как оно происходит?
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А ти не знаєш, що Україна не контролює кордон Криму? То як вона буде знати усіх порушників?
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https://myrotvorets.center/criminal/nvapa-alban-uzoma/

Раніше прикордонники пробивали по миротворцю, а зараз "не на часі"....
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А теперь вопрос: почему ему не был запрещен вьезд в Украину???
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Тобто представника президента в АРК Крим за невиконання своїх обов'язків треба звільнити.
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Зеля, если никого не будет наказывать, сам будет за всё отвечать.
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А потім і відповідальних осіб притягнуть до відповідальності.
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Доктор Албан пел в Крыму для украинцев! Dr. Alban не заборонено в'їзд на територію України, - представництво президента в АРК - Цензор.НЕТ 5466
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В его племени были все уверены, что Крым это Украина,и что он выступает перед украинцами.
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Але не написали чому порушнику кордону не був заборонений в'їзд в Україну. Роблю висновок, що представник Криму бреше.
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Чому ? Правду написав.
Тут два аспекти :
1.Чи збираються мєнти притягувати громадянина Швеції до кримінальної,чи хоча б адміністративної відповідальності.Чому відсутня реакція прикордонної служби,адже ця особа є в базі,як порушник .
«Стаття 332-1.ККУ Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років ».
2.Чому СБУ зняло обмеження на в'їзд на територію України цього порушника.
Про те,що повинне бути розслідування СБУ,НАБУ і ДБР з приводу інциденту -то вже окремо.
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Идиотам дайте только тему. Какая разница как приехал Dr.Alban, тем более, что он не кацап.
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ОН ЧЕЛОВЕК!!!
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Дед Пушкина Ганнибал был евреем из Камеруна, пока его в трюм корабля в кандалах не бросили.
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Опять "какая разница"? Разница в том, что человек, по ЗАКОНАМ УКРАИНЫ, посетив Крым через кацапию и без разрешения украинских властей - правонарушитель. И ему запрещают въезд в Украину.
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Действительно, какая разница - крымнаш, крымваш, лишь бы быдло насладилось представлением.
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Одни проблемы с этими докторами...Чего его в Крым ,черта,понесло ?
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О. Вот уже и откровенное враньё заходит на ура. Уже скоро "Океания никогда не воевала с Остазией".
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Опоздал ты. Уже полгода скоро как Океания никогда не воевала с Остазией. Скоро опять не начнет воевать уже по второму кругу.
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Оруелл-форева ! На жаль Україна знову під наглядом "Старшого брата"!
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все плохо, зачем умирают люди на войне за свою страну , если просто кто то кто у власти может разрешить въезд какому то пивцу который отрицает независимость страны и срать хотел на убитых за ее независимость ?
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Пока Охвис Пид..са пытается сделать лыбу на своей харе при обгаженных штанах за пропуск в Украину одного нигера провонявшегося Парашей, "переговоры" ХЕРдранта в Омане продолжаются.
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Шо,опять? Наверное с помощником младшего бармена.
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При свиночолому отцю нації 🐷, такого неподобства не було! Що не кажіть ! Такого чорного і страшного папуаса і на утрєннік виписали ! Куди дивилась спільнота ???😆
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Нахера мне такой президент который приглашает в мой дом врага?
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Як кажуть німці, переспав ніч із думкою про той Оман. І тепер мені вже не так весело, як було вчора.

Почнемо з того, що оці дурнуваті відмазки в виконанні ОП та прес-служби президента - шиті настільки білими нитками, що легше було просто заявити: "Не ваша холопська справа, куди пан відпочивати їздять", аніж так страмитися. Щоправда, я побачив принаймні одну розумну людину, яка, певно, просто величезним зусиллям волі змусила себе повірити, що Зеленський полетів до Оману рейсовим літаком за власні кошти з сім'єю та почтом зустрічатися з тамтешніми високопосадовцями через оманські інвестиції в українську важку промисловість, але ця людина нині, попри свій блискучий розум, так хоче вірити в Зеленського, що їй зараз скажи, що президент підірвав Кремль лазерними променями з власних очей - то повірить.

Насправді ж, їжачкові зрозуміло, що то брехня - причому не в дипломатичному стилі, тонка та правдоподібна, а черговий мендель в калюжу. З Оманом в України нема ні прямого авіасполучення (доведеться знову страшенно напружитись та повірити, що український президент з усім кодлом сів у Буковелі на електричку, дістався найближчого летовища, звідти полетів, скажімо, Райнейром до Лондону чи Віззейром до Варшави, а там вже якось на перекладних), ані сталих дипломатичних стосунків - ні посольства, ані генконсульства України там просто нема, є лише почесне консульство, яке очолює (та утримує своїм коштом) тамтешній бізнесмен на ім'я Хані Джумаан Ашур Раджаб, він з того має свій зиск. Тобто, навіть підготувати подібний офіційний візит є справою не те, щоб неможливою, але, насамперед, дуже довгою. Довшою, певно, ніж увесь термін перебування Зеленського на посаді українського президента.

Тому цілком зрозуміло, що все відбулося неофіційно - а це, в свою чергу, означає, що Зеленський "со чади та домочадці" літав туди по своїх власних справах, а не на державні переговори - отже, поспіхом та грубо зліплена зустріч з оманським міністром була вигадана виключно, як відмазка, коли суспільству стало відомо про цю подорож. Іншими словами - заради сфоткатися, щоб зробити вигляд, що полетів задля українських справ, аякже ж... Не знаю, скільки грошей взяв той міністр за селфічку з собою, але селфічка вийшла для України, як держави, цілком ганебною: президент 40-мільйонної європейської країни сидить на прийомі в міністра з "другої черги" 4,6-мільйонного султанату, без державної символіки, без офіційного комюніке чи спільної заяви, хіба що не без штанів. А його прес-служба розповідає про пошук масштабних інвестицій з країни, з якою український товарообіг складає, страшно подумати, аж 80 мільйонів доларів на рік. Для прикладу: 80 мільйонів доларів - це приблизна вартість чотирьох-п'яти розкішних вілл де-небудь на Майорці чи в Італії, де в Зеленського є розкішна вілла в "русской дєрєвнє" Форте-дей-Мармі. Для державних економік (навіть для української!) така сума товарообігу означає лише одне: торгівлі нема. Отже: ганебна, недолуга, непрофесійна брехня в виконанні президентської прес-служби та самого президента (можна було б сказати, що він же ж сам нічого про те не казав, але не виходить - бо знявся ж у тій дурній фотосесії з однієї світлини з оманським міністром - отже, взяв у тій брехні свідому участь).

Про те, що султанат Оман, на відміну від стосунків з Україною, має широкі та міцні стосунки з Іраном, а це означає для України чергові дипломатичні збитки в Америці (страшно подумати, які саме. Той же Трамп отримав тепер, скажімо, чудову нагоду сказати - мовляв, бачите, я ж вам казав, що Україна - це фу, корумпована та ще й з Іраном знається, правильно я військову допомогу зупинив, я пусічка! - та й скасувати ту військову допомогу взагалі) - розумні люди вже без мене написали доволі багато. Я ж скажу про дещо інше. В Омані - славетній на весь світ офшорній зоні для багатіїв - скоріш за все, шаленим пропелером крутяться великі гроші, які належать українським олігархам, зокрема - веселому бородатому бабушкє з філіжанкою кави. Суми - куди там тому Порошенкові з його п'ятьма тисячами доларів у панамському офшорі. І от через ці бабусині грошики Зеленський й міг майнути до Оману. Він же обіцяв іноземним інвесторам - мовляв, як що не так, ідіть до мене, я все особисто парішаю. А іноземний швейцарець Коломойський - чи не найбільший інвестор Зеленського, отже, той має парішати будь-що, від нього залежне, за першим-ліпшим бажанням цього веселого дядечка. Наприклад - домовитися, куди та як вивести мільярди компенсації за Приватбанк, яку слухняний суд у Києві має присудити Коломойському в п'ятницю (це просто перше-ліпше, що на думку спадає). Бо з вироками лондонського суду та розслідуванням ФБР такому "інвесторові" навіть в Омані можуть гарбуза піднести, а от, якщо за нього "підпишеться" як-не-як, а цілий президент не найменшої в світі держави - то це вже трохи інший колєнкор виходить... І до чого вони там, зрештою, домовилися - про те не розповість жодна Мендель (якщо, звичайно, не захоче головою накласти), але цією інформацією можуть зацікавитися, скажімо, американські та європейські слідчі органи...

Таким чином, ця подорож стала збитковою й ганебною як для самого Зеленського, так і для країни, яку він милістю 44% виборців (в інтерпретації зелених пропагандистів - 73%) очолив. Найсмішніше, що найменшим злом був би варіани, якби Зеленський і справді просто майнув до Оману в відпустку. Тоді можна було б просто сказати: мовляв, що Порошенку - харам, то Зеленському - усі-пусі, "писяй-писяй, моя писюлечко". Теж ганьба, але значно менша, а для Зеленського нині, як продемонстрували переговори з ****** в Парижі, невеличка ганьба - це вже дипломатична перемога.

А найгірше в цій історії навіть не все це, що я тут понаписував. Найгірше, на мою думку, це той факт, що інформацію про цю ганебну подорож розкрив першим не хто-небудь, а російський "орган" в Україні - помийне брехло під назвою "Страна.юей". Це для мене означає, що вся ця комбінація з "дипломатичними переговорами" з великою долею ймовірності є підставою, пасткою, в яку, мов баранця на бійню, завело Зеленського *****. І скандал, спровокований пахомами, має на меті повну дискредитацію України, як держави, в очах західних союзників. Країни, чий президент чи то вирішує офшорні справи бізнесмена, який перебуває в США під слідством, а чи то налагоджує контакти з Іраном.

Тому я щиро хотів би повірити, що Зеленський просто вшосте полетів у відпустку. Це було б меншим злом. Але мені в це повірити дуже важко, якщо не зовсім неможливо. І через те - моторошно, а зовсім не смішно.

#читаємо_вголос Дід Панас
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Шить белыми нитками - это клоун умеет. Уже дело Шеремета на его счету есть. Правда, что-то плохо со сбытом. Не хавает пипл почему-то.
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...С одной стороны Омана - Иран, где сейчас сами знаете, что творится, на юго-западе Омана - Йемен, где война уже идет прямо сейчас, на западе - Саудовская Аравия, которую Иран бомбил и куда сейчас США перебрасывают войска. И это туда президент Украины поехал «за свои» договариваться насчет туризма и встретился там с каким-то стариком Хоттабычем, якобы министром иностранных дел?!
Dr. Alban не заборонено в'їзд на територію України, - представництво президента в АРК - Цензор.НЕТ 3769
Уровень как раз тот, да и туризм как раз в правильном направлении Зеленский решил развить. Это мне напоминает «чашечку кофе в Праге и оперу в Вене».

Не говоря уже о безопасности президента Украины. Охрану он тоже «за свои» с собой взял?
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/350592-vova_omanskij_v_odnom_rjadu_s_tupymi
...
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Мерзко. Мерзко иметь такого президента и такие службы. Вы. народ. погибайте на фронте, а мы, власть, барыжничали, барыжничаем и будем торговать страной. Г-нДоны.
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Это у них традиция... Одни на Мальдивы, другие в Оман... И все врут при этом.
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- Вовочка, проспрягай фразу: Я иду по ковру.
- Он идёт, пока врёт; Ты идёшь, пока врёшь; Мы идём, пока врём; Они идут, пока врут...
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Кто он такой, этот Dr. Alban? Куда он пошёл? Я его первый раз вижу...
Dr. Alban не заборонено в'їзд на територію України, - представництво президента в АРК - Цензор.НЕТ 1018
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Старое никому уже не нужное барахло, которое вышло в тираж уже много лет. В начале 90-х было его слышно. Да и тогда это был третий сорт.
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мокша - речь идёт о нарушителях законов Украины.
Если официально едут на оккупированную территорию - это одно, если же пролазят на территорию Украины (в Крым) через паРашу - то это уже преступники.

Так что шёл бы ты со своим высером сам знаешь куда...
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Ну не представництво АРК, а Зе-представництво, і це дві великі різниці, хоча для зе-бидла, без різниці
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гребані довбні зейлостанці!! забрехались аж тхне!!
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Імпічмент брехуну Зеленському! Імпічмент ватному президенту!
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В 2016 году Дмитрию Уткину "Вагнеру"официально не запрещалось посещать маму в Кировоградской области, так что неудивительно.

В банановых республиках так принято. Масса чиновников, пограничников, СБУшников и прочей сволочи получают погоны и премии среди полного бардака.
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Вагнер и до сих пор не в розыске и может спокойно посещать Украину! Об этом поднимался вопрос несколько раз в СМИ еще при Порошенко. Но в СБУ ничего не меняется и они предпочитают трусить комерсов и гоняться за малолетками майнерами.
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А фуле, у нас начальник отдела погранслужбы катался в 2015 году на Туареге, имел несколько квартир и фирму. При официальной зарплате что-то 15 тысяч гривен. При этом все решения о пропуске или непропуске через границу шли только через него. Начальник смены мог лишь рекомендовать. Порой такие неожиданные и нелогичные решения принимались, что становилось ясно: не просто так.
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То, что въезд этим лицам в Украину не запрещен, это есть позор наших спецслужб, а не повод для дебильной отмазки! Всех, кто не выполняет свою работу, необходимо увольнять!
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Да уже всем понятно что и с Албаном и с поезкой в Оман вы заврались. Новой брехней только хуже еще сделаете
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**** такої кількості брехні від влади за короткий проміжок часу не було ще ніколи в історії незалежної України.
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Власти будут дальше врать до полного уςερα. А почему ему не было ограничения на вьезд в Украину? Он ведь залетел туда через Москву.
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3,14здец, всем другим запрещен въезд в Украину а этому певцу руському миру нет. Чё за ̶х̶у̶ дела ? Если не зе разрешил, то кто? Под суд ̶п̶а̶д̶л̶ несознательного товарища.
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Вот круто человек нарушил законодательство Украины и не несет никакой ответственности , а тут есть чем гордиться, мистер прэзидент?
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Ага... А ще у путєна повно вояків, які ще вчора звільнились з армії...
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Похлопатал Президет перед органами доктор спел в 95квартале -успех пришел, пришли роялти 5 млн. от убыточного 95квартала президенту. Какая разница коррупция или мафия.
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