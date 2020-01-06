 Унаслідок отруєння чадним газом на Донеччині постраждали 3 людини, серед них підліток, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Донецької області.

6 січня о 2:05 до Головного управління надійшла інформація про отруєння чадним газом 3 людей (1982 року народження, 1983 року народження та 2002 року народження) в негазифікованому приватному житловому будинку в місті Новогродівка, Донецької області.

Постраждалих з діагнозом отруєння чадним газом госпіталізували: дитину в Мирноградську міську лікарню, дорослих - в Новогродівську міську лікарню.

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Обставини події встановлюються відповідними фахівцями.