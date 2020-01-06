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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3179) допомога (959) сім'я (74)

 Кабмін вводить програму допомоги сім'ям, які опинилися в кризовій ситуації

Для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, Кабмін вводить своєчасну професійну допомогу, яка спрямована на швидкий вихід з кризової ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

"Для допомоги таким сім’ям, Уряд створить ефективну службу та навчання фахівців із соціальної роботи. Кваліфікована соціальна допомога, що утворена в соціальних громадах, стимулюватиме такі родини подолати складні життєві обставини та повернутися до активного економічного та соціального життя", - прокоментував Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Уряд змінює підходи у допомозі сім'ям у складних життєвих обставинах і робить особливий акцент на попередження потрапляння українців у такі ситуації. Мова йде про більшу кількість фахівців соціальної роботи, запровадження принципу "гроші ходять за людиною" - коли нарахування коштів буде відбуватися напряму, а також про новий механізм соціальних виплат - який передбачає перехід від субвенції до програми за усіма виплатами.

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"Для Міністерства соціальної політики знаходити та прибирати причини, а не боротися лише із наслідками - це ключ до вирішення багатьох соціальних проблем. Ми маємо підтримувати людей, які реально цього потребують – ефективно та прозоро", – наголосила Міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168504
 
 
 Топ коментарі
 
Бред. Что бы такое сделать что бы реально НИЧЕГО хорошего для людей не сделать, а разговоры были.
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Похоже семьи наема, дублинского, лещенко, кабмин уже спас. Кто там следующий?
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З такими зарплатами і пенсіями зараз усі в кризі, але після закінчення фінансової піраміди від зевлади 100 будуть у кризі.
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Бред. Что бы такое сделать что бы реально НИЧЕГО хорошего для людей не сделать, а разговоры были.
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Как ничего? кроме семейного врача ещё добавятся семейный советчик
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нахрена нам на еше прихлебатели ? есть вон есть сайт - советчица - где жена все время торчит!
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Главный новогодний "подарок" прошел тихо

Кабмін вводить програму допомоги сім'ям, які опинилися в кризовій ситуації - Цензор.НЕТ 5049
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Вы штоооо!!! Он еще не успел ничиво зделать! Дайте ему ищьо времени и у-уххх... Кабмін вводить програму допомоги сім'ям, які опинилися в кризовій ситуації - Цензор.НЕТ 8382
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Развалит все недоразваленное и разрушит все недоразрушенное? А заодно и просрет все достигнутое предыдущими?
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Конечно же нет. Диджитализирует и приватизирует. А все то, что достигнуто предыдущими - украл Порошенко! Кабмін вводить програму допомоги сім'ям, які опинилися в кризовій ситуації - Цензор.НЕТ 6436 Вотаквот.
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Я так понимаю сейчас вдруг все семьи друзей Коломойского и зебобика окажутся в кризисных ситуациях? Кабмин вводит программу помощи семьям, которые оказались в кризисной ситуации - Цензор.НЕТ 5729
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Похоже семьи наема, дублинского, лещенко, кабмин уже спас. Кто там следующий?
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таку каждого свои понимания КРИЗИС бомжукризис когда нема бухла олигарзу коргда пару лярдов не далось забашлять нардепу не купил 20 а вего 15 авто и 20 квартир вместо 30..а иному 20 гривен не хватило на валидол аналгин в аптеке...
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добавлю на конкретном примере смотрел видео русскоговорящих из России и Украины поселившихся ПМЖ Словакия и Норвегия.... так вот парадокс разные страны по доходности на душу населения, а в части СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДПОМОЩИ о нашему Скорой подход одинаков, там ты должен уже быть исполосован ножом, истекать крочью, быть в коме, умирать с остановками сердца и так далее, чтобы к тебе вызвали на дом Скорую.. эти еврейские клованы.... часом не такое имеют ввиду- говоря о подоходах к вопросу семья в кризисе???!!!!
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З такими зарплатами і пенсіями зараз усі в кризі, але після закінчення фінансової піраміди від зевлади 100 будуть у кризі.
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странно. у меня другая информация: в учреждениях соцзащиты прошли значительные сокращения кадров и значительное урезание бюджетов. как-то одно другому несколько противоречит...
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Вот и устроят кризисные семьи на освободившиеся места соц. работников. Сделаем разом. Такая себе ************.
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Що вони розуміють під кризисною ситуацією, зашквар Бубочки в Омані це кризис?
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Поки для багатьох це не є кризою, а потім Трамп не надасть допомогу України та значно скоротять соціальні програми. Знаєте хто буде винуватий?
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Відморозив в Буковелі коломийки і поїхав відігрівати їх в Оман. Пріключения осліка.
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дадут по портрету бандеры каждой нуждающейся семьи
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предпочетаешь портрет пуйла или пети - а лаптеногий? )))
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Трындеж и лапша на уши зелохторату. Ни через месяц ни через год если захочешь реально обратиться за помощью в эту службу, и следа ее не найдеш или будет сидеть некто откормленный и требовать с тебя 50 разных справок.
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Бубочка, давай уже, вали в Ростов!!!
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Вы хотите, что бы государство обанкротилось на верёвках и мыле...
Просто будут давать консультации по оптимальной технике повешения... Платные, естественно... Ну и электронные, понятное дело...
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Дарю идею: Создать платный веб-сайт Vyhoda.net, с платной авторизацией.
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Будут учить жить или помогать материально?
Вопрос, понятно, риторический))
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Сказали же, что деньги будут ходить за человеком - в виде зарплаты социальным работникам. Кабмін вводить програму допомоги сім'ям, які опинилися в кризовій ситуації - Цензор.НЕТ 2846
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Скоро назначат этого человека и дадут ему достойную зарплату руководителя...)
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Если папа не справляется с обязанностями - выделят маме социального дядю за счёт бюджета. Кабмін вводить програму допомоги сім'ям, які опинилися в кризовій ситуації - Цензор.НЕТ 6453
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НЕ как штепа славянская помогают ? - Дают девочке-победительнице конкурса микрофон за 200 грн,а утром домой к ней приезжает бухгалтер домой и просит подписать бумагуна выдачу 20 000 грн.
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мабуть роботу в Польщі будуть підшукувати, бо вже стільки програм що помагальщиків більше як населення
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В первую очередь нужно посадить рыго- шоколадных , обворовывающих страну во во время войны . Выгнать рыжого гопника с Украины . Не вступать в с говор с мародерами , не бомбить фопы а требовать вернуть налоги с Кипра и других офшоров . Украинцы сами выживут , главное не грабить .
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Тобто тобі треба посадити мильони українців. А не хочеш посадити тих, хто за Зе проголосував, а тепер жаліє?
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Али , все знают шо ты и кто . . Когда такого продажного гноя как ты , станет меньше . Это будет лучше .
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Спочатку приберуть такий гній, як ти. Розумієш чому ти лайно?
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лучше прибрать илитку 8% и сразу полегчает )) Кабмін вводить програму допомоги сім'ям, які опинилися в кризовій ситуації - Цензор.НЕТ 4147 Кабмін вводить програму допомоги сім'ям, які опинилися в кризовій ситуації - Цензор.НЕТ 4147
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Тут ти помилився, бо чмо це ти. Чому не відповідаєш на запитання?
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А яке запетаня ? Я хочу посадить мародеров и их шалав , типа тебя . Шо не понятно .
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Старо предание, да верится с трудом. А где же 40% рост ВВп??? Теперь опять красивые слова и мерзкие дела.
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Так для цього їх і обрали 73%, а іншим - аби не пєтя. 🤗
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ну не вем как вам так нравятся воры и корупционеры, торгующие даже родиной ))
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Мені не подобаються всі крадії, але більше не подобається виборці, які обрали крадіїв, тобто подібні вам.
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Бред.
Какие еще кризисные ситуации?
Расскажите про кризисные ситуации людям которые в трусах и резиновых тапочках бежали от войны.
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Так ти ж їх обрав! Чого тепер рюмсаєш
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