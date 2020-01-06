 Багдад ввів обмеження на пересування сил міжнародної коаліції на території Іраку

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у понеділок журналістам представник іракських збройних сил Абдель Керім Халф.

"Діяльність міжнародної коаліції в Іраку буде обмежена консультаціями, озброєнням і тренуваннями військового персоналу, а збройні сили покинуть Ірак", - заявив він, зазначивши, що вже розпочато підготовку механізму для виведення іноземних військ.

За словами Халфа, "закривати очі на недавні американські удари не можна".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Палата представників Конгресу США розгляне питання обмеження військових повноважень Трампа

Напередодні парламент Іраку схвалив резолюцію з вимогою до іракського уряду вивести з території країни всі іноземні війська.

Спонукальним мотивом таких дій стала операція американських військових в Іраку, в результаті якої загинули командир іранського спецпідрозділу "Кудс" Касем Сулеймані і заступник керівника Сил народної мобілізації (СНМ) Іраку (Аль Хашд аш-Шааб) Абу Махді аль-Мухандіс.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані необхідно було вбити значно раніше.