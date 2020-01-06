 "Лавров порушив закон": опозиція Грузії закликає не допустити участі глави МЗС РФ в засіданні комітету міністрів РЄ в Тбілісі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляють у грузинській опозиційній партії "Європейська Грузія".
"Лавров порушив закон про окуповані території, і його не повинні пропускати на підконтрольну Грузії територію. Усі, хто його пропустять, стануть порушниками закону", - заявив журналістам у понеділок один із лідерів партії Гігі Угулава.
Так він прокоментував повідомлення, що глава МЗС РФ у травні може відвідати Тбілісі у зв'язку із засіданням комітету міністрів Ради Європи.
За словами Угулави, "закон є закон, і він діє і на міністрів, і на пересічних громадян".
Водночас в уряді Грузії та МЗС країни утримуються наразі підтверджувати чи спростовувати можливість візиту Лаврова.
Як заявили журналістам у МЗС республіки, Грузія як країна, що головує в Раді Європи, прийме в травні засідання комітету міністрів, і всі деталі буде погоджено із секретаріатом РЄ відповідно до статуту організації.
У свою чергу віце-спікер парламенту Грузії Георгій Вольський у розмові з журналістами в понеділок припустив, що з питання можливого візиту глави МЗС РФ і в Тбілісі, і в Москві відбудуться обговорення.
За його словами, в цьому питанні значення має не лише позиція Грузії, оскільки Тбілісі виступає як столиця Ради Європи.
"Відповідно, Тбілісі в цей період житиме за регламентами і порядком денним РЄ, і як це відповідає тій ситуації, яка є між Грузією та Росією, досить складно коментувати це питання", - сказав він.
Що стосується заяв опозиції про те, що Лавров порушив закон "Про окуповані території", відвідавши раніше Сухум та Цхінвалі без погодження з Тбілісі, то, на думку Вольського, це "важка тема", яка потребує інтенсивних консультацій із міжнародними партнерами і країнами-членами РЄ.
"Не думаю, що наш закон має бути проігнорований, але не забуватимемо, що Тбілісі в цей період є столицею Ради Європи", - сказав віце-спікер.
на закон и конституц. нормы -
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=EydKeWRXXhY&feature=emb_logo
Действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович проиграла на выборах главы государства. Об этом сообщает «Интерфакс».
По итогам обработки данных со всех участков победу одержал оппозиционер, кандидат Социал-демократической партии (СДП) и бывший премьер-министр страны Зоран Миланович. За него отдали голоса 1 миллион 34 тысячи избирателей (52,7 процента). Действующую главу государства поддержали 929 тысяч граждан (47,3 процента).
Грабар-Китарович уже признала поражение и поздравила конкурента с победой. Она была избрана в декабре 2014 года, набрав во втором туре более 50 процентов голосов избирателей.
Второй тур президентских выборов в Хорватии завершился 5 января. Избиратели голосовали за одного из двух кандидатов.
В декабре Грабар-Китарович в ходе предвыборной кампании выступила на фоне фотографии с президентом России Владимиром Путиным.
В соответствии с конституцией, президент Хорватии избирается всенародно тайным голосованием на пять лет с правом переизбрания на второй срок. Он осуществляет руководство армией и дипломатией, а также выполняет церемониальные функции.
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский раздал деньги на Красной площади. Это транслировалось в его аккаунте в Instagram, пишет Ura.ru.
«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», - приговаривал политик, раздавая людям тысячные купюры.
Судя по публикациям в аккаунте Жириновского, это произошло 5 января. В этот день был размещен пост о том, что лидер ЛДПР прогулялся у ГУМа. «Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел!» - сказал он.