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Все про:Грузія (621) Лавров (557) МЗС РФ (548)

 "Лавров порушив закон": опозиція Грузії закликає не допустити участі глави МЗС РФ в засіданні комітету міністрів РЄ в Тбілісі

Можливий візит міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова в Тбілісі навесні поточного року стане порушенням закону Грузії "Про окуповані території".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляють у грузинській опозиційній партії "Європейська Грузія".

"Лавров порушив закон про окуповані території, і його не повинні пропускати на підконтрольну Грузії територію. Усі, хто його пропустять, стануть порушниками закону", - заявив журналістам у понеділок один із лідерів партії Гігі Угулава.

Так він прокоментував повідомлення, що глава МЗС РФ у травні може відвідати Тбілісі у зв'язку із засіданням комітету міністрів Ради Європи.

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За словами Угулави, "закон є закон, і він діє і на міністрів, і на пересічних громадян".

Водночас в уряді Грузії та МЗС країни утримуються наразі підтверджувати чи спростовувати можливість візиту Лаврова.

Як заявили журналістам у МЗС республіки, Грузія як країна, що головує в Раді Європи, прийме в травні засідання комітету міністрів, і всі деталі буде погоджено із секретаріатом РЄ відповідно до статуту організації.

У свою чергу віце-спікер парламенту Грузії Георгій Вольський у розмові з журналістами в понеділок припустив, що з питання можливого візиту глави МЗС РФ і в Тбілісі, і в Москві відбудуться обговорення.

За його словами, в цьому питанні значення має не лише позиція Грузії, оскільки Тбілісі виступає як столиця Ради Європи.

"Відповідно, Тбілісі в цей період житиме за регламентами і порядком денним РЄ, і як це відповідає тій ситуації, яка є між Грузією та Росією, досить складно коментувати це питання", - сказав він.

Що стосується заяв опозиції про те, що Лавров порушив закон "Про окуповані території", відвідавши раніше Сухум та Цхінвалі без погодження з Тбілісі, то, на думку Вольського, це "важка тема", яка потребує інтенсивних консультацій із міжнародними партнерами і країнами-членами РЄ.

"Не думаю, що наш закон має бути проігнорований, але не забуватимемо, що Тбілісі в цей період є столицею Ради Європи", - сказав віце-спікер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168501
 
   
 Топ коментарі
 
Зверніться до Віслюка нашого. Він вам щось порадить. "Лавров нарушил закон": оппозиция Грузии призывает не допустить участия главы МИД РФ в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси - Цензор.НЕТ 243
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Такакаяразніца, в нас тоже є такий, правда не лошадь а віслючок.
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І ми очікуємо таких "делегатів" в Україні. Скоро, якщо з бубочкою... "какаяразніца"
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Зверніться до Віслюка нашого. Він вам щось порадить.
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Такакаяразніца, в нас тоже є такий, правда не лошадь а віслючок.
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То они еще у нас не видели....
на закон и конституц. нормы - "Лавров нарушил закон": оппозиция Грузии призывает не допустить участия главы МИД РФ в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси - Цензор.НЕТ 6906
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І ми очікуємо таких "делегатів" в Україні. Скоро, якщо з бубочкою... "какаяразніца"
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Засідання сивого "мєріна" Лаврова в Тбілісі - плювок в обличчя грузинського народу, так само як і вітання Зеленського пуйла з Новим роком - плювок в обличчя українського народу.
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Сам ты Карлсон. - Все хорошее обгаживаете,барыги херовы.
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того Карлсона в Глдані дуже чекають. Дочекатися не можуть! "Такое личное ожидание испытываю к потерпевшему, даже кушать не могу!"
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Грузины дложны понимать всю опасность рахи. Иначе война придет и на их порог. Снова.
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А что они могут сделать ? У них главные сектора экономики - "сфера обслуживания" и спекулятивный девелопмент. Все. Продавать больше нечего. Остается торговать только собой, и своим достоинством.
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Жириновский раздавал деньги прохожим в центре Москвы. При этом он использовал такие слова, как «крепостные» и «холопы» - всё что нужно знать о вяличи расеян....))

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=EydKeWRXXhY&feature=emb_logo
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Выступавшая на фоне фото с Путиным глава Хорватии проиграла выборы



"Лавров порушив закон": опозиція Грузії закликає не допустити участі глави МЗС РФ в засіданні комітету міністрів РЄ в Тбілісі - Цензор.НЕТ 2740

Действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович проиграла на выборах главы государства. Об этом сообщает «Интерфакс».
По итогам обработки данных со всех участков победу одержал оппозиционер, кандидат Социал-демократической партии (СДП) и бывший премьер-министр страны Зоран Миланович. За него отдали голоса 1 миллион 34 тысячи избирателей (52,7 процента). Действующую главу государства поддержали 929 тысяч граждан (47,3 процента).
Грабар-Китарович уже признала поражение и поздравила конкурента с победой. Она была избрана в декабре 2014 года, набрав во втором туре более 50 процентов голосов избирателей.
Второй тур президентских выборов в Хорватии завершился 5 января. Избиратели голосовали за одного из двух кандидатов.
В декабре Грабар-Китарович в ходе предвыборной кампании выступила на фоне фотографии с президентом России Владимиром Путиным.
В соответствии с конституцией, президент Хорватии избирается всенародно тайным голосованием на пять лет с правом переизбрания на второй срок. Он осуществляет руководство армией и дипломатией, а также выполняет церемониальные функции.
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Смысл тут это писать, Китарович хоть была за сохранение санкций, а Миланович за снятие.
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Я реально аплодирую гебне! Провести военную операцию сначала в Грузии, потом в Украине, уничтожить десятки тысяч грузин и украинцев, отжать территории, подавить в этих странах антикацапские настроения и под занавес посадить в этих странах законным путем своеих ставленниов в президентское кресло... Браво, отличная работа! Жаль, зебилы не поймут красоту игры.
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"не поймуть", кажеш? А їм "какаяразніца"?
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Жириновский раздал деньги на Красной площади со словами «крепостные, холопы»

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский раздал деньги на Красной площади. Это транслировалось в его аккаунте в Instagram, пишет Ura.ru.
«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», - приговаривал политик, раздавая людям тысячные купюры.
Судя по публикациям в аккаунте Жириновского, это произошло 5 января. В этот день был размещен пост о том, что лидер ЛДПР прогулялся у ГУМа. «Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел!» - сказал он.
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Ну если не пускать на свою территорию, министра иностранных дел другой страны. Нужно разрывать дипломатические отношения. Мы тоже много чего говорим "аккупанты", но война не объявлена, послы не высланы. Бред какой то. И газ через нас идет Газпромовский.
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Какая недопустимая дискриминация лошадей
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