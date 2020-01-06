 Правоохоронці посилюють заходи безпеки на Різдвяні свята в Києві. Під особливою увагою - культові споруди

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Під особливою увагою правоохоронців перебуватимуть культові споруди під час проведення Різдвяних богослужінь. Крім того, поліцейські будуть стежити за правопорядком в центрі столиці, де на Різдво Христове заплановано проведення святкових розважальних заходів.
"Поліція закликає киян і гостей столиці святкувати безпечно, не порушувати громадський порядок і сприяти правоохоронцям у виконанні їхніх службових обов'язків щодо забезпечення громадської безпеки та порядку", - сказано в повідомленні.
7 января отмечают только коммунисты и вата.
Вот на победобесие пачками повалят.
но че это гос. праздник - х.з., у нас же с.в.е.т.с.к.о.е. гос-во? аль как? аль нет?))
ну так ты против Тягнибока?..... хотя, Антиколорадос пишет что тот - на прикормке у ФСБ. Странно только что никакая власть "не замечала" этого, м?
"вера" во что? Вот я верую в то шо каждый должен носить белые туфли, а бабы - зеленые прокладки - и че? Ты меня оскорбляешь, как и твоя жена. Но я же не визжу об этом? И вы не платите мне из своих налогов, как мы все - платим за льготы толстым попам.
Ты хоть понимаешь, что понятие "верующий" такое шо можно дойти как в средние века, к мясорубке..... ах да, христоедство то еще дальще вглубь веков.... жрут "плоть" боха и даже "кровью" запивают
Так кто дикарь тогда то? А?
Еще один прикол, посрамляющий толстых бородатых женщин в платьях... или не женщин? так в платья рядятся или геи(и тридварасы), или... ах да, "традиция" такая
Mikhail Golub
@golub
·1 ч
Есть какая-то ирония в том, что еврей Зеленский празднует православное Рождество на отдыхе в мусульманском Омане, а не в Украине.
Какая разница?
Да я бы тоже сдрыстнул, от верожопых подальше то. Тут я Зелю поддерживаю, наконец-то понял - че именно он туда свалил(там по пляже лыжи хорошо едут))
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/z-rizdvom-khrystovym-vynnyk-i-ponomarov-perespivaly-znamenytu-koliadku-video-310456.html
Эта тема настолько деликатная, что вот не стоит туда лезть.
Не стоит топтаться по нашим традициям . Это вам не 23 февраля, которое нужно всем никак.
Вот так "вера" и "дается". Рашкинцам тоже так "давали веру", вот и я понимаю что они.... ну, им не понравилось видать, раз бурят присылают бить из танков по православным нашим....
Или как? В чем проблема, я не понимаю? Это получается же ... т.н. "карма" шоле?
Мне реально непонятно - почему кричать чтобы Посподь "спас", если оН праведников сразу же забирает дудеть на флейте то? Возможно.... "вера" слишком нетвердая то?...