 Правоохоронці посилюють заходи безпеки на Різдвяні свята в Києві. Під особливою увагою - культові споруди

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Під особливою увагою правоохоронців перебуватимуть культові споруди під час проведення Різдвяних богослужінь. Крім того, поліцейські будуть стежити за правопорядком в центрі столиці, де на Різдво Христове заплановано проведення святкових розважальних заходів.

"Поліція закликає киян і гостей столиці святкувати безпечно, не порушувати громадський порядок і сприяти правоохоронцям у виконанні їхніх службових обов'язків щодо забезпечення громадської безпеки та порядку", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Рятувальники радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята