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Все про:безпека (342) Київ (6752) Нацполіція (8762) Різдво (92)

 Правоохоронці посилюють заходи безпеки на Різдвяні свята в Києві. Під особливою увагою - культові споруди

Працівники структурних підрозділів київської поліції і військовослужбовці Національної гвардії України будуть нести службу для громадської безпеки та порядку під час проведення святкових заходів на території столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Під особливою увагою правоохоронців перебуватимуть культові споруди під час проведення Різдвяних богослужінь. Крім того, поліцейські будуть стежити за правопорядком в центрі столиці, де на Різдво Христове заплановано проведення святкових розважальних заходів.

"Поліція закликає киян і гостей столиці святкувати безпечно, не порушувати громадський порядок і сприяти правоохоронцям у виконанні їхніх службових обов'язків щодо забезпечення громадської безпеки та порядку", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Рятувальники радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168497
 
 
 Топ коментарі
 
Рождество было 25 декабря.
7 января отмечают только коммунисты и вата.
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С такими рассуждениями ты и есть коммунист и вата.
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Зеля поздравляет народ Украины с Рождестовм Христовым. Правоохранители усиливают меры безопасности на Рождественские праздники в Киеве. Под особым вниманием - культовые сооружения - Цензор.НЕТ 8843
Правоохранители усиливают меры безопасности на Рождественские праздники в Киеве. Под особым вниманием - культовые сооружения - Цензор.НЕТ 7491
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Рождество было 25 декабря.
7 января отмечают только коммунисты и вата.
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Умные люди два раза отмечают.
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С такими рассуждениями ты и есть коммунист и вата.
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комми я думаю отмечают только Октябрьский переворот, который в ноябре... 14-го, или седьмого, х.з.
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Парень с дуба упал, ты шо гад, против ТОМОСА? Да Пэтруха тебя с ......... сожрет, сколько здоровья положил. По пробуй с такими жить.
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Да ладно вам, правоохранители, недавно отданные на московию террористы еще не отдохнули, силенок не поднабрались.
Вот на победобесие пачками повалят.
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Зеля поздравляет народ Украины с Рождестовм Христовым.
Правоохранители усиливают меры безопасности на Рождественские праздники в Киеве. Под особым вниманием - культовые сооружения - Цензор.НЕТ 7491
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Русская православная церковь отмечает Рождество 7 января уже не одну сотню лет. Только теперь доморощенные патриоты вдруг завопили о том, что это неправильно...
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В такому разі і Новий рік від Різдва Христового потрібно зустрічати 14 січня. Логічно? Цілком.
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Особо умным напоминаю, что Рождество это церковный праздник, а Новый 6од светский. Но у соевых, только одна извилина на всех
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я бы монетку кинул - когда бесноваться, дата то. без разницы когда там по легенде родился Санта-кланта, или Мужик-Паук, стаду просто нужно похавать и побесноваться с попами.
но че это гос. праздник - х.з., у нас же с.в.е.т.с.к.о.е. гос-во? аль как? аль нет?))
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Я к церковным праздникам отношусь спокойно. Только нью коммунистен переодевшись в нациков, не могут понять, что Вера это святое доя каждого.
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"нациков", да?
ну так ты против Тягнибока?..... хотя, Антиколорадос пишет что тот - на прикормке у ФСБ. Странно только что никакая власть "не замечала" этого, м?
"вера" во что? Вот я верую в то шо каждый должен носить белые туфли, а бабы - зеленые прокладки - и че? Ты меня оскорбляешь, как и твоя жена. Но я же не визжу об этом? И вы не платите мне из своих налогов, как мы все - платим за льготы толстым попам.
Ты хоть понимаешь, что понятие "верующий" такое шо можно дойти как в средние века, к мясорубке..... ах да, христоедство то еще дальще вглубь веков.... жрут "плоть" боха и даже "кровью" запивают
Так кто дикарь тогда то? А?
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До чого твоя церква ту в У країні, коли в нас є своя Церка?! Ви вже дано береги попутали.
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Я не хожу ни в одну церковь. Но уважаю миллионы прихожан РПЦ Украины. Вы де как комуняки. Кто не с нами тот против нас.
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Памятники Бандере: В Конотопе будет памятник Бандере .. - Вот где охрану нужно будет держать на чеку и видиокамеры - 70 км до рахи. А когда поймают сепарню,то нужно будет спецом самосуд устроить гражданским.Но лишь покалечить ,но не убивать.Потом судить.- Снять на видио,чтобы другим повадно не было. - Цензор ! Где новость эта ? - Хорошая же ! ))
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День рождения Бандеры прировнять к божественному празднику, сделать выходным, а то идолов мало осталось и поклонятся не кому, хотя Пэтруха больше сделал - ТОМОС.
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Просто ты совок. Поэтому это тебе противно. Едь на бам.
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Мне даже от тебя не противно, а тебе бы полезно было побывать на БАМе. Может ума немножко при работал бы. Веришь в разную х......, стань еще перед идолами на колени или ты уже стоишь?
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На бам )) - Ты шо,хочешь шоб я таким косым как ты стал ? ))
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То есть, те, кто вопит о том что их Идол - самый крутой и всегда на защите своих рабов..... нуждаются в доп.защите, больше чем Вася, который на площу вышел посмотреть на - "эээ, а че тут эта то?".
Еще один прикол, посрамляющий толстых бородатых женщин в платьях... или не женщин? так в платья рядятся или геи(и тридварасы), или... ах да, "традиция" такая Правоохранители усиливают меры безопасности на Рождественские праздники в Киеве. Под особым вниманием - культовые сооружения - Цензор.НЕТ 7702
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Правоохоронці посилюють заходи безпеки на Різдвяні свята в Києві. Під особливою увагою - культові споруди - Цензор.НЕТ 6804 Mikhail Golub

@golub

·1 ч

Есть какая-то ирония в том, что еврей Зеленский празднует православное Рождество на отдыхе в мусульманском Омане, а не в Украине.

Какая разница?
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Не, он должен бегать с ыконками вместе со стадом бабушек и суровых, старающихся не заржать от нелепых обрядов, мужиков.
Да я бы тоже сдрыстнул, от верожопых подальше то. Тут я Зелю поддерживаю, наконец-то понял - че именно он туда свалил(там по пляже лыжи хорошо едут))
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Це божестенно! З Різдвом Христовим: Винник і Пономарьов переспівали знамениту колядку (відео)
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/z-rizdvom-khrystovym-vynnyk-i-ponomarov-perespivaly-znamenytu-koliadku-video-310456.html
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7 числа все идут на работу, какой праздник еще
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Я люблю наше православное Рождество. Это традиция . Не собираюсь дарить кацапам ни наше Рождество, ни русский язык, ни Донбасс.
Эта тема настолько деликатная, что вот не стоит туда лезть.

Не стоит топтаться по нашим традициям . Это вам не 23 февраля, которое нужно всем никак.
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У нас традиции были - бегать по лесу во славу Перуна и прочих ярил. Пришел чудак который сказал: ээээ, все это фигня, вот вам смета, постройте притоны, платите попам, и мне не забудьте бабла отгружать(вырезАет непокорных), ну что, поняли?(строят храмчики, башляют денежку)

Вот так "вера" и "дается". Рашкинцам тоже так "давали веру", вот и я понимаю что они.... ну, им не понравилось видать, раз бурят присылают бить из танков по православным нашим....
Или как? В чем проблема, я не понимаю? Это получается же ... т.н. "карма" шоле?
Мне реально непонятно - почему кричать чтобы Посподь "спас", если оН праведников сразу же забирает дудеть на флейте то? Возможно.... "вера" слишком нетвердая то?...

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Якщо московського патріархату, то можна знімати охорону.
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