 Уряд знову планує ввести єдиний номер служби екстреної допомоги "112"

Про це радниця міністра цифровий трансформації Яніка Мерило написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Працюємо над створенням "112" в Україні. "112" - це єдиний номер виклику поліції, пожежної і рятувальної служби, швидкої допомоги і в майбутньому і інших екстрених служб (газ, Укравтодор, міські служби тощо)", - написала вона.

Мерило зазначила, що спільне реагування дозволяє швидше й ефективніше встигати на допомогу в повній взаємодії служб.

"В Естонії "112" працює вже багато років і як результат постійно скорочується час на виїзд на виклик. Згідно зі статистикою 2019 року, рятувальники приїжджали на виклик категорії "життя в небезпеці" за 8 хвилин і 27 секунд і перша машина приїжджає максимально за 15 хвилин", - написала вона.

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Мерило також розповіла, що в Естонії це працює так: "людина набирає номер "112" і оповіщає про те, що відбувається. Оператор "112" вносить інформацію в систему і відповідно до проблеми висилає екіпаж поліції, швидкої допомоги або пожежну службу, або відразу кілька служб. Бригади повинні виїхати упродовж хвилини "після зняття трубки".

Після прийняття виклику програма "112" за секунди збирає карту пригоди - де людина, що потребує допомоги, яка служба має реагувати, де найближча бригада. І реагує найближча бригада, виходячи з категорії виклику. Наприклад, якщо надходить виклик категорії "життя в небезпеці" (D = delta) і ближче бригада швидкої, яка вже їде на некритичний виклик (alfa або beta), то її перенаправляють на виклик критичної категорії".

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Радниця міністра додала, що в Естонії в 2019 році поліція встигала на місце пригоди в середньому приблизно за 12 хвилин. Швидка допомога повинна встигати на виклики C і D за 15 хвилин, а за фактом встигає на більшість випадків за 10 хвилин.

"Велике спасибі МЗС Естонії, що в рамках програми розвитку створення "112" в Україні консультують в т.ч. і творці "112" і рятувальною Служби Естонії.

Працюємо над пілотами в Києві, Київській і Дніпровської областях. Все точно вийде", - резюмувала Мерило.

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Зазначимо, службу екстреної допомоги "112" намагаються ввести в Україні вже не вперше. Так, в квітні 2018 року в МВС також анонсували запуск Служби екстреної допомоги "112".

Про введення служби "112" в Україні говорили і в в 2007, і в 2012 роках, однак до реалізації проєкту справа так і не дійшла. Разом з тим служба порятунку "112" діє в багатьох країнах Європи.