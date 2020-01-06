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 Суспільство
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Все про:Кабмін (3179) телефон (67) рятувальники (68) швидка (81) Мерило (18)

 Уряд знову планує ввести єдиний номер служби екстреної допомоги "112"

У Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях планують впровадити пілотний проєкт єдиного номера екстреної допомоги "112".

Про це радниця міністра цифровий трансформації Яніка Мерило написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Працюємо над створенням "112" в Україні. "112" - це єдиний номер виклику поліції, пожежної і рятувальної служби, швидкої допомоги і в майбутньому і інших екстрених служб (газ, Укравтодор, міські служби тощо)", - написала вона.

Мерило зазначила, що спільне реагування дозволяє швидше й ефективніше встигати на допомогу в повній взаємодії служб.

"В Естонії "112" працює вже багато років і як результат постійно скорочується час на виїзд на виклик. Згідно зі статистикою 2019 року, рятувальники приїжджали на виклик категорії "життя в небезпеці" за 8 хвилин і 27 секунд і перша машина приїжджає максимально за 15 хвилин", - написала вона.

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Мерило також розповіла, що в Естонії це працює так: "людина набирає номер "112" і оповіщає про те, що відбувається. Оператор "112" вносить інформацію в систему і відповідно до проблеми висилає екіпаж поліції, швидкої допомоги або пожежну службу, або відразу кілька служб. Бригади повинні виїхати упродовж хвилини "після зняття трубки".

Після прийняття виклику програма "112" за секунди збирає карту пригоди - де людина, що потребує допомоги, яка служба має реагувати, де найближча бригада. І реагує найближча бригада, виходячи з категорії виклику. Наприклад, якщо надходить виклик категорії "життя в небезпеці" (D = delta) і ближче бригада швидкої, яка вже їде на некритичний виклик (alfa або beta), то її перенаправляють на виклик критичної категорії".

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Радниця міністра додала, що в Естонії в 2019 році поліція встигала на місце пригоди в середньому приблизно за 12 хвилин. Швидка допомога повинна встигати на виклики C і D за 15 хвилин, а за фактом встигає на більшість випадків за 10 хвилин.

"Велике спасибі МЗС Естонії, що в рамках програми розвитку створення "112" в Україні консультують в т.ч. і творці "112" і рятувальною Служби Естонії.

Працюємо над пілотами в Києві, Київській і Дніпровської областях. Все точно вийде", - резюмувала Мерило.

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Зазначимо, службу екстреної допомоги "112" намагаються ввести в Україні вже не вперше. Так, в квітні 2018 року в МВС також анонсували запуск Служби екстреної допомоги "112".

Про введення служби "112" в Україні говорили і в в 2007, і в 2012 роках, однак до реалізації проєкту справа так і не дійшла. Разом з тим служба порятунку "112" діє в багатьох країнах Європи.

Уряд знову планує ввести єдиний номер служби екстреної допомоги 112 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168496
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕдравствуйте. Вас приветствует служба 112. Если вы подыхаете, нажмите 1. Если у вас все сгорело на хрен, нажмите 2. Если у вас утечка угарного газа, нажмите 3. Если вас убивают, нажмите 4. Чтобы обматерить создателя службы 112, нажмите 0
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"- Aлло, пожарная ? Немедленно приезжайте, у меня тут мент с фельдшером подрались !!!
- А почему вы нам звоните ?...
- А куда же мне ещё звонить ???"
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Если вы нажмете 6, то вам будет поставлена полная запись концертов Квартала 95 )))
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Чергове створення "кипучої" діяльності. Інших проблем просто немає...
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А в остальных проблемах они обоср...лись. Промпрозводство ниже плинтуса упало, по сборам налогов вообще алес капут.
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Не трогай церковь.Там пэтро сматрящий
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Это рехформа! Какого хера лезть? Делать больше нечего? выдумывают с бадуна.
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Та уже бы вводили 911, чтобы по стандартам всё было ) И крутые красные пожарные машины.
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ЗЕдравствуйте. Вас приветствует служба 112. Если вы подыхаете, нажмите 1. Если у вас все сгорело на хрен, нажмите 2. Если у вас утечка угарного газа, нажмите 3. Если вас убивают, нажмите 4. Чтобы обматерить создателя службы 112, нажмите 0
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Если вы нажмете 6, то вам будет поставлена полная запись концертов Квартала 95 )))
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О! Ну-ну. Это на моей памяти третья (если не четвёртая) попытка внедрения 112. Кипучая бурная деятельность с совещаниями и поездками за бугор для перенимания опыта, подковёрные драки производителей и их лобистов, брожения по совещаниям дядь в погонах с овольными толстыми хлебальниками. А заканчивалось тем, что бюджет просто тырил какойто кекс и на этом всё
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Щось кацапами засмерділо. Оцініть інтелектуальний рівень їх коментів. Як же їм важко з зайвою хромосомою.
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А 911 не устраивает? Или медведчук надоумил?
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911 - это американский стандарт. 112 - европейский. Так что мертвечук тут совершенно непричём.
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"- Aлло, пожарная ? Немедленно приезжайте, у меня тут мент с фельдшером подрались !!!
- А почему вы нам звоните ?...
- А куда же мне ещё звонить ???"
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При нашем бардаке, Правительство дебилов решило, что европейские правила будут нам полезны. С Роттердамом и Дюссельдорфом уже начудили, теперь будем чудить с номерами. Правительство дебилов.....
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пример, Эстонии, канеш заразителен. Нет слов. 12-15 минут для скорой))) А вот наши нормативы. "2) нормативи прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події за зверненнями, що належать до категорії екстрених, становлять у містах - 10 хвилин, у населених пунктах поза межами міста - 20 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.(постанова КМУ №1119 від 21.11.2012р.)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119-2012-%D0%BF

И что? Эта Мерило отбитая на всю голову, как впрочем и остальные, горе-реформаторы.
Модернизировать надо скоряки, сделать норм дороги, убрать пробки, набрать профперсонал с нормальными зарплатами, укомплектовать всеми необходимыми медикаментами и т.д. А не, б.., консультантов из Эстонии приглашать. Уроды.
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Для порохоботов экстренная помощь так и осталась 103
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Зебилам сразу дурку вызывать нужно с санитарами и простынями ))
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А Естонія більше Попаснянського району чи менше? Грузини нам вже поліцію відреформували. Ні злочинності, ні хабарництва, тихенько дрімають собі у ще нерозбитих Приусах.
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И если лысого в трусах, то 20 к за вызов, если без трусов - 30 к.
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давно пора, даже тупые кацапы им давно пользуются и только у нас как всегда свой особенный путь
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ага, нормативы, вот это все. мать в приемном покое райбольницы дежурила, говорит, бухие малолетки, одного из которых, с разбитой бутылкой головой, привезли зашивать, принялись его "выручать", а именно: ломать пластиковые двери родильного отделения.. ну так показалось пацанам, что кореш там, совсем один, позабыт-позаброшен. трогательно, особенно если учитывать, что один из присутствующих ему бутылкой и зарядил, собственно.. звонит мама на 104, потом на городской райотдела, второй час ночи, после ..надцати гудков в трубке "альоо?..." обрисовывает ситуацию, просит помощи и слышит эпичное: "не, не могу помочь. Я ЗДЕСЬ ОДИН". типа, от..бись, бабуля, и самому страшно. ну, запуск номера 112 решит все проблемы, я уверен.
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Если уже пытались вводить, почему отказались? А вообще, от этих бесконечных смен телефонов люди уже не знают, куда звонить. Но единый номер конечно удобнее. Уряд знову планує ввести єдиний номер служби екстреної допомоги "112" - Цензор.НЕТ 2431
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Тем, что вводится "лишнее звено"? Почему на 103 прямо позвонить хуже, чем через посредника, на котором теряется время? Уже и сейчас в ответ: В каком городе вы находитесь? На Марсе, б_я, так и хочется ответить. Пока объяснишь, минуты 3 ушло.
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"Мальчики по вызову". Короткий номер: 112
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