 Енергоблок Южно-Української АЕС підключили до енергомережі

Про це повідомили в пресслужбі державного підприємства "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.
Перший і другий енергоблоки Южно-Української АЕС працюють у заданому режимі.
Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Південно-Українській АЕС і прилеглій території не змінювався та перебуває у межах чинних норм.
Нагадаємо, 4 січня третій енергоблок Южно-Української атомної електростанції був відключений від енергомережі дією автоматичного захисту.
Це на якій мові ?
Цензор - звільни редактора.