 Енергоблок Южно-Української АЕС підключили до енергомережі

Про це повідомили в пресслужбі державного підприємства "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

Перший і другий енергоблоки Южно-Української АЕС працюють у заданому режимі.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Південно-Українській АЕС і прилеглій території не змінювався та перебуває у межах чинних норм.

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Нагадаємо, 4 січня третій енергоблок Южно-Української атомної електростанції був відключений від енергомережі дією автоматичного захисту.