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 Енергоблок Южно-Української АЕС підключили до енергомережі

6 січня 2020 року о 3:43 енергоблок №3 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після усунення проблем.

Про це повідомили в пресслужбі державного підприємства "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

Перший і другий енергоблоки Южно-Української АЕС працюють у заданому режимі.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Південно-Українській АЕС і прилеглій території не змінювався та перебуває у межах чинних норм.

Також читайте: Енергоблок Южно-Української АЕС відключено після спрацьовування автоматичного захисту

Нагадаємо, 4 січня третій енергоблок Южно-Української атомної електростанції був відключений від енергомережі дією автоматичного захисту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168495
 
   
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Ну явно политическая новость.. Ну включили, ну и что????
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Багато хто робив висновки, що АЕС вже всьо.
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Южно-Української ?!?!?!?

Це на якій мові ?
Цензор - звільни редактора.
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Є таке місто на півдні - Южноукраїнськ. Часто повз нього проїжджаю. Був навіть у каптьорці КВП (кип) цієї АЕС по справах....
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