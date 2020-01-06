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Все про:Київ (6752) Одеса (2268) Нацполіція (8762) вбивство (2017)

 Убивство двох дівчат на Подолі: поліцейські затримали підозрюваних в Одесі

Підозрюваних у вбивстві двох дівчат на столичному Подолі затримали на вокзалі в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Чоловіка і жінку за орієнтуванням затримали місцеві поліцейські на залізничному вокзалі. Їх передали слідчо-оперативній групі київської поліції для проведення слідчих дій.

Зараз із підозрюваними, яких затримали в порядку ст. 208 КПК України, проводяться слідчі дії в рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Тіла двох дівчат виявлено в шафі орендованої квартири, - Нацполіція Києва

Нагадаємо, в Києві в орендованій квартирі на вулиці Кирилівській у Подільському районі виявили тіла двох дівчат у шафі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168494
 
   
 Топ коментарі
 
Вот,читаешь ваши коменты и тошно:две молодые девушки погибли от рук ублюдков,а вы тут соперничаете в красноречии и пытаетесь,как экстрасенсы на СТБ,раскрыть их нравственное падение...О чем вы?О какой морали и нравственности речь,если вам,гнидам, даже смерть людей-повод повыпендриваться?
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Найбільший ідіотизм - вбивство двох людей.
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Яка різниця на кого вони схожі чи навіть і є, це не повід їх вбивати.
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Бершацкая, Ксендзик - фамилии 100% еврейские. Куда мир катится? В СССР от евреев такое и представить себе было нельзя
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Нет такой вещи, которая не сгодилась еврею на фамилию. Но причём тут фамилия? Вот зачем ты о евреях в новостях про убийство двух девушек пишешь?
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Потерпевшие похожи на девушек по вызову, посмотрите на обозревателе их фотографии, там штукатурки по несколько кило на каждой.
А задержали вполне взрослых, почти сорокалетних, ранее судимых мужика и бабу.
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Є такий прислів, що молоденькі нафарбовуються як бабці, а бабці вже під молодь (тобто а-ля натюрель)
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задержан р.с.(ранее судимый) ксендзик- 25лет, бершавская - 19 лет...=вполне взрослые..., до 40 могут не дожить..- с учетом воли родных потерпевших...)
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На посмотри, писали, что ему 34 года, а выглядит еще старше.

https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/1/6/photo2020-01-0517-30-47.jpg
А вот и дамочка

Убивство двох дівчат на Подолі: поліцейські затримали підозрюваних в Одесі - Цензор.НЕТ 9264Убивство двох дівчат на Подолі: поліцейські затримали підозрюваних в Одесі - Цензор.НЕТ 9264https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/1/6/photo2020-01-0517-30-46.jpg
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Ты знаешь, я видел шлюх в некоторых странах, что ни разу не прдумаешь. Обычные бабы. Да и чего далеко ходить, на НГ в нашей тусне крашенные были далеко не самыми доступными )))
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Яка різниця на кого вони схожі чи навіть і є, це не повід їх вбивати.
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Что бы не оплачивать услуги, вот тебе и повод, тем более, что на фото - самый настоящий зек, который еще и скоммуниздил у банка 60 штук.

Вы часто видите 16-летних в такой одежде?

https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/1/6/screenshot4.png

А с таким макияжем?
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/1/6/screenshot3.png
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Ну добре, щоб не платити, міг просто дати по пиці і піти, но десятки ножових через це...
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Ну, нормальный человек не будет привлекаться по два раза в год за разные прегрешения.
Явно, с головой проблемы.
А, поскольку он приезжий, то в празднование нового года с друзьями, как то слабо верится.
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Часто, до речі. І за кордоном також. І не з таким макіяжем а і значно з більшим.
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По тексту ты похож на идиота, но это же не значит, что ты 100% идиот.
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В жизни на всякую букву бывает - и на "о" бывает, и на "я" бывает, и на "ё" бывает!
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какие же они девушки по вызову - они готки, поэтому одеты и накрашены так
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и что? с каких пор проституток можно убивать?
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и это дает право их убить???кем бы они не были но этой парочке светит вышка
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Прихватили первых попавшихся и нормалёк ... Убийство двух девушек на Подоле: полицейские задержали подозреваемых в Одессе - Цензор.НЕТ 3032
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Ідіоти. Не сховати труп- схоже тупі як валянок.
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Найбільший ідіотизм - вбивство двох людей.
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Тут попахивает просто идиотизмом в такой формулировке с такой математикой, как мне кажется.
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Та да....
Ты - намного умнее этих тварей. Убивство двох дівчат на Подолі: поліцейські затримали підозрюваних в Одесі - Цензор.НЕТ 372
Ты не тупой валенок, ты бы трупы спрятал.
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Звичайно. Хочеш переконатися?
Давай свою адресу.
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Та навіщо? У мене тобі буде нецікаво. А от я у тебе знайду чим розважитися. Наприклад, примушу тебе зжерти твій паспорт РФ.
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Ты только ходить стучать умеешь.... Ты говно. И общаться с говном себе дороже.
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а я думал что умные те кто что то создал, Илон Маск, Билл Гейтс например....а оно вон оно как
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Или волонтеры или АТОшники. По походке определили. Убийство двух девушек на Подоле: полицейские задержали подозреваемых в Одессе - Цензор.НЕТ 2982
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Неплохо бы ввести высшую меру наказания за особо тяжкие преступления
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Необязательно шлюхи, если мужик с бабой их пригласили. Может две молоденькие дурочки неподумав туда поперлись.
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Вот,читаешь ваши коменты и тошно:две молодые девушки погибли от рук ублюдков,а вы тут соперничаете в красноречии и пытаетесь,как экстрасенсы на СТБ,раскрыть их нравственное падение...О чем вы?О какой морали и нравственности речь,если вам,гнидам, даже смерть людей-повод повыпендриваться?
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Потому что тут добрая половина комментаторов - мудаки. И судя по всему, с недотрахом. Когда бабы не дают, только остается и обсуждать кто там "шлюха".

Классика психологии. Самое смешное, что эти комментаторы даже не врубаются, что открыто выставляют самих себя лузерами.

Ну, и вторая причина - типично совковое ханжество. Когда половина страны имеет психологию бабок на скамейке. С виду все такие патриоты Украины, а внутри - типичное сельско-совковое быдло.
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Какая разница, кем были девушки?
Кто давал право этим тварям лишать людей жизни?
К сожалению, только ПЗ...
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Когда ты в макияже гейши идешь встречать новый год в обществе уголовников и наркоманов, то нечего рассчитывать потом на сочувствие.
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*******???
твой ******** может похож на дибила
или *********
то это повод тебя замочить???
*****
какое о тебя может быть сочувствие??
жывотное
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смотря у кого. Каждый зарабатывает как может. это ИХ дело - как они красятся и куда идут. Лишать их жизни за профессию - смертный грех на том свете и уголовно наказуемое деяние - на этом.
ТЫ у меня сочувствия точно не вызываешь.
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Юрик, иди подрочи, тебе полегчает. Видно же, что бабы у тебя не было несколько лет, и ты все о своем, о больном. )
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там у следаков,походу,волосы дыбом встают от мотиваций этих убанов..
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Де фото затриманих?Чи знову ліплять-була одна фотка...в спортивному-не дуже схожа.Найти вже неможу...
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Де фото затриманих?Чи знову ліплять-була одна фотка...в спортивному-не дуже схожа.Найти вже неможу...
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Жаль дітей. Їм всього навсього потрібно було подорослішати. Пубертатний період, це:"Змінюючись, дитина стає схильною до конфліктів. Вона намагається заперечувати встановлені раніше правила й домовленості, щоб затвердити свою незалежність. Їй необхідно постійно доводити світові, що вона вже доросла, але це негативно впливає на дитину в пубертатному віці.

У цей час вона прагне нових відчуттів й нового досвіду. Тому наявний ризик того, що вона потрапить у погану компанію. Вона може почати палити, пробувати алкоголь або наркотики, вступати в статеві стосунки."
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я могу напонить вэмишановному панству Врадиевку то есть убийцами могут быть и не они........
кроме того совершенно не понятен мотив - что это садизм идиотизм или ритуалка каких нибудь
заигравшихся массонов-сатанистов..... рационального мотива пока не наблюдаю..... ну на заку-
сочку - если следствие выйдет снова на добровольцев атовцев волонтёров то... и вопросов уже
никаких нет...............
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Это вполне могут бы те проститутки, которые травили клофлеином (некоторых на смерть) на Гидропарке.
Поймали за руку и замочили.
Проституция - группа риска и надо ее легализовать, либо вводить статью в уголовный кодекс и сажать.
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