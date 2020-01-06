 Убивство двох дівчат на Подолі: поліцейські затримали підозрюваних в Одесі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
Чоловіка і жінку за орієнтуванням затримали місцеві поліцейські на залізничному вокзалі. Їх передали слідчо-оперативній групі київської поліції для проведення слідчих дій.
Зараз із підозрюваними, яких затримали в порядку ст. 208 КПК України, проводяться слідчі дії в рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в Києві в орендованій квартирі на вулиці Кирилівській у Подільському районі виявили тіла двох дівчат у шафі.
А задержали вполне взрослых, почти сорокалетних, ранее судимых мужика и бабу.
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/kiev-potryaslo-ubijstvo-devushek-v-novogodnej-kvartire-opublikovanyi-novyie-foto-marii-i-evyi.htm
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/1/6/photo2020-01-0517-30-47.jpg
А вот и дамочка
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/1/6/photo2020-01-0517-30-46.jpg
Вы часто видите 16-летних в такой одежде?
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/1/6/screenshot4.png
А с таким макияжем?
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/1/6/screenshot3.png
Явно, с головой проблемы.
А, поскольку он приезжий, то в празднование нового года с друзьями, как то слабо верится.
Ты - намного умнее этих тварей.
Ты не тупой валенок, ты бы трупы спрятал.
Давай свою адресу.
У свинофермі, біля корита?
Тримай нову методичку!
Классика психологии. Самое смешное, что эти комментаторы даже не врубаются, что открыто выставляют самих себя лузерами.
Ну, и вторая причина - типично совковое ханжество. Когда половина страны имеет психологию бабок на скамейке. С виду все такие патриоты Украины, а внутри - типичное сельско-совковое быдло.
Кто давал право этим тварям лишать людей жизни?
К сожалению, только ПЗ...
твой ******** может похож на дибила
или *********
то это повод тебя замочить???
*****
какое о тебя может быть сочувствие??
жывотное
ТЫ у меня сочувствия точно не вызываешь.
У цей час вона прагне нових відчуттів й нового досвіду. Тому наявний ризик того, що вона потрапить у погану компанію. Вона може почати палити, пробувати алкоголь або наркотики, вступати в статеві стосунки."
кроме того совершенно не понятен мотив - что это садизм идиотизм или ритуалка каких нибудь
заигравшихся массонов-сатанистов..... рационального мотива пока не наблюдаю..... ну на заку-
сочку - если следствие выйдет снова на добровольцев атовцев волонтёров то... и вопросов уже
никаких нет...............
Поймали за руку и замочили.
Проституция - группа риска и надо ее легализовать, либо вводить статью в уголовный кодекс и сажать.