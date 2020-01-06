EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  3673  127
Все про:Меркель (594) Путін (4436) Росія (14510)

 Меркель 11 січня відвідає Росію на запрошення Путіна, - Кремль

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 11 січня відвідає Росію з робочим візитом. Її запросив президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"У ході переговорів планується обговорити актуальні теми міжнародного порядку денного, в тому числі ситуацію в Сирії, Лівії, ескалацію напруженості на Близькому Сході в результаті американського авіаудару по аеропорту Багдада 3 січня", - йдеться в повідомленні.

Обговорюватиметься також війна на Донбасі і домовленості, досягнуті на саміті в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін домагається дезінтеграції ЄС і НАТО. У цьому проєкті у нього є союзники, зокрема "корисні ідіоти", - Туск

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168493
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
"ресурсы в обмен на технологии и инвестиции".
"Газ в обмен на турбины Сименс для Крыма".
 показати весь коментар
 
 
Будуть думать , як мільярдну трубу достать , втоплену в морі , друзями-партнерами .😆
 показати весь коментар
 
 
будет обширный договор под названием "Меркельша - п и . да". а если серьезно - то рашке надо что то решать, ведь сил иисредств достроить поток-2 у куйла нету. а тут еще и трамп со своим ираном и эрдоган с ливией и башару помогать надо и лугандону гуманитарку слать..... короче говоря, дела в рашке отнюдь не намази! путлер будет канючить - помоги сестричка..
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Пэтруху прихватила бы, что бы не перешла за КРАСНУЮ ЛИНИЮ.
 показати весь коментар
 
 
тока зельца с собой не берите он эту красную линию презирает и всегда ее переходит....
 показати весь коментар
 
сльот огєнтов штазі - кдб для інструктажу...
 показати весь коментар
 
 
Эй, лахта, не тратьте времени в комментариях, на Красной площади Жириновский 1000 рублевые купюры раздает!
"Инвалидам, сиротам, крепостным и холопам" , - так говорит "сын русской и юриста"(С).
Не опоздайте, много там много желающих признать себя холопами за 15 баксов (такой, примерно, обменный курс, если не ошибаюсь).
То есть берет русский человек купюру от Жириновского - и признает, что холоп он.
Любит российская илитка свой народ, а народ российский любит свою илитку.
Не опоздайте, лахтинские, к Жирику в очередь, про вас и так известно, что холопы вы.

Давненько не было запоребриком раздачи блинов с лопаты.
Ничего, к масленице напекут.
Ну как, ЗЕбобики, один вы нароТ или нет?
 показати весь коментар
 
 
Ссылочку забыла вставить, извиняюсь.
Вот кормление российского зверья быдла:
https://www.mk.ru/politics/2020/01/06/zhirinovskiy-razdal-dengi-na-krasnoy-ploshhadi-krepostnym-i-kholopam.html
 показати весь коментар
 
 
Незамеченным прошел факт того, что Дойчланд остановила все свои АЭС, а также, закрывает ТЭС, работавшие на угле, вопрос на сообразительность - какой энергоноситель был выбран дойчами, как самый "экологичный" ? Вот отсюда ноги "СП-1" и "СП-2" и растут.
На данный момент Германия ПОКУПАЕТ эл.энергию у Франции, которая осталась, после британского Брекзита ЕДИНСТВЕННОЙ "ядерной державой в ЕС".
При дефиците энергии дойчи с касабами руками всяческих прокладок-однодневок достроят "СП-2", даже если США им будут угрожать ядерным армагеддоном.
 показати весь коментар
 
 
полный звиздец. Меркель 11 січня відвідає Росію на запрошення Путіна, - Кремль - Цензор.НЕТ 2064
Юра! я такую муть даже на рашистских сайтах не читал. откуда это? личное творчество? так обратись к ФАКТАМ, а свой палец оставь в покое.
загони информацию с этого лика в гугль-переводчик (если по-немецки не читаешь) и будет тебе прозрение: https://www.solarify.eu/2019/02/07/261-energy-charts-januar-2019/
 показати весь коментар
 
чтобы вам было проще понять, как вы ошибаетесь, могу сообщить, что практически все АЭС в ФРГ были отключены от сети после Фукушимы. т.е. они работали на холостом ходу. и случилось это задолго ДО 2019-го года. как видите, наша энергетика не сильно пострадала. это - факт.
 показати весь коментар
 
А вообще любой, кто не скурил учебник физики на самокрутки с марихуаной, понимает, что никакая "зеленая энергетика" не способна покрыть потребности промышленности, и вечерние пиковые нагрузки на энергосистемы "приехавших после работы, и включивших телевизор" потребителей.
 показати весь коментар
 
 
вы плохо представляете себе что такое "зеленая энергетика". это в т.ч. и биогаз из с/х отходов. не приходила вам в голову подобная мысль? о том, какие объемы эта энергетика занимает, можно посмотреть все по тому же линку, что я уже давал.
 показати весь коментар
 
Поясни мне. Ты собираешься сжигать отходы с/х. Но это ведь всякие клетчатка... не знаю как назвать. В общем всякие белки, органические вещества и т.д. Которые должны вернуться в землю в виде удобрений. А ты их сжигать. Но...
 показати весь коментар
 
Агент Кремля баба Ангела їде до "великого Пу" з звітом по проведену роботу щодо розвалу НАТО і ЄС.
 показати весь коментар
 
Вашингтону удалось невозможное. Россия и Германия оказались по одну сторону баррикад.
Завершение "Северного потока - 2" и как противостоять действиям США - причины, заставляющие Меркель лететь к Путину.
 показати весь коментар
 
 
как бы эти твари не договорились о продолжении минского мирного"дележа" Украины посредсвом рашистской оккупации ???
 показати весь коментар
 
trolik спасибо за комментирование
просто нужно отъехать км. 50- 70; от городов /больших /
там живёт процентов 30-40 населения городках посёлках
наша жизнь кардинально отличается от жизни горожан
люди по три четыре часа тратят на дорогу до работы
заработки по сравнению с Киевом даже дворника
составляет 30-50%
 показати весь коментар
 
А какая разницо, говорите вы? Утираться и кланяться, говорите вы?...
https://www.obozrevatel.com/sport/sport/bogdana-lehman-armrestling-flag-rossii-video-novosti-sporta.htm

Да никакой! Вот теперь и жрите последствия! Меркель 11 січня відвідає Росію на запрошення Путіна, - Кремль - Цензор.НЕТ 2747
"Ничего про Украину БЕЗ Украины!", забывайте про этот лозунг зебилы, малоросы, впрочем вы этого и хотели.....
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору