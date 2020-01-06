 Меркель 11 січня відвідає Росію на запрошення Путіна, - Кремль

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
"У ході переговорів планується обговорити актуальні теми міжнародного порядку денного, в тому числі ситуацію в Сирії, Лівії, ескалацію напруженості на Близькому Сході в результаті американського авіаудару по аеропорту Багдада 3 січня", - йдеться в повідомленні.
Обговорюватиметься також війна на Донбасі і домовленості, досягнуті на саміті в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі.
"Газ в обмен на турбины Сименс для Крыма".
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"Инвалидам, сиротам, крепостным и холопам" , - так говорит "сын русской и юриста"(С).
Не опоздайте, много там много желающих признать себя холопами за 15 баксов (такой, примерно, обменный курс, если не ошибаюсь).
То есть берет русский человек купюру от Жириновского - и признает, что холоп он.
Любит российская илитка свой народ, а народ российский любит свою илитку.
Не опоздайте, лахтинские, к Жирику в очередь, про вас и так известно, что холопы вы.
Давненько не было запоребриком раздачи блинов с лопаты.
Ничего, к масленице напекут.
Ну как, ЗЕбобики, один вы нароТ или нет?
Вот кормление российского
зверьябыдла:
https://www.mk.ru/politics/2020/01/06/zhirinovskiy-razdal-dengi-na-krasnoy-ploshhadi-krepostnym-i-kholopam.html
На данный момент Германия ПОКУПАЕТ эл.энергию у Франции, которая осталась, после британского Брекзита ЕДИНСТВЕННОЙ "ядерной державой в ЕС".
При дефиците энергии дойчи с касабами руками всяческих прокладок-однодневок достроят "СП-2", даже если США им будут угрожать ядерным армагеддоном.
Юра! я такую муть даже на рашистских сайтах не читал. откуда это? личное творчество? так обратись к ФАКТАМ, а свой палец оставь в покое.
загони информацию с этого лика в гугль-переводчик (если по-немецки не читаешь) и будет тебе прозрение: https://www.solarify.eu/2019/02/07/261-energy-charts-januar-2019/
8 февраля 2019 в 10:41 В ближайшем будущем Германия планирует отказаться от угля
Завершение "Северного потока - 2" и как противостоять действиям США - причины, заставляющие Меркель лететь к Путину.
просто нужно отъехать км. 50- 70; от городов /больших /
там живёт процентов 30-40 населения городках посёлках
наша жизнь кардинально отличается от жизни горожан
люди по три четыре часа тратят на дорогу до работы
заработки по сравнению с Киевом даже дворника
составляет 30-50%
https://www.obozrevatel.com/sport/sport/bogdana-lehman-armrestling-flag-rossii-video-novosti-sporta.htm
Да никакой! Вот теперь и жрите последствия!
"Ничего про Украину БЕЗ Украины!", забывайте про этот лозунг зебилы, малоросы, впрочем вы этого и хотели.....