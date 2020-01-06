 Меркель 11 січня відвідає Росію на запрошення Путіна, - Кремль

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"У ході переговорів планується обговорити актуальні теми міжнародного порядку денного, в тому числі ситуацію в Сирії, Лівії, ескалацію напруженості на Близькому Сході в результаті американського авіаудару по аеропорту Багдада 3 січня", - йдеться в повідомленні.

Обговорюватиметься також війна на Донбасі і домовленості, досягнуті на саміті в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі.

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