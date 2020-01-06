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 Загострення ситуації на Близькому Сході: Німеччина ініціює зустріч глав МЗС країн ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас запропонував провести наступного тижня зустріч глав МЗС країн ЄС у зв'язку із загостренням ситуації на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства ФРН.

"У світлі загрозливого загострення конфлікту між США і Іраном, Європа поки грає важливу роль. Ми маємо у своєму розпорядженні випробувані і надійні канали діалогу з усіма сторонами, які ми повинні в повному обсязі використовувати в цій ситуації. У зв'язку з цим я запропонував (верховному представникові ЄС із закордонних справ і політики безпеки) Хосепу Боррель перенести зустріч глав МЗС країн ЄС на цей тиждень, щоб швидко узгодити спільні дії", - заявив німецький міністр.

Також у заяві повідомляється, що країни, що входять до міжнародної антитерористичної коаліції, яку очолює США, повинні якомога швидше провести зустріч для узгодження подальших кроків у світлі рішення депутатів парламенту Іраку покласти край військовій присутності іноземних сил у країні.

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"Після прийняття резолюції іракського парламенту ми негайно вступимо в діалог з урядом Іраку, щоб прояснити питання, як вони мають намір розвивати майбутні відносини. Ми з повагою поставимося до будь-якого рішення. Ми готові продовжувати нашу підтримку, якщо її побажають і якщо це дозволить ситуація. Щоб обговорити це з нашими міжнародними партнерами, необхідно якомога швидше провести зустріч коаліції", - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168489
 
 
 Топ коментарі
 
Крайне озвбочен и обеспокоен политической обстановкой в пасе, обсе, оон и в Гваделупе.
Как там Штанмайер и Меркель поживают? Почему не пишут ?
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а оно не в Омане с врагами США и ЕС встречается?
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я висловлюю ширу стурбованість ...

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Запізно вже ці ініціативи. Треба було зустрічатись, як мінімум, місяць назад.
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Крайне озвбочен и обеспокоен политической обстановкой в пасе, обсе, оон и в Гваделупе.
Как там Штанмайер и Меркель поживают? Почему не пишут ?
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как-то жижа, пока, вяло реагирует на события
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У світлі можливого конфлікту для Європи є загроза поглинання її біженцями. Тому що всі біжать туди де воювати не бажають
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Они бежат туда,где принимают.
И где много халявы
Ты видел арабских беженцев в кацапстане?
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А-ха-ха. Что эти недоделанные могут вообще? Каналами диалога они располагают)
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так... шото я не понял... "положить конец военного присутствия" это касается боевиков из Ирана или только военных сил США?
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На Близькому Сході біля 500 німецьких вояків.
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Но шухер то возник после того как главу ксира утилизировали. Это наводит на...
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Игорь,ну ей Богу,кто о чём,а ...Без упоминания Зеленского у вас плохое самочувствие?
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а оно не в Омане с врагами США и ЕС встречается?
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Не, у меня как раз очень хорошее.Он мне настроение поднимает
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Снова будут решительно обеспакаиваться и возбуждаться
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Радикальный ислам.,это беда...Христьянство перебалело этой бодезнью во времена крестовых походов и в средневековье. А ислам в большенстве случаев так и остался в временах Саладина...😥
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А вы вспомните действия Германии против Ливии после взрыва Боинга 747 над Шотландией в 1988 году.ООН тогда дал мандат против Муаммара Каддафи. Всё НАТО приняло участие в военных операциях,кроме....Германии.
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Ви уявляєте на який рівень спустив вicлюк нашу країну?
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Іран вийшов з ядерної угоди і загрожує США військовим ударом.... Московия разрешила Ирану установить свои ядерные ракеты на Кубе и под Москвой. Загострення ситуації на Близькому Сході: Німеччина ініціює зустріч глав МЗС країн ЄС - Цензор.НЕТ 4259
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А Украину зелох, сидячи в Омане, поставил на сторону врагов ЕС и США - так и до санкций в нашу сторону рукой подать
Загострення ситуації на Близькому Сході: Німеччина ініціює зустріч глав МЗС країн ЄС - Цензор.НЕТ 9389
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Німеччина не хоче допомогти на Данбасє значить прийме біженців з Іраку... з путіним треба прощатися, хто не зрозумів той платить.
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"Московия разрешила Ирану установить свои ядерные ракеты на Кубе и под Москвой."

Это,простите, откуда информация?
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По перше, в Ірану нема ядерних ракет, інше думайте.
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ну що ж треба збиратися в Мінську та домовлятись посредине ! запросіть миротворців ***** з Штанмайером ,спостерігачів кротів з ОБСЄ і буде вам щастя!
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