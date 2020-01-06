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 Політика України, Суспільство
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Все про:посольство (358) США (5891) Томос (230)

 США привітали Православну церкву України з першою річницею отримання Томосу про автокефалію

США привітали Православну церкву України з першою річницею отримання Томосу про автокефалію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві посольства США в Україні в Twitter.

"Вітаємо Православну церкву України з першою річницею отримання Томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархом Варфоломієм. Ми ще раз підкреслюємо нашу міцну підтримку права українців вільно сповідувати релігію без зовнішнього втручання", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Отримання Томосу можна порівняти з Актом проголошення незалежності України, - Епіфаній

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

США привітали Православну церкву України з першою річницею отримання Томосу про автокефалію 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168486
 
   
 Топ коментарі
 
Дякуємо США!!! Шкода, що для 73% тупорилих дегенератів, як казала упорота "незалежна журналістка" наташа масєйчюк, томас на хлєб нє намажеш(... Але нічого, все так не буде! Доведеться сраною мітлою гнати нах всіх тих масєйчюків з нашого дому! Слава Україні!
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Героям Слава!!! Веселих Свят!!! З Різдвом Христовим!!!
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Еще судился что в его сестры квартиру сосед нечаянно просверлил дырку.... "смирение" чо))
Но я уважаю этого попа - машешь руками, открываешь рот, бормочешь - и миллиардер) Вот только в платье ходить и с горшком на башке - напряг.
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Прорганізм на верблюдах катається в ****** США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии - Цензор.НЕТ 1366
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Интересно, Зеля путина успел поздравить с Рождеством?
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США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии.

Онуфрій, прочитавши це, трохи не вдавився "кулєбякой"...
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Тюрєй =) Національна страва московитів- тюря. У нас в селах таким собак та свиней годують =)
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Якраз ні. На "тюрю" вони хочуть підсадити весь кацапський плебс, а в самих - повний "коммунизм с чилавеческим лицом".
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Ну, взагалі-то, "кулебяка" - непогана штука... Кажу тобі, як людина, що її не тільки їла, але і готувала... (А її треба вміть приготувать - там ціла "наука". Тим більше, що видів "кулєбяк" - стільки ж, як борщів чи пловів...). І я сумніваюсь, що у оточенні Онуфрія є спеціаліст монастирської кухні... З рештою - згоден...
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А ЯКЩО У НЬОГО ПОВАРИХА ЦЕ МОНАХИНЯ З УКРА1НИ?
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Розумієш, у чому справа - монастирська кухня в Україні формувалася на основі народної кухні Київської Русі, з врахуванням місцевих продуктів, страв і звичаїв. (Будеш "іржать" - весь цикл постів та "розговінь", прив"язаний до "язичницького" землеробського циклу). Так от, вся "монастирська" кухня прив"язана до України (між іншим, дуже дорога)... Крім того, більше половини рецептів - суперечить вимогам ******** кулінарії). Так що тут - "ПРОБЛЕМА"...
Просто одне з моїх "хоббі" - кулінарія.. Моя бібліотека по ній - півсотні книг і брошюр, тому я знаю, про що пишу...
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следующий Президент и Главнокомандующий Украины изгонит секту мацковских попов с украинской земли!!!
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Героям Слава!!! Веселих Свят!!! З Різдвом Христовим!!!
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Дякую! Зі святом Різдва! Все буде Україна!
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Дякуємо США!!! Шкода, що для 73% тупорилих дегенератів, як казала упорота "незалежна журналістка" наташа масєйчюк, томас на хлєб нє намажеш(... Але нічого, все так не буде! Доведеться сраною мітлою гнати нах всіх тих масєйчюків з нашого дому! Слава Україні!
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Порохосвинякам 8%-им дякувати США не треба-якось обійдемось,бо в Томосі немає ПЦУ ,а є УПЦ(UOC),які дьячок МП з 2009р П.Порошенко рейдерить,аби 8%-их дурити,захоплюючи все більше їхньої землі.Он 122 тис.га синочкові переписав http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/poroshenko-vsled-za-konditerskim-perepisal-na-syna-i-agrobiznes/
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дурнику!.. для початку ознайомся зі змістом Томосу, а потім вже щось варнякай..
як можна писати таку відверту дурницю, ДеBil?!
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Я вас ображав?Де в Томосі пцу?Не бачу.Громадянин України може бути,а церква держави Україна не може бути,бо церква відділена від держави.Виняток,для злочинця Пороха-державною рукою виписує державну ліцензію однією рукою і кладе в другу свою бізнесову на власний рахунок і щоб відмити-переписує на синів.
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С облегченьецем ,нехристь!
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да, я нехристь.. точне, у меня йогическое мировоззрение, поэтому любая религия для меня императивный абсурд и глобальное средство манипуляции слепыми массами нарИда..
и для меня важно, что бы нашими слепыми массами не управляло РПЦ в интересах Кремля..
вот поэтому для меня важно создание Православной Церкви Украины и её независимость от РПЦ!..
а что ты имеешь против этого, человек с мозгом белки?!
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Древние верили в триединого Бога:Отца и Сына и Святого Духа.Сейчас это физическая(отец) +информативная(сын)+духовная(дух) силы.Баланс между ними руководит человеком и ничто больше.
Во что ты вериш-мне всё равно.Потому что пишеш обиды,а у
Далай Ламы :"При общении с человеком мне все равно, кто передо мной: великий или обычный человек или же нищий. Самое главное - улыбка и искренность на лице. Различие в религии, культуре, языке, расе - все это неважно. Образованный человек или нет, богач или бедняк - все равно. Открывая свое сердце и сознание, я принимаю людей как своих старых друзей."
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угу.. просвещения тебе, и не пиши дурниць про Православную Церковь Украины и про Томос!.
если уж так тянет написать дурость, то пиши про РПЦ и УПЦ МП.. и про то что это секта и у них нет Томоса!
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Всіх вірян УПЦ з Різдвом Господа нашого Ісуса Христа.
Веселих Свят!Ukrainian Orthodox Church of the USA
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Рашист-неофашист лживый и подлый притом,а не пошел бы ты ...работать на такси
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Нє, он афроамериканцам унітази моєт. Єліта!
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Шел,шел-увидел там тебя на бутьілке-на занятьіе места у нас не принято садиться.
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"Зеленский предал Украину". Передача России "беркутов"

https://www.youtube.com/watch?v=NNUFBvRtUWE

Страшно и больно... и не надо писать, что тема "не та", та тема, та!.... она везде теперь ТА!... США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии - Цензор.НЕТ 8212
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Лед попробуй, к голове приложить. Может и жопа потухнет.....
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Почему у вас, кацапов, все мысли только об этом?
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Так жалко же свынособак, у нас и так медицина перегружена, а тут вы с ожегами....
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Отримання Томосу Україною, це велика подія. Шана всім, хто доклав зусиль для вирішення вікової залежності
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Ну якщо рахувати процент рююскаязичних і ватніків у партії, то нащадки кпсс - або заЖоп, або слуга народа...
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ну вот...а местный ватник упоротый, пойдет сегодня прикладываться в руке извращенца сексуального Павлантия-мерса...ну и кто этим зомби- придуркам дохтур?)))) США привітали Православну церкву України з першою річницею отримання Томосу про автокефалію - Цензор.НЕТ 1025 ...
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Байданутих атихрестів -спам.
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Ага... Тут "чёрт" один решил "блеснуть крутизной", и воткнул комментарий на английском, без "дубляжа" на украинском или русском.. Вот я решил "****....ся", и написал ему комментарий, на казахском... Ох, и "попёрло". Он, конечно, пока молчит... Но "свои" же, на меня так "ощерились"... Самое смешное - они, фактически, обвинили меня в том, что на Цензоре принята куча языков, и я могу ими воспользоваться... Ну, я и "воспользовался"... .(написал, что, "по умолчанию", приняты тут, украинский и русский").. А сейчас сижу, и ржу - как ребята сами себя, "в лужу посадили..." - хотели меня обвинить в отсутствии "толерантности", а сами "сели на "ксенофобскую" жопу...
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Томос для УПЦ обєднає православя України,але без цих усіх пециків-рейдерів,бо в світі UOC признають,а не пцу.
Усіх православних з Різдвом Христовим.
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Кривославный татаромордвин ,ты тут каким боком сатанинским притерся ...
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Дохториш в морге петушатников ху"ла?Держи козломордьій -пустую бутьілку в дупу.
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Дякуємо братньому американському народові за привітання . Молимось і за навернення в християнство прихожан РПЦ РФ (Розбійницька "Православна Церква" РФ) . Бог сильніший за п'яний регіт московського попа-краснопагонника .
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Ну это же США,а не "вислюк Оманський".
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Respect my broo!Віслюк Обамський-це те що в США є символом димократичної партії колишніх плантаторів та куклукскланівців.
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Ну это же США,а не "вислюк Оманський".
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А Оманский ишак-членограй дакакаяразница так и не поздравил страну.
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Петро Порошенко привітав українців з річницею отримання Томосу

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав українців з річницею вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України. Про це політик написав у Facebook.
"Сьогодні - рік, як Автокефальна Православна Церква України отримала Томос! Я пам'ятаю кожен день, який ми пройшли, щоб отримати духовну незалежність. Я пам'ятаю кожну зустріч та розмову з Вселенським патріархом. Пам'ятаю, як сьогодні, Хресну ходу в Києві, на яку прийшли тисячі українців. Далі був Об'єднавчий собор в Михайлівському Золотоверхому. І історичний день для всіх українців - підписання та отримання Томосу", - заявив Порошенко.
Політик наголосив, що "для нас, українців, власна церква - гарантія нашої духовної свободи. Це - запорука суспільної злагоди!". "Дякую кожному, хто молився, хто невтомно працював над її становленням, творив єдність і відновлював справедливість. Ми виконали свій обов'язок перед минулими й наступними поколіннями. Слава Богу! І Слава Україні!", - резюмував Порошенко.

https://prm.ua/vlasna-tserkva-garantiya-nashoyi-duhovnoyi-svobodi-poroshenko-privitav-ukrayintsiv-z-richnitseyu-otrimannya-tomosu/

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Зеленський досі не привітав українців з річницею отримання Томосу

Так, станом на 14:30 немає ніяких згадок про цю історичну подію на сайті Офісу президента чи на офіційних акаунтах в соцмережах глави держави. Прессекретар президента України Юлія Мендель також не оприлюднила жодної заяви з цього приводу.
https://prm.ua/richnitsya-otrimannya-tomosu-zelenskiy-dosi-ne-privitav-ukrayintsiv/
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