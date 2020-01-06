США привітали Православну церкву України з першою річницею отримання Томосу про автокефалію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві посольства США в Україні в Twitter.
"Вітаємо Православну церкву України з першою річницею отримання Томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархом Варфоломієм. Ми ще раз підкреслюємо нашу міцну підтримку права українців вільно сповідувати релігію без зовнішнього втручання", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
Но я уважаю этого попа - машешь руками, открываешь рот, бормочешь - и миллиардер) Вот только в платье ходить и с горшком на башке - напряг.
Онуфрій, прочитавши це, трохи не вдавився "кулєбякой"...
Просто одне з моїх "хоббі" - кулінарія.. Моя бібліотека по ній - півсотні книг і брошюр, тому я знаю, про що пишу...
як можна писати таку відверту дурницю, ДеBil?!
и для меня важно, что бы нашими слепыми массами не управляло РПЦ в интересах Кремля..
вот поэтому для меня важно создание Православной Церкви Украины и её независимость от РПЦ!..
а что ты имеешь против этого, человек с мозгом белки?!
Во что ты вериш-мне всё равно.Потому что пишеш обиды,а у
Далай Ламы :"При общении с человеком мне все равно, кто передо мной: великий или обычный человек или же нищий. Самое главное - улыбка и искренность на лице. Различие в религии, культуре, языке, расе - все это неважно. Образованный человек или нет, богач или бедняк - все равно. Открывая свое сердце и сознание, я принимаю людей как своих старых друзей."
если уж так тянет написать дурость, то пиши про РПЦ и УПЦ МП.. и про то что это секта и у них нет Томоса!
Веселих Свят!Ukrainian Orthodox Church of the USA
https://www.youtube.com/watch?v=NNUFBvRtUWE
Страшно и больно... и не надо писать, что тема "не та", та тема, та!.... она везде теперь ТА!...
Усіх православних з Різдвом Христовим.
П'ятий президент України Петро Порошенко привітав українців з річницею вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України. Про це політик написав у Facebook.
"Сьогодні - рік, як Автокефальна Православна Церква України отримала Томос! Я пам'ятаю кожен день, який ми пройшли, щоб отримати духовну незалежність. Я пам'ятаю кожну зустріч та розмову з Вселенським патріархом. Пам'ятаю, як сьогодні, Хресну ходу в Києві, на яку прийшли тисячі українців. Далі був Об'єднавчий собор в Михайлівському Золотоверхому. І історичний день для всіх українців - підписання та отримання Томосу", - заявив Порошенко.
Політик наголосив, що "для нас, українців, власна церква - гарантія нашої духовної свободи. Це - запорука суспільної злагоди!". "Дякую кожному, хто молився, хто невтомно працював над її становленням, творив єдність і відновлював справедливість. Ми виконали свій обов'язок перед минулими й наступними поколіннями. Слава Богу! І Слава Україні!", - резюмував Порошенко.
https://prm.ua/vlasna-tserkva-garantiya-nashoyi-duhovnoyi-svobodi-poroshenko-privitav-ukrayintsiv-z-richnitseyu-otrimannya-tomosu/
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Зеленський досі не привітав українців з річницею отримання Томосу
Так, станом на 14:30 немає ніяких згадок про цю історичну подію на сайті Офісу президента чи на офіційних акаунтах в соцмережах глави держави. Прессекретар президента України Юлія Мендель також не оприлюднила жодної заяви з цього приводу.
https://prm.ua/richnitsya-otrimannya-tomosu-zelenskiy-dosi-ne-privitav-ukrayintsiv/