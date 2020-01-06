 Зеленський обговорив з виконавчим президентом держрезерву Оману активізацію інвестиційної співпраці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Президента.

Під час зустрічі сторони обговорили торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю України й Оману та констатували, що нинішній рівень двостороннього інвестиційного співробітництва не відповідає наявному потенціалу, зокрема у порівнянні з динамічним зростанням торговельних відносин, і погодилися з необхідністю його активізації.

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Володимир Зеленський наголосив на тому, що сьогодні Україна пропонує значні можливості для інвестування. Глава держави поінформував про умови та переваги ведення бізнесу в Україні для іноземних інвесторів, створення в нашій державі сприятливого ділового середовища, найпривабливіші сфери для інвестицій і закликав оманських партнерів взяти участь у проведенні великої приватизації в Україні.

Оманська сторона висловила зацікавленість в активізації співпраці в інвестиційній сфері та прийняла запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну для ознайомлення з перспективними проектами та напрямами співпраці.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він вирушив разом з родиною рейсовим літаком.