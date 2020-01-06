 Зеленський обговорив з виконавчим президентом держрезерву Оману активізацію інвестиційної співпраці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Президента.
Під час зустрічі сторони обговорили торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю України й Оману та констатували, що нинішній рівень двостороннього інвестиційного співробітництва не відповідає наявному потенціалу, зокрема у порівнянні з динамічним зростанням торговельних відносин, і погодилися з необхідністю його активізації.
Володимир Зеленський наголосив на тому, що сьогодні Україна пропонує значні можливості для інвестування. Глава держави поінформував про умови та переваги ведення бізнесу в Україні для іноземних інвесторів, створення в нашій державі сприятливого ділового середовища, найпривабливіші сфери для інвестицій і закликав оманських партнерів взяти участь у проведенні великої приватизації в Україні.
Оманська сторона висловила зацікавленість в активізації співпраці в інвестиційній сфері та прийняла запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну для ознайомлення з перспективними проектами та напрямами співпраці.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він вирушив разом з родиною рейсовим літаком.
По сообщениям и фото в твиттере.
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Главред "Апострофа" Денис Попович обратил внимание на интересную деталь на новом фото президента Украины Владимира Зеленского с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Абдулсаламом аль-Муршиди в Омане.
Об этом он написал в Facebook.
"Жизнь ставит перед Юлией Мендель все более непростые задачи. Теперь Офису президента надо объяснить, каким рейсовым самолетом в Оман прибыл Андрей Ермак", - обратил внимание Попович.
Фото: Facebook
Оказалось, что рейсы в Оман летают крайне редко и ближайший только на следующей неделе.
"И, если он прибыл в Оман предыдущим рейсовым самолетом, означает ли это, что Владимир Зеленский оплачивает отдых Ермака в Омане, поскольку, как мы уже слышали, Президент полетел туда за свои деньги. Ну, и клонирование оманских чиновников под разными должностями, но на одно и то же лицо также требует научных разъяснений", - написал главред "Апострофа".
Я всегда говорил, что Систему определяет не ошибка, а реакция на ошибку! Губит не ошибка, а реакция на нее...
Так вот реакция оказалась пострашнее самого события!
Сперва Зеленский, повторяя Порошенко, мчит ВТИХАРЯ на Индийский океан... В Оман - страну где хранят и отмывают грязные деньги, а потом...
Появляется сообщение от Мендель! Поражающее своей ГЛУПОСТЬЮ!
"Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне"...
С КАКИХ ПОР дипломатические ДЕЛОВЫЕ визиты Президент стал совершать рейсовым самолетом за СВОИ деньги?
Вы кого за ИДИОТОВ держите? Свой электорат? Печально...
У меня не было претензий к Яременку, что проституток искал в Раде - у меня были претензии к тому, КАК он отреагировал. И именно ЭТО его похоронило как политика.
Т.е. сперва Зеленский ОФИЦИАЛЬНО на неделю продлевает свой отдых в Гуте... а в это время тихонько за свой счет летит в официальный визит в Оман? И это становится известно лишь после того, как СМИ (Страна.УА) публикуют разоблачающие фото из отеля на море?
Вы болеете там?
Миха Чаплыга
Порошенко съездил в отпуск на Мальдивы и вернулся назад, а только через 7-10 дней спецслужбы России вычислили куда он пропадал и смогли слить информацию о его отдыхе в СМИ.
Я представляю как россиян выбесило, что Кравчука, Кучму - они не только вели физически, но и слушали каждый день их разговоры .. Ющенко они вели плотно ... Януковича они даже охраняли, а не то что там слушали .. а Порошенко первый президент который ушел у них из под наблюдения ..и это вам не пакет конфет!! Это целый живой президент с его обслуживающими службами, охраной, прямыми линиями связи с США, ЕС НАТО и прочее ... и это президент страны на которую они напали и он главнокомандующий армии на минуточку!! И это их обязанность его слушать, вести, знать где он поминутно!! ..А он у них из под носа ушел на неделю с семьей и они не знали где!
Вот что их выбесило .. вот почему они влили столько бабла в пропаганду, в раскрутку этого бреда о том что президент не имеет права отдохнуть 1 раз за 5 лет чтобы отомстить за свой провал из-за которого уверен в России многие потеряли должности.
А при Зеленском им понадобилось аж целых 1 минуту узнать где он .. его там уже ждали с фотиком и коктейлем загорелые бодрые ребята из спецслужб .. они туда прилетели наверняка раньше Зеленского и слив был по сути день-день ..
Так вот что я хочу сказать - за 8 месяцев Зеленский уничтожил украинские спецслужбы, уничтожил режим секретности относительно России который был достигнут СБУ и прочими ввиду явных и понятных приказов и кадровой политики предыдущей власти .. теперь и СБУ и прочие контрразведки и разведки - проходной двор для российских агентов и на примере президента вы должны понимать что безопасность в армии и в прочих силовых структурах стала еще более низкого уровня чем стала безопасность у самого Зеленского.
Полная деградация всего лишь за 8 месяцев.
А между тем Россия готовит группировки вторжения и далее наращивает армии на нашей границе ... 73%!! - вы сделали это вместе!
Guido Fawkes
Пардон, вспомнилось древнее
Итересно: на что он тратит все свои деньги? И деньги страны?
Зеленьский кайфує від життя в Омані.
Це нова епоха без Мальдів і сивого бариги. Це епоха тварі, для якої немає війни, немає наших загиблих і понівечених доль. Це епоха істоти, яка демонстративно насолоджується життям під час вбивств наших військових.
Я давно хотів зробити цей пост. Але було мало матеріалу. Та я одразу бачив, що матеріалу додасться.
Друге фото: 4 липня.
Двоє загиблих.
Вбито солдата Олега Жукова та старшого солдата Едуарда Лободу.
Істота шле вам фоточки з Ніагари.
Ще фото.
13 липня поховали Олександра Колодяжного - кіборга, що доставив Цемаха, якого клоун через 2 місяці віддасть Путіну. На фото вбита горем мати Олександра над труною сина. 14 липня веселий Зеленський на пляжі.
29 травня. Обвал шахти Лісова. Двоє загиблих. Один військовий поранений.
Чуваки виставляють довольні ***** наче насмішку.
Всі ці фотки кожного разу він виставляє сам.
16 червня. Поранено військового.
Дурачок бігає по фонтанах.
Ще фото: 20 грудня.
Російський снайпер вбив місцевого мешканця в Мар'їнці.
Двох військових поранено.
Вдоволена істота гуляє на корпоративі слуг.
Дєржитєсь там!
Джон Сміт
- Я в Карпатах.
- А ваш офіс пише, що Ви в Омані.
- Какая разница..
https://www.youtube.com/watch?v=C3LT-0p4ITM
Такой зашквар еще придумать надо.
Это ж надо - поехал на Буковеле кататься на лыжах - чтобы картинка для лохов была патриотическая, а сам всплыл инкогнито аж в Омане в номере за 4 тыс. евро. в сутки при перевозе черного кэша Бородатой Бабушки.
И Менделиха масла в огонь подлила - объявила всю эту )(уйню официальным визитом в Оман. Срочно пришлось искать какого-то чабана в чалме, привязать его к креслу и сделать фото для лохов.
Ахахахахахахаха. Тотальный зашквар.