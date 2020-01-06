 Отримання Томосу можна порівняти з Актом проголошення незалежності України, - Епіфаній

Про це Митрополит Київський і всієї України Епіфаній написав на своїй сторінці в Facebook з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

"Рік тому у різдвяний Святвечір до Києва було привезено історичний документ, який засвідчив, що відтепер і назавжди помісна Православна Церква України – незалежна та рівна в усьому з іншими Церквами-Сестрами. Цей документ довершив справу, витоки якої лежать у глибині віків. Адже Патріарший та Синодальний Томос про автокефалію для всієї повноти єдиної Помісної Української Православної Церкви проголошує, що наша, започаткована проповіддю апостола Андрія Першозваного та народжена понад тисячу років тому в хрещальних водах річки Дніпро, Церква – зросла та утвердилася для самостійного буття", - написав він.

Митрополит зазначив, що отримання Томоса для України так важливо, тому що "наші багатосотлітні прагнення церковної незалежності – це не просто слова, а доведений історичний факт, який нарешті отримав всеправославне і світове визнання. Значимість та масштабність цієї події мають зрозуміти всі наші сучасники, а ми з вами, у свою чергу, є не просто учасниками, ми є співтворцями новітньої епохи в історії нашої Церкви, про яку мріяли і молили Бога багато поколінь українців".

Також читайте: Томос про автокефалію, закон про мову і перемоги України в міжнародних судах - головні досягнення 2019 року, - Порошенко

"Я вже говорив, що отримання Томосу можна порівняти з Актом проголошення незалежності України. Тож рік тому ми з вами отримали довгоочікуване ствердження духовної незалежності! І ми безмірно вдячні Богу за все: за те, що Він благословив буття українського народу, дав нам свободу, благословив мати незалежну державу та помісну автокефальну Українську Православну Церкву. Вдячні Йому за всі перемоги й здобутки, навіть і за тимчасові труднощі й перешкоди, долаючи які ми стаємо сильнішими.

За цей рік відбулося багато подій, всім нам довели", - написав Епіфаній.

Разом з тим він зазначив, що за цей рік відбулося багато подій, всім нам довелося пройти через різні випробування, однак сьогодні бачимо, що з Божою допомогою і в поєднанні зусиль усі разом ми досягли багатьох добрих плодів: "Помісна Українська Православна Церква зростає і зміцнюється, підтверджуючи свою зрілість. Ми радіємо рішенню інших Помісних Церков мати з Православною Церквою України Євхаристійне єднання та канонічне спілкування, приймаючи її як свою Церкву-Сестру. Впевнено зростає і наша велика церковна родина: збільшується кількість громад та парафій, будуються й освячуються нові храми, ми з любов’ю зустрічаємо кожного вірянина, який приходить до нашої Церкви".

Читайте також: У храмах ПЦУ пролунала спільна молитва вдячності з нагоди річниці отримання Томосу

"Знову і знову повторюємо заклик єднання до всіх наших братів і сестер, хто ще має сумніви щодо майбутнього шляху для Української Православної Церкви: двері помісної Церкви і наші серця відкриті для вас!

Тож, усвідомлюючи відповідальність перед Богом і віруючим народом, відчуваючи любов до Церкви і до України, реалізуючи прагнення досягти заповіданої Господом Ісусом Христом єдності між одновірцями – давайте полишимо у минулому те, що нас розділяло, і будемо далі працювати разом на благо Православ’я та України як єдина помісна Українська Православна Церква!", - резюмував Митрополит.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".