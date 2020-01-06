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Все про:премія (152) фільми (162) Чорнобиль (119)

 Серіал "Чорнобиль" здобув "Золотий глобус" у двох номінаціях

Британсько-американський мінісеріал "Чорнобиль" отримав "Золотий глобус" в номінації "Кращий мінісеріал або телефільм".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

"Чорнобиль" став володарем нагороди в номінації "Найкращий мінісеріал або телефільм", крім того виконавець ролі Щербіна в "Чорнобилі" Стеллан Скарсгорд отримав "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль другого плану.

Мінісеріал "Чорнобиль" американського режисера Джона Ренка розповідає про катастрофу, яка сталася в Україні в 1986 році. Він містить п'ять епізодів і розповідає про події після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції, однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства.

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Загалом за титул найкращого мінісеріалу або телефільму боролися п’ять стрічок. Окрім переможця, це "Пастка-22", "Фоссі/Вердон", "Найгучніший голос" та "Неймовірне".

Варто зазначити, що у вересні "Чорнобиль" завоював три нагороди американської телевізійної премії "Еммі".

Нагадаємо, премія "Золотий глобус" присуджується з 1942 року за результатами голосувань акредитованих при Голлівуді іноземних журналістів. Вона вважається однією з найпрестижніших нагород (після "Оскара") і, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми і серіали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168482
 
 
 Топ коментарі
 
Вполне заслужено!

У ватного скота тоже подгорит, по тому как сериал еще и отлично показал всю кровавость коммуно-фашистского режима!
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Заслуженно! Очень сильный сериал! Один из лучших фильмов !
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Ну, это ж не про то, как диды воевали, конечно, слабовато...
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Вполне заслужено!

У ватного скота тоже подгорит, по тому как сериал еще и отлично показал всю кровавость коммуно-фашистского режима!
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Да! Очень понравилось как все детали быта были точно отображены. И убогость комуняк
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комми до Муссолини как тебе до грамотного чувака.
причем здесь фашизм Муссолини, когда комми были интернациАналистами, а фашисты - чет там типо мывяликие, мынация.
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Заслуженно! Очень сильный сериал! Один из лучших фильмов !
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кремлевские сказочники снимают свою версию Чернобыля.типа 26 апреля был небольшой пожарчик и его немедленно потушили...есть раненные.Уже когда Швеция сообщила что именно произошло,тогда начали другие отмазки...Крысы позорные
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У козломордых виноват в пожаре американский шпиен, который поджог энергоблок.
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Чудовий серіал. а тим часом мультик про віслючка наша бубочка заборонила..
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Наверное оправдывалась как Якименко - А это я специально проверяла вашу бдительность Сериал "Чернобыль" получил "Золотой глобус" в двух номинациях - Цензор.НЕТ 1870

Но возможен и второй вариант..... т.р.о.л.л.ь.(троллиха)
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Ну, это ж не про то, как диды воевали, конечно, слабовато...
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Ну на пять-десять это Список Шиндлера ,Зелёная миля ,Побег из Шоу-Шенка а тут ничего нет ,спецэффектов ноль ,зато болтологии пустой выше крыши .а как там оно всё было никто ,никогда не узнает ..
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какого коменты в новости про потери закрыты ? зеботы п*дарасы ,путин куйло
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А серіал ;Свати;- найпопулярніший серіал в РФ.
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Сериал "сКоты"...популярен у винторогого скота....
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Осенью был в Риме, общался с соседями из азии. На вопрос откуда я, ребята не совсем понимали, что у нас за страна, пока не сказал "Чернобыль, нетфликс".
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Гарна новина, але я досі в захваті від канадців, які вчора у фіналі ЧС-2020 по хокею серед молодіжних команд обіграли кацапів - 4 : 3.
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Сняли бы еще как воинствующая Финляндия с ее громадным 1.5млн. населением и ужасающей армией из 7-ми(или даже 5-ти!!!!) дивизий, 60 танков(падает в обморок) и где-то 50 самолетов, ВНЕЗАПНО напала на жалкий 1млн. ополченцев ссср, которые мирно садили картошку "русскую"(можно и зимой садить) и смехотворные 1.5. тыс мирных советских танков(прогревали землю) и не сосчитать как мало тысяч советских самолетов(пахали с воздуха землю, а красноармадцы мигом картошку туда кидали). Это же стопроцентный муссолинизм капиталистического блока агрессивных буржуев против мирных армий, фронтов, корпусов(в т.ч. десантных и танковых) не менее мирного советского поцударства!!111
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Зараз приблизно те саме на Близькому Сході відбувається... Підступні американці розбомбили мирного командира спецназу Ірана, який вирішив приїхати у відпустку в Ірак разом зі своїми підлеглими (правда, чомусь нелегально приїхав) Серіал "Чорнобиль" здобув "Золотий глобус" у двох номінаціях - Цензор.НЕТ 3936
А те, що в ці дні в Багдаді заворушення, - то це так співпало, звичайно ж)))
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Сериал Бомба!!! Один из немногих, которые хочется пересматривать
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