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Все про:імпічмент (180) США (5891) Трамп (2053) Грем (8) Ненсі Пелосі (6)

 У Сенаті США хочуть прискорити розгляд імпічменту Трампа

Голова Юридичного комітету Сенату США республіканець Ліндсі Грем закликав спікерку Палати представників Ненсі Пелосі передати справу щодо імпічменту в Сенат уже цього тижня, інакше сенатори змінять правила його розгляду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це республіканець заявив у неділю на телеканалі Fox News.

"Якщо ми не отримаємо статті (щодо імпічменту - ред.) цього тижня, тоді нам доведеться взяти справи у свої руки та змінити правила... Моя мета — розпочати цей процес у найближчі дні й не дозволяти Ненсі Пелосі перебрати на себе Сенат", - заявив він.

Він також наголосив, що не дозволить Пелосі "використовувати правила Сенату на її користь".

"Це небезпечно для президентства як інституту, - додав Грем. - Вони піддали імпічменту президента, але спікер Палати Конгресу не передає статті, вимагаючи від лідера більшості Сенату судового розгляду – такого, якого хоче вона. Вони намагаються тримати ці статті над головою президента".

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Як повідомлялося, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампа, після чого Сенат має провести судовий розгляд справи й ухвалити рішення щодо засудження чи виправдання президента. Пелосі не передає справи до Сенату, вимагаючи гарантій щодо справедливого судового розгляду – з заслухуванням свідків та отриманням матеріальних доказів.

Зміна правил розгляду справи в Сенаті (без формальної передачі статей від Палати представників) потребує простої більшості голосів.

Нагадаємо також, що 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3168148

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168481
 
 
 Топ коментарі
 
Політична мініатюра «ПРЕЗИДЕНТ В ОМАНІ», січень 2020

В Сенате США хотят ускорить рассмотрение импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 7567
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На нары его гада ,ему там самое место ... В Сенате США хотят ускорить рассмотрение импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 2499
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Мы понимает, что в бункере лахтинским больше отсидеться не удастся, но зачем же об этом кричать? У Сенаті США хочуть прискорити розгляд імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 1024
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Відсосуть віслюки в слонів.Байданутим в сенаті треба 67-м голосів із 100,а мають 47-м.Це повна жопа димам кккланівцям.
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Давно пора убрать этого *********** агента, но Конгресс, скорее всего, будет против.
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Выгоняльщики блин вы со своим зеагентом разберитесь
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Та давайте быстрее, марионетку ***** гоните из БД!
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Трампыч и Цап-царапыч всея рюсскага идиотизма затеяли войнушку,чем все закончится одному Господу известно
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Політична мініатюра «ПРЕЗИДЕНТ В ОМАНІ», січень 2020

В Сенате США хотят ускорить рассмотрение импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 7567
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https://bykvu.com/ru/bukvy/v-irane-objavili-o-nagrade-za-golovu-trampa-v-razmere-80-mln/
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не успеют.. он уже начинает 3ю мировую..надо было сразу, когда с путиным целовался делать ему импичмент
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Цей кадр ще з Горбачовим цілувався, його якимось-там Х-лом не візьмеш.
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Начали-з самого початку імпічать-кишка просто у ослів слаба проти слонів.
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С Трампом всё надо ускорять, пока оно не втянуло Америку в войну за Израиль.
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Не бойся, Путин тебя прикрыл.
Два самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» заметили горожане у небоскрёба Лахта Центр 18 мая. Системы ПВО развёрнуты в районе яхт-клуба.
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зараз зесопля відпочіва в омані(країні),раніше ліпяцький хряк відпочівав інкогніто на мальдівах сподіваюся що скоро в нас з'явиться справжній президент патріот а не вор псевдопатріот і не слуга ***** - кловун
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