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Все про:свято (418) Різдво (92)

 Сьогодні християни, що живуть за юліанським календарем, відзначають Святвечір - переддень Різдва

Різдвяний Святвечір, або навечір'я Різдва Христового, відзначають в цей понеділок православні і християни, що живуть за юліанським календарем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На Святвечір їдять особливу страву – кутю, яку на сьогодні передбачено церковним статутом (як правило, це розмочені і розварені зерна пшениці або рису, частіше з медом, а також боби, горох і овочі).

Святвечір буває двічі на рік - напередодні Різдва Христового і свята Водохреща. За традицією, цього дня, прийшовши з храму після ранкової служби, віруючі утримуються від вживання їжі до появи на небі першої зірки, яка символізує зірку, що зійшла над Віфлеємом у момент народження Ісуса.

7 січня Різдво святкують всі українські православні церкви, більшість українських євангельських християн, Єрусалимська, Російська, Сербська і Грузинська православні церкви, стародавні монастирі на Афоні, а також християни східного обряду - греко-католики, деякі групи протестантів і Коптська церква.

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Вірменська апостольська церква, дотримуючись традиції християнської церкви перших століть, відзначає Різдво Христове 6 січня одночасно з Водохрещам, під спільною назвою Богоявлення.

Різниця в часі зустрічі Різдва пояснюється відмінностями календарних стилів. У 1923 році більшість помісних Православних церков, за винятком згаданих, прийняли схожий на григоріанський новоюліанський календар.

На думку істориків, дата святкування Різдва прийнята з деякою часткою умовності, оскільки за часів Христа в Юдеї діяв місячний календар, який часто складно точно зіставити з сонячним літочисленням.

До 5 століття всі християнські церкви відзначали свято Різдва Христового і Водохреща 6 січня.

Святвечір – завершальний день Різдвяного посту.

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У Різдвяний Святвечір до вечірньої зорі, тобто до вечірніх співів за богослужінням "Волхви ж із зіркою подорожують", прийнято нічого не їсти і навіть не сідати за стіл. З появою ж на небі першої зірки, яка сповістила колись волхвам про народження Христа, можна починати святкувати.

Всі члени сім'ї в святвечір мають бути вдома. Не можна цього дня сваритися, виганяти бездомних, бідних, самотніх.

В Україні напередодні Різдва вносили в дім оберемок соломи і сіна. На столі ставили дідуха - житній або вівсяний сніп, прикрашений різнокольоровими стрічками, цукерками, паперовими квітами, кетягами калини, - попередник новорічної ялинки. У народній свідомості він символізує продовження роду і примноження достатку. Під скатертиною належало розкласти обереги: часник - щоб не наближалася до будинку нечиста сила, зерно - щоб був хороший урожай, а також гроші - щоб добробут в будинку тримався.

Невід'ємним атрибутом святкування Різдва в Україні є колядки, в яких прославляється новонароджений Христос. Колядники ходять від хати до хати, сповіщаючи благу вістку - народження Божого дитя. У всіх храмах проходять святкові різдвяні літургії. За святковим столом збирається вся родина, вітаючись один одного словами: "Христос народився! Славімо його!".

Після вечері, яка могла тривати до четвертої години, не можна було лягати спати, тому що вважалося, що проспиш Царство Небесне. Під ранок, після третіх півнів, коли все погане не має сили, господар міг заснути, і то сторожко, одягненим.

Існувало вірування: якщо 7 січня в оселю першим увійде чоловік або хлопчик, то господарство буде щасливим, а горе буде, якщо першою завітає жінка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168480
 
 
 Топ коментарі
 
Не сочельник, а СвятВечір!
Різдво святе заходить на поріг.
Прийміть зі святом цим мої вітання!
Хай Божа благодать летить, як сніг,
Хай сміх лунає з вечора й до рання.
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хай смачною кутя буде
нехай лихо нас забуде!
.Сегодня христиане восточного обряда отмечают Сочельник - канун Рождества - Цензор.НЕТ 6957
.і в вас і в нас - хай все буде гаразд!
щоб ви і ми - щасливі були...
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Если Рождество 7,тогда новый год должен наступить 14 января,тогда в этом есть логика.Болваны чЛенинские начудили в 1917-18 году.комуняцкие праваславные....Капец блин
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"Существовал верование: если 7 января в дом первым войдет мужчина или мальчик, то хозяйство будет счастливое, а горе будет, если первой появится женщина.Источник: https://censor.net.ua/n3168480"
😁
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если женщина войдет первой, то сгорит хата...
дикость восточной азиатчины... Сегодня христиане восточного обряда отмечают Сочельник - канун Рождества - Цензор.НЕТ 2323
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Не сочельник, а СвятВечір!
Різдво святе заходить на поріг.
Прийміть зі святом цим мої вітання!
Хай Божа благодать летить, як сніг,
Хай сміх лунає з вечора й до рання.
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Мене також від слова "сочєльнік" коробить. Так само, як і слово "кулічікі".
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хай смачною кутя буде
нехай лихо нас забуде!
.Сегодня христиане восточного обряда отмечают Сочельник - канун Рождества - Цензор.НЕТ 6957
.і в вас і в нас - хай все буде гаразд!
щоб ви і ми - щасливі були...
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по православному то есть, восточная церковь после разделения церквей в 1054 году...хотя некоторые православные церкви отмечают 25 декабря
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Вообще-то только русские, грузины, армяне и украинцы.
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Lalo Land -- украинцы, которые закончили хотя бы 5 классов общей школы и не много знакомы с астрономией и историей вопроса уже не отмечают...

они как большинство христиан празднуют 25-го...
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Ти українців погано знаєшь, новий рік ще раз 13 відмічають, тіпа за старим стилем.
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Петро попытался переубедить зебилов, но это как горохом об стену
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причем тут зебилы???церковь---очень консервативная структура, и не надо кивать, что это касается только московской церкви, а украинцы прямо все готовы отмечать 25ого...кстати, греко-католики тоже 7ого отмечают
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похоже ты, тупица, по своему развитию, в 5ом классе как раз и остался....
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Армя́нская апо́стольская це́рковь[1] (арм. Հայ Առաքելական Եկեղեցի); традиционное, историческое название - Апостольская церковь Армении (арм. Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցի) - одна из древнейших христианских церквей, имеющая ряд особенностей в догматике и обряде, отличающих её как от византийского православия, так и римского католицизма.
Относится к группе дохалкидонских Древневосточных православных церквей[2]. В богослужении используется армянский обряд. а я был тоже уверен, что православные Сегодня христиане восточного обряда отмечают Сочельник - канун Рождества - Цензор.НЕТ 7773
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хотя все же ближе к православным, наверное
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Как она ближе к православной если она была раньше создана чем православная?
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не вижу тут противоречия...имею в виду если рассматривать церкви по приближенности/удаленности к базовым католицизму/православию
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Где ты видел в православных церквях лавки для прихожан?
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раз в вики отнесли к группе древневосточных православных церквей, значит по каким обрядам или догматам ближе к православным, лавочки тут не показатель
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Православные. Из Википедии:
Армянская апостольская церковь входит в число Ориентальных православных церквей, в число которых входят также Коптская, Эфиопская, Эритрейская, Сирийская и Маланкарская православные церкви.
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Армянская церковь древнее православной
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Ура! Сочєльнік! Будєм ряжених кулічами потчєвать!
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Не может Господь родится после Нового года,....это нонсенс.праваславные блин
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А в 2100 году срузкие церкви должны отмечать Рождество 8 января, а в 2200 должны будут 9 января .....
Бог не даст быть такому мракобесию
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а то, что господь рождался явно не зимой, тебя не очень смущает(толкователи библии как то вычислили осенний месяц рождения)
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Святвечір у нас, сочельнік - для хохлів-малоросів
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Ото ж і я дивуюся, що воно у них сачіца та в єтат сачєльнік?
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Если Рождество 7,тогда новый год должен наступить 14 января,тогда в этом есть логика.Болваны чЛенинские начудили в 1917-18 году.комуняцкие праваславные....Капец блин
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ты дебил???хотя вопрос риторический...большевики как раз вернули рашку в нормальные даты, а не с двухнедельным опазданием...понятно, что на церковь им было плевать и та осталась праздновать по своему
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Нехай промосковські і обпившись подохнуть у свій сачельнік.
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Сначала обожрались мяса на Новый год, а потом постничают один вечер.
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Прикол в тому, що Христос ще не народився, а вони вже зустрічали Новий рік від Різдва Христового. ДЛБ, аднака.
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Ну потому шо Епифаний - слабак. Указ написал, все отмечают 25. А он всё на народ смотрит. Народу пофиг сколько раз бухать.
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главное, чтоб после этого процесс перехода церквей из упц мп в пцу не прекратился...верующие они консерваторы по природе
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будь проще, соответствуй своего нику, и все будет хорошо для тебя и окружающих тебя Сегодня христиане восточного обряда отмечают Сочельник - канун Рождества - Цензор.НЕТ 8682
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Я вставив свої 5 копійок (для того вони і існують). Чому я не відповідаю своєму ніку?
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где то слышал "простой, как 5 копеек"...то есть будь попроще, не ищу какую то глубинную подоплеку там, где ее нет
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У каво гдє-то сочітся - таму сочельнік в рукі.
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На наступний рік всі будемо 24 грудня святкувати. Наше суспільство досить інерційне.
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еще раз, истинные верующие(коих все же не так много) новый год особо и не отмечали...а большинство, которые верят не сильно истинно такими деталями не озабачиваются, пост ведь они не соблюдают
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Я привык доверять фактам и логике. А она такова - что Запад процветает,а мы гнием уже несколько столетий. Факт ? - Факт. Не буду говорить про гибели Византийской цивилизации,а затем и Киевской дабы не обижать чувств верующих...Но факт ? - Факт. Я сам провославный по обстоятельствам от меня независящих. Но как мыслящий индивидуалист все подвергаю сомнениям.
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Все православные страны бедные, отсталые, второсортные, с коррупцией
и значительным московским влиянием.
Тут кто-то хорошенько порылся, заставив христиан этих стран
жить без уверенности в своей силе и праве на процветание,
с вечно подставленной второй щекой.
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живуть то вони за григоріанським і горілочку на Новий рік п'ють за григоріанським, але Різдво зустрічають з Гундяєвим по юльанському
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До "ливаруции" 1917 года Рождество в Украине (и даже в кацапии) отмечали 25 декабря - есть куча печатных доказательств
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Какая ещё "революция" - захват власти уголовниками и беспредельщиками-атеистами.
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Они и сейчас отмечают 25 декабря, просто по юлианскому календарю, а оно сейчас приходится на 7 января григорианского календаря. В 2100 году будет уже попадать на 8 января, а в 2200 на 9 января.
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Фокус в тім , що вони за юліанським не живуть . За ним ніхто не живе . Всі народжуються , живуть і вмирають - виключно за Григоріанським . Просто є 2% християн в світі , які не думають , бояться приймати рішення самостійно і сліпо копіюють Гуню Московського . Як це вони за ним живуть , коли вони навіть свій власний день народження за ним не хочуть свяикувати . І на кладовищах , дати смерті - всі згідно григоріанського . Юліанський - це шизофренія .
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Це так , якби в хаті всі спілкувалися рідною мовою (будь-якою ,але рідною) , а віталися строго на латині , чи жестами . Ну це ж дибілізм . Давайте святкувати Різдво Христове , а не день народження змєя гаринича , разом з Гундяєм , по новорічній попойці і обжировиську . Це буде провильно . Православний Варфоломій - самий Православний в світі , ба навіть у Всесвіті (Вселенський) . Він 25го грудня святкує , як усі нормальні люди (98% християн)
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