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Все про:Каховка (10) вбивство (2017) Рябошапка Руслан (242) Офіс генерального прокурора (3)

 Група прокурорів Офісу генпрокурора керуватиме розслідуванням резонансного вбивства жителя міста Каховка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка в неділю визначив групу прокурорів Офісу, які на місці координуватимуть роботу слідчих і прокурорів у розслідуванні резонансного вбивства жителя міста Каховки з використанням вогнепальної зброї, яке відбулося вранці 1 січня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Офіс генпрокурора в телеграмі.

За даними відомства, завдання прокурорів, які вже виїхали на місце злочину - ретельне й об'єктивне вивчення всіх версій скоєного, стану провадження, вжиття заходів до встановлення всіх причетних до вбивства осіб.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань відкрило справу за статтею про перевищення повноважень, у зв'язку з убивством в м.Каховка Херсонської області 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна, підозру в якому висунуто колишньому співробітнику органів внутрішніх справ, а щодо чинного поліцейського, що був у його компанії, проводяться перевірки. Буде проведено низку експертиз і досліджень.

Читайте також: Убивство 26-річного чоловіка в Каховці: призначено повторну експертизу, до неї допустять представника потерпілих, - Вербицький

Вранці 1 січня в Каховці 29-річний чоловік здійснив кілька пострілів із рушниці в живіт іншому 26-річному місцевому жителю, який від поранень через два дні помер. Стрільця затримали, 3 січня Каховський суд підтримав клопотання слідчого і заарештував підозрюваного на 60 діб без права внесення застави. Спочатку поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство, проте, як повідомив заступник начальника обласного главку поліції Микола Вербицький, у зв'язку зі смертю постраждалого злочин було перекваліфіковано на ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство).

В інтерв'ю Hromadske Вербицький уточнив, що у справі про вбивство проведуть повторну судово-медичну експертизу, до якої допустять представника родичів вбитого.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв заявив, що має намір особисто контролювати перебіг розслідування і уточнив, що підозрюваний виявився колишнім співробітником органів внутрішніх справ, а щодо іншого учасника подій - поліцейського - проходять перевірки з використанням поліграфа. За словами глави обладміністрації, 3 січня він провів координаційну нараду з правоохоронцями, під час якої наголосив, що розслідування вбивства Чебукіна має бути професійним і неупередженим.

За даними ЗМІ, родичі загиблого вважають, що нападників було кілька, оскільки лікар їм нібито повідомив, що на тілі загиблого були сліди від трьох видів зброї. Також стверджується, що поліцейський під час стрільби перебував на місці злочину.

4 січня жителі Каховки влаштували протести біля місцевого відділу поліції з вимогою від правоохоронців справедливого розслідування. Будівлю закидали димовими шашками і піротехнікою, підпалили шини. 5 січня протести продовжилися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168479
 
 
 Топ коментарі
 
Волонтёры и добробаты Каховки - готовте алиби.
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Кілька пострілів у живіт і помер за два дні?
Не вірю!
Він два дні мертвий пролежав у реанімації, а потім лікарі написади довідк, що він "помер"
Різниця для убвці дуже велика. Якби він помер на місці, то світило б пожиттєве, а так,оскільки є вірогідність того, що жертва пмоерла внаслідок "нєдостаточно отлічного" лікування, дадуть максмум років 10 і випустять "умовно достроково" чрез 3 за зразкову поведінку.
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А кто сказал, что именно у этой группы прокуроров есть совесть? уважение к закону? гражданская позиция? Кто сказал, что это порядочные люди, не находящиеся на содержании криминала или бабушки Бени?
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Волонтёры и добробаты Каховки - готовте алиби.
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Зараз все відбувається при зеленському-медведчуку.
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як ти можеш пєнта вбивцею називати без рішення суду? там явне самогупство с отягчающими - в нєтрєзвом відє і групой ліц по прєдварітєльному сговору
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Группа "бриллиантовых" прокуроров Офиса генпрокурора будет руководить расследованием резонансного убийства жителя города Каховка.
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Кілька пострілів у живіт і помер за два дні?
Не вірю!
Він два дні мертвий пролежав у реанімації, а потім лікарі написади довідк, що він "помер"
Різниця для убвці дуже велика. Якби він помер на місці, то світило б пожиттєве, а так,оскільки є вірогідність того, що жертва пмоерла внаслідок "нєдостаточно отлічного" лікування, дадуть максмум років 10 і випустять "умовно достроково" чрез 3 за зразкову поведінку.
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Вооо, уже оказывается в живот... А его сестра пятый день рассказывает что 15 выстрелов в спину... Вранье, сплошное вранье... Быдло с оружием пришло в ЧУЖОЙ дом в пять утра, отхватило заслуженное... Пришел бы ко мне... Я не знаю, что мне первей под руку бы попалось... Топор или вилы... Мне вот интересно... Как бы вы реагировали если бы к вам в 5 утра завалил с пистолетом бывший вашей жены??? А перед этим грозился ее пустить на шару, а его опустить??
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Андрійко-ти дебіл?(Він два дні мертвий пролежав у реанімації?)
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А кто сказал, что именно у этой группы прокуроров есть совесть? уважение к закону? гражданская позиция? Кто сказал, что это порядочные люди, не находящиеся на содержании криминала или бабушки Бени?
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превышение пределов необходимой самообороны самое большее, что ему инкриминируют.
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тому і потрібно дозволити людям мати нарізну вогнепальну. найкращий суддя -- совість а не рішення мутних прокурорів і продажних суддів
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В этом случае так и было... Суд уже произошел... Правда гладкостволом...
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Группа прокуроров Офиса генпрокурора будет руководить расследованием резонансного убийства жителя города Каховка....

Ця група потрібна для розслідування діяльності міністра МВС Сабакова вже давно.."не лох" і якому "все равно" несе пряму відповідальність за все що відбувається в МВС.
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Навіщо ціла група прокурорів? Невже так прогнила реформована система, що одного прокурора і одного слідчого недостатньо? Тоді їх треба міняти, а не скопом за ними наглядати.
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Та шо там расследовать ,всё и так ясно как божий день ,групповое убийство мусорами беззащитного человека а потом просто пытались спрятать концы в воду и если бы не пошла волна от людей то спрятали-бы ,хотя и сейчас это дело будут пытаться сплавлять ...
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А как этот "ангел" оказался во дворе бывшей жены в ПЯТЬ УТРА??? Вы всегда на слово верите???
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Может он и не ангел, но вот только ты хоть двадцать своих лбов расшиби, но люди не поверят мусору! Мусарня на свой авторитет так поработала последние 30-40 лет, шо это уже пожизненное тавро - "мусор". Судьи и прокуроры - туда же! Государство - жопа, и как оказалось в 2014 году и армия - художественная самодеятельность. И возникает вопрос к народу - на фига все это терпеть, а тем более - содержать! Соотечественники, вам не надоело быть самой дебильно-тупой нацией в Европе? Скоро будут уже над нами и Зимбабве смеяться...
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А у него что был судебный запрет на посещение бывшей жены ,у меня две бывшие жены и я могу и зайти к ним и в час ночи и в два ,как ни странно меня никто не убивает а вот как в человеке оказалось 12 пуль это вопрос и на него легко ответить ,убивали чувака законченные уроды и убивали умышленно.
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По словам Чебукиной, сын однажды сказал, что нынешний супруг его бывшей жены Юрий говорил о намерении "отсудить" ребенка.
"Он настолько сильно любил сына, что его могли вызвать на какую-то провокацию, поехать разбираться... Подъехав туда, он 100% не ожидал, что такое может случиться... В ночь убийства выяснилось, что у них (Владимира Чебукина и нынешнего супруга его бывшей жены) была длинная переписка, они ссорились между собой. Были свидетели, которые говорили, что у них были постоянные скандалы", - сказала она, отметив, что телефон погибшего изъяли правоохранители.
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Бубочка вже сказав у відповідь на петицію, що на мертвечука нічого не має. Так що всі "наїзди" на мертвечука були лише передвиборчими жартами для 73% нелохів.
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Группа прокуроров будет руководить...ну Цензор насмешил, да они же только и делают, что руками водят, берут откат, ой извините залог, и отпускают. За последние лет пять не знаю ни одного случая, что бы когото посадили, Украина страна неограниченных возможностей, можно делать все что хочеш и ничего тебе за это не будет. Страна превращается в Сомали, хотя нет, в Сомали если, что казнят публично
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Дореформувалися. Хоча чим ці кращі місцевих ніяк не зрозуміло
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в принципі, там слідство має вести ДБР, без всяких прокурорів з ОГПУ.... але сьогодні жодній слідчій структурі суспільство вже не довіряє.
Просто прошу порівняти рівень дрвіри сьогодні і з тим, який був при Луценку...
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а чо йєхать на мєсто прєступлєнія, йєслі там всьо вимілі с хлоркой і містєром пропєром та отформатіровалі діскі відєонаблюдєнія?
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"Координоровать работу следственных и прокуроров"???
Т.е как обычно после совершенного резонанского преступления- милиционеры для создания видимости ездят по городу на БТР,а прокуроры присылают комисии с неопределенными и непроцессуальными функциями. У обывателя должно создаться впечатление,что власти о нем заботятся. Детский сад.
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