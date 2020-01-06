 Рятувальники радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Як зазначають у відомстві, традиційно, у період новорічних та Різдвяних свят значно збільшується кількість надзвичайних подій. У більшості випадків це пов'язано із тим, що люди не дотримуються правил пожежної безпеки, зокрема, під час використання піротехнічних виробів.
Зокрема, 1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа і кістки правого ока госпіталізовано 40-річного мешканця с. Миколаївка Ємільчинського району Житомирської області. Як з’ясувалося, чоловік запалив салют, проте останній різко вибухнув. Очевидці події відразу ж викликали медиків, які госпіталізували травмованого до медичного закладу.
Тож, з метою запобігання виникненню трагічних випадків під час Різдвяних свят, рятувальники ДСНС України радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків. Крім того, у багатьох населених пунктах введено заборону на використання піротехнічних виробів до завершення бойових дій на сході країни!
Якщо ж українці не уявляють святвечір та різдвяні вихідні без піротехнічних виробів, ДСНС наголошує на неухильному дотриманні елементарних правил безпечного їх використання. Зокрема:
- купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості; у жодному разі не купуйте петарди й феєрверки у місцях стихійного продажу;
- перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок;
- забороняється використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту;
- забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;
- при використанні піротехнічних виробів не можна перебувати в нетверезому стані і курити;
- забороняється зберігання піротехнічних виробів біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей;
- не рекомендується носити піротехніку в кишенях та приводити її в дію (підпалювати), тримаючи в руках.
- запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше.
- якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху;
- пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм користуватися піротехнікою;
- піротехніку, яка спрацювала, залийте водою на дві години і лише після цього викидайте.
Российский оппозиционер Гудков: «Зеленский в РФ популярнее Путина, наш вечный президент надоел»
Новогоднее поздравление Владимира Зеленского произвело сильнейшее впечатление не только на Украину, но и на Россию. Оно стало красноречивым свидетельством того, что власти РФ катастрофически устарели.
С таким заявлением в Facebook выступил российский оппозиционер Геннадий Гудков.
Он констатировал, что Зеленский благодаря новогоднему поздравлению стал самым обсуждаемым и популярным политиком в России.
Это стало тяжелым ударом по Кремлю.
«Украинский президент сказал то, чего от него ждали не только 45 миллионов украинцев, но чего хотели бы услышать от своего президента еще 145 миллионов россиян, но не услышали», - сообщил Гудков.
На "новий ґод" шмаркля зіпсу усім настрій і стрільби не було, "рятувальники" відтягнулись!
Свята з салютами один раз у рік ,рятувальникам так звично шлангувати цілий рік що на свята вони б продовжили спати,а тут западло -можуть потривожити!