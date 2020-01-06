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Все про:піротехніка (14) Різдво (92) ДСНС (2218)

 Рятувальники радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята

Рятувальники ДСНС радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків в Різдвяні свята, щоб уникнути трагічних випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як зазначають у відомстві, традиційно, у період новорічних та Різдвяних свят значно збільшується кількість надзвичайних подій. У більшості випадків це пов'язано із тим, що люди не дотримуються правил пожежної безпеки, зокрема, під час використання піротехнічних виробів.

Зокрема, 1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа і кістки правого ока госпіталізовано 40-річного мешканця с. Миколаївка Ємільчинського району Житомирської області. Як з’ясувалося, чоловік запалив салют, проте останній різко вибухнув. Очевидці події відразу ж викликали медиків, які госпіталізували травмованого до медичного закладу.

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Тож, з метою запобігання виникненню трагічних випадків під час Різдвяних свят, рятувальники ДСНС України радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків. Крім того, у багатьох населених пунктах введено заборону на використання піротехнічних виробів до завершення бойових дій на сході країни!

Якщо ж українці не уявляють святвечір та різдвяні вихідні без піротехнічних виробів, ДСНС наголошує на неухильному дотриманні елементарних правил безпечного їх використання. Зокрема:

  • купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості; у жодному разі не купуйте петарди й феєрверки у місцях стихійного продажу;
  • перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок;
  • забороняється використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту;
  • забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;
  • при використанні піротехнічних виробів не можна перебувати в нетверезому стані і курити;
  • забороняється зберігання піротехнічних виробів біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей;
  • не рекомендується носити піротехніку в кишенях та приводити її в дію (підпалювати), тримаючи в руках.
  • запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше.
  • якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху;
  • пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм користуватися піротехнікою;
  • піротехніку, яка спрацювала, залийте водою на дві години і лише після цього викидайте.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168478
 
 
 Топ коментарі
 
На жаль, дебіли можуть зробити шкоду і нормальним людям...
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Большинство не понимает степень угрозы пока не получат травму так, что говори не говори, а пока не грянет гром....
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О праждниках и праздничных поздравлениях:

Российский оппозиционер Гудков: «Зеленский в РФ популярнее Путина, наш вечный президент надоел»

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского произвело сильнейшее впечатление не только на Украину, но и на Россию. Оно стало красноречивым свидетельством того, что власти РФ катастрофически устарели.

Рятувальники радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 2250
С таким заявлением в Facebook выступил российский оппозиционер Геннадий Гудков.
Он констатировал, что Зеленский благодаря новогоднему поздравлению стал самым обсуждаемым и популярным политиком в России.
Это стало тяжелым ударом по Кремлю.
«Украинский президент сказал то, чего от него ждали не только 45 миллионов украинцев, но чего хотели бы услышать от своего президента еще 145 миллионов россиян, но не услышали», - сообщил Гудков.
Рятувальники радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 6306
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У нас в Виннице на каждом углу их продавали с лотков. Прям у дороги иногда. Пришел барыга с раскладным столиком, разложился по-быстрому... Патрульные мимо проезжают, никакой реакции. Хотя, насколько мне известно, официально запрещено их продавать. А уж тем более таким способом: где он их взял, какого они качества... Как с лотереями будет: лет 10 пройдет, пока очнемся.
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Тест на уровень интеллекта )))) дебилов будет меньше
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На жаль, дебіли можуть зробити шкоду і нормальним людям...
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Большинство не понимает степень угрозы пока не получат травму так, что говори не говори, а пока не грянет гром....
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Потому что дебилы, рожденные от дебилов
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О праждниках и праздничных поздравлениях:

Российский оппозиционер Гудков: «Зеленский в РФ популярнее Путина, наш вечный президент надоел»

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского произвело сильнейшее впечатление не только на Украину, но и на Россию. Оно стало красноречивым свидетельством того, что власти РФ катастрофически устарели.

Рятувальники радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 2250
С таким заявлением в Facebook выступил российский оппозиционер Геннадий Гудков.
Он констатировал, что Зеленский благодаря новогоднему поздравлению стал самым обсуждаемым и популярным политиком в России.
Это стало тяжелым ударом по Кремлю.
«Украинский президент сказал то, чего от него ждали не только 45 миллионов украинцев, но чего хотели бы услышать от своего президента еще 145 миллионов россиян, но не услышали», - сообщил Гудков.
Рятувальники радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 6306
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"Рятувальники радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята" -планують знов напитись ?
На "новий ґод" шмаркля зіпсу усім настрій і стрільби не було, "рятувальники" відтягнулись! Рятувальники радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 3582
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То ви підтримуєте бидло яке петарди кидає в людних місцях поміж людей.
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Я підтримую усіх хто займається своєю справою,а не тих хто розказує кому що робити щоб самому тихо шлангувати (не безплатно).
Свята з салютами один раз у рік ,рятувальникам так звично шлангувати цілий рік що на свята вони б продовжили спати,а тут западло -можуть потривожити! Рятувальники радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 1316
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Полнейший соглас, так проще диагностировать утечку газа в не подключенных к сетям сельских клубах.
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В такому разі, чим же ж того дідька проганяти?
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Надо пару новостей про Пороха, тогда салют зепетард обеспечен
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"ДА КАКАЯ РАЗНИЦА", - сказал зеленский выйдя из комнаты в которой неизвестные насиловали его жену и дочь
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Хто хоче бабахів- на передову. Так набабахаєтесь, що потім і від луснувшої повітряної кульки будете присідати і озиратись, а в метрополітені флешбек по градам буде.
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