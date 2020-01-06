 Іран привів у підвищену бойову готовність ракетні війська, - Reuters

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лигу, про це пише Reuters.
Зазначається, що неясно, чи має підвищений рівень готовності оборонний характер.
Офіційний представник США, який говорив на умовах анонімності, не надав додаткову інформацію і не сказав, чи були націлені іранські ракети на будь-які конкретні об'єкти, на тлі загроз Тегерану помститися США за удар, в результаті якого минулого тижня загинув генерал Касем Сулеймані.
"Вони явно в стані підвищеної готовності. Це посилений стан готовності - підготовка до оборони або нападу? Зараз це неможливо визначити, - сказало джерело. - Але ми уважно стежимо за цим".
Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.
Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.
Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генерала Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.
Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".
НЕ ЗНИЩИТИ..
а от рашенІмперію -однозначно необхідно..Це питання нашого виживання.
УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ НЕМОЖЛИВІ В ОДНОМУ ЧАСОПРОСТОРІ..
если поддержка Ирану будет оказана напрямую вооружёнными силами РФ, то от Крыма и Калининграда останется мокрое пятно на карте
Над Сирией израильские истребители летают, как у себя дома.
Вся эта исламская революция в Иране была затеяна потому, что в 1963 году шах Пехлеви задумал проводить массовую реформу под названием "Белая революция", которая включала редистрибуцию земель крестьянам, долю рабочих в прибыли предприятий, избирательное право для женщин и массовую ликвидацию неграмотности (особенно в сельской местности).
Был проведен референдум на эту тему и получена почти 100% поддержка населения.
Именно тогда и "вылупился" аятолла Хомейни, потому что крупнейшими землевладельцами Ирана были религиозные организации.
Дональд Фредович предупредил, что в случае чего "бить будет метко, но сильно"(С), а любое вмешательство в дела Ирана нарушит "гомеостатическое" равновесия и аятоллы рискуют потерять всё, включая головы.
Оно им надо?
Лучше выразить "решительное осуждение", сжечь пару-тройку американских и израильских флагов, забросать яйцами что-нибудь, все, как водится.
И разойтись к ядерным центрифугам,
"Так вернее будет"(С)
Мы наблюдаем сполохи запланированных событий.
Уже должен был быть арестован Порошенко, идти массовые аресты волонтеров и ветеранов АТО, а "бубочка", если что, не при делах, но он, как действующий президент, посылал бы указивки из Омана, типа "мысленно с вами"(С).
Просто сценаристы ошиблись, не сообразили, что убийство Шеремета - это не убийство Гонгадзе, и потому реакции населения не будет никакой.
И потому теперь быстро "лепят" из временной эвакуации "бубочки" гос. визит с посещением пляжа.
просто сказал, что новое, и всё, точка
сравните с хублом, которое выставляет себя на посмешище нереальными ТТХ