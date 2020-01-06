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Все про:Іран (131) Сулеймані (7)

 Іран привів у підвищену бойову готовність ракетні війська, - Reuters

Сполучені Штати виявили підвищену бойову готовність іранських ракетних сил по всій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лигу, про це пише Reuters.

Зазначається, що неясно, чи має підвищений рівень готовності оборонний характер.

Офіційний представник США, який говорив на умовах анонімності, не надав додаткову інформацію і не сказав, чи були націлені іранські ракети на будь-які конкретні об'єкти, на тлі загроз Тегерану помститися США за удар, в результаті якого минулого тижня загинув генерал Касем Сулеймані.

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"Вони явно в стані підвищеної готовності. Це посилений стан готовності - підготовка до оборони або нападу? Зараз це неможливо визначити, - сказало джерело. - Але ми уважно стежимо за цим".

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генерала Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

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Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168477
 
 
 Топ коментарі
 
Московская Орда уже мечтают о межгалактических войсках Иран привел в повышенную боевую готовность ракетные войска, - Reuters - Цензор.НЕТ 6503 Иран привел в повышенную боевую готовность ракетные войска, - Reuters - Цензор.НЕТ 6501 .
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....31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
....Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.
Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны"

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Правительство Ирака не в состоянии обеспечить безопасность посольств в своей столице, в которой хозяйничают иранцы, но виноваты все равно США?
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Смотрю на высеры ботвы которая радуется,что может возникнуть новая война,из за того,что рыжий просто грохнул генерала армии Ирана.И вот думаю неужели своей войны мало,надо чтоб весь мир горел!
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Демонические режимы Ирана и Орды должны быть уничтожены.
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Іран скоріше релігійний фактор..
НЕ ЗНИЩИТИ..

а от рашенІмперію -однозначно необхідно..Це питання нашого виживання.


УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ НЕМОЖЛИВІ В ОДНОМУ ЧАСОПРОСТОРІ..
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Пізній Трамп нагадує раннього Біла, коли останній війну почав, щоб скандал з Монікою на другий план відкинути.
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а взрывы домов на параше и чеченская война тебе какого ***** напоминает раннего или очень раннего?
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Путін подонок, тут спору бути не може. Але все ж таки треба об'єктивно дивитись на речі, особливо враховуючи особистість Трампа.
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И ещё для срущих,ну объясните мне,почему СШП должны бомбить и мочить Иран?И судя по некоторым предидущим коментариям,Израиль и пиндосы должны превратиться Иран в ядерный пепел?Вот почему вы уроды так решили?
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Мордва, отвечаю: друг моего врага - мой враг.
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жалко аятуль? их ждет судьба каддафи, хусейна и милошевича. А русня будет попискивает из под веника как обычно. Вы всегда кидалы союзников
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А курдов кто кинул в Сирии?
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"шах и мат" Іран привів у підвищену бойову готовність ракетні війська, - Reuters - Цензор.НЕТ 343 можно еще и про южный вьетнам вспомнить
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очевидно, сша, как сверхдержаве позволено многое, если не все...но это плохая политика, так как другие, державы--недоростки пытаются подражать и нападают на соседей
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где то это я уже эту мантру слышал -"роCCия напала на Украину ибо Америка так делала". "Герои" напали на Грузию и на ослабленную Украину. Много смелости не надо. Вам до Америки как до Неба.
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не трогайте мариупльских греков это они пиндосы
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популист и нарцисс трамп для спасение своей собственной задницы от импичмента решил напоследок развязать войну в самом нестабильном регионе планеты. Кстати если вдруг там действительно начнутся военные действия, вопрос - а будет ли вспоминаться такая могучая страна как Украина?
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кацапы испуганно завывают о новой мировой войне - понимают, сволочи, что в случае жёсткого американо-иранского клинча кремлю придётся вписаться за Иран ( слишком много обещаний роздано) и тогда "двухсотых" будут завозить в каждый населённый пункт РФ ежедневно
если поддержка Ирану будет оказана напрямую вооружёнными силами РФ, то от Крыма и Калининграда останется мокрое пятно на карте
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Даже и без этого, они напихали своих систем ПВО в Иран им боятся, что все убедятся в их полной непригодности.
Над Сирией израильские истребители летают, как у себя дома.
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Да не нужно аятоллам масштабного конфликта!
Вся эта исламская революция в Иране была затеяна потому, что в 1963 году шах Пехлеви задумал проводить массовую реформу под названием "Белая революция", которая включала редистрибуцию земель крестьянам, долю рабочих в прибыли предприятий, избирательное право для женщин и массовую ликвидацию неграмотности (особенно в сельской местности).
Был проведен референдум на эту тему и получена почти 100% поддержка населения.
Именно тогда и "вылупился" аятолла Хомейни, потому что крупнейшими землевладельцами Ирана были религиозные организации.
Дональд Фредович предупредил, что в случае чего "бить будет метко, но сильно"(С), а любое вмешательство в дела Ирана нарушит "гомеостатическое" равновесия и аятоллы рискуют потерять всё, включая головы.
Оно им надо?
Лучше выразить "решительное осуждение", сжечь пару-тройку американских и израильских флагов, забросать яйцами что-нибудь, все, как водится.
И разойтись к ядерным центрифугам,
"Так вернее будет"(С)
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......вспоминается 91 год когда всякие гвардии Саддама Хусейна грозились порвать АМЕРИКУ и как потом того же Хусейна морпехи США доставали из крысиной норы !!!! ЛЮДИ , США могут одновременно вести войну против всего мира !!! Это вам не мультики путинские смотреть ((((( ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ во всем это вам не ШИРЛИ-МЫРЛИ ((((
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Не зря наш сказочный поехал в Оман. И как они его пустили?
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А почему нет?
Мы наблюдаем сполохи запланированных событий.
Уже должен был быть арестован Порошенко, идти массовые аресты волонтеров и ветеранов АТО, а "бубочка", если что, не при делах, но он, как действующий президент, посылал бы указивки из Омана, типа "мысленно с вами"(С).
Просто сценаристы ошиблись, не сообразили, что убийство Шеремета - это не убийство Гонгадзе, и потому реакции населения не будет никакой.
И потому теперь быстро "лепят" из временной эвакуации "бубочки" гос. визит с посещением пляжа.
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да в том то и дело что не понятно ваш он или не ваш , скользкий и зелёный
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Захотели айятолы с США потягаться? Бог здесь не поможет...Пипец приближается...Судьба Саддама светит..
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Ну всё, теперь бородатые бабы и мужики будут каждый день ходить по кругу, пускать пену изо рта, болтать башкой и кричать смерть америке и израилю
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Вот и посмотрим,насколько ракеты расии хуже американских )) Если США их опустит,это будет унижением для рахи во всем мире. Дай то Бог.
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Жалко только изнасилованных осликов. Куда Гринпис только смотрит?
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мне понравилось, как Трамп припугнул бородатых "новым оружием"
просто сказал, что новое, и всё, точка
сравните с хублом, которое выставляет себя на посмешище нереальными ТТХ
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