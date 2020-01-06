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Все про:Ірак (55) Іран (131) Меркель (594) Джонсон Борис (125) Макрон Емманюель (341)

 Макрон, Меркель і Джонсон закликали уникати ескалації конфлікту в Іраку, - заява

Лідери Франції, Великої Британії і ФРН в спільній заяві закликають всі сторони уникати конфлікту в Іраку.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в кабміні ФРН.

"Ми засуджуємо недавні напади на коаліційні війська в Іраку і дуже стурбовані негативною роллю, яку Іран зіграв у регіоні, зокрема, за допомогою корпусу Вартових Ісламської революції і загону "Аль-Кудс" під командуванням генерала Сулеймані", - йдеться в заяві Емманюеля Макрона, Бориса Джонсона і Ангели Меркель.

"Тепер вирішальне значення має припинення (ескалації напруженості, – ред.). Ми закликаємо сторони проявити максимальну стриманість і почуття відповідальності. Спалах насильства в Іраку має бути зупинено", - вважають вони.

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"Зокрема, ми закликаємо Іран утриматися від подальшого прояву насильства і підтримки подібних дій. Ми закликаємо Іран припинити всі заходи, які йдуть урозріз із угодою щодо атому (СВПД, – ред.)", - підкреслюється в заяві.

Лідери трьох європейських країн висловили стурбованість тим, що нинішня криза в Іраку здатна "поставити під загрозу багаторічні зусилля по стабілізації ситуації".

"Ми також висловлюємо нашу прихильність продовженню боротьби з ІД. Цьому теж надається пріоритет. Збереження коаліції проти ІД у цьому контексті має важливе значення. Тому ми закликаємо органи державної влади Іраку продовжувати надавати необхідну підтримку коаліції," - зазначається в документі.

"Ми продовжимо діалог з усіма сторонами конфлікту, щоб послабити напруженість у регіоні і гарантувати його стабільність", - підсумували лідери ФРН, Франції і Великої Британії.

В Іраку склалася напружена ситуація після того як раніше в січні США в результаті авіаудару вбили командувача іранським спецпідрозділом "Кудс" Касема Сулеймані. У Тегерані пообіцяли, що не залишать це без відповіді, а також - оголосили, що тепер не мають наміру дотримуватися хоч яких своїх зобов'язань у рамках СВПД.

Іракський парламент, зі свого боку, зажадав від уряду забезпечити виведення з країни іноземних сил з очолюваної США коаліції з боротьби проти ІД.

Президент США Дональд Трамп попередив, що готовий до дій у відповідь, якщо Іран нападе на американських громадян або на американські об'єкти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168474
 
 
 Топ коментарі
 
Куме, як перевести фразу осел в заблуждении?
- дуже просто куме, віслюк в омані.
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Пусть предложат трампону, марионетке хуйлу, сесть за стол переговоров с террористами, как они это сделали в 2014 году, Украине!
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Непонятно только, почему все в прошедшем времени. Фабрика ботов продолжает спотворюваты все
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Щирі миротворці... Просто вони не видобувають такого обсягу нафти як США.
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Пройшло сімдесят років. Знову танці на граблях - потурання агресора, терориста шовіністам. Це замість того, щоб придушити зло у зародку меншою кров'ю. Насправді ці "миротворці" - вампіри. Вони хочуть крові. Великої. Багато. Ому чекають, поки аятолли будуть мати змогу пустити ту кров.
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Куме, як перевести фразу осел в заблуждении?
- дуже просто куме, віслюк в омані.
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Знаєш, у мене з"явилась ідея, реалізація якої принесе тому, хто її втілить в життя, непогані гроші - випустить партію значків з зображенням "Коронованого Віслюка". Обсяги її продажу, фактично, будуть проведенням загальноукраїнського опитування населення стосовно рейтингу "найвеличнішого і найвпливовішого політичного діяча світу...".
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Непонятно только, почему все в прошедшем времени. Фабрика ботов продолжает спотворюваты все
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ну лещ там про масштабные вещи говорит, а сейчас остались тролли на цензоре разве что, многие которые были и есть идейными, уверовали просто в безальтернативность пороха...к сожалению, зеленский дает им аргументы
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"аргументы" дают и сами журналюги, альфонсы и иждивенцы. У одного мама любит скорость, другому бабло на хату отваливает...
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какие нафиг идейные ?)))) месяц вообще новости не открываешь, ну там жизнь, работа, тут оп заглянул и тут же "Холодный Яр, Ксение ВБ" и прочие мацкали сранные по 5 копеек, КАЖДЫЙ РАЗ !!! и традиционно обсерают Украину и все что с ней связанно, ты о чем вообще ??? идея ОДНА, получить фублей за высер !!!
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ну эти может ответят тут лично за себя, хотя я лично не видел, чтоб они обсирали именно Украину...разве что ты ставишь знак равенства между государством и нынешней властью, последнюю они, конечно, с упорством, достойным лучшего применения, регулярно обсирают
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Ты бот в какую смену вышлО? Как не зайдешь на Цензор, а ты тут, как тут.
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Бабу Таню не візьмуть в боти, вона за зє голосувала.
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а что, в боты по паспорту берут?ник то может быть другой
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Rusya'ya hava kuvvetlerine ait Ilyushin Il-76MD (RF-86906) bugün sabah saatlerinde Bingazi'de wagner'in yaralılarının sıhhi tahliyesini gerçekleştirmiş,yaralılar suriye de ki Lazkiye de bulanan rus üssüne götürülmüş.

ВВС России Ильюшин Ил-76МД (РФ-86906) сегодня провели санитарную эвакуацию раненых в Бенгази Вагнера, раненые были доставлены на российскую базу в Латакии. - Гугл перекладач.

Макрон, Меркель и Джонсон призвали избегать эскалации конфликта в Ираке, - заявление - Цензор.НЕТ 2318
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Насколько помнится, Ил-76 МД берёт на борт 112 раненых. Это что же за "замес" там произошёл, что они "Ильюху" туда гоняли? Не из-за десятка же?
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Так она и сейчас пашет во всю.Сайт аж дымится.
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скорее бы уже...
заждались...
С детства слышу.. - "Лишь бы не было войны"...
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жаль, что такой тупой тролляка не родился лет этак 100 назад, повоевал бы пушечным мясцом в свое удовольствие Макрон, Меркель и Джонсон призвали избегать эскалации конфликта в Ираке, - заявление - Цензор.НЕТ 1584
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Пусть предложат трампону, марионетке *****, сесть за стол переговоров с террористами, как они это сделали в 2014 году, Украине!
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Теперь решающее значение имеет прекращение эскалации напряженности...
- Для этого необходимо ликвидировать очаг...
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о а где же озабоченность и нетерпимость....
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карта бывшего сотрудника Пентагона полковника Р.Петерса. Она была опубликована в Armed Forces Journal в 2006 году - в то время, когда об ИГИЛ еще никто не слышал.Макрон, Меркель и Джонсон призвали избегать эскалации конфликта в Ираке, - заявление - Цензор.НЕТ 7032
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Чмошные леваки, пусть попросят еще больше беженцев исламистов с поясами шахидов к себе в дом.
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Макрон, Меркель и Джонсон призвали избегать эскалации конфликта в Ираке, - заявление.

Як казав Азіров: "Ви трішки апіздалі..." Треба було це робити набагато раніше.
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Угу...
Они ***** шесть лет просят, касательно Украины, и что?
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Не, ну это ещё по божески: в смысле, не самая глубокая озабоченность.
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Пропоную для Ірану створити новий Нормандський формат - учасники готові.
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А что по этому поводу думают иранцы, живущие в Европе?
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Іранці не такі страшні як українці і болгари - по версії Макрона.
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Тут, якось, проскочила інформація - шведи, "з метою підняття толерантності і взаєморозуміння...", прийняли рішення селить шведських пенсіонерів вперемішку, в одних будинках, з сірійськими біженцями. При цьому частину сімей - обов"язково з дітьми... Кращого грунту для розвитку ксенофобії варто пошукать - знаю по собі. Жив два роки у блочній "общазі" з сімейкою туркменів - батько, мати, троє дітей... Те, що у батька була вища освіта, нічого не міняло... Хоч я, "кочуючи" по Союзу, навчився уживаться з будь-якими націями, але це було "щось"...
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Импотенты призывают к активному сексу, такой заголовок должен был быть у статьи.
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Бубубу же не манж па си жур, бубубу ми таки глубоко озабочены йа йа . Бубубу , просрем Европу рашке в обмен на сп2. Инфантильная и немощная евровата. По всей Европе победили еврозебилы ...(((
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Надо было раньше булками шевелить-когда Украину насиловали.Теперь выгребайте муслимов-это все последствия вашей двуличной страусиной политики.
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Nexocet vojni vet bezencev toze oni budet prinimat v takom sluce.Da i im samim togda nado budet vojevat.
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не, так дело не пойдет. Ведь зебло это человек влияющий на США - без него ничего не разрешится!
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