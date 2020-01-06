 Макрон, Меркель і Джонсон закликали уникати ескалації конфлікту в Іраку, - заява

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в кабміні ФРН.

"Ми засуджуємо недавні напади на коаліційні війська в Іраку і дуже стурбовані негативною роллю, яку Іран зіграв у регіоні, зокрема, за допомогою корпусу Вартових Ісламської революції і загону "Аль-Кудс" під командуванням генерала Сулеймані", - йдеться в заяві Емманюеля Макрона, Бориса Джонсона і Ангели Меркель.

"Тепер вирішальне значення має припинення (ескалації напруженості, – ред.). Ми закликаємо сторони проявити максимальну стриманість і почуття відповідальності. Спалах насильства в Іраку має бути зупинено", - вважають вони.

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"Зокрема, ми закликаємо Іран утриматися від подальшого прояву насильства і підтримки подібних дій. Ми закликаємо Іран припинити всі заходи, які йдуть урозріз із угодою щодо атому (СВПД, – ред.)", - підкреслюється в заяві.

Лідери трьох європейських країн висловили стурбованість тим, що нинішня криза в Іраку здатна "поставити під загрозу багаторічні зусилля по стабілізації ситуації".

"Ми також висловлюємо нашу прихильність продовженню боротьби з ІД. Цьому теж надається пріоритет. Збереження коаліції проти ІД у цьому контексті має важливе значення. Тому ми закликаємо органи державної влади Іраку продовжувати надавати необхідну підтримку коаліції," - зазначається в документі.

"Ми продовжимо діалог з усіма сторонами конфлікту, щоб послабити напруженість у регіоні і гарантувати його стабільність", - підсумували лідери ФРН, Франції і Великої Британії.

В Іраку склалася напружена ситуація після того як раніше в січні США в результаті авіаудару вбили командувача іранським спецпідрозділом "Кудс" Касема Сулеймані. У Тегерані пообіцяли, що не залишать це без відповіді, а також - оголосили, що тепер не мають наміру дотримуватися хоч яких своїх зобов'язань у рамках СВПД.

Іракський парламент, зі свого боку, зажадав від уряду забезпечити виведення з країни іноземних сил з очолюваної США коаліції з боротьби проти ІД.

Президент США Дональд Трамп попередив, що готовий до дій у відповідь, якщо Іран нападе на американських громадян або на американські об'єкти.