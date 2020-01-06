EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  4682  80
Все про:історія (679) Польща (2045) Путін (4436) Росія (14510) Дуда (202)

 Польща адекватно відреагувала на провокаційні заяви Путіна, - Дуда

Реакція Польщі на провокаційні заяви президента Росії Володимира Путіна була адекватною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі телеканалу TVP.INFO повідомив президент РП Анджей Дуда.

"Звичайно, що ми відреагували адекватно до ситуації, тому що я й експерти сприйняли це як провокацію проти нас, насамперед, перед цими великими урочистостями (75-та річниця завершення Другої світової війни - ред.). У зв’язку з цим ми визнали, що будь-яка негайна реакція лише б викликала авантюру, яка призвела б до невідомо яких наслідків. А оскільки президент Путін прийняв рішення, щоб так різко висловлюватися, значить він мав свою мету, адже тут не може бути випадкових заяв", - заявив Дуда.

Він підкреслив, що Варшава не дала себе спровокувати, адекватною була також відповідь міжнародної спільноти. "З усього світу було дуже багато голосів, які засуджували ці висловлювання, які їх заперечували", - заявив Дуда.

Читайте також: Головний рабин Польщі відповів Путіну на слова про "антисемітську свиню"

Президент РП також повідомив, що 7 січня він скликає засідання Кабінетної ради (спільного засідання президента та його міністрів з урядом країни - ред.) під час якої буде обговорено стратегію дій з двох питань: відзначення в Ізраїлі 75-річчя визволення концтабору в Освенцимі, а також ситуацію на Близькому Сході у світлі останніх подій. Він додав, що йдеться як про історичний, так і військовий та економічний аспекти.

"Якби щось відбувалося на Близькому Сході, то ми повинні бути до цього готовими також і в економічному плані та про це треба дискутувати", - наголосив Дуда.

Як повідомлялося, президент РФ Путін на пресконференції 19 грудня, а згодом, 24 грудня, на колегії міноборони заявив, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, оскільки влада вже не контролювала ситуацію. Російський лідер також стверджував, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року частину Чехословаччини. Крім того, Путін заявляв, що приводом до початку Другої світової війни був не пакт Молотова-Ріббентропа, а Мюнхенська угода 1938 року. Останнього довоєнного посла Польщі в Німеччині Юзефа Ліпського він назвав "сволотою й антисемітською свинею".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові

МЗС Польщі висловило протест з приводу заяв Путіна і його намагання переписати історію та виправдати сталінський тоталітаризм. Згодом до міністерства було викликано посла РФ, йому було висловлено протест з приводу цмх заяв.

Глава польського уряду Матеуш Моравецький підкреслив, що агресивні випади Путіна у площині історії не мають нічого спільного з історичним минулим, а є спробою приховати останні проблеми та поразки Росії: невдалу спробу повного підпорядкування Білорусі, чергове продовження санкцій ЄС за анексію Криму, поразку на переговорах у "нормандському форматі", ускладнення з реалізацією проєкту Nord Stream 2, а також відсторонення російських спортсменів на чотири роки від міжнародних змагань у зв’язку з допінг-скандалом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168473
 
   
 Топ коментарі
 
Дурдом, треба або хрестик або труселя, то адекватно реагує на заяви фуйлуші, то сама робить схожі заяви в бік України.
 показати весь коментар
 
Вовка найвпливовіший дурачок світу.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
При всій любові до Ху-йла, навіть поляки не заперечують, що відірвали шматок Чехословаччини у 1938 році. До речі так само, як не збиралися надавати незалежність захіноукраїнським землям, за що боролася ОУН. Так що в кожного народу власна "історична правда".
 показати весь коментар
 
Дурдом, треба або хрестик або труселя, то адекватно реагує на заяви фуйлуші, то сама робить схожі заяви в бік України.
 показати весь коментар
 
 
Полякам імперські амбіції крутять у сраці не менш ніж кацапам.
 показати весь коментар
 
 
Не пишіть дурню. Ви порівнюєте непорівнянне. в порівнянні з обісРашкою керівництво Польщі зараз вершина адекватності.
 показати весь коментар
 
 
Но разборки с историей Польша закрутила в самый неподходящий для Украины момент - Украина в центре внимания и все их заявления стали слышать...
 показати весь коментар
 
 
Ну що ж ти так, Єлажев? Він же просто намагається втілити в життя твою мрію- відродити ссср. Польша адекватно отреагировала на провокационные заявления Путина, - Дуда - Цензор.НЕТ 9903
 показати весь коментар
 
 
Вiдродження СРСР це зовсiм не мета, а лише засiб замилити ока cвому крiпацькому бидлу, а мета - це як можна бiльше утриматись на тронi
 показати весь коментар
 
 
Но лохторат то думает, что СССР может быть возрождён и... развешивает уши.
 показати весь коментар
 
 
Украине тоже нужно мощно отреагировать на провокационные заявления польского посла по Бандере...
Да не кому уже... Польша адекватно отреагировала на провокационные заявления Путина, - Дуда - Цензор.НЕТ 8266
 показати весь коментар
 
 
Бандера их резал поэтому лучше помолчи. у всех ошибки.
 показати весь коментар
 
 
Иван Афанасьев - изучи историю вопроса Иван прежде чем писать глупости...
 показати весь коментар
 
 
Кого різав Іван? Не повторюй москальскі фейки.
 показати весь коментар
 
 
останнім часом він лише їх і повторює.
я вже подумала, що він засланий казачьок.
 показати весь коментар
 
 
Та ні, просто ця кацапська хрень засмічує мізки так, що сам починаєш вірити, тим більще він здається з Марика, звідки там правдиві історії про Бандеру.
 показати весь коментар
 
 
Він раніше був не таким ватяним. І так щодо всього, не лише на рахунок питань УПА.
 показати весь коментар
 
 
Отож... Я теж звикла. Поки деякі речі не побачила.
 показати весь коментар
 
 
В этом и цель - повторять как можно чаще ложь, чтобы возникло хотя бы сомнение, чтобы принять неверное решение...
 показати весь коментар
 
останним часом вы все перевернули с ног на голову, - вор у вас герой, а герой вор. надо быть честными людьми и даже в ущерб себе говорить правду. т.к. ложь во сто крат хуже чем эта ущербность. вопрос, - почему резали их? месть? или жизненное пространство?
 показати весь коментар
 
А і правда ?
Навіщо вбивали окупантів ?
 показати весь коментар
 
 
моя родина походить з поляків.
їх ніхто і пальцем не зачепив.
ти взагалі не знаєш, про що пишеш.
А взагалі поляки почали різанину. Їх так і називають - РІЗУНИ.
 показати весь коментар
 
 
я этого не отрицаю - они начали. поэтому и пишу - надо расставить точки над i. не надо бояться правды.
 показати весь коментар
 
Якщо народи століттями живуть поруч то війни між ними будуть, просто раніше це робили феодали та землевласники, згодом робила церква, а потім вже нації дозріли, тут треба завжди починати з чистого листа, відкинувши образи. А ліпити з Бандери полякожера це як з Суслова робити диверсанта, і той і другий ідеологи.
 показати весь коментар
 
 
резал. а ты не отбеливай кровь поляков, ее не смоешь.. я с польской стороны, а не с московской. это поляки говорят. они, что врут? всякое было в истории и эти страницы не красят нас как и их, для которых мы были теми коими являемся сейчас для рашки. такие вопросы нужно решать не подымая пыли. а сказки, это не мы и хата наша с краю оставить сказочникам и все наладится. пусть князь Вишневецкий скажет нам, сколько украинцев посадил на кол?
 показати весь коментар
 
Вишневецький так, а дай будь ласка приклад коли Бандера зарізав хоч одного поляка.
 показати весь коментар
 
 
не дам. пыли не хочу. поэтому мы должны ответить полякам и сказать, что было то было... нашей кровушки тоже не мало пролили они. как измерить глубину этой речки?
 показати весь коментар
 
Тобто твоє звинувачення ти не можеш підтвердити?
 показати весь коментар
 
ты как ребенок. поляки значит брешут суки. ну тогда пробач...
 показати весь коментар
 
Поляки не брешуть, вони мішають все в купу, і тих хто різав і тих хто не різав, закриваючи очі на дії того ж Пілсудського, Бандера в порівняні з ним хлопчик з церковного хору.
 показати весь коментар
 
 
вот это ближе к сути. вот так маленькими шагами и надо искать истину. не надо больших шагов потому что находим не истину, а врагов. в правде нет смерти, в правде жизнь.
 показати весь коментар
 
вОнюшка, йди до біса зі свою маячнею. Президент України, справжній Президент, Порошенко, приїздив до Польщі і сказав єдину вірну річ - пробачаємо і просимо вибачення. Все, крапка.
Так що стули пельку, на руках поляків аж ніяк не менше української крові. А зараз нам з поляками ділити вже нема що.
 показати весь коментар
 
 
морашка замарашка, а я о чем говорю? признать мало дурень со ступой. осудить надо как тех так и этих. и потом вина каждого будет видна. освободительная война и захватническая есть разница? трусы вы и в этом, быть вам рабами вечно. скорблю.
 показати весь коментар
 
А сколько Хмельницкий резал поляков. Где заявление посла Польши? 😷
 показати весь коментар
 
 
Б.Хмельницкого сюда не приплетай, шла война. а речь идет о мирных крестьянах.
 показати весь коментар
 
Вань, в17 ст селяни теж були мирні і у війнах не приймали участі, але їх різали щоб знищити економічну базу супротивника.
 показати весь коментар
 
 
вот честный ответ. уважаю. то есть и те и те негодяи. пока мы будем корчить из себя целку до тех пор и будем в зависимости. неужели мы святые? детвора.
 показати весь коментар
 
Так так завжди було раніше, селянам глибоко по барабану хто керує, для них нічого не мінялось.
 показати весь коментар
 
менялось, просто мы этого не можем оценить. то ли пан то ли два долбят бедную деревню.
 показати весь коментар
 
Розумієш Іван, в селян брали стільки скільки могли і не мало значення один пан чи два, бо не доживуть до наступного року і так було доки не утворились держави, де це питання регулювалось. Тому селянину було пох.. хто в нього пан, щляхтичи чи український сотник, вони брали однаково.
 показати весь коментар
 
 
это сырой пост. государства уже были и они были настоящими ИМПЕРИЯМИ. все пост имперские страны - воинственны и циничны. нам же не стоит привязывать себя к имперцам. но надо взять у них одно - готовность умереть и решимость убивать. чего нет у нас - мы мир любим.
 показати весь коментар
 
Іван, середньовічні країни були феодальними а не національними, феодали мали право на власність землі, їх землі біли окремо а король, цар чи імператор мали власні шматки і доки не виник абсолютизм любий феодал міг перейти під іншу руку разом з землею, звичайно якщо він відчував в собі сили відстояти це. Тому і були погроми Грозного чи Генріха, а потім відкати назад при Олексії чи Михайлі Романових.
 показати весь коментар
 
 
это сложно для понимания. т.к. мы таким образом оправдаем и Гитлера. в рашке так - смешали все и ленина и Николая, сталина и ...
 показати весь коментар
 
Бу га га. Степана сюда не приплетай, шла война. А речь идет о мирных крестьянах.

Кто нибуть когда то задумывался почему такая разная реакция на Богдана и Степана?
 показати весь коментар
 
конечно. если копануть кто сколько и кого - поляки МОНСТРЫ.
 показати весь коментар
 
Тому що Богдану польский король відмовив і він повернувся до москалів от і все.
 показати весь коментар
 
 
Ти там був? Ти взагалі розумієш стан речей того часу, він його спочатку прийняв, ну йди спробуй переговирити з президентом Польші просто так, коли він вже його дістав, то він міг пообіцяти що завгодно.
 показати весь коментар
 
 
Причем здесь это? Хмельницкий - нейтральный персонаж в польской истории. Степан - исчадие ада. Хотя Богдан их реально резал.
Ответ очень прост. Богдан в московской пропоганде есть образ обьединительный между кацапами и украинцами, Степан нет.
 показати весь коментар
 
 
притянуто за уши, но некий смысл в этом есть. почему притянуто, потому что С.А. Бандера и тех клепал и этих. да вырезал пару тройку деревень... кто его осудит если он идею утверждал и не захватывал чужого.... он боронил свое.
 показати весь коментар
 
И? Кто осудил Богдана? Он то клепал похлеще?
 показати весь коментар
 
 
оправданий нет. но есть степень вины - то ли захватническая война, то ли освободительная. есть разница?
 показати весь коментар
 
пожалуйста. Крым це Украина. это глупый вопрос и провокаторы знают ответ.
 показати весь коментар
 
Кто-то предложил неплохую идею, которую я развил - Начать компанию по установке памятника кому-либо, чтобы устроить дискуссию, во время которой и всплывут факты геноцида со стороны поляков...
Это не будет официальным заявлением, но слышно будет... Главное - знать норму, не обо всех поляках делать вывод, чтобы не поссорится, а только об этой их "исторической личности".
 показати весь коментар
 
Все конечно интересно. А что говорят по жтому поводу сами чехи? Кто нибуть слышал?
 показати весь коментар
 
Не кажется ли вам удивительно что мы так и не услышали реакцию чехов?
 показати весь коментар
 
Реакцію чехів на заяву фуйла, так вона стосувалась поляків а не чехів, іноді краще промовчати.
 показати весь коментар
 
 
Кому чехам помолчать? Ну так они и молчат. А могли бы как и поляки сразу послать *****. Но почему то этого не сделали. Почему?
 показати весь коментар
 
А нащо їм на рівному місці мати проблеми з московітами, через висловлювання чувака що був завклубом.
 показати весь коментар
 
 
Просто ***** знал куда бить. Чехи не могут согласиться с поляками и их заявлением, они то знают как все было. Но и ответить не могут, тогда начнется срач между чехами и поляками. Вот в принципе этого и хотел *****. По этому такие слабые заявления от поляков и тишина от чехов
 показати весь коментар
 
 
Cexi toze posorilis s raskoj.Oni postavyli pamiatnik vlaosovcem poskolku te vojevali protiv nemcev i osvobodili ix.Skazal ix prezident nepojedit v moskvu poskolku rosije dumajet po drugomu
 показати весь коментар
 
 
Praga 1945 godu osvobozdali pri pomocy vlasovskoj armiji i im postavyli pamiatnik.Daze ix prezident byvsi komunist Zeman obidelsia na ruskix izza etogo sto te neuvazajet vlasovcev,i nepriznajiot 1968 goda intervenciju ruskix .Skazal neprijedet na parad izza etogo
 показати весь коментар
 
 
Отвечать на любые провокационные заявления глупо! Потому что это цель провокации.
 показати весь коментар
 
 
Нельзя было опускаться до диспута с ******, на это он рассчитывал. Нужно было ответить всего одной фразой Тетчер - "Россия страна с не прогнозируемым прошлым."
 показати весь коментар
 
 
Рогатим завжди треба давати відсіч на різних напрямках!! смерть клятой расії та путін-*****!!!!
 показати весь коментар
 
 
Ненужно много ума что бы понять, что ***** хочет навязать европейцам диспут на самые больные темы и поляки к сожделению в него влезли. Иногда важнее промолчать. Национализм - оружие ***** против ЕС.
 показати весь коментар
 
 
Полив плантацій лохини привів до обміління Шацьких озер.
Одне з таких підприємств побудувало неподалік штучні водні об'єкти на орендованій території площею 230 га без відповідних на це документів та здійснює з них водозабір для поливу саджанців лохини на площі понад 150 га.


Ось такі ставочки там нарили цо о#уєвші люди. І таких ставків там на 230 га.
А не як деякі дебіли говорили що це глобальне потепління.Польша адекватно отреагировала на провокационные заявления Путина, - Дуда - Цензор.НЕТ 5670
 показати весь коментар
 
 
При цьому Державна екологічна інспекція у Волинській області також не подала позову до суду задля припинення протиправної діяльності підприємства.
 показати весь коментар
 
 
Президент Польши отреагировал,а наш,зеленоВАТНый, на территориальные претензии на Юг Украины, засунул язык куда-то.Только интересно - как он туда у его поместился?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору