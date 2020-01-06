 Столтенберг скликає позачергове засідання Ради НАТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Північноатлантична рада розгляне ситуацію в регіоні в понеділок, 6 січня 2019 року", - заявив напередодні відповідальний співробітник апарату альянсу в Брюсселі.

"Генеральний секретар ухвалив рішення скликати зустріч послів (країн, - ред.) НАТО після консультацій із союзниками", - додало джерело.

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Як повідомлялося, парламент Іраку розглянув у неділю питання й ухвалив рішення про виведення з країни американського військового контингенту і підрозділів країн коаліції, що воюють проти "Ісламської держави".

Із закликом до такого рішення виступив на засіданні виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іраку Адель Абдель Махді.

Він назвав виведення іноземних військ "найкращим рішенням".

Спонукальним мотивом стала операція американських військових в Іраку, в результаті якої загинули командир іранського спецпідрозділу "Кудс" Касем Сулеймані і заступник керівника Сил народної мобілізації (СНМ) Іраку (Аль Хашд аш-Шаабі) Абу Махді аль-Мухандіс.