EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  2431  36
Все про:Ірак (55) НАТО (2206) Столтенберг Єнс (441) Сулеймані (7)

 Столтенберг скликає позачергове засідання Ради НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе в понеділок позачергове засідання Північноатлантичної ради щодо ситуації в близькосхідному регіоні у зв'язку з подіями навколо Іраку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Північноатлантична рада розгляне ситуацію в регіоні в понеділок, 6 січня 2019 року", - заявив напередодні відповідальний співробітник апарату альянсу в Брюсселі.

"Генеральний секретар ухвалив рішення скликати зустріч послів (країн, - ред.) НАТО після консультацій із союзниками", - додало джерело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адміністрація президента США діятиме без вагань у разі провокацій Ірану, - Помпео

Як повідомлялося, парламент Іраку розглянув у неділю питання й ухвалив рішення про виведення з країни американського військового контингенту і підрозділів країн коаліції, що воюють проти "Ісламської держави".

Із закликом до такого рішення виступив на засіданні виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іраку Адель Абдель Махді.

Він назвав виведення іноземних військ "найкращим рішенням".

Спонукальним мотивом стала операція американських військових в Іраку, в результаті якої загинули командир іранського спецпідрозділу "Кудс" Касем Сулеймані і заступник керівника Сил народної мобілізації (СНМ) Іраку (Аль Хашд аш-Шаабі) Абу Махді аль-Мухандіс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168472
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Дежа вю!
Вчера вроде бы была эта новость? Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО - Цензор.НЕТ 1434
 показати весь коментар
 
 
Країни займаються своїми справами в Сірії, Лівії, Іраку, Ірані абсолютно не звертаючи уваги на те НАТО.
 показати весь коментар
 
 
вот заметил закономерность нашего времени....
если лезть к соседям, то не полезут к тебе....
если сидеть на попе смирно.., то у тебя обязательно отожмут чего нибудь...
Вывод: Украине нужно тоже активно двигаться на внешнем поле....- ВСУ двигать...
 показати весь коментар
 
 
А що рухатись, ми як лайно в ополонці, то до заходу, то до москалів.
 показати весь коментар
 
 
Наступна біда прийде зі Сходу.
Пророчилось ще років 20 назад. Україна вже отримала. Далі може бкути більш глобально.
 показати весь коментар
 
 
Козлорилі готуються до великої війни. У нас лишилось часу десь рік + -
 показати весь коментар
 
 
Учора була в інеті статя Гаррі Каспарова, так він вирохував, що на травень з великою вірогідністю рогаті підуть у наступ.... смерть расії!!
 показати весь коментар
 
Странно!
6 января 2019 года вроде бы не понедельник был Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО - Цензор.НЕТ 164
 показати весь коментар
 
 
От зараз і побачимо НАТО- це реально військовий блок, де усі за одного і один за всіх. Чи НАТО то великий пшик...
 показати весь коментар
 
 
и тебе...
давай, запили какую нибудь картинку про Барыгу на Мальдивах...
 показати весь коментар
 
 
А я не уявляю собі борщ без червоно перцю!
Тому прийняв його нормально Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО - Цензор.НЕТ 9968
 показати весь коментар
 
 
Якщо в цьому сенсі, тоді ви маєте слушність)
Хоча, скільки себе пам'ятаю, якщо вихідний день та є борщ, то я не цураюся їм і снідати)
 показати весь коментар
 
 
Замість гілки калини - кухоль оковитої. Тоді буде ікебана
 показати весь коментар
 
 
И как ЕС собирается защититься от иранских ракет? До США-то они не долетят.
 показати весь коментар
 
А як збирається захиститись Ставрополь з Воронежем?
 показати весь коментар
 
 
По одной мегатонне (в тротиловом эквиваленте) на голову каждого иранца.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас пару десятков ракет поменяют направлениями с России на Ближний восток - а это плохо.
 показати весь коментар
 
Не хвилюйся,
на Воронєж завжди вистачить.
 показати весь коментар
 
 
Я переживаваю щоб на масквабад вистачило.
 показати весь коментар
 
Генсек НАТО в конгрессе США: "никакая цена за мир не чрезмерна".
 показати весь коментар
 
Щоб був хаос треба бомбити Бушер та мости.
 показати весь коментар
 
 
Если там начнётся заваруха, цена нефти подскочит раза в три, что потянет за собой цены на газ! Кому нужен этот геморой? Хочешь платить за коммуналку 10 000 в месяц? Столтенберг скликає позачергове засідання Ради НАТО - Цензор.НЕТ 1628
 показати весь коментар
 
Иран - не Украина. Одной озабоченностью дело не обойдётся.
 показати весь коментар
 
Україну грабували стільки років москалі кляті, звісно опору не було рогатим, зате зараз можемо і мацкву спалити нахрін і воронеж.....!!
 показати весь коментар
 
Воронеж - это Украина. Руки прочь от Неньки. А Мацкву - спалить, как завещал хан Гирей.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору