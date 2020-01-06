 Столтенберг скликає позачергове засідання Ради НАТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Північноатлантична рада розгляне ситуацію в регіоні в понеділок, 6 січня 2019 року", - заявив напередодні відповідальний співробітник апарату альянсу в Брюсселі.
"Генеральний секретар ухвалив рішення скликати зустріч послів (країн, - ред.) НАТО після консультацій із союзниками", - додало джерело.
Як повідомлялося, парламент Іраку розглянув у неділю питання й ухвалив рішення про виведення з країни американського військового контингенту і підрозділів країн коаліції, що воюють проти "Ісламської держави".
Із закликом до такого рішення виступив на засіданні виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іраку Адель Абдель Махді.
Він назвав виведення іноземних військ "найкращим рішенням".
Спонукальним мотивом стала операція американських військових в Іраку, в результаті якої загинули командир іранського спецпідрозділу "Кудс" Касем Сулеймані і заступник керівника Сил народної мобілізації (СНМ) Іраку (Аль Хашд аш-Шаабі) Абу Махді аль-Мухандіс.
Вчера вроде бы была эта новость?
если лезть к соседям, то не полезут к тебе....
если сидеть на попе смирно.., то у тебя обязательно отожмут чего нибудь...
Вывод: Украине нужно тоже активно двигаться на внешнем поле....- ВСУ двигать...
Пророчилось ще років 20 назад. Україна вже отримала. Далі може бкути більш глобально.
6 января 2019 года вроде бы не понедельник был
давай, запили какую нибудь картинку про Барыгу на Мальдивах...
Тому прийняв його нормально
Хоча, скільки себе пам'ятаю, якщо вихідний день та є борщ, то я не цураюся їм і снідати)
на Воронєж завжди вистачить.