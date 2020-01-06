 Ворог за добу 4 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, загинули два українські воїни, ще один важко поранений, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме:

- поблизу Водяного - з міномета калібру 82 мм - 8 мін;

- недалеко від населеного пункту Павлопіль - з великокаліберних кулеметів;

- біля населеного пункту Гнутове - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

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Один обстріл зі снайперської гвинтівки зафіксовано поблизу Кримського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Вчора, 5 січня, у результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

Окрім цього, в районі населеного пункту Хутір Вільний, внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив військового вантажного автомобіля ГАЗ-66, який здійснював заходи з логістичного забезпечення. В результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, ще один дістав важкі поранення", - сказано в повідомленні.

Такж повідомляється, що з початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат з української сторони немає.