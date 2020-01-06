 Ліквідовано терориста "Заура", який знущався з української патріотки Ірини Довгань в окупованому Донецьку

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
Довгань зазначила: "Не можу не поділитися радістю. Друга тварюка теж здохла. Заурчик - земля тобі бетоном.
P.S Я некоректно написала радісний пост. На той світ вирушили вже два мої мучителі з батальйону "Восток".
Але не можна не відзначити Мамая, з яким життя не звело (Слава Богу). Він теж був утилізований нашими ЗСУ понад рік тому. Лави порідшали.
Или в дурдоме прячутся от тюрьмы... Но так нельзя - они же, по выброшенному ими же в урну паспорту, украинцы! И нашему презденту они могут быть даже братьями - одну шаурму любят в киоске на улице без названия...
Земля ему бетоном.
Крепкого ему здоровья!))))
Определить круг этих тварей без срока давности...и тихой сапой прореживать их ряды...
По всему миру...
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что под украинскими териконами гниды гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские" ,****** войны!
И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну,
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!
Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак,
Поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли кацапы - гадкие войны!
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