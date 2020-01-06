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Все про:тероризм (2133) Довгань Ірина (1)

 Ліквідовано терориста "Заура", який знущався з української патріотки Ірини Довгань в окупованому Донецьку

Українська патріотка Ірина Довгань, яку в 2014 році терористи батальйону "Восток", загорнуту в державний прапор України, катували в центрі Донецька, оприлюднила інформацію, що ліквідовано одного з терористів, який її катував.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Довгань зазначила: "Не можу не поділитися радістю. Друга тварюка теж здохла. Заурчик - земля тобі бетоном.

P.S Я некоректно написала радісний пост. На той світ вирушили вже два мої мучителі з батальйону "Восток".

Але не можна не відзначити Мамая, з яким життя не звело (Слава Богу). Він теж був утилізований нашими ЗСУ понад рік тому. Лави порідшали.

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Ліквідовано терориста Заура, який знущався з української патріотки Ірини Довгань в окупованому Донецьку 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168468
 
   
 Топ коментарі
 
Ось цій шмарі в чорному ще потрібно копита повідривати так, щоб вона до кінця життя тільки повзала на животі з культяпками.
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А вы говорите, что Зеленский - охламон и открытый враг Украины, за неделю сумевший отдохнуть и в Буковеле, и в Омане "за свои" всего пятьсот тысяч долларов, а клятый Порошенко потратил на свой отдых аж целых пол-миллиона долларов. К тому же, зелёный наполеон за пол-года отдыхает всего пятый раз, а клятый Порошенко отдохнул раз аж за пять лет. И, пока Александрович отдыхают, украинская армия убила Заура. Так может зелёного врага Украины вообще на отдых отправить? Толко польза от этого будет.
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А бил то не ,,Заур,, а те кого нам навязывает ЗЕ ,,украинцами,, и хочет давать им двойные пенсии и льготы которые нормальным украинцам и не снились.
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Хуже, кацапы - всех национальностей, не только кацапстана...
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Счастливо гнить! Нечего было приезжать к нам без спроса!
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Да, ты совсем не спалился тролль, аш с трех аккаунтов написал бедолага)))
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Дають поросячю з шокогомелясним сиропом,але тільки 4ам з петушатника.
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На одного убийцу украинцев, стало меньше.
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это отличная весть, но хотелось чтоб не только ВСУ на линии соприкосновения, но и спецслужбы в любом месте на земле находили и ликвидировали, чтоб та мрязота салась от каждого шороха.
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Пусть гниёт себе понемножку! Пришёл сюда и остался тут.
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Нехай ото гниє клята потвора, а там і усіх своїх сракавченців до себе до пекла підтягує!!!!
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А женщина, которая била ногами патриотку, живет и здравствует ?
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Такие, апчественно-активные, обычно сидят во всяких там администрациях...
Или в дурдоме прячутся от тюрьмы... Но так нельзя - они же, по выброшенному ими же в урну паспорту, украинцы! И нашему презденту они могут быть даже братьями - одну шаурму любят в киоске на улице без названия...
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жер шаурму по помийках, тепер рвонув на шаурму в Оман в ресторан
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Ще один поросячої шаурми з шоколадним гомелясом захотів. Маєте від ху"ла запрошення на поминки сепара?
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Такие, апчественно-активные, обычно сидят во всяких там администрациях.. - 100 %
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Еще один брат ЗЕньки почил в стекло вате....
Земля ему бетоном.
Крепкого ему здоровья!))))
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таких гадов мало стрелять, судить надо, что бы весь Мир увидел, что такое руцкий мир.я знаю, что вы мне скажете - ага, судить и потом выпустить. согласен. поэтому скажу - убит он не за нее, а убит за многих. поэтому не привязывайте его ликвидацию к тому эпизоду. можно привязать к одному - пришел с мечем и погиб от меча.
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Нужно перенимать опыт Израиля...
Определить круг этих тварей без срока давности...и тихой сапой прореживать их ряды...
По всему миру...
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тогда вопрос - есть ли в кнессете медведчук?
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цього за мало. куля писля прыговору для нього це те що нам потрибно для стверждення - КАТ.
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Хотят ли якобы русские? ( кацапы -москали) войны?
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что под украинскими териконами гниды гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские" ,****** войны!
И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну,
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!
Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак,
Поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли кацапы - гадкие войны!
*
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земля скловатою виродку! Ліквідовано терориста "Заура", який знущався з української патріотки Ірини Довгань в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 4618 Слава Україні! Героям СЛАВА!!! Ліквідовано терориста "Заура", який знущався з української патріотки Ірини Довгань в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 5239
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Хорошо что до суда дело не дошло, земля ему стекловатой.
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Бугага)) порохоботы отправили в ад братушек зебилов.
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Можно инфу, кто эту мрзь ликвидировал, или ссылку? Хотелось бы, чтобы ВСУ или наш спецназ. Но вполне возможно, что запоребрик продолжает "зачищать территорию".
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Постарела Довгонь...Такое даром не проходит. Почему фото казла не указала стрелкой ? Такое интересно.
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