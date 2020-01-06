 Ліквідовано терориста "Заура", який знущався з української патріотки Ірини Довгань в окупованому Донецьку

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Довгань зазначила: "Не можу не поділитися радістю. Друга тварюка теж здохла. Заурчик - земля тобі бетоном.

P.S Я некоректно написала радісний пост. На той світ вирушили вже два мої мучителі з батальйону "Восток".

Але не можна не відзначити Мамая, з яким життя не звело (Слава Богу). Він теж був утилізований нашими ЗСУ понад рік тому. Лави порідшали.

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