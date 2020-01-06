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Все про:вибори (4143) Хорватія (79)

 Президент Хорватії Грабар-Кітарович програла вибори опозиціонеру

У Хорватії в неділю відбувся другий тур президентських виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

За даними місцевого центрвиборчкому, попередні підсумки голосування свідчать про те, що в країні буде новий президент - соціал-демократ Зоран Міланович. У 2011-2016 роках він очолював уряд Хорватії, при ньому країна стала членом Європейського Союзу. У 2007-2016 роках був лідером Соціал-демократичної партії Хорватії.

За Мілановича проголосували близько 52,8% виборців, за чинного президента Колінду Грабар-Кітарович (займала пост з 2015 року) - 47,2%.

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У першому турі, який відбувся 22 грудня, за Мілановича проголосували 29,5% виборців, а за Грабар-Кітарович - 26,7%.

Міланович буде п'ятим президентом Хорватії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168466
 
   
 Топ коментарі
 
Зато с Пуйлом на ЧМ 2018 пофоткалась - будет что вспомнить...
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Всем, кто топит за эту курицу!
Президент Хорватии Грабар-Китарович проиграла выборы оппозиционеру - Цензор.НЕТ 3561
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А в итоге обос...сь вся Украина, у кого не спросишь никто не голосовал за плесень.
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Зато с Пуйлом на ЧМ 2018 пофоткалась - будет что вспомнить...
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пукінські "перемоги" в виборах то таке... Президент Хорватії Грабар-Кітарович програла вибори опозиціонеру - Цензор.НЕТ 9578 його клоуни лише згуртовують ЛЮДЕЙ проти бидла.. Президент Хорватії Грабар-Кітарович програла вибори опозиціонеру - Цензор.НЕТ 9320 і це ФАКТ
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53 на 47 это проиграла.... А вот 75 на 25 это обосрался!
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А в итоге обос...сь вся Украина, у кого не спросишь никто не голосовал за плесень.
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Чому? Ось тут на сайті багато таких, які свято вірять в зелений фонарь.
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ага.. і більшість таких це ґебельси пукіна з лахти та савушкіна55
а корисних пукіну ідійотів тут обмаль.. вони переважно малописьменні та переважно "по-пиву-з-вареням , грачкам"в танки" та нічним клубам з дурью Президент Хорватії Грабар-Кітарович програла вибори опозиціонеру - Цензор.НЕТ 3798
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Шокогомелясу поросятам більше не давайте-і так дурні.
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Ты свою взорваную жопу с Украиной не равняй!
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53 на 47 это проиграла... А вот 75 на 25 это обосрался!
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Жаль, видная Президент была ! Президент Хорватии Грабар-Китарович проиграла выборы оппозиционеру - Цензор.НЕТ 8314
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Клоуны среди кандидатов были? А что ж так?
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У них всі займаються своїми справами, тому і країна успішна.
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Видать кроме больших сисек толком из себя ничего не представляла
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Прочиталось, шо ...в картьі...
Пора в люлю...
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канешна пара.другу добу біля станка,це забагато.
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Канешна пара.Другу добу біля станка,це забагато
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Такое фото для Хорватии - это минус 5-7 процентов на выборах. А может и больше.
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Дааа.... Есть чем дышать и есть на чем сидеть, но как политик полное ..... (с) ( Л.И.Брежнев)
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Жители Хорватии на референдуме в 2013 году проголосовали за запрет однополых браков, поддержав таким образом внесение в конституцию страны четкого определения брака как союза мужчины и женщины. Премьер-министр Хорватии Зоран Миланович, выступая против запрета на гей-браки заявил: Это печальный и бессмысленный референдум.
Либерастическая соросятина.
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Їхспєрди це ті що квантовою теорією пояснюють роботу їх макітр.
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вашисти-камуняки-сіоністи-нацисти від ЛЮДЕЙ відрізніяються тим,що заради своїх "ідей" готові вбивати ЛЮДЕЙ Президент Хорватії Грабар-Кітарович програла вибори опозиціонеру - Цензор.НЕТ 8306
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свободные выборы, свободная страна.етож не сербы, шо скажут то и выбирут.хорватам витання!
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майже такі да.. Президент Хорватії Грабар-Кітарович програла вибори опозиціонеру - Цензор.НЕТ 1750
АЛЕ ДОСТЕМЕННО ВІДОМО ЩО В КОЖНИХ виборах в СВІТІ пукін через своїх гебельсів "піднімає" тих хто йому зручніше на 3-6%!!!
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тю... і тут примітиви не опохмілившись.. Президент Хорватії Грабар-Кітарович програла вибори опозиціонеру - Цензор.НЕТ 4674
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розрив в 3-5 % означає що вибори дійсно пройшли в конкурентній боротьбі ідей , програм а не в суцільній брехні і маніпуляціях громадською свідомісту як у нас
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Ага, Яник теж пеший раз з таким розривом "перемог"...
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а чого ти покидька=хама крімінального що продавав Україну і оптом і в роздріб з великої літери пишеш? Президент Хорватії Грабар-Кітарович програла вибори опозиціонеру - Цензор.НЕТ 1201 а може ти й фашистів =пукіна з лукою так само"поважаєш" Президент Хорватії Грабар-Кітарович програла вибори опозиціонеру - Цензор.НЕТ 1201
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Не забувай яник "переміг" у суді коли портняга по техніці просто не прийшов на суд юльки!
А тут все ніби без кидка в суді просто населення Хорватії надивились на великі, а хочуть вже якихсь змін.
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Хай би тыльки вони були розумныйшими за наше стадо...
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С путиным фоткаться, це типо,як в тюрьме с петухом пообщаться))
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С Путиным фоткаться,це типо,як в тюрме законтачится))
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Жду не дождусь, когда пирамида ОВГЗ вытеснит биткоин, то сюда потянутся поляки, затем итальянцы и в самом конце ОВГЗ-благодати приедут немцы дупы мыть нашим старикам.
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Хто з ****** повидется, у него и набирется
Тоже наверное поздравляла многоходовочника
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Одним фриком в мировой политике меньше! Поздравляем хорватов с нормальным президентом. Навсегда запомним как пошловатая Катарович катала шарики и мяла вялого господниу Путину на ЧМ! Прилюдно через ширинку гоняла малого отцу чи даже живому богу всех православных сербов, давних врагов хорватов и всего прогрессивного человечества.
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Отметим, что отец всех живых и нерожденных сербов и вообще всех православных на Земле, не особо был доволен приставаниями бойкой хорватской стралетки. Оно и понятно там Дзюба бегает с зрелой, состоявшейся круглгой задницей а тут какая то напомаженная бабка мешает насладиться. Поэтому в Кремле и не дали хорватоязычных троллей дурочке на выборы.
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Нечего было с ****** ручкаться обниматься на футболе, хорваты такого не простят!
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