 Президент Хорватії Грабар-Кітарович програла вибори опозиціонеру

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
За даними місцевого центрвиборчкому, попередні підсумки голосування свідчать про те, що в країні буде новий президент - соціал-демократ Зоран Міланович. У 2011-2016 роках він очолював уряд Хорватії, при ньому країна стала членом Європейського Союзу. У 2007-2016 роках був лідером Соціал-демократичної партії Хорватії.
За Мілановича проголосували близько 52,8% виборців, за чинного президента Колінду Грабар-Кітарович (займала пост з 2015 року) - 47,2%.
У першому турі, який відбувся 22 грудня, за Мілановича проголосували 29,5% виборців, а за Грабар-Кітарович - 26,7%.
Міланович буде п'ятим президентом Хорватії.
а корисних пукіну ідійотів тут обмаль.. вони переважно малописьменні та переважно "по-пиву-з-вареням , грачкам"в танки" та нічним клубам з дурью
Пора в люлю...
Либерастическая соросятина.
АЛЕ ДОСТЕМЕННО ВІДОМО ЩО В КОЖНИХ виборах в СВІТІ пукін через своїх гебельсів "піднімає" тих хто йому зручніше на 3-6%!!!
А тут все ніби без кидка в суді просто населення Хорватії надивились на великі, а хочуть вже якихсь змін.
Тоже наверное поздравляла многоходовочника