 Посольство США в Іраку знову піддалося ракетному обстрілу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють арабські ЗМІ.

Повідомлень про жертви не надходило.

Раніше на цьому тижні посольство також обстрілювали ракетами.

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Нагадаємо, у ніч на 3 січня командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.