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Все про:Ірак (55) обстріл (5853) посольство (358)

 Посольство США в Іраку знову обстріляли ракетами

Щонайменше дві ракети розірвалися в неділю поблизу посольства США в столиці Іраку Багдаді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють арабські ЗМІ.

Повідомлень про жертви не надходило.

Раніше на цьому тижні посольство також обстрілювали ракетами.

Також читайте: Три ракети було випущено по авіабазі й посольству США в Іраку, - Reuters

Нагадаємо, у ніч на 3 січня командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168464
 
 
 Топ коментарі
 
Канадцы вздрючили кацапетовку в финале молодежки по хоккею. В тундре траур...
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зараз американська десантура никопичується в Кувейті - літаками
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мені здається амери виведуть свій контингент з Іраку прямо в Іран ! ну щоб двічі не вводити!
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мені здається амери виведуть свій контингент з Іраку прямо в Іран ! ну щоб двічі не вводити!
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Нахрена американцам заходить в Иран, имея высокоточное оружие?😬
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Высокоточным оружием войну не выиграешь.Нужна наземная операция, а против Ирана, это будет "писец как весело".
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Ирак тот Иран имел в хвост и в гриву 10 лет, а американцы их как спичку поломали. От Ирана останется только кучка пепла.
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Как же он имел, если сам напал с целью аннексии приграничных нефтяных месторождений и через 10 лет закончил войну на своей общепринятой границе. И это при том, что Иран был под амеровскими санкциями, большая часть его авиации на приколе из за отсутствия запчастей, а вот Ираку помогал Совок и отчасти Китай
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Высокоточным оружием войну не выиграешь, нужна наземная операция, а против Ирана это будет "писец как весело".
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Точно! Живём как на вулкане. В любой момент можем взорваться.
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Короч, вся эта история на руку только Москве. Тут или примирять будут со всеми вытекающими "печенюшками", или плоды от взвинченной до небес цены на нефть+возможно,прибыль от продажи вооружения...
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не только москве. Всем нефтяным державам - Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Ливия, и т.п.
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Манипуляция в том,что "треть населённых пунктов"- это и города, и посёлки, и деревни... Городского населения в РФ, где есть газ - 74%, сельского - 26%. Всего населения-146млн. Вот и получается,что тем самым валежником и дровами отапливается некий процент от сельского населения- т.е. около 3-4 млн.человек из 146...

PS/ объективности ради....
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Кому ты здесь пытаешься ездить по ушам? Ты реально думаешь, что в эпоху интеренета все здесь дебилы и не знают как реально живет параша? Я по своим родственникам лично знаю какая жопа например в Кемерово и как там выживают, после параши Украина это рай.
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тело запоребриковое, о чем ты говоришь? Куда едут в МаЦкву твою и ВСЕ?! и на кого равняешь на полу-бомжей с ПТУшным образованием? давай старайся фсб дальше - мы тебя видим, хоть и с Германским флагом
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тело запоребриковое, о чем ты говоришь? Куда едут в МаЦкву твою и ВСЕ?! и на кого равняешь на полу-бомжей с ПТУшным образованием? давай старайся фсб дальше - мы тебя видим, хоть и с Германским флагом
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тело запоребриковое, о чем ты говоришь? Куда едут в МаЦкву твою и ВСЕ?! и на кого равняешь на полу-бомжей с ПТУшным образованием? давай старайся фсб дальше - мы тебя видим, хоть и с Германским флагом
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Угу , "в эпоху интернета"- поэтому то я и загуглил! Потому что "треть населённых пунктов" звучит как "треть населения"- а это разные вещи! Про то, что в Украине "рай" ты сильно не рассказывай тут, а тот ещё попрут назад млн гастарбайтеров из Украины, Беларусь, Таджикистана, Узбекистана....тсс, никому не слова!
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мда, военные корабли тоже вышли из стоянок
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Бог и так Америку хорошо охраняет. Ей ваши идиотские пожелания не нужны.
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Америку охраняет не "бог", а печатный станок.
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Думаю , відстріляються по Ірану максимально ото й усе . Через якогось придурка , що ракети по посольству пускає , загине багато його ж співвітчизників .
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Тот придурок співвітчизників в Иране может не иметь
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Тот придурок співвітчизників в Иране может не иметь
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Не знаю, что это значит, но очень похоже на сложившуюся политическую ситуацию в мире Посольство США в Іраку знову піддалося ракетному обстрілу - Цензор.НЕТ 7031
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Даремно піндоси чіпали Іран.
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