 У храмах ПЦУ пролунала спільна молитва вдячності з нагоди річниці отримання Томосу

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці ПЦУ.
У повідомленні наголошується: "Напередодні свята Різдва Христового маємо нагоду для осмислення величі й значення події, яку будемо вшановувати. А в храмах Православної Церкви України також лунає спільна молитва вдячності за Боже благословіння та всі здобутки, якими ми так щедро були обдаровані в цьому році – першому році після отримання Томосу про автокефалію.
Сьогодні Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив Божественну літургію в кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва, під час якої звернувся до вірян із проповіддю.
"Свята Церква бажає, щоби ми день Різдва Спасителя святкували не просто як історичну подію, яка звершилась у Вифлеємі, але проникли в це свято духом, всіма почуттями і наповнились радістю від того, що почався новий період для людства. Цілими тисячоліттями рід людський готувався до зустрічі, до прийняття Викупителя. Як готувалося старозавітне людство до прийняття Господа, так і нас свята Церква завчасно готує до такої ж достойної зустрічі цього величного свята. Як старозавітне людство чекало на Обітованого Месію п’ять з половиною тисяч років, так і Церква Христова встановила п’ять з половиною тижнів посту, щоби люди, очистившись від гріховного бруду, чистими і достойними увійшли в радість величного свята Різдва Христового", – сказав у своєму слові Предстоятель.
Після літургії Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив подячний молебень з нагоди річниці підписання та вручення Патріашого і Синодального Томосу про автокефалію Православної Церкви України. У цей день подячні молебні лунали в усіх храмах Православної Церкви України.
Канадцы чемпионы мира в 18-й раз. Мелочь, а приятно)))
«Це - історична подія: ми почули молитву українською мовою у Константинополі, - Порошенко».
«Це - історична подія:
Ми почули молитву УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ у Константинополі, - Порошенко».
Так, що й не видно,
Коли іще були
Пани та бідні,
Гідні та не гідні,
В одній країні
(Звісно, що не в Україні)
Жив-поживав один Гарант.
Ну, зовні просто франт!
І якось до Гаранта того
Прийшов народ.
Такий убогий!
Голодний! Домівка просто неба!
- От, як нам жить? - питає.
- Томосу вам треба!
- А їсти що?
Немає хліба вдома!
- Кажу ж вам, треба Томос!
- А чим платить за хату?
- Тим самим Томосом.
Які смішні хлоп'ята!
Як буде Томос,
Усе само піде на лад,
І не життя в нас буде - шоколад!
Наш край перейменуємо
В Мальдіви,
А вас ми так і будем
називать -
Щасливі!
Ну, люди були вражені
Безмежно -
Така, пробачте,
Томосозалежність!
Та що поробиш?
Ні з чим пішов народ
(А там малі були і голі)
І скоро від таких приколів
Помер на панщині…
Яка ж мораль?
Останнє слово
Я запозичу у Крилова:
«Беда, коль пироги печёт
Сапожник,
А томосы даёт пирожник».
Річниця Томосу, все залежить від кожного. Сьогодні річниця Томосу. Робиться все аби не звернули увагу на подію яка була серйозним кроком на об'єднання українського народу. Та протидія яка була з боку противників Томосу... Далі
Текст меня тронул, этот тайный смысл.... Такой мощный завуалированный посыл, все забыли про томос, а Серёга помнит. Серёга такой верующий это пипец. Така протидія була....5 років протидій і все....
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.
за єго малорос, малорос)))
Поєтому у нєго такая манєра ігри на піоніно...
Позади у него длинный хвост.
Но ты трогать его не моги
За его малый рост, малый рост...
Чи усвідомлюєш ти що ти написав?
До речі не томас а томос!
Какая разница.
У нього свой,сейшельский.
З Варфоломієм.
це десь біля петіного катка.
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" ((c) Муравьёв-Вешатель)
Цифра дня: впервые с 1991 года МРОТ в России стал ниже, чем в Украине и в Габоне При этом, Украина практически не обладает природными ресурсами и находится в состоянии войны
чорнозем - дуже цінний природний ресурс
завдяки йому, ми - один з найбільших виробників якісної сільгосп продукції у світі
і голод в нас може бути тільки штучний, який сталєн зробив
Зеленський в Омані i виборцi Зеленського в оманi. Але є нюанс.
Раніш у телевізорах можна було вимкнути червоний та синій прожектори і вся картинка ставала чорно-зеленою. А тепер треба знати код входу в інженерне меню.
Дочка нашого форумлянина днями викладе мультик. Хотілося би українську версію.
я підписався
подивимось
Дякую, пане Президенте!
начала 90х
особенно тот,шо в рясе.
«Це - історична подія:
Ми почули молитву УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ у Константинополі, - Порошенко».
Субота, 5 січня, 2019,
«Це - історична подія:
Ми почули молитву УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ у Константинополі, - Порошенко».
а з йолкою вас вислоухіх прокатил
лихо.
Так, що й не видно,
Коли іще були
Пани та бідні,
Гідні та не гідні,
В одній країні
(Звісно, що не в Україні)
Жив-поживав один Гарант.
Ну, зовні просто франт!
І якось до Гаранта того
Прийшов народ.
Такий убогий!
Голодний! Домівка просто неба!
- От, як нам жить? - питає.
- Томосу вам треба!
- А їсти що?
Немає хліба вдома!
- Кажу ж вам, треба Томос!
- А чим платить за хату?
- Тим самим Томосом.
Які смішні хлоп'ята!
Як буде Томос,
Усе само піде на лад,
І не життя в нас буде - шоколад!
Наш край перейменуємо
В Мальдіви,
А вас ми так і будем
називать -
Щасливі!
Ну, люди були вражені
Безмежно -
Така, пробачте,
Томосозалежність!
Та що поробиш?
Ні з чим пішов народ
(А там малі були і голі)
І скоро від таких приколів
Помер на панщині…
Яка ж мораль?
Останнє слово
Я запозичу у Крилова:
«Беда, коль пироги печёт
Сапожник,
А томосы даёт пирожник».
"...пять с половиной недель поста, чтобы люди, очистившись от греховной грязи, чистыми и достойными..." Полная хрень.Но люди,занимающиеся этой хренью,гораздо богаче большинства украинцев.(банальность) Они ничего не производят.Они ни за что не отвечают.Они просто...Они просто средневековые шарлатаны.Теперь дальше.Томос вроде как средство от рашинского влияния.Я это,безусловно,приветствую.Но ведь нет.рашка как контролировала наши лавры так и по прежнему контролирует.Это есть факт.Киевская,Святогорская...Тут при пете с восторгом писали о каждом приходе,перешедшем к нашим попам,но у нас их тысячи и тысячи.Ничего глобально не поменялось.Это тоже факт.Ну немножко помогли перехватить наживу нашим попам.И то хорошо...