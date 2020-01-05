 У храмах ПЦУ пролунала спільна молитва вдячності з нагоди річниці отримання Томосу

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці ПЦУ.

У повідомленні наголошується: "Напередодні свята Різдва Христового маємо нагоду для осмислення величі й значення події, яку будемо вшановувати. А в храмах Православної Церкви України також лунає спільна молитва вдячності за Боже благословіння та всі здобутки, якими ми так щедро були обдаровані в цьому році – першому році після отримання Томосу про автокефалію.

Сьогодні Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив Божественну літургію в кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва, під час якої звернувся до вірян із проповіддю.

"Свята Церква бажає, щоби ми день Різдва Спасителя святкували не просто як історичну подію, яка звершилась у Вифлеємі, але проникли в це свято духом, всіма почуттями і наповнились радістю від того, що почався новий період для людства. Цілими тисячоліттями рід людський готувався до зустрічі, до прийняття Викупителя. Як готувалося старозавітне людство до прийняття Господа, так і нас свята Церква завчасно готує до такої ж достойної зустрічі цього величного свята. Як старозавітне людство чекало на Обітованого Месію п’ять з половиною тисяч років, так і Церква Христова встановила п’ять з половиною тижнів посту, щоби люди, очистившись від гріховного бруду, чистими і достойними увійшли в радість величного свята Різдва Христового", – сказав у своєму слові Предстоятель.

Після літургії Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив подячний молебень з нагоди річниці підписання та вручення Патріашого і Синодального Томосу про автокефалію Православної Церкви України. У цей день подячні молебні лунали в усіх храмах Православної Церкви України.

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