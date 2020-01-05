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 У храмах ПЦУ пролунала спільна молитва вдячності з нагоди річниці отримання Томосу

У храмах Православної церкви України провели спільну молитву подяки за "Боже благословіння і всі здобутки", які сталися в перший рік після отримання Томосу про автокефалію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці ПЦУ.

У повідомленні наголошується: "Напередодні свята Різдва Христового маємо нагоду для осмислення величі й значення події, яку будемо вшановувати. А в храмах Православної Церкви України також лунає спільна молитва вдячності за Боже благословіння та всі здобутки, якими ми так щедро були обдаровані в цьому році – першому році після отримання Томосу про автокефалію.

Сьогодні Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив Божественну літургію в кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва, під час якої звернувся до вірян із проповіддю.

"Свята Церква бажає, щоби ми день Різдва Спасителя святкували не просто як історичну подію, яка звершилась у Вифлеємі, але проникли в це свято духом, всіма почуттями і наповнились радістю від того, що почався новий період для людства. Цілими тисячоліттями рід людський готувався до зустрічі, до прийняття Викупителя. Як готувалося старозавітне людство до прийняття Господа, так і нас свята Церква завчасно готує до такої ж достойної зустрічі цього величного свята. Як старозавітне людство чекало на Обітованого Месію п’ять з половиною тисяч років, так і Церква Христова встановила п’ять з половиною тижнів посту, щоби люди, очистившись від гріховного бруду, чистими і достойними увійшли в радість величного свята Різдва Христового", – сказав у своєму слові Предстоятель.

Після літургії Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив подячний молебень з нагоди річниці підписання та вручення Патріашого і Синодального Томосу про автокефалію Православної Церкви України. У цей день подячні молебні лунали в усіх храмах Православної Церкви України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік до ПЦУ перейшли 600 парафій Московського патріархату, - Епіфаній

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168463
 
   
 Топ коментарі
 
Кацапы на молодёжном ЧМ в Чехии по хоккею, в финале проиграли канадцам 3 :4..
Канадцы чемпионы мира в 18-й раз. Мелочь, а приятно)))
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Нарешті справедливість відбулась і українська Церква відновила своє існування
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Кацапы на молодёжном ЧМ в Чехии по хоккею, в финале проиграли канадцам 3 :4..
Канадцы чемпионы мира в 18-й раз. Мелочь, а приятно)))
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Да уделали кацапню красиво.Психовать от вяличия стали и слились)))Вчера по поводу ,что шведов сделали такое папедобесие было,а сегодня все сдулись,ну и склейки конечно были за наших кленовых друзей)))
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Недарма ж ***** падало. Прикмета, аднака.
У храмах ПЦУ пролунала спільна молитва вдячності з нагоди річниці отримання Томосу - Цензор.НЕТ 9368
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Нарешті справедливість відбулась і українська Церква відновила своє існування
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субота, 5 січня, 2019,

«Це - історична подія: ми почули молитву українською мовою у Константинополі, - Порошенко».
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Большое дело сделали, ПОМОЛИЛИСЬ. Можно идти спать.
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ну для обрезанных и сатанистов МП то конечно можно идти спать, у них же свои божки...
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А у кого нет божков или, как у тебя, то не спать, ну и бейся головой, хоть всю ночь.
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Субота, 5 січня, 2019,

«Це - історична подія:

Ми почули молитву УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ у Константинополі, - Порошенко».
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Да вин ПОЧУВ, а многие нет, дрова с посадки тягали и на русском языке выражались. Как то так.
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Давно-давно
Так, що й не видно,
Коли іще були
Пани та бідні,
Гідні та не гідні,
В одній країні
(Звісно, що не в Україні)
Жив-поживав один Гарант.
Ну, зовні просто франт!
І якось до Гаранта того
Прийшов народ.
Такий убогий!
Голодний! Домівка просто неба!
- От, як нам жить? - питає.
- Томосу вам треба!
- А їсти що?
Немає хліба вдома!
- Кажу ж вам, треба Томос!
- А чим платить за хату?
- Тим самим Томосом.
Які смішні хлоп'ята!
Як буде Томос,
Усе само піде на лад,
І не життя в нас буде - шоколад!
Наш край перейменуємо
В Мальдіви,
А вас ми так і будем
називать -
Щасливі!
Ну, люди були вражені
Безмежно -
Така, пробачте,
Томосозалежність!
Та що поробиш?
Ні з чим пішов народ
(А там малі були і голі)
І скоро від таких приколів
Помер на панщині…
Яка ж мораль?
Останнє слово
Я запозичу у Крилова:
«Беда, коль пироги печёт
Сапожник,
А томосы даёт пирожник».
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Kryvonos Serhii‏ @KryvonosSerhii



Річниця Томосу, все залежить від кожного. Сьогодні річниця Томосу. Робиться все аби не звернули увагу на подію яка була серйозним кроком на об'єднання українського народу. Та протидія яка була з боку противників Томосу... Далі

В храмах ПЦУ провели молитву благодарности по случаю годовщины получения Томоса - Цензор.НЕТ 5944
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Серёга пузо наел... мама не горюй, свечи посбивает....
Текст меня тронул, этот тайный смысл.... Такой мощный завуалированный посыл, все забыли про томос, а Серёга помнит. Серёга такой верующий это пипец. Така протидія була....5 років протидій і все....
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Всемирно известная(херзнахто) Олена Новацька!!!!!! Да ещё и совместно с другой дурой.....
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Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.
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Як в з..бали з тим томасом що за середньовіччя
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У зєлі 4 ногі.
Поєтому у нєго такая манєра ігри на піоніно...
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У зели четыре ноги,
Позади у него длинный хвост.
Но ты трогать его не моги
За его малый рост, малый рост...
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Чи знаєш ти хто такий агностик?
Чи усвідомлюєш ти що ти написав?
До речі не томас а томос!
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Зеля по этому случаю термос из Омана привезет.
Какая разница.
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А зелені слуги навіть не згадали про це. Ні-гу-гу.
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А отец пєтро навіть і забув про томаса.
У нього свой,сейшельский.
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Поршенко зараз в Константинополі.
З Варфоломієм.
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та то понятно,шо у константинополе.
це десь біля петіного катка.
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Нещасне, а чому назва міста Константинополь з маленької літери. Воно вас чухонців образило наданням Україні Томосу?
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тю...а як же Сейшелли????))))))))))))))) от же зєлєкурви!!! Знову збрехали!!!)))))
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Ну, Ви за добру справу, зроблену Вами, за рік разів 12 нагадали б.
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И всех, кто понимает эти угрозы:

"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" ((c) Муравьёв-Вешатель)
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У храмах ПЦУ пролунала спільна молитва вдячності з нагоди річниці отримання Томосу - Цензор.НЕТ 7645

Цифра дня: впервые с 1991 года МРОТ в России стал ниже, чем в Украине и в Габоне При этом, Украина практически не обладает природными ресурсами и находится в состоянии войны
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не так, шоб зовсім не володіє
чорнозем - дуже цінний природний ресурс
завдяки йому, ми - один з найбільших виробників якісної сільгосп продукції у світі
і голод в нас може бути тільки штучний, який сталєн зробив
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Шукала мульт про нашого віслючка - ніде нема. Тільки трейлер на ютюбе.
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Г+Г недостатньо?
Раніш у телевізорах можна було вимкнути червоний та синій прожектори і вся картинка ставала чорно-зеленою. А тепер треба знати код входу в інженерне меню.
Дочка нашого форумлянина днями викладе мультик. Хотілося би українську версію.
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мені сьогодні твітер підсунув акаунти Епіфанія та Євстратія в рекомендаціях
я підписався
подивимось
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Скандалом з Оманом нас відволікають від річниці підписання Томосу.
У храмах ПЦУ пролунала спільна молитва вдячності з нагоди річниці отримання Томосу - Цензор.НЕТ 4868 Дякую, пане Президенте!
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Похоже на фото бывших комсомольцев: 30 лет спустя...
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ага,бывших...
начала 90х
особенно тот,шо в рясе.
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нє,петро парашенко перебуває у ІSeychelles.
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СЬОГОДНІ. Субота, 5 січня, 2019,
«Це - історична подія:
Ми почули молитву УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ у Константинополі, - Порошенко».
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Порохобыдло само раздуло скандал, само же жалуется что его отвлекают.)))
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Это мой президент, а не то недоразумение оманское...
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СЬОГОДНІ.
Субота, 5 січня, 2019,
«Це - історична подія:
Ми почули молитву УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ у Константинополі, - Порошенко».
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шо зачит брешеш?
а з йолкою вас вислоухіх прокатил
лихо.
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ЗЕбил уже обсырается трижды на день! Дикий позор! Но он же Украину обсырает! Сколько это можно терпеть?!!!
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Зебил уже обсырается каждые день да еще трижды. Он он же Украину позорит! Сколько еще это терпеть?!!!
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А Єпіфан не хоче святкувати Різдво разом з православним Варфоломієм , католиком Папою , протестантами та всім (98%) християнським світом . Тримається Гуні Московського як вош кожуха . Разом і празднують . День народження змєя гаринича , після новорічного "посту" . Виглядає як слимачок .
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Давно-давно
Так, що й не видно,
Коли іще були
Пани та бідні,
Гідні та не гідні,
В одній країні
(Звісно, що не в Україні)
Жив-поживав один Гарант.
Ну, зовні просто франт!
І якось до Гаранта того
Прийшов народ.
Такий убогий!
Голодний! Домівка просто неба!
- От, як нам жить? - питає.
- Томосу вам треба!
- А їсти що?
Немає хліба вдома!
- Кажу ж вам, треба Томос!
- А чим платить за хату?
- Тим самим Томосом.
Які смішні хлоп'ята!
Як буде Томос,
Усе само піде на лад,
І не життя в нас буде - шоколад!
Наш край перейменуємо
В Мальдіви,
А вас ми так і будем
називать -
Щасливі!
Ну, люди були вражені
Безмежно -
Така, пробачте,
Томосозалежність!
Та що поробиш?
Ні з чим пішов народ
(А там малі були і голі)
І скоро від таких приколів
Помер на панщині…
Яка ж мораль?
Останнє слово
Я запозичу у Крилова:
«Беда, коль пироги печёт
Сапожник,
А томосы даёт пирожник».
 показати весь коментар
 
А Єпіфан не хоче св'яткувати Різдво разом з православним Варфоломієм , католиком Папою , протестантами , та усім (98%) християнським світом . Тримається Гуні Московського , як вош кожуха . Ото разом і празднують . День народження змєя гаринича . Після новорічного "посту" . Виглядає нівроку , як слимачок .
 показати весь коментар
 
А Єпіфан не хоче св'яткувати Різдво разом з православним Варфоломієм , католиком Папою , протестантами , та усім (98%) християнським світом . Тримається Гуні Московського , як вош кожуха . Ото разом і празднують . День народження змєя гаринича . Після новорічного "посту" . Виглядає нівроку , як слимачок .
 показати весь коментар
 
Єпіфан не хоче св'яткувати Різдво разом з православним Варфоломієм , католиком Папою , протестантами , та усім (98%) християнським світом . Тримається Гуні Московського , як вош кожуха . Ото разом і празднують . День народження змєя гаринича . Після новорічного "посту" . Виглядає нівроку , як слимачок .
 показати весь коментар
 
Єпіфан не хоче св'яткувати Різдво разом з православним Варфоломієм , католиком Папою , протестантами , та усім (98%) християнським світом . Тримається Гуні Московського , як вош кожуха . Ото разом і празднують . День народження змєя гаринича . Після новорічного "посту" . Виглядає нівроку , як слимачок .
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Святкувати - слово без апострофа, чудо московське. Давай ще 25 раз напиши. Ще б вас Єпіфаній запитав, що йому робити. Мєлі Ємєля - твая нєдєля.
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Прочёл новость полностью.

"...пять с половиной недель поста, чтобы люди, очистившись от греховной грязи, чистыми и достойными..." Полная хрень.Но люди,занимающиеся этой хренью,гораздо богаче большинства украинцев.(банальность) Они ничего не производят.Они ни за что не отвечают.Они просто...Они просто средневековые шарлатаны.Теперь дальше.Томос вроде как средство от рашинского влияния.Я это,безусловно,приветствую.Но ведь нет.рашка как контролировала наши лавры так и по прежнему контролирует.Это есть факт.Киевская,Святогорская...Тут при пете с восторгом писали о каждом приходе,перешедшем к нашим попам,но у нас их тысячи и тысячи.Ничего глобально не поменялось.Это тоже факт.Ну немножко помогли перехватить наживу нашим попам.И то хорошо...
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Прочёл новость полностью."...пять с половиной недель поста, чтобы люди, очистившись от греховной грязи, чистыми и достойными..." Полная хрень.Но люди,занимающиеся этой хренью,гораздо богаче большинства украинцев.(банальность) Они ничего не производят.Они ни за что не отвечают.Они просто...Они просто средневековые шарлатаны.Теперь дальше.Томос вроде как средство от рашинского влияния.Я это,безусловно,приветствую.Но ведь нет.рашка как контролировала наши лавры так и по прежнему контролирует.Это есть факт.Киевская,Святогорская...Тут при пете с восторгом писали о каждом приходе,перешедшем к нашим попам,но у нас их тысячи и тысячи.Ничего глобально не поменялось.Это тоже факт.Ну немножко помогли перехватить наживу нашим попам.И то хорошо...
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Святкувати - слово без апострофа., чудо московське. Давай ще разів 25 напиши свою "розумну пропозицію"., Ще б вас Єпіфаній мав запитати, що йому робити. Мєлі Ємєля - твоя нєдєля.
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Святкувати - слово без апострофа., чудо московське. Давай ще разів 25 напиши свою "розумну пропозицію"., Ще б вас Єпіфаній мав запитати, що йому робити. Мєлі Ємєля - твоя нєдєля.
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