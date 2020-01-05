 Іран оголосив про вихід із ядерної угоди

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю, про це в неділю, 5 січня, повідомляється в заяві уряду країни.

Іран разом з тим збирається і далі співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Тегеран також заявляє, що готовий повернутися до виконання своїх зобов'язань з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), якщо з країни знімуть санкції і гарантують облік її інтересів.

Це рішення Тегеран ухвалив після вбивства Сполученими Штатами іранського генерала Касима Сулеймані в Багдаді і заяви президента США Дональда Трампа про готовність завдати удару по 52 об'єктах в Ірані.

Тегеран готовий продовжувати переговори з "п'ятіркою" підписантів СВПД, але попередньо мусить домогтися, щоб США відповіли за вбивство Сулеймані, заявив офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві.

Іран почав поетапно відмовлятися дотримуватися умов ядерної угоди після того, як Вашингтон вийшов з угоди і став посилювати санкції проти Тегерана. Інші учасники угоди виступали за те, щоб вона була збережена.

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Нагадаємо, у ніч на 3 січня командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.