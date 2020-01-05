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Все про:Іран (128) ядерна зброя (257) ядерна безпека (113) ядерна енергетика (29)

 Іран оголосив про вихід із ядерної угоди

Іран остаточно відмовиться від обмежень щодо ядерної угоди, насамперед тих, які стосуються кількості центрифуг, а також рівня збагачення та обсягів зберігання урану.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю, про це в неділю, 5 січня, повідомляється в заяві уряду країни.

Іран разом з тим збирається і далі співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Тегеран також заявляє, що готовий повернутися до виконання своїх зобов'язань з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), якщо з країни знімуть санкції і гарантують облік її інтересів.

Це рішення Тегеран ухвалив після вбивства Сполученими Штатами іранського генерала Касима Сулеймані в Багдаді і заяви президента США Дональда Трампа про готовність завдати удару по 52 об'єктах в Ірані.

Тегеран готовий продовжувати переговори з "п'ятіркою" підписантів СВПД, але попередньо мусить домогтися, щоб США відповіли за вбивство Сулеймані, заявив офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві.

Іран почав поетапно відмовлятися дотримуватися умов ядерної угоди після того, як Вашингтон вийшов з угоди і став посилювати санкції проти Тегерана. Інші учасники угоди виступали за те, щоб вона була збережена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп погрожує застосувати проти Ірану нові види зброї за 2 трлн доларів

Нагадаємо, у ніч на  3 січня командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168462
 
 
 Топ коментарі
 
А нахєра Іран нелегально послав свого генерала в чужу країну в час заворушень там? Це так само, як гіркін був у Києві в січні 2014 на антимайдані. Треба було його теж тоді мочканути, може б і війни не було тоді!
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Прецедент Будапештского меморандума.

Если страна отказывается от ядерного оружия под гарантии безопасности, но безопасность не получает, а получает войну от одной из стран-гарантов - ядерное разоружение вообще теряет смысл.

Поэтому если Рашку не усмирят - ядерное оружие скоро будет у всех, включая африканских президентов-людоедов.
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А говорят: "Трамп - друг Израиля! Друг!!!"
С такими "друзьями"....(с)

Чего не натворишь чтобы улизнуть от импичмента.
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Тепер Ізраїль нарешті знищить ядерні об'єкти Ірану авіаударом.
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И получит десяток ракет по Тель-Авиву .х.йло будет просто в восторге от этого
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У тебе пластинку заїло - ти постиш по всім темам одне і те саме.
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чего не сделаешь, чтобы под украинским флажком топить за защиту трампа от импичмента, такие трампнаши ещё только в парашке водятся
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СМИ: ракетному обстрелу подвергся район Багдада, в котором находится посольство США

В воскресенье, 5 января, в 21:40 по ближневосточному времени издание "Аль-Майядин" сообщило, что в багдадской "зеленой зоне", районе, где сосредоточены правительственные учреждения и расположено посольство США, прозвучали сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.
Согласно этому источнику, несколько ракет упали в квартале.
Нет информации о причиненном ущербе или раненых.
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И нахера СШП это сделали?
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А нахєра Іран нелегально послав свого генерала в чужу країну в час заворушень там? Це так само, як гіркін був у Києві в січні 2014 на антимайдані. Треба було його теж тоді мочканути, може б і війни не було тоді!
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СШП в Ирак войска ввели легально!?Такое впечатление,что тут на форуме полоумные дегенераты высеры штампуют.Потом не обижайтесь,когда так же поступят с нами!
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У США взагалі-то є діюча угода з чинним урядом Іраку про перебування там контингенту військ...
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Мы не обидимся, когда так поступят с лаптеногими репоедами.
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меня удивляют полоумные дегенераты, которые лезут в битву против сша, шото коцапами тхне...
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Все просто. Хто за США, той українець, хто за терористів, той мокаль під проксі.
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И нахрена паРашка украинский Крым и Донбасс оккупировала ?
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Фиг там. Мировые элиты совсем не против отправить в бой пару миллионов быдла, как они и делали в Первую и Вторую мировые войны, и много раз до того. Но рисковать своей шкурой - нетушки.
Думаешь почему после изобретения ядерного оружия мировые войны резко прекратились? Именно потому, что политота тоже жить хочет. А подлетное время ракеты настолько малое, что вождь может и добежит до бункера, а вот все члены его семьи, родственники и друзья - точно нет. Да и последующая многолетняя отсидка в бункере - дело малоприятное.
Поэтому сейчас ядерные державы воюют другими методами - через прокси, терроризм, пропаганду, кибератаки, экономику. Но только не лоб в лоб. Те времена прошли навсегда.
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Хлопчики, дівчатка, схоже, що попереду у планети велика хрінь, а ми її співучасники. Боже, бережи нас грішних
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Ця "велика хрінь" називається війна. І в Україні вона йде вже 5 років.
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Ага война, только на Донбассе территориально ограниченная и официально антитеррористическая операция, войну ни кто ни кому не объявлял и поверь полноценная война это другое.
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Так. Але зброя яку ланують використовувати зараз, буду інша
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ничего в этот раз не будет...
Иран по ходу сдает назад....- серьезных нападений на США не будет..
Пошел торг...
но на всякий случай ....Аминь.... Иран объявил о выходе из ядерной сделки - Цензор.НЕТ 6296

Иран вместе с тем собирается и далее сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Тегеран также заявляет, что готов вернуться к выполнению своих обязательств из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если со страны снимут санкции и гарантируют учет ее интересов.Источник: https://censor.net.ua/n3168462
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велика хрінь - єдиний вихід лаптеногим зберегти імперію
тому вони її пристрасно прагнуть
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У мене давно підозра, нічим не підтверджена, що воно клеїть ласти, і вирішило, що й світу існувати не варто. Але ж це проблема плішивого та інших полудурків при владі. А я про нас і наших нащадків
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Даремно вони так. Тепер Америка увалить і по іранським АЕС.
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теперь є кому увалити і по іранським АЕС, Бібі ще на волі...))
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а осадок от радиации увалит на кого Бог пошлет? Замечательная идея
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Прецедент Будапештского меморандума.

Если страна отказывается от ядерного оружия под гарантии безопасности, но безопасность не получает, а получает войну от одной из стран-гарантов - ядерное разоружение вообще теряет смысл.

Поэтому если Рашку не усмирят - ядерное оружие скоро будет у всех, включая африканских президентов-людоедов.
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МИД Ирана: наш ответ "заставить врага пожалеть", но не приведет к войне с Америкой

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в воскресенье, 5 января, выступая на брифинге в Тегеране, заявил: "Иран не стремится к войне с США, но готов к любым обстоятельствам".
По словам Мусави, Иран обязательно ответит на действия армии США, в результате которых был убит командующий спецподразделением "Кудс" генерал Касем Сулеймани, и "заставит врага пожалеть" о содеянном, но этот ответ не приведет к войне с Америкой.
При этом Мусави заявил, что Тегеран готов вести переговоры с Соединенными Штатами по поводу "ядерной сделки", хотя убийство Сулеймани и привело к резкому ухудшению и без того сложных отношений между двумя странами.
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О .Вот и поворот наметился . На том всё и закончится . Иран повыёживается типа он строит бонбу , а её потом тихо привезут из мордора и с помпой взорвут в иранской пустыне -бойся омерика . Грядёт очередная многох.йловочка
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а зачем им привозить, у них добывается и обогащается уран, возможно носители позаимствуют. У них с этим есть огромный потенциал и люди по настоящему поддержат. Я тебя уверяю что с россией все это не связано а с под небесной, все намного серьезней
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А все помнят операцию Израиля "Опера" в 1981-м ? Теперь такую же (только намного круче) образцово-показательную порку бородатым фанатикам продемонстрирует уже не Израиль а США.
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Иран - одна из четырех стран на планете, способная принять вызов от самих США. Можно как угодно относиться к персам, от насмешек до ненависти, но нельзя игнорировать факт, что Иран - это колыбель многих народов и цивилизаций.
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Эта колыбель почти десяток лет бодалась с другой колыбелью, пока не пришел лесник и не разогнал всех нах.
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Это, когда Саддам Хусейнчик решил хапнуть иранской землицы в Междуречье, ввел свои самые модернизированные войска, в надежде на блицкриг, а потом увяз в боях, и с позором был изгнан, не успев оформить факт аннексии ? Помним-помним. И началась десятилетняя война на истощение. И тогда Ираку помогали и США, и СССР.
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так дело в том что у Ирана нет землицы в Междуречье и не должно быть
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НЕ потянет .А там ещё Израиль присоединится 100% потому что ответка будет по его территории . НО скорее всего ничего так и не произойдёт . У меня вообще своя версия всего того что происходит .Но она слишком длинная .Короче уши всего этого торчат из кремля . Последнее ирано -американское обострение пришлось на 2007-2008 годы .Все кричали тогда , будет война .И война произошла . В Грузии ........
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Насправді нездатна.І колискою в більшій мірі є,все-таки,Ірак.
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Юра Сюзик - вы не в тренде...

здесь на Цензоре украинцы записали себя в евреи и в американцев и предлагают всех иранцев убить... Іран оголосив про вихід із ядерної угоди - Цензор.НЕТ 3506
Так мило это читать....
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А я всегда "не в тренде". У меня на все - своя точка зрения. Здесь, на ЦН, вообще у форумчан отключено критическое мышление, а благодаря ботам от Минстеця, искажающим информационное пространство Украины, создается впечатление, что тут только "ура-патриоты", которыми удачно манипулируют "власть предержащие".
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Іранська влада відбита на всю голову.
Була собі країна Іран, при шаху вона вибрала західний шлях розвитку. Іран став світським, там відмінили шаріат, дозволили алкоголь, скасували носіння паранджі, дозволили жінкам машини водити - до середини 70-х це була друга Туреччина! Іран почав посилати талановиту молодь в європейські та американські вузи! Тегеран називали близькосхідним Лас-Вегасом - там відкрили дорогі готелі, бари, казино, клуби. У країні збудували круті курорти - нафтодоларів вистачало...

Але найшлися упороті, які захотіли "вєрнуть всьо в зад!" - скинули прогресивного шаха і встановили ісламістський режим аятоли... Ще й порушили всі міжнародні норми і захопили в заручники дипломатів з посольства США - навіть нацисти в 1941 чи комуняки в 1917 такого собі не дозволяли!
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Як скажеш ото - "найшлися" - чи не комуняки їх винайшли?
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А що робив лідер бойовиків Ірану, в Іраку??? Особливо під час нападу бойовиків на консульство США???
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Приблизно те ж саме, що і гіркін з моторолою на антимайдані в Києві та Харкові, відповідно... Тільки гіркін і моторило - не той рівень, бо ними ж керували тут російські колеги Сулеймані того!
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А что в Ираке делают пиндосы?
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Он там был, по официальному приглашению Ирака.Сегодня парламент Ирака принял решение о выдворении армии США с территории страны.
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Хусейн два рази таке рішення приймав.
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Будет то, что было с Югославией, уничтожат всю инфраструктуру и Иран вернётся в средневековье без атомной энергетики.
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там нефть поэтому не все так однозначно....
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Иран, это не Югославия и не Ирак, там ПВО валом и 600 тысячная отбитая на всю голову армия.Плюс там без пяти минут, ядерное оружие будет.
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Іран це не Ірак, але Ірак вони не змогли перемогти.
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Дурачки эти американцы. Нужно было сказать : "Это не мы!!! Нас там нет и не было. Это иранские шахтеры запустили ракету.."
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з ядерної угоди для Ірану є тільки один вихід: на смітник
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а вы говорите вернуть Украине ядерный статус)))
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Израиль вполне в состоянии разнести иранские реакторы, как разнес реакторы в Ираке.
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в эпоху, когда американцы научились запускать ракету в форточку так, что соседнее стекло остаётся целым, я бы, на месте этого бородатого аятоллы, вел себя осмотрительнее
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От вам і Будапештський меморандум🤗 Хто тепер переканає Іран, що ядерні угоди виконуються?
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А кто его убеждать будет,просто развалят его ядерные заводы и все,а мы сами отдали.
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А що їм завадить? Там все на тоненького, декілька ударів і промисловість Ірану стане.
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Не смешите.Если бы производство что было таким простым,то яо имело бы весь мир и кому не лень.
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Стрёмно иракским керманычам и понты перед своим упоротым лохторатом надо блюсти и ракета в окно спальни уже перебор.
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Хасан Насралла, лидер союзного Ирану ливанского движения «Хезболла» заявил сегодня, что возмездие за убийство иранского командира Касема Солеймани должно быть направлено против американского военного присутствия на Ближнем Востоке, а не против граждан США, заявив, что нанесение вреда простым американцам сыграет на руку президенту Трампу.

Об этом сообщает влиятельное американское издание «Вашингтон пост».

Целями будут «все американские военные базы в регионе, их военные корабли, каждый генерал и солдат на наших землях», - сказал он на церемонии, состоявшейся в южном пригороде Бейрута в память о смерти Солеймани.

«Это американские военные убили Хадж Касема, и они должны заплатить за это, - добавил он в обращении. Но американские граждане не должны пострадать, сказал Насралла.

Говоря о возмездии, «мы не имеем в виду американский народ», - уточнил он.

«В нашем регионе много американских гражданских лиц - инженеров, бизнесменов, журналистов. Мы не будем их трогать. Прикосновение к любому гражданскому лицу в любой точке мира будет только служить в пользу политики Трампа».

«Истинным, справедливым возмездием для тех, кто совершил это убийство, являются американские военные. Мы начнем битву против этих убийц, этих преступников».
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Насрулла означає - перемога Аллаха🤗
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Победобесие!...мощи русского флота,десантный корабль "Орск"тяну
тся НАТОвским буксиром..в родную гавань))..это круче скрепных нанотехнологий
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Иран понимает, что против США войну не выиграют и потому решили ядерное вооружение создать. Рашка может еще им помочь в этом. Украине тоже по военной силе пока не победить РФ и Украина обладает всем, чтобы создать без проблем ядерное оружие против РФ. Наших физиков слушал, которые еще при СССР создали ядерное вооружение и говорят значит, что могут восстановить ядерный статус Украины за пол года, только им нужен приказ и средства. Украине нужно восстановить ядерный статус с ракетами малой дальности и США не будет против! Для защиты от РФ, ядерное вооружение - это то, что нужно Украине! РФ трижды подумает, прежде, чем нападать на Украину с Ядерным оружием.
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Чого ви впевнені що США не буде проти?
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Камент про глубоко обеспокоенных иврапейцев уже был?
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И еще один удар по скрепам.Молодежка сборной анады победила россию 4-3.Канада чемпион.!
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Какая разница, кто откуда вышел, главное, чтобы все жили в мире и дружбе, а улицы были освещены и заасфальтированы. Всем добра!
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Иран для США и Израиля чисто полигон.пара ударов с воздуха и от Ирана останется радиоактивный пепел
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Эрдоган отдал расейский металлолом С-400 Пентагону.Предатель.Хи хи
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