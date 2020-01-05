 Іран оголосив про вихід із ядерної угоди

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю, про це в неділю, 5 січня, повідомляється в заяві уряду країни.
Іран разом з тим збирається і далі співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Тегеран також заявляє, що готовий повернутися до виконання своїх зобов'язань з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), якщо з країни знімуть санкції і гарантують облік її інтересів.
Це рішення Тегеран ухвалив після вбивства Сполученими Штатами іранського генерала Касима Сулеймані в Багдаді і заяви президента США Дональда Трампа про готовність завдати удару по 52 об'єктах в Ірані.
Тегеран готовий продовжувати переговори з "п'ятіркою" підписантів СВПД, але попередньо мусить домогтися, щоб США відповіли за вбивство Сулеймані, заявив офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві.
Іран почав поетапно відмовлятися дотримуватися умов ядерної угоди після того, як Вашингтон вийшов з угоди і став посилювати санкції проти Тегерана. Інші учасники угоди виступали за те, щоб вона була збережена.
Нагадаємо, у ніч на 3 січня командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.
В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.
Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.
С такими "друзьями"....(с)
Чего не натворишь чтобы улизнуть от импичмента.
В воскресенье, 5 января, в 21:40 по ближневосточному времени издание "Аль-Майядин" сообщило, что в багдадской "зеленой зоне", районе, где сосредоточены правительственные учреждения и расположено посольство США, прозвучали сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.
Согласно этому источнику, несколько ракет упали в квартале.
Нет информации о причиненном ущербе или раненых.
Думаешь почему после изобретения ядерного оружия мировые войны резко прекратились? Именно потому, что политота тоже жить хочет. А подлетное время ракеты настолько малое, что вождь может и добежит до бункера, а вот все члены его семьи, родственники и друзья - точно нет. Да и последующая многолетняя отсидка в бункере - дело малоприятное.
Поэтому сейчас ядерные державы воюют другими методами - через прокси, терроризм, пропаганду, кибератаки, экономику. Но только не лоб в лоб. Те времена прошли навсегда.
Иран по ходу сдает назад....- серьезных нападений на США не будет..
Пошел торг...
но на всякий случай ....Аминь....
Иран вместе с тем собирается и далее сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Тегеран также заявляет, что готов вернуться к выполнению своих обязательств из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если со страны снимут санкции и гарантируют учет ее интересов.Источник: https://censor.net.ua/n3168462
тому вони її пристрасно прагнуть
Если страна отказывается от ядерного оружия под гарантии безопасности, но безопасность не получает, а получает войну от одной из стран-гарантов - ядерное разоружение вообще теряет смысл.
Поэтому если Рашку не усмирят - ядерное оружие скоро будет у всех, включая африканских президентов-людоедов.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в воскресенье, 5 января, выступая на брифинге в Тегеране, заявил: "Иран не стремится к войне с США, но готов к любым обстоятельствам".
По словам Мусави, Иран обязательно ответит на действия армии США, в результате которых был убит командующий спецподразделением "Кудс" генерал Касем Сулеймани, и "заставит врага пожалеть" о содеянном, но этот ответ не приведет к войне с Америкой.
При этом Мусави заявил, что Тегеран готов вести переговоры с Соединенными Штатами по поводу "ядерной сделки", хотя убийство Сулеймани и привело к резкому ухудшению и без того сложных отношений между двумя странами.
здесь на Цензоре украинцы записали себя в евреи и в американцев и предлагают всех иранцев убить...
Так мило это читать....
Була собі країна Іран, при шаху вона вибрала західний шлях розвитку. Іран став світським, там відмінили шаріат, дозволили алкоголь, скасували носіння паранджі, дозволили жінкам машини водити - до середини 70-х це була друга Туреччина! Іран почав посилати талановиту молодь в європейські та американські вузи! Тегеран називали близькосхідним Лас-Вегасом - там відкрили дорогі готелі, бари, казино, клуби. У країні збудували круті курорти - нафтодоларів вистачало...
Але найшлися упороті, які захотіли "вєрнуть всьо в зад!" - скинули прогресивного шаха і встановили ісламістський режим аятоли... Ще й порушили всі міжнародні норми і захопили в заручники дипломатів з посольства США - навіть нацисти в 1941 чи комуняки в 1917 такого собі не дозволяли!
Об этом сообщает влиятельное американское издание «Вашингтон пост».
Целями будут «все американские военные базы в регионе, их военные корабли, каждый генерал и солдат на наших землях», - сказал он на церемонии, состоявшейся в южном пригороде Бейрута в память о смерти Солеймани.
«Это американские военные убили Хадж Касема, и они должны заплатить за это, - добавил он в обращении. Но американские граждане не должны пострадать, сказал Насралла.
Говоря о возмездии, «мы не имеем в виду американский народ», - уточнил он.
«В нашем регионе много американских гражданских лиц - инженеров, бизнесменов, журналистов. Мы не будем их трогать. Прикосновение к любому гражданскому лицу в любой точке мира будет только служить в пользу политики Трампа».
«Истинным, справедливым возмездием для тех, кто совершил это убийство, являются американские военные. Мы начнем битву против этих убийц, этих преступников».
тся НАТОвским буксиром..в родную гавань))..это круче скрепных нанотехнологий
ги