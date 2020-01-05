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Все про:Помпео (174) Сулеймані (7)

 Адміністрація президента США діятиме без вагань у разі провокацій Ірану, - Помпео

Глава Держдепартаменту США Майк Помпео в телефонній розмові з індійським колегою Субрахманьямом Джайшанкаром пообіцяв, що Вашингтон діятиме без вагань у разі провокацій і погроз з боку Ірану.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Помпео написав у твіттері.

"Джайшанкар і я щойно обговорили триваючі погрози і провокації з боку Ірану. Адміністрація (президента США Дональда) Трампа буде діяти без вагань, щоб зберегти життя американців, а також життя наших друзів і союзників у безпеці", - написав у неділю у себе в твіттері Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО збирається на спеціальне засідання після смерті іранського генерала Сулеймані

Нагадаємо, у ніч на  3 січня командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

Читайте також: Трамп погрожує застосувати проти Ірану нові види зброї за 2 трлн доларів

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168460
 
   
 Топ коментарі
 
Респект америкосам! Сказал-сделал!
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Де б воно не було, всюди лажа, руйнація. Але ж зебіли вибрали його презЕдентом України. Шухер !!!
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Делегация российских военных в Тегеране 🇮🇷 Как тебе такое, мистер @realDonaldTrump?

Адміністрація президента США діятиме без вагань у разі провокацій Ірану, - Помпео - Цензор.НЕТ 234
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террористы несут венки на могилу подельника.
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Американцям.

Не уподоблюйся підаррашкам.
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респект - це не цілування в дупу, як ти пропонуєш. Вони ще нам за Будапешт не відповіли.
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Пора запасаться попкорном,но пусть США нагнет фанатиков с засРашкой
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трамп решил тоже намутить себе немного победобесия. Было бы неплохо, чтоб кацапы тоже попали под раздачу за компанию.
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С такой мощной армией и техникой уже США давно бы стерла с лица земли этот Иран.
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Для всех лучше бы зеленый дурень не сем не встречался, - Трампа он уже подставил под импичмент... Боюсь, - Оман ждут тяжелые времена=)
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Де б воно не було, всюди лажа, руйнація. Але ж зебіли вибрали його презЕдентом України. Шухер !!!
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Цензор! Почему убийство? Почему не "ликвидация"? Он что вам этот шиит сват,брат?
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Тем более они угрожают ядерным оружием.
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проблема в том что они не только угрожают,а обязательно его применят при первой же возможности,поэтому иран нужно множить на ноль уже немедля.
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Справа не в тому що вони мають ЯО. Вони не мають надійних засобів його доставки. Це як автівка без бензину.-толку ніякого лише понти. Те ж саме і корейський жирдос-верещить як недорізане,але особливої загрози не представляє. Чурбани пакистанські добре розуміють що в разі примінення ними ядерної зброї-неважливо досягне вона цілі чи вибухне не там де треба чи ракету зіб"ють в польоті-це буде перше і останнє що зробить іранський режим.Там напротязі декількох годин будуть знищені усі військові бази,заводи ,аеродроми ,пускові площадки з ракетами і все озброєння яке літає далі ніж за 30 км.
А звіздіти-не мішки носити. Адміністрація президента США діятиме без вагань у разі провокацій Ірану, - Помпео - Цензор.НЕТ 2432
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Ну судя по тому,что тут начали высеры кацапские печатать по сто раз на день,то вполне возможно.
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Не фиг было с ними изначально договариваться по-поводу ядерного оружия. А теперь только сила.
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Ещё одно подтверждение ,что с фанатиками и беспредельщиками типа ятолл и засрашки бесполезно о чем то говорить,только в рог давать.
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Путин - типичный фанатик и беспредельщик.
И где ?
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Ну как бы насрал на международное право.Вам этого мало?
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А вы ждёте ,что США за нас вступится.Такого не будет.Забудьте.
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соплежевание обамовское закончилось . иранцы думали что им простили сбитый дрон ? после убийства американского контратктора и поджега посольства зажмурили двух лидеров террористов . будет еще , не сомневайтесь .
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Иран запустил центрифуги. Теперь у Израиля и у США нет другого выхода. Будет война...
путин во время конфликта захочет кинуть иранцев и перейти на сторону анти-иранской коалиции... Угадайте, - за что???
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не угадаю...
а Израиль да..., теперь должен вогнать Иран в каменный век....
и вообще - Мир соскучился по Большой войне...
Заждались....
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путин променяет предательство Ирана на Украину... путин объявит новый Крестовый поход против неверных в обмен на переход Украины под его крылышко.... И рыжий дурак, не моргнув глазом, нас сдаст!
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Rhodesian - глубокая аналитика...

я так не могу..
Я только знаю, что большие боссы от политики не могут нормально спланировать даже свой поход на горшок...- обычно всегда провалы...
Что США, что Московия, что Европа....
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Смокчуть кацапи. Який похід? Вони Чечні дань платять.
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В ІРАНІ ПРОПОНУЮТЬ ДАТИ $80 МІЛЬЙОНІВ ЗА ГОЛОВУ ТРАМПА, - THE MIRROR

https://newsua.one/news/v-irani-proponuyut-dati-80-milioniv-za-golovu-trampa-the-mirror.html

Администрация президента США будет действовать без колебаний в случае провокаций Тегерана, - Помпео - Цензор.НЕТ 5763

Державне телебачення Ірану оголосило про нагороду в розмірі $80 мільйонів за голову президента США Дональда Трампа.

Про це пише The Mirror.
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Трамп посмотрел "tail wags the dog", но он, дурак, не понял главного, - война должна быть молниеносной и быстрой! С Ираном рыжий дурень не справится до Ноября
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МИД Ирана: наш ответ "заставить врага пожалеть", но не приведет к войне с Америкой

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в воскресенье, 5 января, выступая на брифинге в Тегеране, заявил: "Иран не стремится к войне с США, но готов к любым обстоятельствам".
По словам Мусави, Иран обязательно ответит на действия армии США, в результате которых был убит командующий спецподразделением "Кудс" генерал Касем Сулеймани, и "заставит врага пожалеть" о содеянном, но этот ответ не приведет к войне с Америкой.
При этом Мусави заявил, что Тегеран готов вести переговоры с Соединенными Штатами по поводу "ядерной сделки", хотя убийство Сулеймани и привело к резкому ухудшению и без того сложных отношений между двумя странами.
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обогащение плутония, - это не красная, а уже "зелена" линия...
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А говорят: "Трамп - друг Израиля! Друг!!!"
С такими "друзьями"....(с)

Чего не натворишь чтобы улизнуть от импичмента.
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дарма, що Держтелебаченню Ірану тепер ні ріалу не дадуть за голови Роухані, Хаменеї та Насрали
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Пришибленные кораном бармалеи похоже *********** ************* договорились.
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Филипп Филиппович Преображенск - у этих "бармалеев" между прочим много вековая история...

и бармалеями их московиты называют.. Адміністрація президента США діятиме без вагань у разі провокацій Ірану, - Помпео - Цензор.НЕТ 2284
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Не проехали. Расчехляйся по-полной. Расскажи как ты любишь бородатых фанатиков за то что у них "история". "Многовековая". И поэтому они имеют право пороть любую муйню!
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Історія у народа а не у теперішньої влади
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Согласен. Многовековая история - аргумент, конечно, оригинальный и, к тому же, железный... Почти такой же железный, как и "железный купол" у Израиля, не ??? Адміністрація президента США діятиме без вагань у разі провокацій Ірану, - Помпео - Цензор.НЕТ 5260
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Грышка Распутный 2 - а что мне тот Израиль?

Там у нас друзей нет вообще то...

Адміністрація президента США діятиме без вагань у разі провокацій Ірану, - Помпео - Цензор.НЕТ 7728
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вони не кораном гепнуті, а ісламо-фашиським режимом, що започаткував аятола Хомейні
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Тут конечно провести параллель сложно. НО! Но за персами, а потом иранцами тянется давняя традиция. И Россия в своё время почти первая хлебала. Грибоедова имею в виду 200 лет назад. Но нюхаются всё равно с ними. И ясно кто стоял за спиной этих событий с Ираном в последнее время. Этот генерал только в 2019 г был в РФ 4 раза! Но такие мульки с америкосами не проходят. То что Иран с ЯО заигрался и давно---ясно. Пора в будку псину. Ну и тому кто цепь держит собачью наука! Но скорее всего псина заползёт в будку сама без напоминаний.
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Цікаво, що американці спочатку подумають, потім зроблять, а потім озвучать. Прийняли рішення, зробили, теперь озвучили.
Українські політики, думають чи не думають, але спочатку обіцяють, а потім вже й робити не треба. Вже треба інше обіцяти.
Інший менталітет.
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Когда уже Штаты и остальной цивилизованный мир поймут, что гидру надо рубить с головы? А голова у неё в Кремле. Администрация президента США будет действовать без колебаний в случае провокаций Ирана, - Помпео - Цензор.НЕТ 9314
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Давно пора уничтожать страны, которые и сами толком не живут, а еще и другим мешают и угрожают. Иран, кндр,раша должны быть ликвидированы
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Флаг в руки! Только не забудь еще горшок с собою прихватить!
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За всеми тянется традиция и история и это ничего не значит , Греки(древние ) придумали много чего и развили. и воевали , сейчас это ******** пляжные . как и итальянцы.Персы это как и остальные смуглые , которые живут традициями начала эры .
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Перси це ті що під керівництвом Дарія пів світу захопили та від наших предків такої ***** відгребли, що більше ніколи не хотіли на українські землі нападати.
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Тоді можливо Зеленський і не буде звільняти Трампа... у нього ще є час подумати...
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Может не многие знают но США разрабатывало реактивный снаряд с ядерной боеголовкой малой мощьности который пробовает скальные породы и на глубине делает бабах Адміністрація президента США діятиме без вагань у разі провокацій Ірану, - Помпео - Цензор.НЕТ 2216 зря что ли разрабатывали??
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гебнявим то не важливо
головне - виставити Америку бякою
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Я же сказал, новая разработка...для гарантированного уничтожения любой деятельности в горах....
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а ще він сказав, що він не гебнявий
нібито мені не однаково хто він: гебнявий, чи просто юний дзержинець
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Почитай про савецкую красную ртуть и применение её в системе пещер Тора-Бора в Афгане и не неси чушь про "новуйуразработку". Этой "новойразработке" уже лет сорок...
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И даже не просили "Трамп - введи!" ...ввёл, уверен не последний раз...
Перенаселение на планете, похоже принято решение исправить это за счёт упоротых муслимов...думалось что Индия с Пакистаном проредят своё население парочкой ядрёных бомб.
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Трамп давно связан с российской мафией, с конца восьмидесятых. Ньй Йорк Таймс пишет что в Пентагоне были ошеломлены приказом Трампа на ликвидацию этого иранского Сатаны Касыма чи как там этого садюгу. Никто не ожидал такого жесткого решения. ЗАчем это сделал Трамп мы врядли узнаем, но как бы не чекисты за этим стояли, цены на нефть теперь гарантированно долго не упадут.
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Цей рижий кіт, агент кремля. Це зрозуміло розумним людям. Рюсська мафія черезз свох агентів впливу спочатку вивела його в кандидати, а потім через маніпуляції ЗМІ та слабку кандидатуру від демократів, вплинули на американського виборця. Який зробив свій вибір без вибору. А тепер він все робить для того, щоб ослабити вплив США в світі і підвищити вплив путіна та росії.
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Можно сказать, так уж их достал Обама.

Там и без Барака, местьіе інтєллігєнти, с етім дєлом справлялись хорошо.
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Не знаю как там кацапские интеллигенты, но Обама спалился на камерах видеонаблюдения в подъездах этих интеллигентов стопроцентно. Вот расшифровка записей камер видеонаблюдения.
Ищё и влыбаицца, гггадюка !!! Адміністрація президента США діятиме без вагань у разі провокацій Ірану, - Помпео - Цензор.НЕТ 4736

Адміністрація президента США діятиме без вагань у разі провокацій Ірану, - Помпео - Цензор.НЕТ 4115
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Ось і третя світова стукає у двері..... А це тому, що людство втратило відчуття реальності і розум обираючи в керівництво держав цинічних тупих, закомплексованих злодіїв, які за ради своїх амбіцій готові кинути в мясорубку мільйони людей.
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Так вона вже давно іде. Ви тільки протрезвіли?
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Ні, ні !!!! Це тільки початок. Іграшки. А от коли сратися почнуть усі в прямому сенсі цього слова, ото буде війна, а тому кому повезе той всратися не встигне...... Адміністрація президента США діятиме без вагань у разі провокацій Ірану, - Помпео - Цензор.НЕТ 4450
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Очень интересно будет посмотреть эту Войну. Обе стороны долго и упорно готовились и можно сказать рады предстоящей битве! Ставлю на США за них и болею, особенно буду радоваться "сухой" победе.
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Помидоры американские запретить, как Вовка Питерский, и делов-то.
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Андрюша скажи на милость,как тебе живётся без мозга?
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Ти краще розкажи як ти із зайвою хромосомою живеш.
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Ставь на Иран, дурачок.....О! Иван ставит на Иран!
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Три ракеты упали в 600 метрах от американского посольства в Багдаде. Вчера ближайшая не долетела 1.000 метров. Потихоньку пристреливаются.
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....а кацапы бегут с Ирана, потому что дядя Сэм не пощадит их:
Адміністрація президента США діятиме без вагань у разі провокацій Ірану, - Помпео - Цензор.НЕТ 5180


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Вот только не Иран угандонил пиндоского генерала.Это самое дубильное,что СШП утворили!Дэбилы бл!
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У меня, по этому поводу, пока что- только одно: я не завидую экипажам судов, которые следуют Ормузским проливом. Вспоминая атаки быстроходных иранских катеров, ничего хорошего ждать не могу. Могут, кстати, мины высыпать, как уже не раз случалось. Неприятная хрень! Кто угодно может попасть или под обстрел, или напороться на мину. Как хорошо быть в мирной Гане! Вон, пришел новенький тяжеловесовоз, голландец, притаранил турбину, для какой-то электростанции... Всё нормально, тихо и мирно. В отличие от...
Адміністрація президента США діятиме без вагань у разі провокацій Ірану, - Помпео - Цензор.НЕТ 247
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Нууу... Это, как с алкашом-соседом. Который, сначала, отравляет жизнь всему подъезду, а потом удивляется, чего это, его всем подъездом п.здят Адміністрація президента США діятиме без вагань у разі провокацій Ірану, - Помпео - Цензор.НЕТ 58
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опять эта Канада, надо же, опять надрали скрепоносцам мелдонии задницы 4:3, Канада чемпион в хокеие У20
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