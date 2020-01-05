 Адміністрація президента США діятиме без вагань у разі провокацій Ірану, - Помпео

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Помпео написав у твіттері.
"Джайшанкар і я щойно обговорили триваючі погрози і провокації з боку Ірану. Адміністрація (президента США Дональда) Трампа буде діяти без вагань, щоб зберегти життя американців, а також життя наших друзів і союзників у безпеці", - написав у неділю у себе в твіттері Помпео.
Нагадаємо, у ніч на 3 січня командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.
В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.
Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.
Не уподоблюйся підаррашкам.
А звіздіти-не мішки носити.
И где ?
путин во время конфликта захочет кинуть иранцев и перейти на сторону анти-иранской коалиции... Угадайте, - за что???
а Израиль да..., теперь должен вогнать Иран в каменный век....
и вообще - Мир соскучился по Большой войне...
Заждались....
я так не могу..
Я только знаю, что большие боссы от политики не могут нормально спланировать даже свой поход на горшок...- обычно всегда провалы...
Что США, что Московия, что Европа....
https://newsua.one/news/v-irani-proponuyut-dati-80-milioniv-za-golovu-trampa-the-mirror.html
Державне телебачення Ірану оголосило про нагороду в розмірі $80 мільйонів за голову президента США Дональда Трампа.
Про це пише The Mirror.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в воскресенье, 5 января, выступая на брифинге в Тегеране, заявил: "Иран не стремится к войне с США, но готов к любым обстоятельствам".
По словам Мусави, Иран обязательно ответит на действия армии США, в результате которых был убит командующий спецподразделением "Кудс" генерал Касем Сулеймани, и "заставит врага пожалеть" о содеянном, но этот ответ не приведет к войне с Америкой.
При этом Мусави заявил, что Тегеран готов вести переговоры с Соединенными Штатами по поводу "ядерной сделки", хотя убийство Сулеймани и привело к резкому ухудшению и без того сложных отношений между двумя странами.
С такими "друзьями"....(с)
Чего не натворишь чтобы улизнуть от импичмента.
*********** *************договорились.
и бармалеями их московиты называют..
проехали...
Там у нас друзей нет вообще то...
Українські політики, думають чи не думають, але спочатку обіцяють, а потім вже й робити не треба. Вже треба інше обіцяти.
Інший менталітет.
головне - виставити Америку бякою
нібито мені не однаково хто він: гебнявий, чи просто юний дзержинець
Перенаселение на планете, похоже принято решение исправить это за счёт упоротых муслимов...думалось что Индия с Пакистаном проредят своё население парочкой ядрёных бомб.
Там и без Барака, местьіе інтєллігєнти, с етім дєлом справлялись хорошо.
Ищё и влыбаицца, гггадюка !!!