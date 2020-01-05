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Все про:Бандера (98) Конотоп (38) пам'ятник (547) Марцінків (7) Семеніхін (22)

 Івано-Франківськ подарує Конотопу пам'ятник Бандері

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував встановити пам'ятник Степану Бандері на кордоні з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в фейсбуці.

За його словами, це буде найсхідніший  пам'ятник в Україні Бандері, ще й під московським кордоном.

"Мені важливо під яким пам'ятником зустрічатися! Знаєте, буквально перед цим говорив з мером Конотопа Артемом Семеніхіним. Це місто, яке за 40 км від кордону з Москвою. Він у нас найсхідніший мер-націоналіст. Я висловив бажання, щоб ми разом попрацювали і цього року подарували їм пам’ятник Степану Бандері й встановили в Конотопі на вулиці Бандери", - написав Марцінків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На рішення адмінсуду про незаконність найменування проспектів іменами Бандери і Шухевича буде подано апеляцію, - В'ятрович

Як повідомлялося 1 січня 2020 року минуло 111 років з дня народження провідника ОУН Степана Бандери. У Києві та Львові відбулися урочисті заходи. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168459
 
   
 Топ коментарі
 
Семеніхін - дуже хороший мер. Маю родичів у Конотопі і часто там буваю. Завдяки Семеніхіну вперше за років 15-20 з'явилось вуличне освітлення (причому навіть на околицях), активно роблять дороги, вперше з часів ссср закупили десяток трамваїв. Не забувають і про духовне життя - проводять святкування річниці Конотопської битви і встановили монументи її героям, проводять безкоштовні концерти патріотичних виконавців (Руслана, Тінь сонця, Тарас Компаніченко і тд)
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Оце каци будуть казитися. Ивано-Франковск подарит Конотопу памятник Бандере - Цензор.НЕТ 1759
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Ти весь час шукаєш ворогів, тому пруфи не потрібні. Ти мені вже набрид, кацапе.
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Ой мізки, мізки ви мої,
Довго служили ви мені.
Довго служили роками,
Їх промивали «Сватами»
Слуги народу з Квартала.
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Новина неповна, до речі, бо в ФБ мер Франика пише, що також Києву подарують пам'ятник Франку...
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Очень хорошая идея .

Если бы я был сейчас в Украине, я бы сделал петицию , что бы переименовать улицу на которой живет президент ЗЕ-говно , в улицу имени Гитлера . Какая разница на какой улице живет еврей ? Не ?
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Я бы, конечно, не поганил украинские города именем Гитлера. А имя зебила через несколько лет будут произносить с не меньшим презрением, чем имя Гитлера. Да и не еврей он- он погибшим в Бабьем Яру приветы передаёт. И даже слово из 3-х букв, которым некоторые уроды евреев называют для этого выродка своего народа слишком лестное.
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Не надо перекручивать , а не писал о городах. Я писал об одной улице в Украине.
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Да и я написал не столько о Гитлере, сколько о Зеле.
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ЗЕ -говно же сказало , какая разница . Какая тебе разница , как называется улица на которой живет оно ?
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Лучший постамент для памятника Герою Украины С.А.Бандере нашёлся на Красной площади.Івано-Франківськ подарує Конотопу пам'ятник Бандері - Цензор.НЕТ 1999
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До речі, цікава деталь: мер Конотопа свободівець Семеніхін - АТОшник з нагородами. Він не ховався від повісток, як дехто...
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в данном случае не очень важно ветеран он или нет , депутаты местные ни рыги , ни соевые его не поддержали , и в результате пострадали люди , многого не знаю но транспорт там ходил хреново ( местами вобще не ходил )
ну лично от себя добавлю , раз порох нюхал - уважуха
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И у жителей Конотопа от этого зарплаты выросли или в холодильнике еды прибавилось?
Что оно мне даст если я буду любить Бандеру, мне что это любовь коммуналку оплатит, или если я буду любить Сталина, эта любовь что ремонт мне сделает.
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ЖРАТЬ. СРАТЬ. РЖАТЬ.
НАМАЖЬ ЕТО СЄБЄ НА ХЛЄБ.
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Не смійтеся з нього, бо він реально голодний🧐 Ось для нього 🥕
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Какой тут смех. Наконец стало понятно почему украинцы покидают страну: памятников мало.
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Вважаю, що монумент Бандері треба на вокзалі поставити. Бо саме через Конотоп йдуть потяги з москви, в них це перша станція на території України.
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В честь 75-летия великой победы, в 2020-м году продуктовая корзина россиян будет сокращена до фронтового пайка
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Бггг... Судя по тому, что в Конотопе устраивают городской праздник в честь установки светофора, то лучше бы светофор подарили.
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