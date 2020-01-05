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Все про:Різдво (90) колядки (3) Епіфаній (216)

 Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній розповів, як святкував Різдво Христове у дитинстві та про те, якою є його улюблена колядка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я прожив все своє дитинство і юнацтво на Буковині. А на Буковині традиції досить таки гарні, особливо святкування Різдва… Ми ходили разом з друзями, колядували, заробляли певні кошти для того, щоб потім щось придбати дитяче. У той період не було таких речей, які зараз є. І от зустрічаюся з дітками, роблю їм подарунки, то на відміну від того періоду, в який ми жили, в радянський період, таких не було іграшок особливих, ми раділи звичайним цукеркам, які давали, чи яблукам, горіхам, тому, що було на той час", – згадує митрополит Епіфаніій.

Він також сказав, що улюбленою колядкою є "найпростіша" – "Нова радість стала, яка не бувала...".

"Вона розспівана, всі добре знають її слова, тому коли ми починаємо колядувати цю колядку, всі підключаються і беруть участь", – пояснив ієрарх.

Українські православні святкують Різдво 7 січня. Коментуючи можливість відзначення Різдва з більшою частиною християн світу, тобто 25 грудня, митрополит Епіфаній вказав, що Православна церква України не проти переходу на григоріанський календар під час святкування релігійних свят, проте зараз це не на часі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168457
 
   
 Топ коментарі
 
Завтра святкова вечеря, а післязавтра велике свято Різдво. З наступаючим святом всіх вас!
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Так.Я задоволений,що в кацапів від слів "Порошенко" і "томос" пєрдаки палають.
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Для зєлєбобів з кремлеботами нагадаю,що є те,що не намастиш на хліб:
Епифаний рассказал о любимой колядке и детских "заработках" на Рождество - Цензор.НЕТ 2651
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Для зєлєбобів з кремлеботами нагадаю,що є те,що не намастиш на хліб:
Епифаний рассказал о любимой колядке и детских "заработках" на Рождество - Цензор.НЕТ 2651
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Та он просто святой на кацапском телеканале.
Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво - Цензор.НЕТ 7922
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Так.Я задоволений,що в кацапів від слів "Порошенко" і "томос" пєрдаки палають.
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Сейчас у Пети пердак горит, вернется теперь он в Украину, неизвестно.
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Цссс..... то тайна! Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво - Цензор.НЕТ 5252
Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво - Цензор.НЕТ 4397
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Отетоти срєзал !!!
Там у тебе фото Лєніна з Гітлєром у дєтскіх яслях, часом нє завалялось?
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Ось бачишь, як легко бути обмеженим. Я впевнений що ти і гадки не мав про цей факт. Ось тримай: офорт Емми Левенштамм 1909 года, Відень. він і має таку назву "Гра в шахи Ленін і Гітлер" Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво - Цензор.НЕТ 1982
Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво - Цензор.НЕТ 2117
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Там на звороті напис: 1909, і підписи Льовеншталь, Лєнін, Гітлєр.
Хто ж про цю картину не знає. Хоча кажуть, що фейк.

Але мова була про яслі.
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Та понятно.

Для Вас тільки такий бутерброд работаєт: ЖРАТЬ! СРАТЬ! РЖАТЬ!
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Вам хорошо... вы то не едите и на горшок не ходите. Так писнёте радугой, пукните бабочками со скорбным лицом и схватив шпагу падаете и молиться, молиться, молиться....
Кстати Вам не приходило в голову, что Исуса распяли по причине того что он оскорблял чувства верующих в сертифицированную на тот момент церковь?
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Мощи? - трудно но можно. Воздух? - невозможно. ааа, Ух Святой, а не воздух - воздух сотрясают вопли алчных попов)
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У зебілів немає ні колядок, ні щедрівок. У них свати і відосіки члєнограя замінили історію рідного краю і народні традиції. Вєдь какая разніца: ржака по тєліку ілі малороскіє гулянія!
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Нэ ну то ясно!
Одного не розумію, чому за 5 років такі любителі "рідного краю" не привели до ладу родинний будиночок славного автора "Щедрика" Миколи Лєонтовича.... Мабуть за п'ятирічним колядованням часу і шейкелів не знайшлося..... Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво - Цензор.НЕТ 5480
Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво - Цензор.НЕТ 8609
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впервые за много лет у нас на Мазепы ( низ ) церковную територию не украшали гирляндами ,попам просто бабок нести не надо , вобще
церковь эта на месте дет сада ( или ясель ) , прямо на проспекте продажа воды , прям с будки мля , и рядышком лавка ( кудаж без нее )
сам верующий - но попам не верю
да, данная церковь под рашкой
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То о конопле теперь про колядки , на хавчик пробило…
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По канабісу треба бути уважними, в момент можемо здати відбиті приходи Джа...
А Джа - це тобі реальна любов до ближнього свого....

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