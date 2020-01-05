 Українці четвертий рік поспіль продали більше валюти, ніж купили, - Нацбанк

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить статистика Національного банку.

У 2019 позитивна різниця між продажем (14,95 млрд доларів) і покупкою (14,77 млрд доларів) становила 177 млн доларів.

Обсяг готівкового ринку виріс більше ніж на 40%.