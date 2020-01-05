 Українці четвертий рік поспіль продали більше валюти, ніж купили, - Нацбанк

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить статистика Національного банку.
У 2019 позитивна різниця між продажем (14,95 млрд доларів) і покупкою (14,77 млрд доларів) становила 177 млн доларів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить статистика Національного банку.
У 2019 позитивна різниця між продажем (14,95 млрд доларів) і покупкою (14,77 млрд доларів) становила 177 млн доларів.
Ну так більше 5-ти мільйонів українців працюють за кордоном і пересилають в Україну родичам валюту, тому й така ситуація. А якби цих надходжень не було, то давно б уже тут був дефолт.
Чи лижі не їдуть, чи я іпанутий?
Чому українці не голосували за УКРАЇНЦЯ !?
Якщо не готовий того зробити, значить брешеш
А взагалі цікаво, коли неосвічений жебрак філософствує про високу економіку
естет?
Подешевшало все, що зав'язано на імпорт - сантехніка, радіодеталі, фарби, інструменти, автомобілі, автозапчастини, виробничі лінії, та тисячі інших предметів широкого вжитку.
Рівень життя українців покращується під зубний скрегіт порохоботів.
До речі, оскільки порохоботам платять зарплату в рублях, то вони сильно психують через різке зменшення купівельної спроможності рубля відносно гривні
Понеси свої рублі в любий обмінник і запитай а який був курс гривня/рубль рік назад?
Ти де живеш? У підвалі?
Тобто у тебе нема ні авто ні рублів і ти не купуєш ні сантехніки ні радіодеталі ні телевізор ні побутову техніку? ти піонер і висиш у мамки на шиї?
https://minfin.com.ua/users/aleksandrbank/
и прогнозы порохоботов удивительным образом совпадают с прогнозами по кремль-ТВ
Вони ж "состоют на дєнєжном довольствіі" у кремля і отримують в рублях. А рубль просів до гривні сильно, там істерика