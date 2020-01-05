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 Українці четвертий рік поспіль продали більше валюти, ніж купили, - Нацбанк

Населення України четвертий рік поспіль продало більше валюти, ніж купило.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить статистика Національного банку.

У 2019 позитивна різниця між продажем (14,95 млрд доларів) і покупкою (14,77 млрд доларів) становила 177 млн доларів.

Обсяг готівкового ринку виріс більше ніж на 40%.Українці четвертий рік поспіль продали більше валюти, ніж купили, - Нацбанк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168456
 
 
 Топ коментарі
 
Ну так вчителі ж по 4000$ отримують, а в магазинах продукти то за гривні продаються....
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« Три стадії зубожіння українців.

1. Нема грошей.
2. Зовсім нема грошей.
3. Так нема грошей, що треба міняти доллари.
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при Петрові навіть корови краще доїлись )))
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Украинцы четвертый год подряд продали больше валюты, чем купили, - Нацбанк.

Ну так більше 5-ти мільйонів українців працюють за кордоном і пересилають в Україну родичам валюту, тому й така ситуація. А якби цих надходжень не було, то давно б уже тут був дефолт.
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Новина, блідь, з циклу "Щёлкни кобылу в нос - она вильнёт хвостом".
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все просто - миллионы "заробитчан" привозят в Украину и ПРОДАЮТ миллиарды долларов и евро!!!!
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Не може бути, що Петро Олексійович дурив нас! )))
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Ну так доллар стал по 100 уже осенью, как и говорила Ирина Луценко из партии БПП-ПЕС. Выгодно продавать, однако.
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... в лижі обутий.
Чи лижі не їдуть, чи я іпанутий?
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Открыли Америку для страны где половина на заработках в Европе.
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Реально дошло до того, что в Украину ехать в отпуск не выгодно, цены сравнялись с Европой а то и выше,а заработчане в основной массе особенно молодежь при малейшей возможности останутся за бугром и перетянут свои семьи, так как ни зеленым ни шоколадным, ни черту лысему уже никто ни верит.
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копировщик не ответит-не умеет.И картинки он сюда тащит все подряд, смысла их не понимая.
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Ринат Амедов...? Що ПОПа ..що Зекловун ..одна зараза ..!.. .і ще раз пишу ..голосував супроти обох і в першому і в другому турі !
Чому українці не голосували за УКРАЇНЦЯ !? Українці четвертий рік поспіль продали більше валюти, ніж купили, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 6647
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скажите, почему..../да тут один говнюк украинцам мозги за.....Загадил, перепечатав 60 000 картинок из сайтов РФ и ДНР.
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Зеленский призвал вернуться всех, кто хочет строить новую Украину. Уже вернулись израильские заробитчане Коломойский, Портнов, Боголюбов , их обслуга.Когда вернутся остальные заробитчане и отозвавшиеся на призыв Зеленского граждане не Украины процесс пойдёт в обратную сторону -валюту будут покупать.
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Не, Медведчук вернулся при Порошенке/ Тоже из Израиля? Коломойскому тропу прокладывал?
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Виктор Федорович спасибо что дали накопить
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якщо Зеленський нічого не виправить, йому теж дадуть підсрачника, як Петі
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У мене нема ідолів для поклоніння, на відміну від порохоботів
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Підсрачника ти собі вже дав як і інші 73 відсотки.
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Надо коммуналку брать в баксах, тогда сдавать будут меньше)))
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Торопятся. Знают, что скоро гривна будет $5 стоить, потом эту зелень разве что на килограммы взвешивать будут.
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Дарма. Очікується шалене підвищення курсу доляра.
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...як прогнозують економісти . опісля масового скидання ОВГЗ !..Тобто десь пів- року рік !
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5 копеек выедены из обихода. Пост не засчитан
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Ну то якщо ти не брешеш, то продай свою хату і все, що можеш, позич по максимуму і купи долари.
Якщо не готовий того зробити, значить брешеш
А взагалі цікаво, коли неосвічений жебрак філософствує про високу економіку
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Так эпоха зубожиння уже закончилась, все стали богатыми!
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Принцип государственного грабежа один - разжижай и откачивай.
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Ех, були часи і жилось нормально. Так бидло все просрало.

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та просто він був молодший і на нього дівки велись, при чому тут курс
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Вперше за 6 останніх років подешевшала валюта, бензин, газ, комуналка.
Подешевшало все, що зав'язано на імпорт - сантехніка, радіодеталі, фарби, інструменти, автомобілі, автозапчастини, виробничі лінії, та тисячі інших предметів широкого вжитку.
Рівень життя українців покращується під зубний скрегіт порохоботів.
До речі, оскільки порохоботам платять зарплату в рублях, то вони сильно психують через різке зменшення купівельної спроможності рубля відносно гривні
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А где ты все дешевле покупаешь и где та обменка гле рубль в жопе?
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Вся (майже вся) сантехніка привязана до валюти, імпортна. наприклад гідроакумулятор, я зараз собі встановлюю, він коштував (італянський) 400 євро 5 років тому і зараз коштує так само, в гривнях сильно подешевшав, я дуже радий. Тепломагістраль мені треба 15 метрів, вона по 35 євро за метр, в гривнях значно подешевшала. Пофарбування автомобіля значно подешевшало, бо фарби імпортні.

Понеси свої рублі в любий обмінник і запитай а який був курс гривня/рубль рік назад?
Ти де живеш? У підвалі?

Тобто у тебе нема ні авто ні рублів і ти не купуєш ні сантехніки ні радіодеталі ні телевізор ні побутову техніку? ти піонер і висиш у мамки на шиї?
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Не сантехникой единой..... Вы, мил человек, в магазины вообще то ходите не за сантехникой?
https://minfin.com.ua/users/aleksandrbank/
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целый год одно и то же, прогнозы каркающих порохоботов о скором Апокалипсисе, который все время отодвигается в их прогнозах
и прогнозы порохоботов удивительным образом совпадают с прогнозами по кремль-ТВ
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Насос....так уже четыре года называется политика Нацбанка
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Люди последние загашники в валюте сдают чтобы хоть как-то прожить.
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Хіба рублі - то валюта? Гірше стало лише порохоботам
Вони ж "состоют на дєнєжном довольствіі" у кремля і отримують в рублях. А рубль просів до гривні сильно, там істерика
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Бабло с подног вибили теперь и курс подимут все по еврейски
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У нас основная масса обменников работает нелегально, а НБУ рассказывает о какой-то там статистике... Бред
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