 Печерський суд не випускав з-під варти підозрюваних у замаху на депутата Соболєва, - пресслужба суду

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє пресслужба Печерського суду.

Раніше депутат Київської облради Олексій Новіков заявив, що суд відпустив під домашній арешт Гелані Межиєва і Павла Нікіфорова, які нібито мають стосунок до замаху на депутата.

"Цим громадянам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення,яке не має відношення до вбивства дитини депутата Київської обласної ради Соболєва. Щодо цих громадян було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою задовго до подій, що мали місце в м. Києві поруч з вулицею Тарасівська. Також звертаємо увагу, що клопотання органу досудового розслідування про продовження строку тримання під вартою щодо вказаних осіб не містило будь-яких згадок про вказані події і стосувалось фактів заволодіння чужим майном в інший період".

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Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.

Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

Більш Детальнішу інформацію про осіб підозрюваних у вбивстві читайте в статті Юрія Бутусова УБИВСТВО ДИТИНИ В КИЄВІ: ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ ЛАВРЕГА?