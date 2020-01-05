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 Події, Суспільство
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Все про:суд (5695) Вячеслав Соболєв (17)

 Печерський суд не випускав з-під варти підозрюваних у замаху на депутата Соболєва, - пресслужба суду

Пресслужба Печерського районного суду, просить засоби масової інформації утриматися від будь-яких гучних заяв з приводу розгляду питань про обрання запобіжного заходу щодо зазначених громадян, які за своєю суттю є голослівними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє пресслужба Печерського суду.

Раніше депутат Київської облради Олексій Новіков заявив, що суд відпустив під домашній арешт Гелані Межиєва і Павла Нікіфорова, які нібито мають стосунок до замаху на депутата.

"Цим громадянам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення,яке не має відношення до вбивства дитини депутата Київської обласної ради Соболєва. Щодо цих громадян було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою задовго до подій, що мали місце в м. Києві поруч з вулицею Тарасівська. Також звертаємо увагу, що клопотання органу досудового розслідування про продовження строку тримання під вартою щодо вказаних осіб не містило будь-яких згадок про вказані події і стосувалось фактів заволодіння чужим майном в інший період".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З-під арешту випустили членів групи росіянина Абуєва, якого підозрюють в організації замаху на депутата Соболєва, - Громадське

Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.

Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

Більш Детальнішу інформацію про осіб підозрюваних у вбивстві читайте в статті Юрія Бутусова УБИВСТВО ДИТИНИ В КИЄВІ: ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ ЛАВРЕГА?

Печерський суд не випускав з-під варти підозрюваних у замаху на депутата Соболєва, - пресслужба суду 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168455
 
 
 Топ коментарі
 
знову брехня...
і хто її розповсюджує?
"рука Мацкви"?
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Т. е. и ты винишь сояСМИ за очередной их говновброс про зраду? Молодец!
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передайте бубочке,шо прыйшов час раздавать мыдали за вбросы и пистёж...как бы оно там в оманах не обгорело на солнце...
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Зрозуміло, що вбивство 3 річної дитини сташний гріх. Однак вбивство15 річної звісно простити можна. Особливо,якщо ця дитина патріот, а вбивці мокшанські терористи. Як сказав би Зє, які проблеми?
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знову брехня...
і хто її розповсюджує?
"рука Мацкви"?
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передайте бубочке,шо прыйшов час раздавать мыдали за вбросы и пистёж...как бы оно там в оманах не обгорело на солнце...
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Т. е. и ты винишь сояСМИ за очередной их говновброс про зраду? Молодец!
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тобто ты униан коломойши обзываешь "соясми"?
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«Также обращаем внимание, что ходатайство органа предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении указанных лиц не содержало каких-либо упоминаний об указанных событиях и касалось фактов завладения чужим имуществом в другой период", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3168455»

Схоже, що таки відпустили.

Юристи тут є?
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А порохоботам объявили что уже выпустили....
Ну ничего, я считаю нужно выпускать, в конце концов руководил ими не кто нибудь а член ОПГ рота "ВедмедІ" ..... А це поважні члени нашого суспільства, громадяни з великої букви.
Вони не можуть бути вбивцями апріорі, як натягнули на лоба картуз с написом ПС. Автоматично напис на картузі ПС дає +50 до харизми, +100 до вседозволеності, +1000 до показної патріотичності і якщо у тому картузі мародерив трохи, чі вбив когось - це все муйня. Прийдуть ряжені "побратими" і почнуть супити брови, шмигати носом і смердіти самогоном. Потім зарепетують - заголосять підсвинки з підспівки про "абастрєнноє чувство справєдлівості" і "тяжолую псіхологіческую травму". Але мабуть це вже не працює.... Що не бадхед так не військові у більшості випадків, а усіляка *****.нь з хрунзрозумуєщь з яких банд. Отака хєрня малята.
Поц с муслімською фамілією вбивство цього соболєва замовив що лєгалізовувся як раз чере ПС і ціх ведмедей)) Привіт маруське чорноротій, твої кадри курва? Отож....
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В тексті пресс-служби, не сказано, що їх не відпустили.
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Только один момент, эти два утырка уже сидели на киче до покушения на ребёнка по статье вымогательство и завладение чужим имуществом. Кстати они тоже из "патриотовкровьпроливавших" друзья утырков убивших малыша, состояли в одной ОПГ . Руки прочь от патриотов. От така херня малята.
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Ну, «Внаслідок того, не значить тому що.»

Бо ви вже якось дуже товсто ставите рівняння: «патріот, значить = вбивця».
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Да ні, просто вбивці, крадії і різноманітні прохвости заполонили патріотичний рух і використовують його як ширму для своїх ганебних справ. Я просто закликаю ділити все на 32 і за скоєний злочин вони мають відповідати по повній а мабуть і більше. Бо палюжать тим Україну.
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Что-то зрадоботов не видно. Методички не подвезли.
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