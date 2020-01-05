 Печерський суд не випускав з-під варти підозрюваних у замаху на депутата Соболєва, - пресслужба суду

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє пресслужба Печерського суду.
Раніше депутат Київської облради Олексій Новіков заявив, що суд відпустив під домашній арешт Гелані Межиєва і Павла Нікіфорова, які нібито мають стосунок до замаху на депутата.
"Цим громадянам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення,яке не має відношення до вбивства дитини депутата Київської обласної ради Соболєва. Щодо цих громадян було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою задовго до подій, що мали місце в м. Києві поруч з вулицею Тарасівська. Також звертаємо увагу, що клопотання органу досудового розслідування про продовження строку тримання під вартою щодо вказаних осіб не містило будь-яких згадок про вказані події і стосувалось фактів заволодіння чужим майном в інший період".
Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.
Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.
2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.
Більш Детальнішу інформацію про осіб підозрюваних у вбивстві читайте в статті Юрія Бутусова УБИВСТВО ДИТИНИ В КИЄВІ: ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ ЛАВРЕГА?
і хто її розповсюджує?
"рука Мацкви"?
https://www.unian.net/society/10819115-sud-osvobodil-iz-pod-strazhi-chlenov-bandy-organizatora-pokusheniya-na-deputata-soboleva-smi.html
Схоже, що таки відпустили.
Юристи тут є?
Ну ничего, я считаю нужно выпускать, в конце концов руководил ими не кто нибудь а член ОПГ рота "ВедмедІ" ..... А це поважні члени нашого суспільства, громадяни з великої букви.
Вони не можуть бути вбивцями апріорі, як натягнули на лоба картуз с написом ПС. Автоматично напис на картузі ПС дає +50 до харизми, +100 до вседозволеності, +1000 до показної патріотичності і якщо у тому картузі мародерив трохи, чі вбив когось - це все муйня. Прийдуть ряжені "побратими" і почнуть супити брови, шмигати носом і смердіти самогоном. Потім зарепетують - заголосять підсвинки з підспівки про "абастрєнноє чувство справєдлівості" і "тяжолую псіхологіческую травму". Але мабуть це вже не працює.... Що не бадхед так не військові у більшості випадків, а усіляка *****.нь з хрунзрозумуєщь з яких банд. Отака хєрня малята.
Поц с муслімською фамілією вбивство цього соболєва замовив що лєгалізовувся як раз чере ПС і ціх ведмедей)) Привіт маруське чорноротій, твої кадри курва? Отож....
Бо ви вже якось дуже товсто ставите рівняння: «патріот, значить = вбивця».