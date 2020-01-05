 НАТО збирається на спеціальне засідання після смерті іранського генерала Сулеймані

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter написав журналіст ZDF Штефан Лейферт.

Як повідомляється, Стотенберг оголосив екстрене засідання Ради НАТО з приводу ситуації в Іраку, яка виникла після вбивства Сулеймані.

Зокрема йдеться про припинення тренувальних місій країн НАТО, а також про рішення Багдада про виведення американських військ.

Зазначається, що засідання Ради НАТО відбудеться в понеділок, 6 січня, близько 15:00.

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У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

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В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.