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Все про:НАТО (2204) Сулеймані (7)

 НАТО збирається на спеціальне засідання після смерті іранського генерала Сулеймані

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вирішив зібрати спеціальне засідання Північноатлантичного альянсу через загострення на Близькому Сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter написав журналіст ZDF Штефан Лейферт.

Як повідомляється, Стотенберг оголосив екстрене засідання Ради НАТО з приводу ситуації в Іраку, яка виникла після вбивства Сулеймані.

Зокрема  йдеться про припинення тренувальних місій країн НАТО, а також про рішення Багдада про виведення американських військ.

Зазначається, що засідання Ради НАТО відбудеться в понеділок, 6 січня, близько 15:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія розуміє позицію США, - глава МЗС Рааб про ліквідацію Сулеймані

У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

Читайте також: Трамп погрожує застосувати проти Ірану нові види зброї за 2 трлн доларів

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168454
 
   
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Поздно - Организм в Омане уже все их региональные проблемы порешал НАТО собирается на специальное заседание после смерти иранского генерала Сулеймани - Цензор.НЕТ 3449
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НАТО собирается на специальное заседание после смерти иранского генерала Сулеймани - Цензор.НЕТ 3827 Ночью приказала долго жить иранская база в Сирии.
Все думают на американцев.
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Ночью приказала долго жить иранская база в Сирии.
Все думают на американцев.
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- Побьют! - горько сказал Воробьянинов.
- Конечно, риск есть. Могут баки набить. Впрочем, у меня есть одна мыслишка, которая вас-то обезопасит, во всяком случае. Но об этом после. Пока что идем вкусить от местных блюд.
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Поздно - Организм в Омане уже все их региональные проблемы порешал
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півшостий "порішав" за півтретю світову...

Юрий Костюченко с Olga Malysheva.

Вчера в 09:27 ·

щоб там не казали пропагандисти, загибель іранського карателя Касема Сулеймані стала святом для мешканців країн Середнього Сходу. Вже другу добу в Лівані, Сирії, Іраку, Ірані, Ємені та навіть Афганістані і Пакистані, люди святкують смерть свого ката. На вулицях іракських Кербели, Багдаду, Тікриту, Кіркуку, Сулейманії та Басри відбуваються вуличні ходи, масові танці і святкування, на вулицях сирійських Алеппо, Ракки та Пальмири люди вітають один одного і роздають солодощі і напої, мешканці іранських Куму, Ахвазу, Ширазу, Ісфахану, Абадану, Хорремшехру, Махшехру, Бехбехану, Доруду, Хорремабаду, Марівану, - міст, що найбільш постраждали від репресій влади під час нещодавніх протестів, - пригощають один одного солодощами, напоями, співають і поздоровляють один одного і всіх навколо, дякують США та особисто Дональду Трампу. Ці багато сотень тисяч людей в десятках міст в кількох країнах - це набагато більша і потужна сила, ніж те, що нам демонструють на офіційних жалобних церемоніях, намагаючись нав'язати думку про всенародну скорботу, єднання навколо епічного героя та жагу помсти, яка може призвести мало не до третьої світової...
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Дональд, сделай ещё и бубочку! Он сейчас там рядом. 30% Украины заволает от счастья, а 70%- засунет язык в жопу как обычно и пойдёт вязать носки или переключит на дизель шоу НАТО збирається на спеціальне засідання після смерті іранського генерала Сулеймані - Цензор.НЕТ 636
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а представьте что в одной братской стране вот так же грохнули бы одного человека невысокого роста. Мне кажеться что гуляния были бы не столько по всему миру, сколько в самой стране.
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Обсуждать будут освобождение Ирана от исламистов?) НАТО собирается на специальное заседание после смерти иранского генерала Сулеймани - Цензор.НЕТ 8183
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Якби так само легко можна було вичавити росіску наволоч з Криму та Донбасу...
Чи окупанти самі не підуть ?
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Нефиг собираться. Грохните ВВХ и будет мир во всем мире
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Боевики сомалийской исламистской группировки "Аш-Шабаб" (Al Shabaab) в воскресенье, 5 января, совершили нападение на военно-морскую базу США Camp Simba в ***** Бэй (округ Ламу) в Кении, на побережье Индийского океана.
Как передало AFP со ссылкой на внутренний полицейский отчет, который попал в распоряжение агентства, группа нападавших подавила сопротивление охраны базы и уничтожила на ее взлетно-посадочной полосе два самолета, два вертолета и "целый ряд американских транспортных средств".
По словам представителя ВС Кении полковника Пола Ньюгуны нападение джихадистов в результате удалось отразить, четыре из них в результате были убиты. О потерях со стороны американских и кенийских военных не сообщается.
Представители Африканского командования ВС США (AFRICOM) позднее назвали обстановку на базе "динамически развивающейся", отметив, что "процесс обеспечения полной безопасности аэродрома продолжается".
Самое время НАТО начинать выражать глубокую озабоченность.
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"Нападение "Аш-Шабаб" произошло спустя три дня после другого теракта в том же округе Ламу. Тогда боевики остановили несколько автобусов под н.п. Виту и, выявив среди пассажиров нескольких христиан, тут же их казнили. Жертвами теракта стали три человека, еще трое получили ранения."
Три дня назад они уже заранее знали что сулеймани собираются грохнуть, по этому резали христиан?

На фото видно что за самолёты они сожгли) Чисто ВВС США по расскраске)
НАТО збирається на спеціальне засідання після смерті іранського генерала Сулеймані - Цензор.НЕТ 1351
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Кацапы, не в курсе, ваше ***** уже в бункере или ещё в крымле ???
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Ой....
"Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Оман зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідіацію американцями генерала Касима Сулеймані." - https://bykvu.com/ua/bukvy/chernovik-10/
Бубочка, Бубочка, ти хоч Трампу тепер на очі не поптрапляй...
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Kostiantyn Yelisieiev‏ @k_yelisieiev 2 ч.2 часа назад



З візитом президента до Оману виглядаємо як клоуни на міжнар арені. Відпочинок з сім'єю прикриваємо зустрічами неадекватного рівня. Де зустріч з султаном? Якщо це візит глави держави, то чому за власний рахунок? Отримали безвіз з Оманом чи підписали суперконтракт? Де позиція МЗС?
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НАТО будет упрашивать США не провоцировать .а лучше уйти с Ближнего Востока , что бы не обидеть , не дай Бог смуглых .
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а где эта крывая пресссекретутка полшестого???
зелебоб реально влиятельный в мировой политике)))
встретился с пособниками террора
а шо?
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По странному совпадению те кто угрожает Америке заканчивают свою жизнь с ножом в заднице.
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А щось ніхто не заявив про занепокоєння.
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Немного партнеры СШП занервничали.Сейчас будут решать,как перенести демократию в Иран.
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Я на месте топящих за СШП патриотов,малость призадумался.СШП подали прицидент,кое кто может воспользоваться.Да и война с Ираном,ничего хорошего нам не принесёт,да и никому другому.
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Штатам давно пора показать, кто в мире хозяин. А то в последнее время сопли жуют, с рашенфюрером заигрывают, что властелином вселенной воспринимается как слабость. Теперь наверстывать придется, заодно дав по зубам *********-недоимперии, которая однозначно впишется за своих дружбанов-террористов
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Ещё хочу задать вопрос.Как тебе без мозгов живётся ?
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В воскресенье, 5 января, власти Ирана сообщили о пятом и заключительном этапе по сокращению обязательств по ядерной сделке, заключенной в 2015 году между Тегераном и шестью странами-посредниками. Иранское государственное телевидение сообщило, что отныне Тегеран больше не связан никакими ограничениями, ранее наложенными на него этим соглашением.
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потом бедет еще шестой.. самый самый заключительный
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Всё таки Трамп по сравнению с Обамкой Макакавичем просто Рембо с Трампом не скучно как минимум, как максимум он для штатов сделал больше за один срок чем то недоразумение за два....а Украина могла и больше плюшек получить если бы не морда ******* у Клинтон между ног когда то!!
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У тебя вообще мозг позеленел? У штатов сейчас начнуться такие проблемы, что Украина отойдет на двадцатый план, не говоря уже о поддержке деньгами и оружием. И все благодаря этому рэднэку пропутинскому.
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Tam sto parlament progolosoval stob amerikansi usli eto nuzno ecio sto ix pravitelstvo takoje prinialo,a kto teper u nix premjer iz kurdistana eto kak by poniatno kakoje budet ego resenyje
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Пока они собираются в Кении атакована американская военная база. Уничтожено два самолёта, два вертолета и другая техника. Теперь америкашек будут мочить по всей Азии и Африке.
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Думаю,що військові США не просто випробували ракету,а комусь(деяким,там з Кореї,рф) "порадили" сидіти на с'аці рівно.
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