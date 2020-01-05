 Російський пропагандист Єрмолаєв: Прецедент Албана - це початок визнання Україною Криму російським

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав російський пропагандист, головний редактор федерального видання "Российские вести" Дмитро Єрмолаєв. "Прецедент Албана. Власне, визнання Україною Криму російським почалося", - зазначив Єрмолаєв.

Як відомо, на сторінці в інстаграмі шведського музиканта з'явилося повідомлення про те, що він зміг приїхати до Києва для участі в новорічному випуску шоу "95-го кварталу" тільки після втручання президента Зеленського. Раніше артист виступав в окупованому Криму, який у своїй замітці назвав "спірною територією".

Після скандалу в соціальних мережах співак видалив своє попереднє повідомлення і написав інше, в якому немає згадки про "допомогу" президента Зеленського.

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