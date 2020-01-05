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 Політика України
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Все про:Зеленський (4039) окупація (2138) пропаганда (1315) Dr. Alban (1)

 Російський пропагандист Єрмолаєв: Прецедент Албана - це початок визнання Україною Криму російським

Візит до Києва шведського виконавця Dr.Alban, в'їзд якого в Україну був заборонений через відвідування окупованого Криму, і сприяння особисто президента Зеленського в наданні дозволу на в'їзд - це початок визнання Україною Криму російським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав російський пропагандист, головний редактор федерального видання "Российские вести" Дмитро Єрмолаєв. "Прецедент Албана. Власне, визнання Україною Криму російським почалося", - зазначив Єрмолаєв.

Як відомо, на сторінці в інстаграмі шведського музиканта з'явилося повідомлення про те, що він зміг приїхати до Києва для участі в новорічному випуску шоу "95-го кварталу" тільки після втручання президента Зеленського. Раніше артист виступав в окупованому Криму, який у своїй замітці назвав "спірною територією".

Після скандалу в соціальних мережах співак видалив своє попереднє повідомлення і написав інше, в якому немає згадки про "допомогу" президента Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черговий співун окупантів в Україні. Зеленський порушив закон, - в партії Порошенка відреагували на допуск у країну співака Dr. Alban, який відвідував Крим

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168451
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля започаткував визнання Криму росіским ?
Зелені ! Ви зробили це разом !
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Закрий рота - гнилою соєю тхне, дихати намає чим Російський пропагандист Єрмолаєв: Прецедент Албана - це початок визнання Україною Криму російським - Цензор.НЕТ 1398
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А ведь он не преувеличивает. Одна из главнейших задач Украины была максимально изолировать Крым. Теперь же каждая собака от певца до француского депутата может ездить в Крым через мокшу и говорить - а че такого албану можно, а мне нельзя?
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Шо ви понимаите! В Омане есть президент? Так моника идёт к вам. Там% иудеев как в Украине. Какая раздница где презедентсвовать. Посмотрим как бедуины с ним говорить будут!
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ЗЄлік розуміє і робить це навмисно щоб спровокувати народ новий майдан, хоче зробити х..лу гдєто пасрєдінє.
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отакий от "сценарий",громада...не зря так часто "ани сазванивались"...и эти "подозрительные" паздравления с Новым годом... Російський пропагандист Єрмолаєв: Прецедент Албана - це початок визнання Україною Криму російським - Цензор.НЕТ 7066
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Закон повинен бути Один для Всіх ! І те що президент дозволяє собі вибірково нехтувати Законом і вже не в перший раз наводить на логічний висновок : він вважає себе образом і подобієм українського путіна і сприймає його стиль і спосіб керівництва Державою . І це жах! До поки Закон не буде один для всіх Державу всі ці олігархічні Клани будуть знищувати !
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А говорил - "если я хоть раз нарушу закон, я падам в атставку!".
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/// ...об этом в Facebook написал российский пропагандист, главный редактор федерального издания "Российские вести" Дмитрий Ермолаев. ///

Он выдаёт желаемое за действительное. Как и все пропагандоны кремлёвские. Какой-то там швед из 90-х приехал попеть. По сравнению людьми из "Красной звезды" он вообще безобидный парень.
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Теперь и пропагандонов будем на проукраинском сайте обсуждать?
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Собственно и не поспоришь...
Радуйтесь дебилы.
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ну вот, рос пропагандосы и какао-боты запели в унисон.
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Проект Зеленский - это спецоперация России и Коломойского. Пора понять что мы проигрываем войну. Это называется мир.
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Вы для начала Сбербанк в Крыму откройте и РЖД пусть через мост приедет и потом говорите о признании Крыма
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это очередной гвоздь в крышку гроба ЗЕленого го@на!
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Что, дебилы, навыбирали за все годы независимости ?! Да вам, ******* вообще нельзя давать такого права, как выборы.
Вы же, 6уки, за корыто и шмат гнилої ковбаси, все просрете, больше ничего не надо, чтобы корыто под рылом стояло..
Фу, ***.
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ктото хочет ещё сказать (намекаю на Бутусова) что это чмо не понимает что делает ???
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